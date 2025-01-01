DocumentaçãoSeções
Obtém o valor específico da propriedade do tipo double.

bool  InfoDouble(
   ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE  prop_id,     // property ID
   double&                    var          // reference to variable
   ) const

Parâmetros

prop_id

[in]  ID da propriedade do tipo double (valor do enumerador ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE).

var

[in]  Referente a variável de tipo double para colocar o resultado.

Valor de retorno

verdadeiro - em caso de sucesso, falso - se não for possível obter o valor da propriedade.

Observação

A oferta deve ser selecionada usando os métodos Ticket (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice).