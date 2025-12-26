南非经常账 - GDP比率 (South Africa Current Account - GDP Ratio)
|低级别
|-0.7%
|-0.7%
|
-1.0%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
经常账户是南非国际收支的一部分，是有关居民与非居民之间所有经济交易的系统化数据。除绝对值外，经常账户还表示为该国国内生产总值(GDP)的百分比，这表明该国的国际竞争力水平。
经常账户反映了与商品和服务以及主要和次要收入有关的所有交易。主要收入包括投资收入（例如，利息和股息）。次要收入是指居民与非居民之间不受任何条件限制的经常转移。例如，这是来自中央政府或外国援助的经常转移。
经常账户顺差增加了净外部资产，并导致以资本账户外部资产增加形式的资本出口增加。一些经济学家将其解释为经济疲软的信号，而另一些人则认为这表示经济走强。在经常账户逆差的情况下，情况恰恰相反。此外，长期不断加剧的外部失衡被视为金融危机的根源。
然而，通常超出预期的数值将被视为对南非兰特有利，而低于预期的数值则被视为对其不利。
最后值:
真实值
预测值
"南非经常账 - GDP比率 (South Africa Current Account - GDP Ratio)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
