Magic

Obtém a ID do Expert Advisor que executou a oferta.

long  Magic() const

Valor de retorno

ID do Expert Advisor, que executou a oferta.

Observação

A oferta deve ser selecionada usando os métodos Ticket (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice).