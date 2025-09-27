Calendario Economico
Indice dei Prezzi al Consumo della Nuova Zelanda (CPI) t/t (New Zealand Consumer Price Index (CPI) q/q)
|Medio
|0.5%
|0.3%
|
0.9%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.8%
|
0.5%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indice dei prezzi al consumo (CPI) della Nuova Zelanda q/q misura la variazione dei prezzi trimestre su trimestre di un paniere fisso di beni e servizi dal punto di vista del consumatore. Il paniere contiene beni di qualità e quantità immutabili, quindi l'indice misura esclusivamente le variazioni dei prezzi al consumo.
L'indicatore è considerato una delle misure chiave dell'inflazione della Nuova Zelanda. Una lettura superiore alle attese è vista come positiva per il dollaro neozelandese.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo della Nuova Zelanda (CPI) t/t (New Zealand Consumer Price Index (CPI) q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress