InfoDouble

Obtém o valor específico da propriedade do tipo double.

bool InfoDouble(

ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

double& var

) const

Parâmetros

prop_id

[in] ID da propriedade do tipo double (valor do enumerador ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE).

var

[in] Referente a variável de tipo double para colocar o resultado.

Valor de retorno

verdadeiro - em caso de sucesso, falso - se não for possível obter o valor da propriedade.

Observação

A oferta deve ser selecionada usando os métodos Ticket (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice).