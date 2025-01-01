DocumentaçãoSeções
PositionId

Obtém a identificação da posição em que a oferta foi envolvida.

long  PositionId() const

Valor de retorno

ID da posição em que a oferta foi envolvida.

Observação

A oferta deve ser selecionada usando os métodos Ticket (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice).