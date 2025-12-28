O Produto Interno Bruto da Suíça - Anual - (Switzerland Gross Domestic Product (GDP) y/y) reflete a variação no valor de mercado dos bens e serviços produzidos no país, no trimestre de referência em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Na Suíça, o PIB é calculado pelo valor acrescentado (o chamado método de produção). O valor acrescentado é determinado como a diferença entre o rendimento total e os custos materiais de produção. Do cálculo do PIB são excluídos os rendimentos do trabalho porta em porta, do voluntariado, do emprego informal e de ações criminosas.

Durante o cálculo do PIB, ao abordar a produção, o valor acrescentado é calculado no 20 principais setores da economia. Os dados são ajustados sazonalmente, de modo que, por razões objetivas, em vez de feriados ou condições atmosféricas, possam ser avaliadas apenas as mudanças líquidas na atividade na economia do país.

O PIB é a principal medida da força da economia do país. Crescimento estável e sustentado do PIB significa a sustentabilidade do sistema econômico e financeiro. Portanto, isso pode afetar positivamente as cotações do franco suíço.

Últimos valores: