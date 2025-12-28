Calendário Econômico
EUA - Encomendas à Indústria excluindo Transporte (Mensal) (United States Factory Orders excl. Transportation m/m)
|Baixa
|-0.1%
|0.4%
|
0.5%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.1%
|
-0.1%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Encomendas à Indústria excluindo Transporte - Mensal - (Factory Orders excl. Transportation m/m) representa a variação percentual no valor total de pedidos de compra no setor industrial no mês de referência em relação ao mês anterior. Ao calcular o indicador, não são levados em consideração pedidos de compra de qualquer tipo de veículo. Uma leitura acima do esperado deve ser considerada como favorável para o dólar estadunidense, enquanto um valor abaixo do esperado — desfavorável.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Encomendas à Indústria excluindo Transporte (Mensal) (United States Factory Orders excl. Transportation m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento.
