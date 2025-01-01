El discurso del presidente de la Fed siempre es muy esperado por los analistas. El Presidente es designado por el Presidente de los Estados Unidos de entre los miembros de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Después de ello, el candidato es ratificado por el Senado. El plazo más largo del nombramiento es de 14 años. El nombramiento es renovado cada dos años, después de lo cual, o bien el plazo prosigue, o bien se elige un nuevo Presidente.

La Presidencia de la Fed tiene acceso a toda la información sobre la política de la Reserva Federal y las medidas para relajar o endurecer la política monetaria. Por lo tanto, el discurso de la Presidencia de la Fed tiene un enorme impacto en los mercados financieros, en comparación con otros miembros de la Junta de Gobernadores.

Si el discurso sugiere un posible aumento en la tasa de interés de la Reserva Federal o un endurecimiento de la política monetaria del país durante próximas reuniones, este tipo de discurso podría llevar a que la volatilidad del dólar crezca a corto plazo. Si la retórica de la Presidencia es cautelosa o conservadora, rara vez afectará a la tasa de cambio de la moneda nacional.