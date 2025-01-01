- Propriedades de uma Base Histórica de Dados
Propriedades de uma Base Histórica de Dados
Ao acessar uma série de tempo a função SeriesInfoInteger() é usada para obter informações adicionais de um ativo (symbol). Um identificador de uma propriedade solicitada é passada como parâmetro da função. O identificar pode ser um dos valores do ENUM_SERIES_INFO_INTEGER.
ENUM_SERIES_INFO_INTEGER
|
Identificador
|
Descrição
|
Tipo
|
SERIES_BARS_COUNT
|
Quantidade de barras para o ativo-período para o momento corrente
|
long
|
SERIES_FIRSTDATE
|
A primeira data para o ativo-período para o momento corrente
|
datetime
|
SERIES_LASTBAR_DATE
|
Hora de abertura da última barra do ativo-período
|
datetime
|
SERIES_SERVER_FIRSTDATE
|
A primeira data no histórico do ativo no servidor independentemente da janela de tempo
|
datetime
|
SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE
|
A primeira data no histórico do ativo no terminal cliente, independentemente da janela de tempo
|
datetime
|
SERIES_SYNCHRONIZED
|
Flag de sincronização de dados de um ativo/período para o momento corrente
|
bool