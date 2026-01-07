캘린더섹션

영국 국내총생산(GDP) y/y (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) y/y)

국가:
영국
GBP, 파운드 스털링
소스:
통계청 (Office for National Statistics)
분야:
GDP
높은 1.3% 1.1%
1.5%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
1.3%
1.3%
다음 발표 실제 예측
이전
국내총생산(GDP) y/y는 전년도 같은 분기와 비교하여 주어진 분기 동안 모든 영국 거주자가 생산한 모든 상품과 서비스의 시장 가치를 반영합니다.

GDP 계산에는 세 가지 접근 방식이 있는데, 생산적 관점, 수령된 수익, 발생된 지출 측면입니다.

  • 생산접근법은 부가가치의 계산에 기초합니다(제조물 총액에서 중간비용을 뺀다).
  • 소득접근법에는 종업원보상금, 제품 및 생산차감액, 총영업잉여금 및 기타소득의 4부분의 부가가치 합계가 포함됩니다.
  • 지출 접근법은 경제 내에서 모든 최종 지출의 합계입니다. 여기에는 소비, 총자본 형성 및 상품과 서비스의 순수출에 대한 최종 지출이 포함됩니다.

영국의 GDP 계산에는 세 가지 접근법이 모두 포함되어 있습니다. 통계청은 지수(PPI, CPI, 소매판매 데이터 등), 생산량 및 건설량에 대한 데이터, 사업조사, 행정출처 데이터, 소득정보 등 계산을 위한 데이터를 수집합니다. 디플레이터는 인플레이션 과정으로부터 실질 GDP 변화를 분리하기 위해 적용됩니다. 계절적 효과는 단기적인 GDP 변화를 크게 왜곡시킬 수 있기 때문에 지표가 계절적으로 조정됩니다.

GDP는 영국의 경제 건전성을 보여주는 주요 지표입니다. 그것의 성장은 경제가 팽창하고 있다는 것을 의미합니다. 따라서 GDP 성장은 GBP 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"영국 국내총생산(GDP) y/y (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
1 Q 2025 예비
1.3%
1.1%
1.5%
4 Q 2024 예비
1.4%
0.9%
1.0%
3 Q 2024
0.9%
1.0%
1.0%
3 Q 2024 예비
1.0%
0.6%
0.7%
2 Q 2024
0.7%
0.9%
0.9%
2 Q 2024 예비
0.9%
-0.3%
0.3%
4 Q 2023
-0.2%
-0.2%
-0.2%
4 Q 2023 예비
-0.2%
0.4%
0.2%
3 Q 2023
0.3%
0.6%
0.6%
3 Q 2023 예비
0.6%
0.5%
0.6%
2 Q 2023
0.6%
0.4%
0.4%
2 Q 2023 예비
0.4%
0.2%
0.2%
1 Q 2023
0.2%
0.2%
0.2%
1 Q 2023 예비
0.2%
0.5%
0.6%
4 Q 2022
0.6%
0.4%
0.4%
4 Q 2022 예비
0.4%
2.1%
1.9%
3 Q 2022
1.9%
2.4%
2.4%
3 Q 2022 예비
2.4%
3.7%
4.4%
2 Q 2022
4.4%
2.9%
2.9%
2 Q 2022 예비
2.9%
8.9%
8.7%
1 Q 2022
8.7%
8.7%
8.7%
1 Q 2022 예비
8.7%
6.6%
6.6%
4 Q 2021
6.6%
6.5%
6.5%
4 Q 2021 예비
6.5%
6.8%
7.0%
3 Q 2021
6.8%
6.6%
6.6%
3 Q 2021 예비
6.6%
27.6%
23.6%
2 Q 2021
23.6%
22.2%
22.2%
2 Q 2021 예비
22.2%
-6.2%
-6.1%
1 Q 2021
-6.1%
-6.1%
-6.1%
1 Q 2021 예비
-6.1%
-7.7%
-7.3%
4 Q 2020
-7.3%
-7.8%
-7.8%
4 Q 2020 예비
-7.8%
-9.4%
-8.7%
3 Q 2020
-8.6%
-9.6%
-9.6%
3 Q 2020 예비
-9.6%
-22.3%
-21.5%
2 Q 2020
-21.5%
-21.7%
-21.7%
2 Q 2020 예비
-21.7%
-1.6%
-1.7%
1 Q 2020
-1.7%
-1.6%
-1.6%
1 Q 2020 예비
-1.6%
1.1%
1.1%
4 Q 2019
1.1%
1.1%
1.1%
4 Q 2019 예비
1.1%
1.0%
1.2%
3 Q 2019
1.1%
1.0%
1.0%
3 Q 2019 예비
1.0%
1.2%
1.3%
2 Q 2019
1.3%
1.2%
1.2%
2 Q 2019 예비
1.2%
1.8%
1.8%
1 Q 2019
1.8%
1.8%
1.8%
1 Q 2019 예비
1.8%
1.3%
1.4%
4 Q 2018
1.4%
1.3%
1.3%
4 Q 2018 예비
1.3%
1.4%
1.6%
3 Q 2018
1.5%
1.3%
1.5%
3 Q 2018 예비
1.5%
1.2%
1.2%
