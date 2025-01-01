Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCDealInfoTicket OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex Ticket (Método Get) Obtém o ticket da oferta. ulong Ticket() const Valor de retorno Ticket da oferta. Ticket (Método Set) Selecione a posição para mais trabalho. void Ticket( ulong ticket // ticket ) Parâmetros ticket [in] Ticket da oferta. InfoString SelectByIndex