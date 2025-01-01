DocumentaçãoSeções
Obtém a direção da oferta.

ENUM_DEAL_ENTRY  Entry() const

Valor de retorno

Direção da oferta (valor do enumerador ENUM_DEAL_ENTRY.).

Observação

A oferta deve ser selecionada usando os métodos Ticket (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice).