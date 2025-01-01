Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCDealInfoEntry OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex Entry Obtém a direção da oferta. ENUM_DEAL_ENTRY Entry() const Valor de retorno Direção da oferta (valor do enumerador ENUM_DEAL_ENTRY.). Observação A oferta deve ser selecionada usando os métodos Ticket (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice). TypeDescription EntryDescription