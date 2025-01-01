SERIES_BARS_COUNT Quantidade de barras para o ativo-período para o momento corrente long

SERIES_FIRSTDATE A primeira data para o ativo-período para o momento corrente datetime

SERIES_LASTBAR_DATE Hora de abertura da última barra do ativo-período datetime

SERIES_SERVER_FIRSTDATE A primeira data no histórico do ativo no servidor independentemente da janela de tempo datetime

SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE A primeira data no histórico do ativo no terminal cliente, independentemente da janela de tempo datetime