Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCDealInfoTypeDescription OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex TypeDescription Obtém o tipo de oferta como uma string. string TypeDescription() const Valor de retorno Tipo de oferta como uma string. Observação A oferta deve ser selecionada usando os métodos Ticket (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice). DealType Entry