L’indice des prix de détail (IPD) m/m montre la variation du prix des marchandises et des services pour traduire les dépenses des ménages au cours du mois donné par rapport au mois précédent.

L’IPR est la mesure de l’inflation nationale, qui est évaluée en fonction du panier de marchandises de consommation. Le panier comprend de l’alimentation, des vêtements, du carburant et d’autres marchandises et services.

Le panier de marchandises et de services est révisé au moins une fois par an pour traduire les tendances économiques, technologiques et culturelles réelles. Des pondérations fixes sont appliquées aux variations de prix pour chaque article de la liste (l’impact des éléments du panier sur l’indice final traduit leur importance pour le budget d’un ménage typique). Si une certaine marque de produits disparaît de l’assortiment des magasins, la marque la plus proche en termes de prix et de qualité est choisie pour préserver la représentativité.

Contrairement à l’Indice, des prix à la consommation, qui ne comprend que le coût du loyer du logement, l’Indice des prix de détail comprend les coûts de logement suivants : taxes, dépréciation du logement, assurance habitation, loyer foncier et autres coûts d’achat de logement. Les paiements d’intérêts hypothécaires sont également compris dans le calcul de l’indice. Par conséquent, la dynamique de l’IPR dépend fortement de la condition du marché immobilier et de l’état du secteur hypothécaire.

En outre, l’IPD diffère de l’indice des prix à la consommation dans la formule mathématique utilisée : la moyenne arithmétique entre l’ancien et le nouveau prix est utilisée dans l’IPR, tandis que l’IPC est calculé comme une moyenne géométrique. En conséquence, l’IPR produit toujours des chiffres d’inflation plus élevés : dans la pratique, l’IPR croît chaque année en moyenne de 1,2 point de pourcentage de plus que l’IPC.

La croissance de l’indice des prix de détail indique une croissance inflationniste dans le pays. Cela peut affecter positivement les cours de la livre sterling.

