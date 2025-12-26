意大利居民消费价格指数(CPI)月率m/m (Italy Consumer Price Index (CPI) m/m)
|低级别
|-0.2%
|-0.2%
|
-0.2%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.0%
|
-0.2%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
居民消费价格指数(CPI)月率m/m反映了与上一月份相比，在指定月份意大利家庭最终消费的一篮子商品和服务的价格变化。这是评估购买趋势变化的基本指标，用来衡量标题通货膨胀。
指数计算数据的收集来自地方和中央调查以及行政来源（经济发展部）。此外，指标计算还分为不同等级：省级指标和区域指标，以及所有项目指标，即作为区域指标加权平均数获得的指标。
消费篮子包括食品、非酒精和酒精饮料、烟草、封口、家具、水电、运输服务、娱乐、教育和其他商品和服务。商品和服务的权重不同，反映了相关支出在最终消费支出的份额。
就欧元(EUR)而言，显示较高数值可以解读为积极的信号和升值的预测，因为为了对抗通货膨胀，最广泛使用的工具是提高利率，从而吸引外国投资；较低数值可以被解读为消极的信号，可能表明货币预测贬值。
最后值:
真实值
预测值
"意大利居民消费价格指数(CPI)月率m/m (Italy Consumer Price Index (CPI) m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
