O indicador MultiJFatlSignal mostra informações da tendência atual usando valores de quatro indicadores JFatl obtidos a partir de diversos períodos de tempo. Cada indicador JFatl equivale a uma das 4 linhas do indicador MultiJFatlSignal. Se o indicador JFatl cresce, sua linha é azul, se está caindo, é rosa. Os quadrados coloridos aparecem sobre as linhas no momento em que há uma nova barra no seu período de tempo correspondente.

Coloque o indicador JFatl.mq5 em terminal_directory\MQL5\Indicators.

O indicador JFatl.mq5 utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador MultiJFatlSignal