Referência MQL5Constantes, Enumeradores e EstruturasConstantes de Gráfico
Constantes de Gráfico
As constantes descrevendo várias propriedades de gráficos são agrupadas na seguinte forma:
- Tipos de eventos — eventos que ocorrem quando se trabalha com gráficos;
- Janelas de tempo (timeframes) de gráfico — períodos incorporados padrão;
- Propriedades de gráfico — identificadores que são usados como parâmetros de funções de gráfico;
- Constantes de posicionamento - valor de um parâmetro da função ChartNavigate();
- Exibição de gráficos - definição da aparência do gráfico.