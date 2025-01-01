Structures de données

Les structures de données suivantes sont utilisées pour les opérations avec les modèles ONNX :

La structure décrit le type d'un paramètre d'entrée ou de sortie d'un modèle ONNX

struct OnnxTypeInfo

{

ENUM_ONNX_TYPE type; // type de paramètre

OnnxTensorTypeInfo tensor; // description du tenseur

OnnxMapTypeInfo map; // description de la carte

OnnxSequenceTypeInfo sequence; // description de la séquence

};

Seul le tenseur (ONNX_TYPE_TENSOR) peut être utilisé comme entrée. Dans ce cas, seul le champ OnnxTypeInfo::tensor est rempli de valeurs, tandis que les autres champs (carte et séquence) ne sont pas définis.

Un seul des trois types OnnxTypeInfo (ONNX_TYPE_TENSOR, ONNX_TYPE_MAP ou ONNX_TYPE_SEQUENCE) peut être utilisé comme entrée. La sous-structure correspondante (OnnxTypeInfo::tensor, OnnxTypeInfo::map ou OnnxTypeInfo::sequence) est remplie en fonction du type.

OnnxTensorTypeInfo

La structure décrit le tenseur dans le paramètre d'entrée ou de sortie d'un modèle ONNX

struct OnnxTensorTypeInfo

{

const ENUM_ONNX_DATA_TYPE data_type; // type de données dans le tenseur

const long dimensions[]; // nombre d'éléments dans le tenseur

};

La structure décrit la carte obtenue dans le paramètre de sortie d'un modèle ONNX

struct OnnxMapTypeInfo

{

const ENUM_ONNX_DATA_TYPE key_type; // type clé

const OnnxTypeInfo& value_type; // type de valeur

};

La structure décrit la séquence obtenue dans le paramètre de sortie d'un modèle ONNX

struct OnnxSequenceTypeInfo

{

const OnnxTypeInfo& value_type; // type de données dans la séquence

};

L'énumération ENUM_ONNX_TYPE décrit le type de paramètre d'un modèle

ID Description ONNX_TYPE_UNKNOWN Inconnu ONNX_TYPE_TENSOR Tenseur ONNX_TYPE_SEQUENCE Séquence ONNX_TYPE_MAP Carte (map) ONNX_TYPE_OPAQUE Abstrait (opaque) ONNX_TYPE_SPARSETENSOR Tenseur creux (sparse tensor)

L'énumération ENUM_ONNX_DATA_TYPE décrit le type de données utilisées

ID Description ONNX_DATA_TYPE_UNDEFINED Indéfini ONNX_DATA_TYPE_FLOAT float ONNX_DATA_TYPE_INT8 int 8 bits ONNX_DATA_TYPE_UINT16 uint 16 bits ONNX_DATA_TYPE_INT16 int 16 bits ONNX_DATA_TYPE_INT32 int 32 bits ONNX_DATA_TYPE_INT64 int 64 bits ONNX_DATA_TYPE_STRING string ONNX_DATA_TYPE_BOOL bool ONNX_DATA_TYPE_FLOAT16 float 16 bits ONNX_DATA_TYPE_DOUBLE double ONNX_DATA_TYPE_UINT32 uint 32 bits ONNX_DATA_TYPE_UINT64 uint 64 bits ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX64 nombre complexe 64 bits ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX128 nombre complexe 128 bits ONNX_DATA_TYPE_BFLOAT16 bfloat 16 bits (Brain Floating Point)

L'énumération ENUM_ONNX_FLAGS décrit le mode d'exécution du modèle

ID Description ONNX_DEBUG_LOGS Journaux de débogage de sortie ONNX_NO_CONVERSION Désactive la conversion automatique, utiliser les données utilisateur telles quelles ONNX_COMMON_FOLDER Charge un fichier de modèle à partir du dossier Common\Files ; la valeur est égale au drapeau FILE_COMMON

Array conversion when working with ONNX models

Les tâches d'apprentissage automatique ne nécessitent pas toujours une grande précision de calcul. Pour accélérer les calculs, certains modèles utilisent des types de données de moindre précision tels que Float16 et même Float8. Pour permettre aux utilisateurs de saisir les bonnes données dans les modèles, MQL5 propose 4 fonctions spéciales qui convertissent les types MQL5 standard en types spéciaux FP16 et FP8.

Fonction Action ArrayToFP16 Copie un tableau de type float ou double dans un tableau de type ushort au format donné ArrayToFP8 Copie un tableau de type float ou double dans un tableau de type uchar au format donné ArrayFromFP16 Copie un tableau de type ushort dans un tableau de type float ou double avec le format donné ArrayFromFP8 Copie un tableau de type uchar dans un tableau de type float ou double avec le format donné

Ces fonctions de conversion de tableau utilisent des formats spéciaux spécifiés dans les énumérations ci-dessous.

L'énumération ENUM_FLOAT16_FORMAT décrit 2 formats de type FP16.

ID Description FLOAT_FP16 Format standard 16 bits, également appelé moitié FLOAT_BFP16 Format spécial brain float point

Chacun de ces formats a ses avantages et ses limites. FLOAT16 offre une plus grande précision mais nécessite plus de ressources de stockage et de calcul. BFLOAT16, en revanche, offre des performances et une efficacité supérieures dans le traitement des données, mais peut être moins précis.

L'énumération ENUM_FLOAT8_FORMAT décrit 4 formats de type FP8.

FP8 (virgule flottante 8 bits) est l'un des types de données utilisés pour représenter les nombres à virgule flottante. Dans FP8, chaque nombre est représenté par 8 bits de données, généralement divisés en 3 composants : signe, exposant et mantisse. Ce format offre un équilibre entre précision et efficacité de stockage, ce qui le rend attrayant pour les applications nécessitant de la mémoire et de l'efficacité informatique.

ID Description FLOAT_FP8_E4M3FN Nombre à virgule flottante de 8 bits, 4 bits pour l'exposant et 3 bits pour la mantisse. Généralement utilisé comme coefficients. FLOAT_FP8_E4M3FNUZ Nombre à virgule flottante de 8 bits, 4 bits pour l'exposant et 3 bits pour la mantisse. Supporte NaN, ne supporte pas le zéro négatif et Inf. Généralement utilisé comme coefficients. FLOAT_FP8_E5M2FN Nombre à virgule flottante de 8 bits, 5 bits pour l'exposant et 2 bits pour la mantisse. Supporte NaN et Inf. Généralement utilisé pour les gradients. FLOAT_FP8_E5M2FNUZ Nombre à virgule flottante de 8 bits, 5 bits pour l'exposant et 2 bits pour la mantisse. Supporte NaN, ne supporte pas le zéro négatif et Inf. Egalement utilisé pour les gradients.

L'un des principaux avantages de FP8 est son efficacité dans le traitement de grands ensembles de données. En utilisant une représentation compacte des nombres, FP8 réduit les besoins en mémoire et accélère les calculs. Ceci est particulièrement important dans les applications dapprentissage automatique et dintelligence artificielle qui traitent souvent de grands ensembles de données.