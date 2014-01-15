Participe de nossa página de fãs
iEnvelopes_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1159
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Envelopes desenhado na forma de ZigZag. Podendo escolher o período de tempo em que os parâmetros de entrada são calculados.
Fig.1 Indicador iEnvelopes_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1092
