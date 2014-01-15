O indicador plota as barras do símbolo específico em uma janela separada.

O estilo de desenho DRAW_BARS é usado para plotar barras usando os valores de buffers de indicador, correspondentes ao preço de abertura, máxima, mínima e fechamento. A cor e a largura das barras mudam após N ticks. A variável N está definida nos parâmetros de entrada, ela pode ser alterada usando a janela "Propriedades".

Note que as propriedades iniciais do gráfico plot1 (DRAW_BARS) são definidos usando a diretiva de pré-processador #property, logo, estas propriedades se alteram aleatoriamente através da função OnCalculate().

Veja também: Os Estilos de Desenho em MQL5.




