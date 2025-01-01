Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCDealInfoPositionId OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex PositionId Obtém a identificação da posição em que a oferta foi envolvida. long PositionId() const Valor de retorno ID da posição em que a oferta foi envolvida. Observação A oferta deve ser selecionada usando os métodos Ticket (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice). Magic Volume