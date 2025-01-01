- Support ONNX
- Conversion de Formats
- Conversion automatique des types
- Création d'un modèle
- Exécution d'un modèle
- Exécuter dans le Testeur de Stratégie
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- Structures de données
Les structures de données suivantes sont utilisées pour les opérations avec les modèles ONNX :
OnnxTypeInfo #
La structure décrit le type d'un paramètre d'entrée ou de sortie d'un modèle ONNX
|
struct OnnxTypeInfo
Seul le tenseur (ONNX_TYPE_TENSOR) peut être utilisé comme entrée. Dans ce cas, seul le champ OnnxTypeInfo::tensor est rempli de valeurs, tandis que les autres champs (carte et séquence) ne sont pas définis.
Un seul des trois types OnnxTypeInfo (ONNX_TYPE_TENSOR, ONNX_TYPE_MAP ou ONNX_TYPE_SEQUENCE) peut être utilisé comme entrée. La sous-structure correspondante (OnnxTypeInfo::tensor, OnnxTypeInfo::map ou OnnxTypeInfo::sequence) est remplie en fonction du type.
La structure décrit le tenseur dans le paramètre d'entrée ou de sortie d'un modèle ONNX
|
struct OnnxTensorTypeInfo
OnnxMapTypeInfo #
La structure décrit la carte obtenue dans le paramètre de sortie d'un modèle ONNX
|
struct OnnxMapTypeInfo
OnnxSequenceTypeInfo #
La structure décrit la séquence obtenue dans le paramètre de sortie d'un modèle ONNX
|
struct OnnxSequenceTypeInfo
ENUM_ONNX_TYPE #
L'énumération ENUM_ONNX_TYPE décrit le type de paramètre d'un modèle
|
ID
|
Description
|
ONNX_TYPE_UNKNOWN
|
Inconnu
|
ONNX_TYPE_TENSOR
|
Tenseur
|
ONNX_TYPE_SEQUENCE
|
Séquence
|
ONNX_TYPE_MAP
|
Carte (map)
|
ONNX_TYPE_OPAQUE
|
Abstrait (opaque)
|
ONNX_TYPE_SPARSETENSOR
|
Tenseur creux (sparse tensor)
ENUM_ONNX_DATA_TYPE #
L'énumération ENUM_ONNX_DATA_TYPE décrit le type de données utilisées
|
ID
|
Description
|
ONNX_DATA_TYPE_UNDEFINED
|
Indéfini
|
ONNX_DATA_TYPE_FLOAT
|
float
|
ONNX_DATA_TYPE_INT8
|
int 8 bits
|
ONNX_DATA_TYPE_UINT16
|
uint 16 bits
|
ONNX_DATA_TYPE_INT16
|
int 16 bits
|
ONNX_DATA_TYPE_INT32
|
int 32 bits
|
ONNX_DATA_TYPE_INT64
|
int 64 bits
|
ONNX_DATA_TYPE_STRING
|
string
|
ONNX_DATA_TYPE_BOOL
|
bool
|
ONNX_DATA_TYPE_FLOAT16
|
float 16 bits
|
ONNX_DATA_TYPE_DOUBLE
|
double
|
ONNX_DATA_TYPE_UINT32
|
uint 32 bits
|
ONNX_DATA_TYPE_UINT64
|
uint 64 bits
|
ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX64
|
nombre complexe 64 bits
|
ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX128
|
nombre complexe 128 bits
|
ONNX_DATA_TYPE_BFLOAT16
|
bfloat 16 bits (Brain Floating Point)
ENUM_ONNX_FLAGS #
L'énumération ENUM_ONNX_FLAGS décrit le mode d'exécution du modèle
|
ID
|
Description
|
ONNX_DEBUG_LOGS
|
Journaux de débogage de sortie
|
ONNX_NO_CONVERSION
|
Désactive la conversion automatique, utiliser les données utilisateur telles quelles
|
ONNX_COMMON_FOLDER
|
Charge un fichier de modèle à partir du dossier Common\Files ; la valeur est égale au drapeau FILE_COMMON
Array conversion when working with ONNX models
Les tâches d'apprentissage automatique ne nécessitent pas toujours une grande précision de calcul. Pour accélérer les calculs, certains modèles utilisent des types de données de moindre précision tels que Float16 et même Float8. Pour permettre aux utilisateurs de saisir les bonnes données dans les modèles, MQL5 propose 4 fonctions spéciales qui convertissent les types MQL5 standard en types spéciaux FP16 et FP8.
|
Fonction
|
Action
|
Copie un tableau de type float ou double dans un tableau de type ushort au format donné
|
Copie un tableau de type float ou double dans un tableau de type uchar au format donné
|
Copie un tableau de type ushort dans un tableau de type float ou double avec le format donné
|
Copie un tableau de type uchar dans un tableau de type float ou double avec le format donné
Ces fonctions de conversion de tableau utilisent des formats spéciaux spécifiés dans les énumérations ci-dessous.
ENUM_FLOAT16_FORMAT #
L'énumération ENUM_FLOAT16_FORMAT décrit 2 formats de type FP16.
|
ID
|
Description
|
FLOAT_FP16
|
Format standard 16 bits, également appelé moitié
|
FLOAT_BFP16
|
Format spécial brain float point
Chacun de ces formats a ses avantages et ses limites. FLOAT16 offre une plus grande précision mais nécessite plus de ressources de stockage et de calcul. BFLOAT16, en revanche, offre des performances et une efficacité supérieures dans le traitement des données, mais peut être moins précis.
ENUM_FLOAT8_FORMAT #
L'énumération ENUM_FLOAT8_FORMAT décrit 4 formats de type FP8.
FP8 (virgule flottante 8 bits) est l'un des types de données utilisés pour représenter les nombres à virgule flottante. Dans FP8, chaque nombre est représenté par 8 bits de données, généralement divisés en 3 composants : signe, exposant et mantisse. Ce format offre un équilibre entre précision et efficacité de stockage, ce qui le rend attrayant pour les applications nécessitant de la mémoire et de l'efficacité informatique.
|
ID
|
Description
|
FLOAT_FP8_E4M3FN
|
Nombre à virgule flottante de 8 bits, 4 bits pour l'exposant et 3 bits pour la mantisse. Généralement utilisé comme coefficients.
|
FLOAT_FP8_E4M3FNUZ
|
Nombre à virgule flottante de 8 bits, 4 bits pour l'exposant et 3 bits pour la mantisse. Supporte NaN, ne supporte pas le zéro négatif et Inf. Généralement utilisé comme coefficients.
|
FLOAT_FP8_E5M2FN
|
Nombre à virgule flottante de 8 bits, 5 bits pour l'exposant et 2 bits pour la mantisse. Supporte NaN et Inf. Généralement utilisé pour les gradients.
|
FLOAT_FP8_E5M2FNUZ
|
Nombre à virgule flottante de 8 bits, 5 bits pour l'exposant et 2 bits pour la mantisse. Supporte NaN, ne supporte pas le zéro négatif et Inf. Egalement utilisé pour les gradients.
L'un des principaux avantages de FP8 est son efficacité dans le traitement de grands ensembles de données. En utilisant une représentation compacte des nombres, FP8 réduit les besoins en mémoire et accélère les calculs. Ceci est particulièrement important dans les applications dapprentissage automatique et dintelligence artificielle qui traitent souvent de grands ensembles de données.