CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_X2MA - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1145
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
exp_x2ma.mq5 (8.29 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
x2ma.mq5 (8.75 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_X2MA foi elaborado a partir das variações produzidas pela média móvel universal X2MA. O sinal é formado quando ocorre uma mudança de direção na média móvel da barra fechada.

Você deve colocar o arquivo compilado X2MA.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1062

iEnvelopes_HTF iEnvelopes_HTF

Envelopes desenhado na forma de ZigZag. Podendo escolher o período de tempo em que os parâmetros de entrada são calculados.

Exibindo vários objetos CChartObject numa Única Janela Exibindo vários objetos CChartObject numa Única Janela

Este script exibe vários subgráficos numa única janela de gráfico, de acordo com o número de pares de moedas no menu Cotações de Mercado.

DRAW_FILLING DRAW_FILLING

O estilo de desenho DRAW_FILLING plota uma área preenchida entre os valores de dois buffers de indicador. Na verdade, ele plota duas linhas e preenche a área entre elas com a cor especificada.

DRAW_CANDLES DRAW_CANDLES

O estilo DRAW_CANDLES desenha as velas usando os valores de 4 buffers com os preços Open, High, Low e Close.