소매물가지수(RPI) m/m는 해당 달의 가계 지출을 반영하기 위해 전월에 비해 상품과 서비스 가격이 변동한 것을 나타냅니다.

RPI는 소비재 바스켓을 기준으로 평가되는 국가 인플레이션의 척도입니다. 바스켓에는 식품, 의류, 자동차 연료 및 기타 상품과 서비스가 포함됩니다.

상품 및 서비스 바스켓은 실제 경제, 기술, 문화적 패턴을 반영하여 적어도 1년에 한 번 개정됩니다. 고정 가중치는 목록의 각 항목에 대한 가격 변동에 적용됩니다(최종 지수에 대한 바구니 요소의 영향은 일반적인 가계 예산에 대한 중요성을 반영함). 특정 브랜드의 제품이 매장 구색에서 사라지면 가격이나 품질 면에서 가장 가까운 브랜드를 선택해 대표성을 살립니다.

주택임대료만 포함하는 소비자물가지수와 달리, 소매물가지수는 세금, 주택소모, 건물보험, 토지임대료, 기타 주택구입비 등 주거비용을 포함합니다. 주택담보대출 이자 지급액도 지수 계산에 포함됩니다. 따라서 RPI 역학은 주택 시장의 상황과 주택담보대출 부문의 상태에 따라 크게 달라집니다.

또한, RPI는 사용된 수학 공식의 소비자 물가 지수와는 다릅니다: 구 가격과 신 가격 사이의 산술 평균은 RPI에서 사용되는 반면, CPI는 기하 평균으로 계산됩니다. 결과적으로, RPI는 항상 더 높은 인플레이션 수치를 산출합니다. 실제로, RPI는 매년 CPI보다 1.2% 포인트 더 높습니다.

소매물가지수의 성장은 그 나라의 인플레이션 성장을 가리킵니다. 이것은 영국 파운드 시세에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: