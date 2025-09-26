La balance commerciale indique la différence entre les exportations et les importations de marchandises et services en France au cours du mois déclaré. Une valeur de solde négative indique un excédent commercial, tandis qu’une valeur négative fait allusion à un déficit commercial. Une indication plus élevée que prévu peut être considérée comme positive pour les cours de l’euro.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBalance commerciale de la France (France Trade Balance)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.