Счет текущих операций (Current Account) — это важная часть платежного баланса ЮАР, которая систематизирует данные обо всех экономических транзакциях между резидентами и нерезидентами страны. Помимо абсолютного значения, счет текущих операций выражается в процентах от ВВП страны, что указывает на уровень международной конкуренции страны.

Счет текущих операций отражает все транзакции, связанные с товарами и услугами, а также первичные и вторичные доходы. К первичному доходу относят инвестиционный доход (например, проценты и дивиденды). Вторичный доход включает в себя текущие переводы между резидентами и нерезидентами без каких-либо условий. Например, это текущие трансферты центрального правительства или иностранная помощь.

Профицит счета текущих операций увеличивает чистые внешние активы и приводит к увеличению экспорта капитала в форме увеличения внешних активов на счете капитальных операций. Некоторые экономисты интерпретируют это как признак слабости, другие — как силу. Обратная ситуация возникает в случае дефицита текущего счета. Кроме того, длительные растущие дисбалансы внешних операций рассматриваются как причины финансовых кризисов.

В целом же превышение текущего показателя над прогнозным считается благоприятным для котировок Южноафриканской валюты, а значение ниже ожидаемого — негативным.

