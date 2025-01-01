Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCDealInfoTimeMsc OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex TimeMsc Recebe o tempo de execução da oferta em milissegundos desde 01.01.1970. ulong TimeMsc() const Valor de retorno O tempo de execução da oferta em milissegundos desde 01.01.1970. Observação A oferta deve ser preliminarmente selecionado para acesso usando o método Ticket (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice). Time DealType