Propriedades de uma Base Histórica de Dados

Ao acessar uma série de tempo a função SeriesInfoInteger() é usada para obter informações adicionais de um ativo (symbol). Um identificador de uma propriedade solicitada é passada como parâmetro da função. O identificar pode ser um dos valores do ENUM_SERIES_INFO_INTEGER.

ENUM_SERIES_INFO_INTEGER

Identificador

Descrição

Tipo

SERIES_BARS_COUNT

Quantidade de barras para o ativo-período para o momento corrente

long

SERIES_FIRSTDATE

A primeira data para o ativo-período para o momento corrente

datetime

SERIES_LASTBAR_DATE

Hora de abertura da última barra do ativo-período

datetime

SERIES_SERVER_FIRSTDATE

A primeira data no histórico do ativo no servidor independentemente da janela de tempo

datetime

SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE

A primeira data no histórico do ativo no terminal cliente, independentemente da janela de tempo

datetime

SERIES_SYNCHRONIZED

Flag de sincronização de dados de um ativo/período para o momento corrente

bool