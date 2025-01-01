DocumentaçãoSeções
Referência MQL5 Biblioteca Padrão Classes de negociação CDealInfo Profit 

Profit

Obtém o resultado financeiro da oferta.

double  Profit() const

Valor de retorno

O resultado financeiro da oferta (em moeda de depósito).

Observação

A oferta deve ser selecionada usando os métodos Ticket (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice).