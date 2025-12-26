经常账户是南非国际收支的一部分，是有关居民与非居民之间所有经济交易的系统化数据。除绝对值外，经常账户还表示为该国国内生产总值(GDP)的百分比，这表明该国的国际竞争力水平。

经常账户反映了与商品和服务以及主要和次要收入有关的所有交易。主要收入包括投资收入（例如，利息和股息）。次要收入是指居民与非居民之间不受任何条件限制的经常转移。例如，这是来自中央政府或外国援助的经常转移。

经常账户顺差增加了净外部资产，并导致以资本账户外部资产增加形式的资本出口增加。一些经济学家将其解释为经济疲软的信号，而另一些人则认为这表示经济走强。在经常账户逆差的情况下，情况恰恰相反。此外，长期不断加剧的外部失衡被视为金融危机的根源。

然而，通常超出预期的数值将被视为对南非兰特有利，而低于预期的数值则被视为对其不利。

