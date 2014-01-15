Participe de nossa página de fãs
O Expert Advisor Exp_X2MA foi elaborado a partir das variações produzidas pela média móvel universal X2MA. O sinal é formado quando ocorre uma mudança de direção na média móvel da barra fechada.
Você deve colocar o arquivo compilado X2MA.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
