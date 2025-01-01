DocumentaçãoSeções
Verifica se há um símbolo com o nome especificado.

bool  SymbolExist(
   const string  name,    // nome do símbolo
   bool&   is_custom      // tipo de símbolo personalizado
   );

Parâmetros

nome

[in]  Nome do símbolo.

is_custom

[out]  Tipo de símbolo personalizado que é definido após a execução bem-sucedida. Se for true, o símbolo encontrado é personalizado.

Valor retornado

Retorna false se o símbolo não for encontrado entre os padrão ou entre os símbolos personalizados.

Exemplo:

#define SYMBOL_NAME "GBPUSDn"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- declaramos um sinalizador de símbolo personalizado e verificamos a presença de um símbolo com o nome especificado em SYMBOL_NAME
   bool custom = false;
   bool result = SymbolExist(SYMBOL_NAMEcustom);
   
//--- declaramos o texto da mensagem, por padrão sobre o símbolo não encontrado
   string text = StringFormat("The symbol '%s' was not found among either the standard or custom symbols."SYMBOL_NAME);
   
//--- se o símbolo for encontrado, criamos o corpo da mensagem de acordo com a lista na qual o símbolo foi encontrado
   if(result)
     {
      //--- se for um símbolo padrão
      if(!custom)
         text = StringFormat("The '%s' symbol is available on the server."SYMBOL_NAME);
      //--- se for um símbolo personalizado
      else
         text = StringFormat("The symbol '%s' was found in the list of custom symbols."SYMBOL_NAME);
     }
     
//--- imprimimos no log a mensagem sobre o resultado da verificação
   Print(text);
   /*
   resultado para o símbolo padrão 'GBPUSD':
   The 'GBPUSDsymbol is available on the server.
   
   resultado para o símbolo personalizado 'GBPUSDx':
   The symbol 'GBPUSDxwas found in the list of custom symbols.
   
   resultado para o símbolo ausente 'GBPUSDn':
   The symbol 'GBPUSDnwas not found among either the standard or custom symbols.
   */
  }

Veja também

SymbolsTotal, SymbolSelect, Símbolos personalizados

 