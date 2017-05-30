Sistema comercial de DiNapoli

Cada día aparecen nuevas estrategias de trading y tienen lugar numerosas modificaciones de los sistemas comerciales clásicos. Uno de los métodos más conocidos fue creado en su día por un tráder, economista y autor de libros: Joe DiNapoli. Construyó su sistema sobre los niveles de Fibonacci, y hasta el momento presente muchos tráders de todo el mundo usan sus modificaciones.

Vamos a analizar su sistema con más detalle. He tratado de exponer de la forma más comprensible posible los hechos esenciales y los fundamentos de esta metodología, que no pueden ser descritos sin un conocimiento profundo de los niveles de Fibonacci. ¿De qué niveles hablamos? ¿Cómo podemos comprenderlos y utilizarlos en la práctica? Y lo más importante, ¿cómo funcionan en el trading?





Representando las bases de los niveles de DiNapoli







Vamos a analizar los fundamentos generales del comercio según los niveles de DiNapoli. Vamos a analizar brevemente cómo colocarlos correctamente en el gráfico, qué representarán con respecto al movimiento del precio y cómo definir con su ayuda los puntos de entrada en el mercado.



Como ya hemos mencionado más arriba, la estrategia de Joe DiNapoli se basa en los niveles de Fibonacci. En este método se usa exclusivamente la marca horizontal: los arcos y los abanicos de Fibonacci no han encontrado una aplicación especial en la estrategia.









Ejemplo de colocación incorrecta de los niveles de Fibonacci









Ejemplo de colocación correcta de los niveles de Fibonacci





Los niveles DiNapoli, por su naturaleza, son de apoyo y resistencia, pero pueden interpretarse de una forma más profunda que en el caso clásico. Se construyen sobre la base de los niveles de Fibonacci. Se basan en la llamada amplitud de mercado (mirar más abajo), o, dicho de otra forma, en la tendencia. Para construir los niveles de DiNapoli necesitaremos tres niveles de Fibonacci: 61,8%, 50% y 38,2%. Estos precisamente van a actuar en nuestro gráfico como niveles de apoyo y resistencia. En el gráfico, las líneas de Fibonacci se trazan de abajo a arriba en caso de tendencia ascendente, y de arriba a abajo en caso de tendencia descendente.



De forma ideal, las líneas se construyen de 0% a 100% en la dirección de la tendencia actual. Todos los niveles de Fibonacci que tengan un valor superior al 100%, se usan para colocar los puntos de cierre de posición.







Amplitud de mercado







Los niveles de DiNapoli se pueden usar de dos formas: como expansión o como corrección.

La corrección se aplica para buscar los puntos de objetivo de entrada en las posiciones comerciales, las expansiones se construyen para buscar los puntos de salida del mercado.







3. Fundamentos principales y terminología

Nodo de Fibonacci: punto en el gráfico de precio en el que finaliza el movimiento de la corrección. Joe DiNapoli aconsaejaba trabajar con los nodos que se encuentran en el rango de 38,2% a 61,8%. Todo lo que encuentre por debajo de 38,2% será demasiado insignificante, y lo que se halle por encima de 61,8%, será demasiado intenso (es decir, es posible que la tendencia no se recupere).

Amplitud de mercado (distancia entre extremos): es la distancia entre el inicio y el final del movimiento de precio en el que se trazan los niveles de Fibonacci. Si el precio después de finalizar la corrección cambia su punto de máximo o mínimo, deberemos también desplazar el punto extremo de nuestros niveles. En este caso, la amplitud aumentará.



Acumulación: lugar en el gráfico en el que se observa la acumulación de varios nodos de Fibonacci, es decir, múltiples niveles de correción cercanos los unos a los otros.



Punto focal (extremo): punto extremo de la amplitud de mercado, nivel desde el que se comienza la corrección del precio. Al cambiar el extremo en el gráfico, aparece otro punto focal, por eso puede haber muchos en el gráfico en la zona de una amplitud.

Nivel de objetivo: punto en el gráfico de precio en el cual usted planea colocar el take-profit.



Punto de objetivo: cualquier punto en el gráfico, en el que usted planea alguna acción (entrada en el mercado, salida del mismo, etcétera).

Reacción: corrección finalizada dentro del movimiento de la tendencia. En el radio de una amplitud pueden formarse varias reacciones.











Expansiones, corrección y punto focal





Los gráficos de precios están en constante movimiento, y nos vemos obligados cada vez a corregir las amplitudes de mercado con respecto al gráfico. Además, cada vez tendrá lugar la expansión de las amplitudes, de esta forma, el número de puntos focales en el gráfico puede cambiar. En el centro de las amplitudes de mercado aparecen correcciones precio, que se llaman "reacciones". Cada una de ellas tendrá su número.









Reacciones en el gráfico





Consejos de DiNapoli



Las señales que lleguen desde estos niveles traen beneficios solo en el caso de que los niveles de corrección, así como también los de acumulación/apoyo, se encuentren en la zona de los niveles 38,2%-61,8%. No merece la pena prestar atención al resto de señales.



Los niveles de fijación serán las expansiones comunes de Fibonacci, que se estiran hasta la última corrección, para que en los niveles 161,8% y 261,8% coloquemos un stop-loss.

El número de amplitudes en el gráfico siempre es igual al número de cifras focales.

Las cifras focales siempre se encuentran a la derecha de las reacciones con las que están relacionadas. Es decir, las correcciones que se han formado en la amplitud de los niveles deberán encontrarse a la izquierda del número focal.

Cuanto mayor sea el marco temporal, menor será el número de reacciones. Cuando usted trabaje en diferentes intervalos temporales, podrá notar que en los marcos temporales menores el movimiento de precio es muy rápido, y en los marcos temporales mayores estos pequeños movimientos a veces ni se representan. Esta misma regla se utiliza en a la inversa: cuando aparece un lugar en el que el precio encuentra un fuerte apoyo/resistencia, usted podrá encontrar descendiendo a intervalos temporales menores las reacciones y amplitudes que necesita y que no aparecen en los marcos temporales mayores.





4. Expansiones de Fibonacci/DiNapoli

La cuadrícula de expasiones de los niveles de DiNapoli la necesitaremos para definir los lugares de cierre de nuestras posiciones. La cuadrícula de expansiones de Fibonacci actuará como la base de su construcción. Esta vez utilizaremos los niveles en 100%, 161,8% y 261,8%, que serán para nosotros el punto de objetivo para ubicar el take-profit.



Expansión de los niveles de Fibonacci (DiNapoli)



La cuadrícula de expansiones de Fibonacci se construye en el gráfico de esta forma: Para la tendencia descendente, comenzando por el mínimo de precio y hasta el pico de la corrección de precio que ha formado la línea de retroceso del precio, comenzando desde 38,2% y por encima.

Para la tendencia ascendente, comenzando por el máximo de precio y hasta el mínimo de la corrección de precio que cruza el nivel 38,2% y por encima.



Ejemplo visual de la colocación de la "Cuadrícula de expansiones de Fibonacci" en el gráfico



En su libro "Trading con los niveles de DiNapoli", el autor presta especial atención a conceptos tales como "Números focales múltiples" y "Amplitudes de mercado". Estos modelos son característicos en el trabajo para instrumentos con "flats" puros, cuando no existe una tendencia claramente establecida. En lo que respecta al trabajo en el gráfico y a su construcción, estas figuras son más complejas que las "amplitudes" sencillas. La principal complicación es el cribado de niveles innecesarios por su falta de actualidad.

Voy a enumerar brevemente las conclusiones que he sacado tras leer el libro. Entre sus indudables aspectos positivos, destaca que lo escribió un tráder y jefe experimentado, y no un simple teórico. Otro argumento de peso a su favor es la aplicación de los niveles de Fibonacci, que han superado la prolongada puesta a prueba del tiempo, y además son matemáticamente elegantes y está verificados. Aparte, los ejemplos mostrados en el libro describen no solo los mercados de valores y mercancías, sino también el comercio de futuros y divisas, cuyos fundamentos se pueden aplicar también al mercado Fórex.



Es mejor leer este trabajo en el idioma original, ya que las traducciones pueden deformar el contexto y complicar la comprensión de los matices más sutiles de la metodología. La multitud de términos introducidos por DiNapoli también exige de un estudio exhaustivo y una comprenisón multidisciplinar.





5. Técnica comercial con los niveles de DiNapoli

Vamos a pasar directamente al sistema comercial con los niveles de DiNapoli. En pocas palabras, si tomamos solo la ideología principal de su libro, podemos construir varias tácticas comerciales con niveles: "agresiva" y "tranquila".



La agresiva incluye 2 modos de entrada en el mercado: se trata de las estrategias "Arbustos" y "Bonsái". El fundamento comercial de ambos es semejante, la única diferencia radica en el lugar de ubicación de los stop-loss.

La tranquila describe asimismo 2 modos: "Zapador A" y "Zapador B".

Al usar el método comercial agresivo, el cálculo se basa en que el precio retrocederá desde el nivel 38,2% y la amplitud ya formada. La diferencia entre las estrategias "Arbustos" y "Bonsái" reside solo en que después de un nivel de Fibonacci se establece un stop-loss.

Comenzaremos por el método comercial "Arbustos". Según las normas de este método, las posiciones se deben abrir en el momento cuando el precio en la cuadrícula de correcciones construida cruce el nivel 38,2% en dirección a la tendencia actual, y el stop-loss se ubique más allá del nivel 50%. Según la metodología de "Bonsái", entramos en el mercado según la misma metodología que "Arbustos", pero colocaremos el stop-loss antes de llegar al nivel de Fibonacci 50%.

No en vano se conoce al comercio con estas metodologías como agresivo, puesto que existe el riesgo de que el retroceso del precio en el gráfico no se dé en absoluto. Y es que muchas veces la corrección al final pasa a ser una nueva tendencia, o el precio frena por un breve espacio de tiempo en el mercado plano. Por eso, si usted decide trabajar con este esquema, deberá esperar a que la señal quede completamente confirmada, para asegurarse.









Estrategia "Arbustos"





En el libro también se describen ciertas peculiaridades negativas de la estrategia "Bonsái". DiNapoli subraya que en este caso en la bolsa puede haber un deslizamiento fuerte durante la ejecución de la orden stop, puesto que no hay apoyo en un nivel potente, y esto significa que no habrá "segmentos planos", ni concordancia de solicitudes. En relación con esto, la elección dependerá de la compañía de corretaje y la plataforma comercial. Por otra parte, si trabajamos con instrumentos de alta liquidez y con un volumen pequeño de mercado, en este caso, algo semejante es muy poco probable.





6. Las estrategias "Zapador A" y "Zapador B"

Las estrategias más tranquilas y menos arriesgadas son "Zapador A" y "Zapador B". La entrada en el mercado según estas estrategias se realiza tras la finalización de la corrección, pero el propio trabajo se llevará a cabo con seguro.



Zapador A. Primero tenemos que esperar a que finalice la primera corrección (por el momento no abrimos las posiciones), luego esperamos la formación de la segunda corrección. Solo después de ello, abrimos las posiciones. El stop-loss lo colocamos de la misma forma que en la estrategia anterior, es decir, tras el último nivel de Fibonacci.

Zapador B. Abrimos las posicones, pero no después de la segunda corrección formada, sino solo tras la tercera, la cuarta, etcétera. En otras palabras, entramos en el mercado solo después de que la tendencia haya sido confirmada con argumentos de peso, lo que nos protegerá con mayor seguridad contra señales falsas.

¿Qué obtenemos como resultado de esta estrategia? Obtenemos entradas poco ferecuentes en el mercado. La tendencia no siempre es tan prolongada como para dar 3 correcciones o más seguidas, y que encima se correspondan con las reglas de este sistema comercial (es decir, el final del retroceso debe estar en los niveles 38,2% — 61,8%). Por otra parte, de esta forma podemos filtrar las señales falsas, en las que la corrección del precio no se convierte en continuación de la tendencia.





Estrategia "Zapador A".







Si usted se encuentra en el mercado con una tendencia bastante prolongada y con multitud de correcciones en ella (reacciones), y usted además se ciñe a todas las normas de análisis, su gráfico acabará cargado con muchísimos niveles y líneas insignificantes. En realidad, la mayor parte de estos se pueden descartar, pues son un estorbo que no se encuentra en el marco de las normas comerciales de los niveles de DiNapoli.

Imagínese que usted ve en el gráfico de precio un potente movimiento ascendente, en el que hay varias reacciones. En algún momento tendrá lugar la corrección en todos los movimientos de precio hacia arriba, y como resultado de ello, el precio comenzará a reescribir los mínimos de algunas reacciones. Estas correcciones deben ser canceladas, y sus mínimos no deberán incluirse en el funcionamiento.

7. Indicador de niveles de DiNapoli

Especialmente para aquellos tráders que no quieran gastar tiempo en la construcción de los niveles de DiNapoli manualmente colocando los niveles de Fibonacci, ya se ha desarrollado un indicador que construye estos niveles y los dibuja en el gráfico. El indicador viene en los archivos al final del artículo. Está disponible en la biblioteca de códigos abiertos. Vamos a analizar el trabajo con él con algo más de detalle. Se ha cambiado el nombre del indicador para que se lea con mayor facilidad.



La instalación del indicador tiene lugar de forma tradicional, colocando el archivo en la carpeta Indicators del catálogo raíz de MetaTrader 5. No tiene muchos ajustes, básicamente solo se configura el color de los niveles para la representación. El color se puede camibar con libertad, pero si usted es un principiante, no recomendamos cambiar los parámetros, para evitar errores en la representación y el análisis del mercado por parte del indicador.

El indicador para la representación automática de los niveles de DiNapoli incluye el indicador "Zigzag" con notificación acústica sobre el viraje del zigzag. El indicador marca con una línea roja en el gráfico la línea de colocación del stop-loss; con color azul, el indicador marca la línea para el comienzo del trabajo: el resto de líneas horizontales son las líneas de objetivo a alcanzar por el precio. Además, el indicador muestra las líneas verticales de la marca de tiempo (se las puede desactivar en los ajustes del indicador).





Parámetros de entrada del indicador









Representación del indicador "DiNapoli Levels" en el gráfico de precios del terminal





Parámetros:

Minimum points in a ray (por defecto = 400): cambio de la anchura de los niveles temporales verticales;

Show the vertical lines (por defecto = true) — representar/no representar los niveles temporales verticales;

Number of history bars (por defecto = 5000) — número de barras abarcadas en la historia por el indicador incorporado "Zigzag";

Play sound (por defecto = true) — activar la notificación acústica sobre el cambio de dirección por parte del indicador "Zigzag";

Sound file (por defecto = "expert.wav") — elegir el archivo para la notificación acústica;

Start Line color (por defecto = Blue) — color de la línea horizontal inicial;

Stop Line color (por defecto = Red) — color de la línea horizontal para colocar el stop-loss;

Target1 Line color (por defecto = Green) — color de la línea horizontal para el objetivo №1;

Target2 Line color (por defecto = DarkOrange) — color de la línea horizontal para el objetivo №2;

Target3 Line color (por defecto = DarkOrchid) — color de la línea horizontal para el objetivo №3;

Target4 Line color (por defecto = DarkSlateBlue) — color de la línea horizontal para el objetivo №4;

Time Target1 color (por defecto = DarkSlateGray) — color de la línea temporal vertical №1;

Time Target2 color (por defecto = SaddleBrown) — color de la línea temporal vertical №2;

Time Target3 color (por defecto = DarkSlateGray) — color de la línea temporal vertical №3;

Time Target4 color (por defecto = DarkSlateGray) — color de la línea temporal vertical №4;

Para empezar, introduciremos los parámetros del indicador, sobre los que se construye todo su código.

Los parámetros iniciales del código tienen el aspecto siguiente:

#property copyright "Copyright 2012, Yurich" #property link "https://login.mql5.com/ru/users/Yurich" #property version "3.00" #property description "FastZZ plus DiNapoli Target Levels." #property description "The modified indicator 'FastZZ.mq5'." #property description "victorg, www.mql5.com, 2013." #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 3 #property indicator_plots 1 #property indicator_label1 "DiNapoli Levels" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_ZIGZAG #property indicator_color1 clrTeal , clrOlive #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 input int iDepth= 400 ; input bool VLine= true ; input int iNumBars= 5000 ; input bool Sound= true ; input string SoundFile= "expert.wav" ; input color cStar= clrBlue ; input color cStop= clrRed ; input color cTar1= clrGreen ; input color cTar2= clrDarkOrange ; input color cTar3= clrDarkOrchid ; input color cTar4= clrDarkSlateBlue ; input color cTarT1= clrDarkSlateGray ; input color cTarT2= clrDarkSlateGray ; input color cTarT3= clrSaddleBrown ; input color cTarT4= clrDarkSlateGray ; input color cTarT5= clrDarkSlateGray ;

Introducimos las variables en el indicador.

double DiNapoliH[],DiNapoliL[],ColorBuffer[],Depth,A,B,C,Price[ 6 ]; int Last,Direction,Refresh,NumBars; datetime AT,BT,CT, Time [ 5 ]; color Color[ 11 ]; string Name[ 11 ]={ "Start Line" , "Stop Line" , "Target1 Line" , "Target2 Line" , "Target3 Line" , "Target4 Line" , "Time Target1" , "Time Target2" , "Time Target3" , "Time Target4" , "Time Target5" };

Después de describir los parámetros principales y de introducir las variables, podemos pasar a escribir la parte principal del indicador.

Parte principal:

void OnInit () { int i; string sn,sn2; if (iDepth<= 0 )Depth= 500 ; else Depth=iDepth; if (iNumBars< 10 )NumBars= 10 ; else NumBars=iNumBars; SetIndexBuffer ( 0 ,DiNapoliH, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,DiNapoliL, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,ColorBuffer, INDICATOR_COLOR_INDEX ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , Digits ()); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); sn= "DiNapoli" ; sn2= "" ; for (i= 1 ;i< 100 ;i++) { if ( ChartWindowFind ( 0 ,sn)< 0 ){ break ;} sn2= "_" +( string )i; sn+=sn2; } IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,sn); for (i= 0 ;i< 11 ;i++) Name[i]+=sn2; ArrayInitialize (DiNapoliH, 0 ); ArrayInitialize (DiNapoliL, 0 );

Pasamos a la composición del indicador:

Color[ 0 ]=cStar; Color[ 1 ]=cStop; Color[ 2 ]=cTar1; Color[ 3 ]=cTar2; Color[ 4 ]=cTar3; Color[ 5 ]=cTar4; Color[ 6 ]=cTarT1; Color[ 7 ]=cTarT2; Color[ 8 ]=cTarT3; Color[ 9 ]=cTarT4; Color[ 10 ]=cTarT5; Depth=Depth* _Point ; Direction= 1 ; Last= 0 ; Refresh= 1 ; for (i= 0 ;i< 6 ;i++) { if ( ObjectFind ( 0 ,sn)!= 0 ) { ObjectCreate ( 0 ,Name[i], OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,Name[i], OBJPROP_COLOR ,Color[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,Name[i], OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,Name[i], OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); } } if (VLine== true ) { for (i= 6 ;i< 11 ;i++) { if ( ObjectFind ( 0 ,sn)!= 0 ) { ObjectCreate ( 0 ,Name[i], OBJ_VLINE , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,Name[i], OBJPROP_COLOR ,Color[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,Name[i], OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,Name[i], OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); } } } } void OnDeinit ( const int reason) { int i; for (i= 0 ;i< 11 ;i++) ObjectDelete ( 0 ,Name[i]); ChartRedraw (); return ; }

Ahora calculamos los búferes del indicador:

int OnCalculate( const int total, const int calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick[], const long &real[], const int &spread[]) { int i,start; bool set ; double a; if (calculated<= 0 ) { start=total-NumBars; if (start< 0 )start= 0 ; Last=start; ArrayInitialize(ColorBuffer, 0 ); ArrayInitialize(DiNapoliH, 0 ); ArrayInitialize(DiNapoliL, 0 ); } else start=calculated- 1 ; for (i=start;i<total- 1 ;i++) { set = false ; DiNapoliL[i]= 0 ; DiNapoliH[i]= 0 ; if (Direction> 0 ) { if (high[i]>DiNapoliH[Last]) { DiNapoliH[Last]= 0 ; DiNapoliH[i]=high[i]; if (low[i]<high[Last]-Depth) { if (open[i]<close[i]) { DiNapoliH[Last]=high[Last]; A=C; B=high[Last]; C=low[i]; AT=CT; BT=time[Last]; CT=time[i]; Refresh= 1 ; } else { Direction=- 1 ; A=B; B=C; C=high[i]; AT=BT; BT=CT; CT=time[i]; Refresh= 1 ; } DiNapoliL[i]=low[i]; } ColorBuffer[Last]= 0 ; Last=i; ColorBuffer[Last]= 1 ; set = true ; } if (low[i]<DiNapoliH[Last]-Depth&&(! set ||open[i]>close[i])) { DiNapoliL[i]=low[i]; if (high[i]>DiNapoliL[i]+Depth&&open[i]<close[i]) { DiNapoliH[i]=high[i]; A=C; B=high[Last]; C=low[i]; AT=CT; BT=time[Last]; CT=time[i]; Refresh= 1 ; } else { if (Direction> 0 ) { A=B; B=C; C=high[Last]; AT=BT; BT=CT; CT=time[Last]; Refresh= 1 ; } Direction=- 1 ; } ColorBuffer[Last]= 0 ; Last=i; ColorBuffer[Last]= 1 ; } } else { if (low[i]<DiNapoliL[Last]) { DiNapoliL[Last]= 0 ; DiNapoliL[i]=low[i]; if (high[i]>low[Last]+Depth) { if (open[i]>close[i]) { DiNapoliL[Last]=low[Last]; A=C; B=low[Last]; C=high[i]; AT=CT; BT=time[Last]; CT=time[i]; Refresh= 1 ; } else { Direction= 1 ; A=B; B=C; C=low[i]; AT=BT; BT=CT; CT=time[i]; Refresh= 1 ; } DiNapoliH[i]=high[i]; } ColorBuffer[Last]= 0 ; Last=i; ColorBuffer[Last]= 1 ; set = true ; } if (high[i]>DiNapoliL[Last]+Depth&&(! set ||open[i]<close[i])) { DiNapoliH[i]=high[i]; if (low[i]<DiNapoliH[i]-Depth&&open[i]>close[i]) { DiNapoliL[i]=low[i]; A=C; B=low[Last]; C=high[i]; AT=CT; BT=time[Last]; CT=time[i]; Refresh= 1 ; } else { if (Direction< 0 ) { A=B; B=C; C=low[Last]; AT=BT; BT=CT; CT=time[Last]; Refresh= 1 ; } Direction= 1 ; } ColorBuffer[Last]= 0 ; Last=i; ColorBuffer[Last]= 1 ; } } DiNapoliH[total- 1 ]= 0 ; DiNapoliL[total- 1 ]= 0 ; } if (Refresh== 1 ) {

Ciclo final de cálculo del indicador:

Refresh= 0 ; a=B-A; Price[ 0 ]= NormalizeDouble (a* 0.318 +C, _Digits ); Price[ 1 ]=C; Price[ 2 ]= NormalizeDouble (a* 0.618 +C, _Digits ); Price[ 3 ]=a+C; Price[ 4 ]= NormalizeDouble (a* 1.618 +C, _Digits ); Price[ 5 ]= NormalizeDouble (a* 2.618 +C, _Digits ); for (i= 0 ;i< 6 ;i++) ObjectMove ( 0 ,Name[i], 0 ,time[total- 1 ],Price[i]); if (VLine== true ) { a=( double )(BT-AT); Time [ 0 ]=( datetime ) MathRound (a* 0.318 )+CT; Time [ 1 ]=( datetime ) MathRound (a* 0.618 )+CT; Time [ 2 ]=( datetime ) MathRound (a)+CT; Time [ 3 ]=( datetime ) MathRound (a* 1.618 )+CT; Time [ 4 ]=( datetime ) MathRound (a* 2.618 )+CT; for (i= 6 ;i< 11 ;i++) ObjectMove ( 0 ,Name[i], 0 , Time [i- 6 ],open[total- 1 ]); } ChartRedraw (); if (Sound== true &&calculated> 0 ) PlaySound (SoundFile); } return (total); }

El propio indicador se adjunta al final del artículo.



