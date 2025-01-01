文档部分
MQL5参考标准程序库文件CFileBinReadShort 

ReadShort

从文件里读取 短整数无符号短整数 类型的变量。

bool  ReadShort(
   short&  value      
   )

参数

value

[输入]  短整数 或短符号长整数　类型的目标变量。

返回值

true 如果成功, false 如果数据未能读取。