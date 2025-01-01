- Order
- Time
- TimeMsc
- DealType
- TypeDescription
- Entry
- EntryDescription
- Magic
- PositionId
- Volume
- Price
- Commision
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Ticket
- SelectByIndex
InfoInteger
Obtém o valor específico da propriedade tipo integer.
|
bool InfoInteger(
Parâmetros
prop_id
[In] ID da propriedade tipo integer (valor do enumerador ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER).
var
[out] Referente a variável do tipo integer para colocar o resultado.
Valor de retorno
verdadeiro - em caso de sucesso, falso - se não for possível obter o valor da propriedade.
Observação
A oferta deve ser selecionada usando os métodos Ticket (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice).