Negociações com o uso do Linux
Introdução
As negociações em mercados financeiros não são a principal fonte de renda de todos os usuários da plataforma de negociação online MetaTrader 4. Nem sempre é conveniente manter o terminal de negociações aberto o tempo todo, e os alertas sonoros exigem que caixas de som sejam mantidas ligadas continuamente (o que pode representar um problema caso, por exemplo, você tenha filhos pequenos) ou o uso constante de fones de ouvido, o que pode não ser confortável ou saudável. A solução pode ser fornecida pelo sistema operacional Linux.
Mostramos abaixo a aparência que o GkrellM terá após a instalação e configuração da extensão GkrellStock:
Para usar esta extensão, a biblioteca do servidor gráfico X-Window gtk2, GkrellM, e a própria extensão devem ser instalados. A extensão pode ser encontrada em http://gkrellstock.sourceforge.net/. Caso o usuário não queira compilar, é possível usar o pacote rpm pronto, que pode ser encontrado aqui, ou encontrar outra fonte, através do uso da ferramenta de busca Google.
O maior fornecedor de informações confiáveis a respeito da situação dos mercados financeiros é a ferramenta de busca Yahoo. Os programas descritos abaixo neste artigo usam as informações fornecidas por este serviço específico. O autor analisou a lista de indicadores trabalhando no Linux. O presente artigo é o resultado dessa análise.
Lista de indicadores
Mostramos abaixo a aparência que o GkrellM terá após a instalação e configuração da extensão GkrellStock:
Captura de tela 3
Captura de tela 4
Captura de tela 5
Captura de tela 6
Para usar esta extensão, a biblioteca do servidor gráfico X-Window gtk2, GkrellM, e a própria extensão devem ser instalados. A extensão pode ser encontrada em http://gkrellstock.sourceforge.net/. Caso o usuário não queira compilar, é possível usar o pacote rpm pronto, que pode ser encontrado aqui, ou encontrar outra fonte, através do uso da ferramenta de busca Google.
Para usuários do Linux que utilizam distribuições diferentes de RPM
O autor cita, antes de tudo, o Slackware entre as distribuições não-rpm. Para aqueles que usam distribuições construídas como Slackware, ou com base nele, o autor recomenda o uso do rpm2targz ou do rpm2tgz, incluídos na entrega padrão do Slackware. Através do emprego destes utilitários, é possível criar um pacote no formato nativo dessa distribuição, o que é necessário para facilitar atualizações em tempo real de pacotes e para manter a disposição dos arquivos no sistema.
3. O Gtik é um programa que também é uma extensão, mas ela é usada no gerenciador de janela, Gnome, embutido na barra de ferramentas. A extensão gnome-applets-gtik-2. 14.2 está no pacote de applets do gnome que pode ser baixado aqui. Após a instalação
Captura de tela 7
Captura de tela 8
Captura de tela 9
Captura de tela 10
4. O programa Wmjstock também é uma extensão. Ela é diferente das descritas acima por que é capaz de funcionar de modo independente. Por conta do seu nome, usuários do Linux experientes irão notar imediatamente que este módulo faz parte das extensões desenvolvidas para gerenciadores de janela. É fácil perceber isso pelas letras "wm" no início do seu nome. Eles são chamados de dockapps (dockapplets). A sua lista irá impressionar até mesmo um usuário de WinXP. A extensão mencionada acima pode ser obtida aqui ou neste link, mais exato. É possível se perder entre os muitos dockapplets existentes.
Após a instalação e configuração da extensão, o usuário irá obter o seguinte resultado:
Captura de tela 11
Captura de tela 12
5. O Tclticker não é uma extensão ou um dockapplet, mas uma aplicação completamente independente. Ele pode ser baixado na página de Tcl de Tom Poindexter. A sua versão mais recente é o Tclticker-1.3. Na opinião do autor, este programa é um dos mais úteis para o trabalho do trader. Ele permite que traders obtenham informações relativas a notícias e situações da bolsa em uma barra de notícias da bolsa.
Captura de tela 13
Captura de tela 14
