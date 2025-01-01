InfoString

Obtém o valor específico da propriedade tipo string.

bool InfoString(

ENUM_DEAL_PROPERTY_STRING prop_id,

string& var

) const

Parâmetros

prop_id

[In] ID da propriedade de texto (valor do enumerador ENUM_DEAL_PROPERTY_STRING).

var

[out] Referente a variável do tipo string para colocar resultado.

Valor de retorno

verdadeiro - em caso de sucesso, falso - se não for possível obter o valor da propriedade.

Observação

A oferta deve ser selecionada usando os métodos Ticket (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice).