Negociações com o uso do Linux





O maior fornecedor de informações confiáveis a respeito da situação dos mercados financeiros é a ferramenta de busca Yahoo . Os programas descritos abaixo neste artigo usam as informações fornecidas por este serviço específico. O autor analisou a lista de indicadores trabalhando no Linux. O presente artigo é o resultado dessa análise.

Lista de indicadores

O autor gostaria de chamar a atenção ao fato de que a busca em serviços do Yahoo! Finance é realizada através de símbolos (sufixos) dados às companhias. Os sufixos padrão das companhias podem ser encontrados





Qualquer navegador de internet capaz de exibir objetos gráficos pode ser usado como um indicador de operações cambiais. O serviço Yahoo! Finance fornece informações abrangentes a respeito da situação nas bolsas de valores, mercados de segurança e bancos. É possível visualizar os índices online da Dow Jones, da Nasdaq, e da S&P 500. Outros índices de atividade econômica podem ser encontrados aqui . Para descobrir o símbolo de uma companhia incluída nas listas de índice, é preciso usar os serviços correspondentes no Yahoo! Finance . Através do uso destes índices e símbolos de companhias, é possível monitorar praticamente todas as áreas da economia mundial usando um navegador comum.Usando este link , um trader pode encontrar as informações de origem necessárias a respeito de uma companhia ou indústria. Por exemplo, abaixo temos informações a respeito da companhia que produz a impressora Lexmark.O autor gostaria de chamar a atenção ao fato de que a busca em serviços do Yahoo! Finance é realizada através de símbolos (sufixos) dados às companhias. Os sufixos padrão das companhias podem ser encontrados aqui

O programa chamado GkrellStock é usado para visualizar cotas. Este programa é uma extensão externa que deve ser conectada a outro programa, GkrellM comumente usado no mundo dos "software de código aberto".Mostramos abaixo a aparência que o GkrellM terá após a instalação e configuração da extensão GkrellStock:









Nas configurações do programa, é possível selecionar a localização do servidor que fornece as informações, a alternância de índices de ações/sufixos, e o tempo de atualização. O servidor que fornece as informações, localizado nos EUA, é exibido na captura de tela abaixo, e o tempo de atualização selecionado é de 30 segundos e 5 minutos, respectivamente.





O índice de ações ou sufixo é exibido na barra de ferramentas da extensão GkrellStock. Na captura de tela abaixo, podemos ver a situação da General Electric Co. Se o cursor do mouse for posicionado sobre a sua barra de ferramentas, informações sobre as cotas da companhia serão exibidas em uma janela pop-up.





A captura de tela abaixo mostra a situação do índice DowJones. Como no caso anterior, mais detalhes são fornecidos em uma janela pop-up









Para usar esta extensão, a biblioteca do servidor gráfico X-Window gtk2 GkrellM , e a própria extensão devem ser instalados. A extensão pode ser encontrada em http://gkrellstock.sourceforge.net/ . Caso o usuário não queira compilar, é possível usar o pacote rpm pronto, que pode ser encontrado aqui , ou encontrar outra fonte, através do uso da ferramenta de busca Google

Para usuários do Linux que utilizam distribuições diferentes de RPM





O autor cita, antes de tudo, o Slackware entre as distribuições não-rpm. Para aqueles que usam distribuições construídas como Slackware, ou com base nele, o autor recomenda o uso do rpm2targz ou do rpm2tgz, incluídos na entrega padrão do Slackware. Através do emprego destes utilitários, é possível criar um pacote no formato nativo dessa distribuição, o que é necessário para facilitar atualizações em tempo real de pacotes e para manter a disposição dos arquivos no sistema.







3. O Gtik é um programa que também é uma extensão, mas ela é usada no gerenciador de janela,

O Gtik é um programa que também é uma extensão, mas ela é usada no gerenciador de janela, Gnome , embutido na barra de ferramentas. A extensão gnome-applets-gtik-2. 14.2 está no pacote de applets do gnome que pode ser baixado aqui . Após a instalação





o usuário possui mais uma ferramenta para acompanhar a situação do mercado.









A sequência de busca por índices de ações e sufixos descrita acima também é usada aqui. Para utilizar esta extensão, é necessário instalar o servidor gráfico X-Window, o gerenciador de janela Gnome e o gtik.





4. O programa Wmjstock também é uma extensão. Ela é diferente das descritas acima por que é capaz de funcionar de modo independente. Por conta do seu nome, usuários do Linux experientes irão notar imediatamente que este módulo faz parte das extensões desenvolvidas para gerenciadores de janela. É fácil perceber isso pelas letras "wm" no início do seu nome. Eles são chamados de dockapps (dockapplets). A sua lista irá impressionar até mesmo um usuário de WinXP. A extensão mencionada acima pode ser obtida

O programa Wmjstock também é uma extensão. Ela é diferente das descritas acima por que é capaz de funcionar de modo independente. Por conta do seu nome, usuários do Linux experientes irão notar imediatamente que este módulo faz parte das extensões desenvolvidas para gerenciadores de janela. É fácil perceber isso pelas letras "wm" no início do seu nome. Eles são chamados de dockapps (dockapplets). A sua lista irá impressionar até mesmo um usuário de WinXP. A extensão mencionada acima pode ser obtida aqui ou neste link, mais exato . É possível se perder entre os muitos dockapplets existentes.

Após a instalação e configuração da extensão, o usuário irá obter o seguinte resultado:









Como em todos os programas anteriores, o pedido de busca por índices de ações permanece inalterada. O programa permite a mudança de cores neste dockapplet. Após o programa ter sido modificado, ele deve ser recompilado.









Para usar esta extensão, é necessário instalar o servidor gráfico X-Window, qualquer gerenciador de janela, e o próprio programa.





5. O Tclticker não é uma extensão ou um dockapplet, mas uma aplicação completamente independente. Ele pode ser baixado na

O Tclticker não é uma extensão ou um dockapplet, mas uma aplicação completamente independente. Ele pode ser baixado na página de Tcl de Tom Poindexter . A sua versão mais recente é o Tclticker-1.3. Na opinião do autor, este programa é um dos mais úteis para o trabalho do trader. Ele permite que traders obtenham informações relativas a notícias e situações da bolsa em uma barra de notícias da bolsa.









Neste programa, existe a possibilidade de adicionar os índices de ações e sufixos necessários, assim como de usar um servidor intermediário. Para encontrar índices de ações e sufixos, o usuário pode utilizar os métodos descritos acima no artigo.









Em sua prática de negociações, o próprio autor do artigo utiliza o último programa da lista, o Tclticker. Ele pode ser colocado na parte superior da área de serviço, como mostrado na captura de tela 13. Isso permite ao autor estar sempre atualizado em relação à situação do mercado. A sua flexibilidade de configurações permite ao programa fornecer uma amostragem de posições de mercado na qual o trader está interessado. Isso permite ao usuário prever o desenvolvimento do Forex. E isso, por sua vez, permite adequar os expert advisors a negociações automatizadas através do uso do terminal do cliente MetaTrader 4.



Para instalar este programa, o X-server é necessário. Os pacotes de tcl e tk podem ser obtidos aqui Em sua prática de negociações, o próprio autor do artigo utiliza o último programa da lista, o Tclticker. Ele pode ser colocado na parte superior da área de serviço, como mostrado na captura de tela 13. Isso permite ao autor estar sempre atualizado em relação à situação do mercado. A sua flexibilidade de configurações permite ao programa fornecer uma amostragem de posições de mercado na qual o trader está interessado. Isso permite ao usuário prever o desenvolvimento do Forex. E isso, por sua vez, permite adequar os expert advisors a negociações automatizadas através do uso do terminal do cliente MetaTrader 4.

As negociações em mercados financeiros não são a principal fonte de renda de todos os usuários da plataforma de negociação online MetaTrader 4. Nem sempre é conveniente manter o terminal de negociações aberto o tempo todo, e os alertas sonoros exigem que caixas de som sejam mantidas ligadas continuamente (o que pode representar um problema caso, por exemplo, você tenha filhos pequenos) ou o uso constante de fones de ouvido, o que pode não ser confortável ou saudável. A solução pode ser fornecida pelo sistema operacional Linux.