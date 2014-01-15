Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
DRAW_BARS - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1731
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador plota as barras do símbolo específico em uma janela separada.
O estilo de desenho DRAW_BARS é usado para plotar barras usando os valores de buffers de indicador, correspondentes ao preço de abertura, máxima, mínima e fechamento. A cor e a largura das barras mudam após N ticks. A variável N está definida nos parâmetros de entrada, ela pode ser alterada usando a janela "Propriedades".
Note que as propriedades iniciais do gráfico plot1 (DRAW_BARS) são definidos usando a diretiva de pré-processador #property, logo, estas propriedades se alteram aleatoriamente através da função OnCalculate().
Veja também: Os Estilos de Desenho em MQL5.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/337
O indicador MultiJFatlSignal mostra informações da tendência atual usando valores de quatro indicadores JFatl obtidos a partir de diversos períodos de tempo.Pivot Lines TimeZone
O indicador níveis de Pivot, os subníveis de Pivot e os níveis de Camarilla desenham os buffers de indicador e as linhas horizontais.
Este script exibe vários subgráficos numa única janela de gráfico, de acordo com o número de pares de moedas no menu Cotações de Mercado.iEnvelopes_HTF
Envelopes desenhado na forma de ZigZag. Podendo escolher o período de tempo em que os parâmetros de entrada são calculados.