노동생산성 q/q는 실제 노동효율과 소요된 노동시간 사이의 비율을 반영합니다. 이 지표는 해당 분기별 근로시간당 생산되는 상품이나 서비스 물량의 전 분기 대비 변동으로 산출됩니다. 분기별 변화를 분석할 때 일부 부문의 노동 생산성은 계절 및 달력 요인에 크게 의존하므로 소스 데이터에 매우 주의해야 합니다.

영국 국가통계국은 가계와 기업을 대상으로 한 설문조사와 국가 계정, 즉 총 부가가치 추정치 데이터를 바탕으로 공표합니다. 필요한 소스 데이터 수집을 고려하여, 노동 생산성 수치는 분기별 국가 계정 발표 후 일주일 후에 발표됩니다. 데이터는 보고 기간 후 약 3개월 후 지연되어 게시됩니다. 노동 생산성은 전체 경제에 대해 산업별로 별도로 계산됩니다.

노동생산성은 경제의 생산가능성을 결정할 수 있는 중요한 요소입니다. 노동생산성 증가율이 높은 국가들은 낮은 인플레이션과 함께 높은 경제 성장률을 보이는 경향이 있습니다.

일반적으로 평균생활수준의 장기적 변화를 이끄는 원동력으로 꼽힙니다. 따라서 예상보다 높은 성장은 국가 경제에 긍정적인 것으로 보이며 영국 파운드화 시세에 단기적이고 어느정도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

