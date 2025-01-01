Strutture dati

Le seguenti strutture dati sono utilizzate per operazioni con modelli ONNX:

La struttura descrive il tipo di un ingresso o parametro d'uscita di un modello ONNX

struct OnnxTypeInfo

{

ENUM_ONNX_TYPE type; // tipo di parametro

OnnxTensorTypeInfo tensor; // descrizione del tensore

OnnxMapTypeInfo map; // descrizione della mappa

OnnxSequenceTypeInfo sequence; // descrizione della sequenza

};

Solo il tensore (ONNX_TYPE_TENSOR) può essere usato come ingresso. In questo caso, solo il campo OnnxTypeInfo::tensor è riempito con valori, mentre gli altri campi (mappa e sequenza) non sono definiti.

Solo uno dei tre tipi OnnxTypeInfo (ONNX_TYPE_TENSOR, ONNX_TYPE_MAP o ONNX_TYPE_SEQUENCE) può essere utilizzato come ingresso. La sottostruttura corrispondente (OnnxTypeInfo::tensor, OnnxTypeInfo::map o OnnxTypeInfo::sequence) viene riempita a seconda del tipo.

OnnxTensorTypeInfo

La struttura descrive il tensore in ingresso o parametro d'uscita di un modello ONNX

struct OnnxTensorTypeInfo

{

const ENUM_ONNX_DATA_TYPE data_type; // tipo di dati nel tensore

const long dimensions[]; // numero di elementi nel tensore

};

La struttura descrive la mappa ottenuta nel parametro d'uscita di un modello ONNX

struct OnnxMapTypeInfo

{

const ENUM_ONNX_DATA_TYPE key_type; // tipo di chiave

const OnnxTypeInfo& value_type; // tipo di valore

};

La struttura descrive la sequenza ottenuta nel parametro d'uscita di un modello ONNX

struct OnnxSequenceTypeInfo

{

const OnnxTypeInfo& value_type; // tipo di dati nella sequenza

};

L'enumerazione ENUM_ONNX_TYPE definisce il tipo di parametro di un modello

ID Descrizione ONNX_TYPE_UNKNOWN Sconosciuto ONNX_TYPE_TENSOR Tensore ONNX_TYPE_SEQUENCE Sequenza ONNX_TYPE_MAP Mappa ONNX_TYPE_OPAQUE Astratto (opaco) ONNX_TYPE_SPARSETENSOR Tensore sparso

L'enumerazione >ENUM_ONNX_DATA_TYPE definisce il tipo di dati usato

ID Descrizione ONNX_DATA_TYPE_UNDEFINED Non definito ONNX_DATA_TYPE_FLOAT float ONNX_DATA_TYPE_INT8 int 8-bit ONNX_DATA_TYPE_UINT16 uint 16-bit ONNX_DATA_TYPE_INT16 int 16-bit ONNX_DATA_TYPE_INT32 int 32-bit ONNX_DATA_TYPE_INT64 int 64-bit ONNX_DATA_TYPE_STRING string ONNX_DATA_TYPE_BOOL bool ONNX_DATA_TYPE_FLOAT16 float 16-bit ONNX_DATA_TYPE_DOUBLE double ONNX_DATA_TYPE_UINT32 uint 32-bit ONNX_DATA_TYPE_UINT64 uint 64-bit ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX64 numeri complessi a 64-bit ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX128 numeri complessi a 128-bit ONNX_DATA_TYPE_BFLOAT16 bfloat 16-bit (Brain Floating Point)

L'enumerazione ENUM_ONNX_FLAGS definisce la modalità di esecuzione del modello

ID Descrizione ONNX_DEBUG_LOGS Log di debug di output ONNX_NO_CONVERSION Disattiva la conversione automatica, utilizza i dati dell'utente come sono ONNX_COMMON_FOLDER Carica un file modello dalla cartella Common\Files; il valore è uguale a FILE_COMMON flag

Conversione di array quando si lavora con i modelli ONNX

I compiti di apprendimento automatico non richiedono sempre una grande precisione computazionale. Per accelerare i calcoli, alcuni modelli utilizzano tipi di dati di precisione inferiore come Float16 e persino Float8. Per consentire agli utenti di inserire i dati rilevanti nei modelli, MQL5 fornisce quattro funzioni speciali che convertono i tipi standard MQL5 in tipi speciali FP16 e FP8.

Funzione Azione ArrayToFP16 Copia un array di tipo float o double in un array di tipo ushort con il formato specificato ArrayToFP8 Copia un array di tipo float o double in un array di tipo uchar con il formato specificato ArrayFromFP16 Copia un array di tipo ushort in un array di tipo float o double con il formato specificato ArrayFromFP8 Copia un array di tipo uchar in un array di tipo float o double con il formato specificato

Queste funzioni di conversione degli array utilizzano formati speciali specificati nelle enumerazioni seguenti.

L'enumerazione ENUM_FLOAT16_FORMAT descrive due formati di tipo FP16.

ID Descrizione FLOAT_FP16 Formato standard a 16 bit, noto anche come half FLOAT_BFP16 Formato speciale brain float point

Ognuno di questi formati ha i suoi vantaggi e limitazioni. FLOAT16 fornisce una maggiore precisione, ma richiede più risorse di archiviazione e di calcolo. BFLOAT16, d'altra parte, fornisce maggiori prestazioni ed efficienza nell'elaborazione dei dati, ma può essere meno accurata.

L'enumerazione ENUM_FLOAT8_FORMAT descrive quattro formati di tipo FP8.

FP8 (8-bit floating point) è uno dei tipi di dati utilizzati per rappresentare i numeri in virgola mobile. In FP8, ogni numero è rappresentato da 8 bit di dati, tipicamente divisi in tre componenti: segno, esponente e mantissa. Questo formato offre un equilibrio tra precisione ed efficienza di archiviazione, rendendolo attraente per le applicazioni che richiedono memoria ed efficienza computazionale.

ID Descrizione FLOAT_FP8_E4M3FN Numero in virgola mobile a 8 bit, 4 bit per l'esponente e 3 bit per la mantissa. Tipicamente utilizzato come coefficiente. FLOAT_FP8_E4M3FNUZ Numero in virgola mobile a 8 bit, 4 bit per l'esponente e 3 bit per la mantissa. Supporta Nan, non supporta zero negativo e Inf. Tipicamente utilizzato come coefficiente. FLOAT_FP8_E5M2FN Numero in virgola mobile a 8 bit, 5 bit per l'esponente e 2 bit per la mantissa. Supporta Nan e Inf. Tipicamente utilizzato per i gradienti. FLOAT_FP8_E5M2FNUZ Numero in virgola mobile a 8 bit, 5 bit per l'esponente e 2 bit per la mantissa. Supporta Nan, non supporta zero negativo e Inf. Utilizzato anche per i gradienti.

Uno dei principali vantaggi di FP8 è la sua efficienza nell'elaborazione di grandi set di dati. Con l'impiego della rappresentazione numerica compatta, FP8 riduce i requisiti di memoria e accelera i calcoli. Ciò è particolarmente importante nelle applicazioni di apprendimento automatico e di intelligenza artificiale che spesso elaborano grandi set di dati.