Экономический календарь
Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании г/г (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) y/y)
|Высокая
|1.3%
|1.1%
|
1.5%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|1.3%
|
1.3%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Валовой внутренний продукт (ВВП), г/г (Gross Domestic Product (GDP) y/y) отражает рыночную цену всей конечной продукции, произведенной всеми предприятиями-резидентами в стране в течение отчетного квартала по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года.
Есть три подхода к расчету ВВП: с точки зрения производства, с точки зрения полученных доходов и с точки зрения произведенных расходов.
- Производственный подход основывается на расчете добавленной стоимости (из общей стоимости произведенного товара вычитаются промежуточные расходы).
- Расчет с точки зрения дохода составляет сумму добавленной стоимости из четырех частей: компенсации работникам, чистых налогов на производство, амортизации основных средств и операционных излишков.
- Расчет ВВП по расходам основывается на перспективе окончательного результата производственной деятельности. Сюда включены окончательные расходы на потребление, валовое накопление капитала и чистый экспорт товаров и услуг.
В расчете ВВП Великобритании применяются все три подхода. Данные для расчета собираются Департаментом национальной статистики: используются индексы (цен производителей, потребительских цен, розничных продаж и т.д.), данные об объемах производства и строительства, бизнес-опросы, данные из административных источников, информация о доходах населения и т.д. Чтобы отделить реальное изменение ВВП от инфляционных процессов, при расчете применяется дефлятор. Кроме того, чтобы сгладить сезонные эффекты, которые могут сильно искажать кратковременные изменения ВВП, применяется поправка на сезонность.
ВВП – основной показатель состояния национальной экономики. Его рост означает, что экономика расширяется. Поэтому увеличение ВВП может благоприятно отразиться на котировках фунта стерлингов.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании г/г (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
