Datenstrukturen

Die folgenden Datenstrukturen werden für die Operationen der ONNX-Modelle verwendet:

Die Struktur beschreibt den Typ eines Eingangs-oder Ausgangsparameter eines ONNX-Modells

struct OnnxTypeInfo

{

ENUM_ONNX_TYPE type; // Parametertyp

OnnxTensorTypeInfo tensor; // Tensorbeschreibung

OnnxMapTypeInfo map; // Map-Beschreibung

OnnxSequenceTypeInfo sequence; // Sequenzbeschreibung

};

Es kann nur ein Tensor (ONNX_TYPE_TENSOR) als Eingang verwendet werden. In diesem Fall wird nur das Feld OnnxTypeInfo::tensor mit Werten gefüllt, während die anderen Felder (Map und Sequenz) nicht definiert sind.

Es kann nur einer der drei OnnxTypeInfo-Typen (ONNX_TYPE_TENSOR, ONNX_TYPE_MAP oder ONNX_TYPE_SEQUENCE) als Eingang verwendet werden. Je nach Typ wird die entsprechende untergeordnete Struktur (OnnxTypeInfo::tensor, OnnxTypeInfo::map oder OnnxTypeInfo::sequence) gefüllt.

OnnxTensorTypeInfo

Die Struktur beschreibt tensor durch die Eingangs-oder Ausgangsparameter eines ONNX-Modells

struct OnnxTensorTypeInfo

{

const ENUM_ONNX_DATA_TYPE data_type; // Datentyp im Tensor

const long dimensions[]; // Anzahl der Elemente im Tensor

};

Die Struktur beschreibt die im Ausgangsparameter eines ONNX-Modells erhaltene Map

struct OnnxMapTypeInfo

{

const ENUM_ONNX_DATA_TYPE key_type; // Typ des Schlüssels

const OnnxTypeInfo& value_type; // Typ der Werte

};

Die Struktur beschreibt die im Ausgangsparameter eines ONNX-Modells erhaltene Sequenz

struct OnnxSequenceTypeInfo

{

const OnnxTypeInfo& value_type; // Datentyp in der Sequenz

};

Die Enumeration ENUM_ONNX_TYPE beschreibt den Typ eines Modellparameters

ID Beschreibung ONNX_TYPE_UNKNOWN Unbekannt ONNX_TYPE_TENSOR Tensor ONNX_TYPE_SEQUENCE Sequence ONNX_TYPE_MAP Map ONNX_TYPE_OPAQUE Abstrakt (opaque) ONNX_TYPE_SPARSETENSOR Sparse tensor

Die Enumeration ENUM_ONNX_DATA_TYPE beschreibt den Typ der verwendeten Daten

ID Beschreibung ONNX_DATA_TYPE_UNDEFINED Undefiniert ONNX_DATA_TYPE_FLOAT float ONNX_DATA_TYPE_INT8 8-bit int ONNX_DATA_TYPE_UINT16 16-bit uint ONNX_DATA_TYPE_INT16 16-bit int ONNX_DATA_TYPE_INT32 32-bit int ONNX_DATA_TYPE_INT64 64-bit int ONNX_DATA_TYPE_STRING string ONNX_DATA_TYPE_BOOL Bool ONNX_DATA_TYPE_FLOAT16 16-bit float ONNX_DATA_TYPE_DOUBLE double ONNX_DATA_TYPE_UINT32 32-bit uint ONNX_DATA_TYPE_UINT64 64-bit uint ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX64 64-bit komplexe Zahl ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX128 128-bit komplexe Zahl ONNX_DATA_TYPE_BFLOAT16 16-bit bfloat (Brain Floating Point)

Die Enumeration ENUM_ONNX_FLAGS beschreibt den Ausführungsmodus des Modells

ID Beschreibung ONNX_DEBUG_LOGS Ausgabe der Debugging-Logs ONNX_NO_CONVERSION Automatische Konvertierung deaktivieren, Nutzerdaten so verwenden, wie sie sind ONNX_COMMON_FOLDER Laden einer Modelldatei aus dem Ordner Common\Files; der Wert ist gleich dem Flag FILE_COMMON

Konvertierung von Arrays bei der Arbeit mit ONNX-Modellen

Aufgaben des maschinellen Lernens erfordern nicht immer eine höhere Rechengenauigkeit. Um die Berechnungen zu beschleunigen, verwenden einige Modelle Datentypen mit geringerer Genauigkeit wie Float16 und sogar Float8. Damit Nutzer die entsprechenden Daten in Modelle eingeben können, bietet MQL5 vier spezielle Funktionen, die die Standardtypen in MQL5 in die speziellen FP16- und FP8-Typen umwandeln.

Funktion Aktion ArrayToFP16 Kopiert ein Array vom Typ float oder double in ein Array vom Typ ushort mit dem angegebenen Format ArrayToFP8 Kopiert ein Array vom Typ float oder double in ein Array vom Typ uchar mit dem angegebenen Format ArrayFromFP16 Kopiert ein Array vom Typ ushort in ein Array vom Typ float oder double mit dem angegebenen Format ArrayFromFP8 Kopiert ein Array vom Typ uchar in ein Array vom Typ float oder double mit dem angegebenen Format

Diese Array-Konvertierungsfunktionen verwenden spezielle Formate, die in den folgenden Enumerationen angegeben sind.

Die Enumeration ENUM_FLOAT16_FORMAT beschreibt zwei FP16-Typenformate.

ID Beschreibung FLOAT_FP16 Standard 16-Bit-Format, auch bekannt als half (halb) FLOAT_BFP16 Das spezielle Format brain float point

Jedes dieser Formate hat seine Vorteile und Einschränkungen. FLOAT16 bietet eine höhere Genauigkeit, erfordert aber mehr Speicher- und Rechenressourcen. BFLOAT16 hingegen bietet eine höhere Leistung und Effizienz bei der Datenverarbeitung, kann aber weniger genau sein.

Die Enumeration ENUM_FLOAT8_FORMAT beschreibt vier FP8-Typenformate.

FP8 (8-Bit-floating point) ist einer der Datentypen, die zur Darstellung von Gleitkommazahlen verwendet werden. In FP8 wird jede Zahl durch 8 Datenbits dargestellt, die typischerweise in drei Komponenten unterteilt sind: Vorzeichen, Exponent und Mantisse. Dieses Format bietet ein Gleichgewicht zwischen Genauigkeit und Speichereffizienz und ist daher attraktiv für Anwendungen, die Speicher und Recheneffizienz erfordern.

ID Beschreibung FLOAT_FP8_E4M3FN 8-Bit-Gleitkommazahl, 4 Bits für den Exponenten und 3 Bits für die Mantisse. Wird in der Regel als Koeffizient verwendet. FLOAT_FP8_E4M3FNUZ 8-Bit-Gleitkommazahl, 4 Bits für den Exponenten und 3 Bits für die Mantisse. Unterstützt NaN, nicht unterstützt werden Negativ-Nullen und Inf. Wird in der Regel als Koeffizient verwendet. FLOAT_FP8_E5M2FN 8-Bit-Gleitkommazahl, 5 Bits für den Exponenten und 2 Bits für die Mantisse. Unterstützt NaN und Inf. Wird in der Regel für Gradienten verwendet. FLOAT_FP8_E5M2FNUZ 8-Bit-Gleitkommazahl, 5 Bits für den Exponenten und 2 Bits für die Mantisse. Unterstützt NaN, nicht unterstützt werden Negativ-Nullen und Inf. Wird auch für Gradienten verwendet.

Einer der Hauptvorteile von FP8 ist seine Effizienz bei der Verarbeitung großer Datenmengen. Durch die Verwendung einer kompakten Zahlendarstellung reduziert FP8 den Speicherbedarf und beschleunigt die Berechnungen. Durch die Verwendung einer kompakten Zahlendarstellung reduziert FP8 den Speicherbedarf und beschleunigt Berechnungen.