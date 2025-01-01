- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolExist
Verifica se há um símbolo com o nome especificado.
|
bool SymbolExist(
Parâmetros
nome
[in] Nome do símbolo.
is_custom
[out] Tipo de símbolo personalizado que é definido após a execução bem-sucedida. Se for true, o símbolo encontrado é personalizado.
Valor retornado
Retorna false se o símbolo não for encontrado entre os padrão ou entre os símbolos personalizados.
Exemplo:
|
#define SYMBOL_NAME "GBPUSDn"
Veja também
SymbolsTotal, SymbolSelect, Símbolos personalizados