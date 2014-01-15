CodeBaseSeções
Indicadores

MultiJFatlSignal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1176
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador MultiJFatlSignal mostra informações da tendência atual usando valores de quatro indicadores JFatl obtidos a partir de diversos períodos de tempo. Cada indicador JFatl equivale a uma das 4 linhas do indicador MultiJFatlSignal. Se o indicador JFatl cresce, sua linha é azul, se está caindo, é rosa. Os quadrados coloridos aparecem sobre as linhas no momento em que há uma nova barra no seu período de tempo correspondente.

Coloque o indicador JFatl.mq5 em terminal_directory\MQL5\Indicators. 

O indicador JFatl.mq5 utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador MultiJFatlSignal

Fig.1 Indicador MultiJFatlSignal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1094

