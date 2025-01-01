- ONNXサポート
- フォーマット変換
- データ型の自動変換
- モデルの作成
- モデルの実行
- ストラテジーテスターでの実行
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- データ構造体
ONNXモデルでの操作には次のデータ構造が使用されます。
OnnxTypeInfo #
この構造体は、ONNXモデルの入力または出力パラメータの型を記述します
|
struct OnnxTypeInfo
テンソル(ONNX_TYPE_TENSOR)のみを入力として使用できます。この場合、OnnxTypeInfo::tensorフィールドのみに値が入力され、他のフィールドmapとsequence）は定義されていません。
3 つのOnnxTypeInfo型（ONNX_TYPE_TENSOR、ONNX_TYPE_MAP、ONNX_TYPE_SEQUENCE）のうち1つだけを入力として使用できます。対応する部分構造（OnnxTypeInfo::tensor、OnnxTypeInfo::map、OnnxTypeInfo::sequence）は、型に応じて埋められます。
構造体は、ONNXモデルの入力または出力パラメータのテンソルを記述します
|
struct OnnxTensorTypeInfo
OnnxMapTypeInfo #
この構造体は、ONNXモデルの出力パラメータで取得されるマップを記述します。
|
struct OnnxMapTypeInfo
OnnxSequenceTypeInfo #
この構造体は、ONNXモデルの出力パラメータで取得されるシークエンスを記述します。
|
struct OnnxSequenceTypeInfo
ENUM_ONNX_TYPE #
ENUM_ONNX_TYPE列挙はモデルパラメータの型を記述します
|
ID
|
説明
|
ONNX_TYPE_UNKNOWN
|
不明
|
ONNX_TYPE_TENSOR
|
テンソル
|
ONNX_TYPE_SEQUENCE
|
シークエンス
|
ONNX_TYPE_MAP
|
マップ
|
ONNX_TYPE_OPAQUE
|
抽象（不透明）
|
ONNX_TYPE_SPARSETENSOR
|
スパーステンソル
ENUM_ONNX_DATA_TYPE #
ENUM_ONNX_DATA_TYPE列挙は使用されるデータの型を記述します
|
ID
|
説明
|
ONNX_DATA_TYPE_UNDEFINED
|
未定義
|
ONNX_DATA_TYPE_FLOAT
|
float
|
ONNX_DATA_TYPE_INT8
|
8ビットint
|
ONNX_DATA_TYPE_UINT16
|
16ビットuint
|
ONNX_DATA_TYPE_INT16
|
16ビットint
|
ONNX_DATA_TYPE_INT32
|
32ビットint
|
ONNX_DATA_TYPE_INT64
|
64ビットint
|
ONNX_DATA_TYPE_STRING
|
string
|
ONNX_DATA_TYPE_BOOL
|
bool
|
ONNX_DATA_TYPE_FLOAT16
|
16ビットfloat
|
ONNX_DATA_TYPE_DOUBLE
|
double
|
ONNX_DATA_TYPE_UINT32
|
32ビットuint
|
ONNX_DATA_TYPE_UINT64
|
64ビットuint
|
ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX64
|
64ビット複素数
|
ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX128
|
128ビット複素数
|
ONNX_DATA_TYPE_BFLOAT16
|
16ビットbfloat(Brain Floating Point)
ENUM_ONNX_FLAGS #
ENUM_ONNX_FLAGS列挙はモデルの実行モードを記述します
|
ID
|
説明
|
ONNX_DEBUG_LOGS
|
出力デバッグログ
|
ONNX_NO_CONVERSION
|
自動変換を無効にし、ユーザーデータをそのまま使用します
|
ONNX_COMMON_FOLDER
|
Common\Filesフォルダからモデルファイルを読み込みます。値はFILE_COMMONフラグと同じです。
ONNXモデルを使用する場合の配列変換
機械学習タスクでは、必ずしも高い計算精度が必要なわけではありません。計算を高速化するために、一部のモデルではFloat16やFloat8などの低精度のデータ型を使用します。ユーザーが関連データをモデルに入力できるようにするために、MQL5は、標準のMQL5型を特別なFP16型およびFP8型に変換する4つの特別な関数を提供します。
|
関数
|
アクション
|
float型またはdouble型の配列を、指定された形式のushort型の配列にコピーします
|
float型またはdouble型の配列を、指定された形式のuchar型の配列にコピーします
|
ushort型の配列を、指定された形式のfloat型またはdouble型の配列にコピーします
|
uchar型の配列を、指定された形式のfloat型またはdouble型の配列にコピーします
これらの配列変換関数は、以下の列挙で指定された特別な形式を使用します。
ENUM_FLOAT16_FORMAT #
ENUM_FLOAT16_FORMAT列挙では2つのFP16型形式が説明されています。
これらの形式にはそれぞれ利点と制限があります。FLOAT16は精度が高くなりますが、より多くのストレージと計算リソースを必要とします。一方、BFLOAT16はデータ処理のパフォーマンスと効率が高くなりますが、精度が劣る可能性があります。
ENUM_FLOAT8_FORMAT #
ENUM_FLOAT8_FORMAT列挙では4つのFP8型形式が説明されています。
FP8（8ビット浮動小数点）は、浮動小数点数を表すために使用されるデータ型の1つです。FP8では、各数値は8データビットで表され、通常は符号、指数、仮数の3つの要素に分割されます。この形式は精度とストレージ効率のバランスが取れているため、メモリと計算効率を必要とするアプリケーションにとって魅力的です。
|
ID
|
説明
|
FLOAT_FP8_E4M3FN
|
8ビット浮動小数点数、指数部に4ビット、仮数部に3ビット。通常は係数として使用されます。
|
FLOAT_FP8_E4M3FNUZ
|
8ビット浮動小数点数、指数部に4ビット、仮数部に3ビット。NaNをサポートしますが、負のゼロとInfはサポートしません。通常は係数として使用されます。
|
FLOAT_FP8_E5M2FN
|
8ビット浮動小数点数、指数部に5ビット、仮数部に2ビット。NaNとInfをサポートします。通常は勾配に使用されます。
|
FLOAT_FP8_E5M2FNUZ
|
8ビット浮動小数点数、指数部に5ビット、仮数部に2ビット。NaNをサポートしますが、負のゼロとInfはサポートしません。勾配に使用されます。
FP8の主な利点の1つは、大規模なデータセットの処理効率です。FP8はコンパクトな数値表現を採用することにより、メモリ要件を削減し、計算を高速化します。これは、大規模なデータセットを処理することが多い機械学習および人工知能アプリケーションでは特に重要です。