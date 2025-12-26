新西兰国内生产总值(GDP)年率y/y (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) y/y)
国家：
新西兰
NZD, 新西兰元
部门：
GDP
|低级别
|1.3%
|-0.6%
|
-1.1%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
GDP年率y/y反映了与去年同一季度相比，在指定季度内新西兰生产的全部商品和服务的货币价值的变化。计算会考虑到个人消费支出，政府开支，企业全部成本和国家净出口。GDP增长可能对NZD报价产生积极影响。
最后值:
真实值
预测值
"新西兰国内生产总值(GDP)年率y/y (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
1.3%
-0.6%
-1.1%
2 Q 2025
-0.6%
-0.5%
-0.6%
1 Q 2025
-0.7%
1.7%
-1.3%
4 Q 2024
-1.1%
1.7%
-1.6%
3 Q 2024
-1.5%
1.6%
-0.5%
2 Q 2024
-0.5%
1.7%
0.5%
1 Q 2024
0.3%
0.1%
-0.2%
4 Q 2023
-0.3%
1.9%
-0.6%
3 Q 2023
-0.6%
2.0%
1.5%
2 Q 2023
1.8%
2.0%
2.2%
1 Q 2023
2.2%
2.0%
2.3%
4 Q 2022
2.2%
2.0%
6.4%
3 Q 2022
6.4%
1.9%
0.3%
2 Q 2022
0.4%
2.0%
1.0%
1 Q 2022
1.2%
2.0%
3.1%
4 Q 2021
3.1%
2.0%
-0.2%
3 Q 2021
-0.3%
9.5%
17.9%
2 Q 2021
17.4%
-2.6%
2.9%
1 Q 2021
2.4%
-3.3%
-0.8%
4 Q 2020
-0.9%
-0.1%
0.2%
3 Q 2020
0.4%
-12.8%
-11.3%
2 Q 2020
-12.4%
0.5%
-0.1%
1 Q 2020
-0.2%
1.8%
1.8%
4 Q 2019
1.8%
2.5%
2.3%
3 Q 2019
2.3%
2.1%
2.1%
2 Q 2019
2.1%
2.6%
2.5%
1 Q 2019
2.5%
1.8%
2.5%
4 Q 2018
2.3%
2.8%
2.6%
3 Q 2018
2.6%
2.8%
3.2%
2 Q 2018
2.8%
2.6%
1 Q 2018
2.7%
2.9%
4 Q 2017
2.9%
2.7%
3 Q 2017
2.7%
2.8%
2 Q 2017
2.5%
2.5%
1 Q 2017
2.5%
2.7%
4 Q 2016
2.7%
3.3%
3 Q 2016
3.5%
3.4%
2 Q 2016
3.6%
3.0%
1 Q 2016
2.8%
2.3%
4 Q 2015
2.3%
2.3%
3 Q 2015
2.3%
2.4%
2 Q 2015
2.4%
2.6%
1 Q 2015
2.6%
3.5%
4 Q 2014
3.5%
3.2%
3 Q 2014
3.2%
3.9%
2 Q 2014
3.9%
3.8%
1 Q 2014
3.8%
3.1%
4 Q 2013
3.3%
3.5%
3 Q 2013
3.5%
2.5%
2 Q 2013
2.3%
2.4%
