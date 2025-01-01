- Supporto ONNX
- Conversione Di Formato
- Conversione automatica del tipo di dati
- Creazione di un Modello
- Esecuzione di un modello
- Eseguire nello Strategy Tester
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- Strutture dati
Strutture dati
Le seguenti strutture dati sono utilizzate per operazioni con modelli ONNX:
OnnxTypeInfo #
La struttura descrive il tipo di un ingresso o parametro d'uscita di un modello ONNX
|
struct OnnxTypeInfo
Solo il tensore (ONNX_TYPE_TENSOR) può essere usato come ingresso. In questo caso, solo il campo OnnxTypeInfo::tensor è riempito con valori, mentre gli altri campi (mappa e sequenza) non sono definiti.
Solo uno dei tre tipi OnnxTypeInfo (ONNX_TYPE_TENSOR, ONNX_TYPE_MAP o ONNX_TYPE_SEQUENCE) può essere utilizzato come ingresso. La sottostruttura corrispondente (OnnxTypeInfo::tensor, OnnxTypeInfo::map o OnnxTypeInfo::sequence) viene riempita a seconda del tipo.
La struttura descrive il tensore in ingresso o parametro d'uscita di un modello ONNX
|
struct OnnxTensorTypeInfo
OnnxMapTypeInfo #
La struttura descrive la mappa ottenuta nel parametro d'uscita di un modello ONNX
|
struct OnnxMapTypeInfo
OnnxSequenceTypeInfo #
La struttura descrive la sequenza ottenuta nel parametro d'uscita di un modello ONNX
|
struct OnnxSequenceTypeInfo
ENUM_ONNX_TYPE #
L'enumerazione ENUM_ONNX_TYPE definisce il tipo di parametro di un modello
|
ID
|
Descrizione
|
ONNX_TYPE_UNKNOWN
|
Sconosciuto
|
ONNX_TYPE_TENSOR
|
Tensore
|
ONNX_TYPE_SEQUENCE
|
Sequenza
|
ONNX_TYPE_MAP
|
Mappa
|
ONNX_TYPE_OPAQUE
|
Astratto (opaco)
|
ONNX_TYPE_SPARSETENSOR
|
Tensore sparso
ENUM_ONNX_DATA_TYPE #
L'enumerazione >ENUM_ONNX_DATA_TYPE definisce il tipo di dati usato
|
ID
|
Descrizione
|
ONNX_DATA_TYPE_UNDEFINED
|
Non definito
|
ONNX_DATA_TYPE_FLOAT
|
float
|
ONNX_DATA_TYPE_INT8
|
int 8-bit
|
ONNX_DATA_TYPE_UINT16
|
uint 16-bit
|
ONNX_DATA_TYPE_INT16
|
int 16-bit
|
ONNX_DATA_TYPE_INT32
|
int 32-bit
|
ONNX_DATA_TYPE_INT64
|
int 64-bit
|
ONNX_DATA_TYPE_STRING
|
string
|
ONNX_DATA_TYPE_BOOL
|
bool
|
ONNX_DATA_TYPE_FLOAT16
|
float 16-bit
|
ONNX_DATA_TYPE_DOUBLE
|
double
|
ONNX_DATA_TYPE_UINT32
|
uint 32-bit
|
ONNX_DATA_TYPE_UINT64
|
uint 64-bit
|
ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX64
|
numeri complessi a 64-bit
|
ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX128
|
numeri complessi a 128-bit
|
ONNX_DATA_TYPE_BFLOAT16
|
bfloat 16-bit (Brain Floating Point)
ENUM_ONNX_FLAGS #
L'enumerazione ENUM_ONNX_FLAGS definisce la modalità di esecuzione del modello
|
ID
|
Descrizione
|
ONNX_DEBUG_LOGS
|
Log di debug di output
|
ONNX_NO_CONVERSION
|
Disattiva la conversione automatica, utilizza i dati dell'utente come sono
|
ONNX_COMMON_FOLDER
|
Carica un file modello dalla cartella Common\Files; il valore è uguale a FILE_COMMON flag
Conversione di array quando si lavora con i modelli ONNX
I compiti di apprendimento automatico non richiedono sempre una grande precisione computazionale. Per accelerare i calcoli, alcuni modelli utilizzano tipi di dati di precisione inferiore come Float16 e persino Float8. Per consentire agli utenti di inserire i dati rilevanti nei modelli, MQL5 fornisce quattro funzioni speciali che convertono i tipi standard MQL5 in tipi speciali FP16 e FP8.
|
Funzione
|
Azione
|
Copia un array di tipo float o double in un array di tipo ushort con il formato specificato
|
Copia un array di tipo float o double in un array di tipo uchar con il formato specificato
|
Copia un array di tipo ushort in un array di tipo float o double con il formato specificato
|
Copia un array di tipo uchar in un array di tipo float o double con il formato specificato
Queste funzioni di conversione degli array utilizzano formati speciali specificati nelle enumerazioni seguenti.
ENUM_FLOAT16_FORMAT #
L'enumerazione ENUM_FLOAT16_FORMAT descrive due formati di tipo FP16.
|
ID
|
Descrizione
|
FLOAT_FP16
|
Formato standard a 16 bit, noto anche come half
|
FLOAT_BFP16
|
Formato speciale brain float point
Ognuno di questi formati ha i suoi vantaggi e limitazioni. FLOAT16 fornisce una maggiore precisione, ma richiede più risorse di archiviazione e di calcolo. BFLOAT16, d'altra parte, fornisce maggiori prestazioni ed efficienza nell'elaborazione dei dati, ma può essere meno accurata.
ENUM_FLOAT8_FORMAT #
L'enumerazione ENUM_FLOAT8_FORMAT descrive quattro formati di tipo FP8.
FP8 (8-bit floating point) è uno dei tipi di dati utilizzati per rappresentare i numeri in virgola mobile. In FP8, ogni numero è rappresentato da 8 bit di dati, tipicamente divisi in tre componenti: segno, esponente e mantissa. Questo formato offre un equilibrio tra precisione ed efficienza di archiviazione, rendendolo attraente per le applicazioni che richiedono memoria ed efficienza computazionale.
|
ID
|
Descrizione
|
FLOAT_FP8_E4M3FN
|
Numero in virgola mobile a 8 bit, 4 bit per l'esponente e 3 bit per la mantissa. Tipicamente utilizzato come coefficiente.
|
FLOAT_FP8_E4M3FNUZ
|
Numero in virgola mobile a 8 bit, 4 bit per l'esponente e 3 bit per la mantissa. Supporta Nan, non supporta zero negativo e Inf. Tipicamente utilizzato come coefficiente.
|
FLOAT_FP8_E5M2FN
|
Numero in virgola mobile a 8 bit, 5 bit per l'esponente e 2 bit per la mantissa. Supporta Nan e Inf. Tipicamente utilizzato per i gradienti.
|
FLOAT_FP8_E5M2FNUZ
|
Numero in virgola mobile a 8 bit, 5 bit per l'esponente e 2 bit per la mantissa. Supporta Nan, non supporta zero negativo e Inf. Utilizzato anche per i gradienti.
Uno dei principali vantaggi di FP8 è la sua efficienza nell'elaborazione di grandi set di dati. Con l'impiego della rappresentazione numerica compatta, FP8 riduce i requisiti di memoria e accelera i calcoli. Ciò è particolarmente importante nelle applicazioni di apprendimento automatico e di intelligenza artificiale che spesso elaborano grandi set di dati.