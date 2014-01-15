CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

iEnvelopes_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1159
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Envelopes desenhado na forma de ZigZag. Podendo escolher o período de tempo em que os parâmetros de entrada são calculados.

Fig.1 Indicador iEnvelopes_HTF

Fig.1 Indicador iEnvelopes_HTF 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1092

Exibindo vários objetos CChartObject numa Única Janela Exibindo vários objetos CChartObject numa Única Janela

Este script exibe vários subgráficos numa única janela de gráfico, de acordo com o número de pares de moedas no menu Cotações de Mercado.

DRAW_BARS DRAW_BARS

O estilo de desenho DRAW_BARS é usado para plotar barras usando os valores de buffers de indicador, correspondentes ao preço de abertura, máxima, mínima e fechamento.

Exp_X2MA Exp_X2MA

O Expert Advisor Exp_X2MA foi elaborado a partir das variações produzidas pela média móvel universal X2MA.

DRAW_FILLING DRAW_FILLING

O estilo de desenho DRAW_FILLING plota uma área preenchida entre os valores de dois buffers de indicador. Na verdade, ele plota duas linhas e preenche a área entre elas com a cor especificada.