DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCDealInfoTicket 

Ticket (Método Get)

Obtém o ticket da oferta.

ulong  Ticket() const 

Valor de retorno

Ticket da oferta.

Ticket (Método Set)

Selecione a posição para mais trabalho.

void  Ticket(
   ulong  ticket      // ticket
   )

Parâmetros

ticket

[in]  Ticket da oferta.