MQL5 リファレンス標準ライブラリファイルCFileBinWriteChar
- Open
- WriteChar
- WriteShort
- WriteInteger
- WriteLong
- WriteFloat
- WriteDouble
- WriteString
- WriteCharArray
- WriteShortArray
- WriteIntegerArray
- WriteLongArray
- WriteFloatArray
- WriteDoubleArray
- WriteObject
- ReadChar
- ReadShort
- ReadInteger
- ReadLong
- ReadFloat
- ReadDouble
- ReadString
- ReadCharArray
- ReadShortArray
- ReadIntegerArray
- ReadLongArray
- ReadFloatArray
- ReadDoubleArray
- ReadObject
WriteChar
파일에서 char 또는 uchar 유형 변수 쓰기.
|
uint WriteChar(
매개변수
값
[in] 쓸 변수.
값 반환
쓴 바이트 수.