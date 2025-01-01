TimeMsc

Recebe o tempo de execução da oferta em milissegundos desde 01.01.1970.

ulong TimeMsc() const

Valor de retorno

O tempo de execução da oferta em milissegundos desde 01.01.1970.

Observação

A oferta deve ser preliminarmente selecionado para acesso usando o método Ticket (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice).