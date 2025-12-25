Объем строительства, г/г (Construction Output y/y) отражает изменение активности в строительной отрасли страны в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Показатель рассчитывается исходя из суммы средств, полученных строительными компаниями с клиентов за строительные и инженерные работы, за соответствующий период без учета НДС и расчетов с субподрядчиками. В эту сумму также включается стоимость работ, выполненных по собственной инициативе (например, строительство зданий для последующей сдачи в аренду или продажи).

Данные для расчета берутся из результатов ежемесячного опроса более 8000 строительных предприятий, на которых работает более 100 человек или ежегодный оборот составляет более 60 млн фунтов стерлингов. Предприятия представляют 24 отрасли строительства, включая строительство жилых и коммерческих зданий, дорог и автомагистралей, мостов и тоннелей, коммуникаций и коллекторов, водных объектов, ремонт зданий, бурение скважин и другие строительно-инженерные специализации. При расчете показателя учтены статистические веса каждого предприятия.

Ежемесячная оценка скорректирована с учетом сезонных колебаний, поскольку строительство сильно зависит как от праздничных и выходных дней, так и от погодных условий и сезонности. Параметры сезонной корректировки для расчета этого показателя ежегодно пересматриваются.

Вклад строительных компаний в ВВП страны составляет около 5,9%. Поэтому показатель внимательно отслеживают аналитики и экономисты. Он считается опережающим индикатором состояния экономики. Рост объема строительства — также опережающий показатель и активности на рынке недвижимости, и ипотечного кредитования. Таким образом, увеличение показателя — благоприятный фактор для фунта стерлингов.

