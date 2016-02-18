MetaTrader 4 / Exemplos
Execução do terminal do cliente MetaTrader 4 em Linux-Desktop

Execução do terminal do cliente MetaTrader 4 em Linux-Desktop

Bazilevich Vadim
Introdução


Assim como a maioria dos programas desenvolvidos excepcionalmente para uma família de sistemas operacionais Windows, o terminal do cliente MetaTrader 4 estava indisponível há muito tempo para admiradores do sistema operacional Linux A execução deste programa usando o emulador vmware não conta. Esse emulador consome muitos recursos. Além disso, ele não possui código aberto, o que o autor deste artigo considera uma desvantagem. Ademais, os desenvolvedores deste programa, que é bom de modo geral, tornam o cadastro, necessário para o recebimento e a utilização do produto, mais difícil a cada nova versão. Também existe o Lin4Win. Ele também é pago, então os fãs de softwares de código aberto não tem muitas opções - somente o wine. A licença GPL, sob a qual o programa é distribuído, permite envolver um grande número de programadores de todo o mundo no desenvolvimento deste não-emulador. É por essa razão que as novas versões deste programa são lançadas, em média, duas vezes por mês, ou até com maior frequência. A cada nova versão aumenta o número de programas trabalhando dentro do Windows que podem ser executados através do uso desse emulador. Agora, vamos ao terminal do cliente MetaTrader 4.


Preparações para a instalação do MetaTrader4


Para inicializar o MetaTrader4, o seguinte software foi utilizado:

  1. FontForge (fontforge_full-20061019.tar.bz2) - editor de fontes, possibilita ao usuário criar as suas próprias fontes dos seguintes tipos: postscript, truetype, opentype, cid-keyed, multi-master, cff, svg e bitmap (bdf, FON, NFNT) ou editar os scripts existentes. Na verdade, não é imprescindível começar com essa instalação, mas mais tarde você vai precisar deste programa, de todo modo. É melhor utilizar a versão mais recente; Durante a época em que o artigo foi escrito, a versão mais atual era a fornecida no link;
  2. Não-emulador wine (http://www.winehq.com/), o desenvolvedor do software insiste que o wine não é um emulador verdadeiro. Ele (o desenvolvedor do software) está em uma posição melhor para julgar. Para a instalação o autor usou a versão wine-0. 9.21, baixada em http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=6241&package_id=77449. Durante a redação do artigo o autor descobriu com entusiasmo uma nova versão do wine - 0.9.23. A versão a ser usada não faz uma grande diferença. Mas não deve ser anterior a 0.9.21. O autor não experimentou versões mais antigas devido à falta de tempo. Mais tarde isso ficará claro;
  3. Terminal do cliente MetaTrader 4;
  4. Para executar o terminal do cliente MetaTrader 4, a biblioteca MFC42.DLL foi usada. Esta biblioteca pertencia ao sistema operacional Windows XP. Seu tamanho é de 995383 bites.

Os seguintes dois momentos são muito importantes para os usuários que irão instalar o MetaTrader no desktop Linux:

  1. O autor do artigo crê que a operação do MetaTrader 4 usando o wine pode apresentar erros devido a uma versão errada do MFC42.DLL, por isso é mais seguro encontrar uma biblioteca com o tamanho indicado. Talvez os usuários mais experientes do Windows saibam como descobrir a versão de uma biblioteca. Depois de mais de cinco anos trabalhando somente no Linux, o autor ficou desacostumado até com a aparência do software do Bill Gates;
  2. A biblioteca MFC42.DLL, cuja localização no sistema do wine será especificada mais tarde, deve ter exatamente este nome (em letras maiúsculas). Em relação aos sistemas operacionais da família *nix, arquivos cujos nomes se diferenciem apenas nas letras maiúsculas são arquivos diferentes. Por isso, caso a biblioteca que você tomou emprestado honestamente contenha letras minúsculas em seu nome ou extensão, renomeie-a.

Fontes de Linux habilitadas para X-server e *.ttf devem ser instaladas em seu computador. Existem duas maneiras de conseguí-lo.

A primeira delas é utilizar fontes do Windows. Elas devem estar armazenadas no pasta Windows\Media\Fonts ou na máquina do Windows.

A segunda maneira é a maneira legal. Usando os links a seguir: http://www.microsoft.com/truetype/fontpack/win.htm, http://www.sisyphus.ru/srpm/fonts-ttf-xorg você será capaz de encontrar e instalar fontes típicas do Windows no seu sistema Linux.

Dependendo da distribuição que você usar, a localização das fontes podem variar. Idealmente, elas poderiam estar previamente instaladas em seu computador. Caso o contrário, especifique a localização do arquivo xorg.conf ou xconfig.conf. Eles podem estar em algum lugar dentro de /etc/X11. Visualizar o conteúdo do pacote de instalação do X-server a partir da sua distribuição irá lhe ajudar a encontrar a localização exata. Depois que você encontrar este arquivo, defina um caminho para o diretório no qual os arquivos de fontes ttf emprestados honestamente estarão localizados. Caso este arquivo já contenha caminhos para outras fontes, você somente precisará adicionar o seu diretório onde as fontes ttf estão localizadas.

Exemplo:


Caminhos: /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF_win, /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF_corel_u, /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF_corel_w foram adicionados.


Instalação do MetaTrader 4


Depois de passar por todos os passos de preparação, você pode começar a instalação. Inicie os programas assim como enumerados na lista dos softwares necessários. Comece com o FontForge. Operações de instalação ou pelo menos o comando "make install" deve ser executado sob os direitos do superusuário da raiz. Abra o pacote "fontforge_full-20061019. tar.bz2" com os textos fonte dentro de qualquer catálogo (você pode criar um temporário) e inicie o comado da configuração automática .\configure na pasta contendo o diretório descompactado. Ao fim da autoconfiguração inicie o comando de compilação, "make". Quando terminar, "make install". Depois da execução do último comando, o pacote estará instalado.

Para facilitar a operação dos programas que atualizam os pacotes e tem nomes diferentes em pacotes de distribuição diferentes, vamos criar um pacote. O autor acredita que o melhor programa para a criação de um pacote de instalação para a maioria das distribuições comuns Linux é o programa 'checkinstall' (http://asic-linux.com.mx/~izto/checkinstall), na versão atual 1.6.0. Para criar um pacote no diretório no qual a compilação foi realizada, depois de descompactar e instalar é necessário executar o comando "checkinstall", e o comando lhe ajudará no modo interativo a criar um pacote de instalação para a sua distribuição.

Você pode começar a instalação do wine depois do pacote fontforge_full-20061019.tar.bz2 ter sido instalado. O descompactamento deste pacote não difere do anterior.

Os usuários devem estar atentos ao seguinte:

  1. Para que não seja necessário reiniciar a compilação do pacote wine, é necessário fornecer espaço suficiente no diretório onde a compilação wine será realizada, aproximadamente 1.5 Gb;
  2. A compilação do wine é ligeiramente diferente da comum. O diretório com o programa descompactado possui um sub-diretório, ./tools. O programa wineinstall deve ser executado exatamente neste subdiretório.
  3. A autoconfiguração executada pelo wineinstall não iniciará caso este comando tenha sido feito por um usuário no nome de um super usuário - raiz. Por isso você deve iniciar o comando no nome de um usuário atual;
  4. A velocidade de configuração, assim como a compilação e instalação do programa wine subsequentes dependem totalmente da velocidade de operação do seu computador;
  5. Quando a autoconfiguração for completada, os comandos padrão make e makeinstall dever ser executados;
  6. A instalação pode ser completada pelo mesmo programa de criação de pacotes, o checkinstall;
  7. Os comandos: make install e checkinstall devem ser executados por um super usuário - raiz. No entanto, neste caso particular você pode enfrentar falta de espaço na partição dedicada devido ao grande tamanho dos arquivos criados (durante a criação do pacote). É por isso que no caso do wine não é necessário criar um pacote. O programa irá funcionar sem ele.

Executando o MetaTrader 4


A primeira inicialização do MetaTrader 4 é realizada desta maneira: 'wine . /mt4setup.exe'. Em seguida, uma tela padrão de instalação do MetaTrader 4 se abrirá. O autor crê que não seja preciso mostrar as capturas de tela da instalação do MetaTrader neste artigo, pois a qualificação dos usuários diários do Linux já é suficiente para a instalação do programa sem a necessidade desse tipo de dica. Novas versões do wine normalmente não requerem configuração adicional. Para obter som, usuários que preferem o subsistema de som ALSA provavelmente teriam que verificar o arquivo de configuração ou iniciar o winecfg e realizar a configuração necessária no modo interativo.

Exemplo:




Depois da execução do comando 'wine ./mt4setup.exe' acima, um novo catálogo '.wine' será automaticamente criado no diretório inicial do usuário atual. É por isso que, para evitar a alteração de direitos na pasta '.wine' e e movê-la para um catálogo do usuário que funcionará com o MetaTrader, o autor fortemente recomenda executar o comando de instalação do MetaTrader do nome de um usuário que funcionará com esse programa. O autor deste artigo pede perdão aos gurus do Linux por fazer uma descrição tão detalhada de uma verdade banal.

A configuração da conexão do MetaTrader a um terminal é idêntica a do Windows.

E, finalmente, os últimos retoques.

Para inicializar o MetaTrader 4 do menu de QUALQUER gerenciador de janela, pode-se utilizar a seguinte sequência de comandos:

'cd /home/user/.wine/drive_c/'Program Files'/MTrader4/; wine ./terminal.exe', sendo que /home/user é o diretório inicial do usuário atual.

Este é o resultado do trabalho realizado:



Atenciosamente, Basilevich Vadim aka bvv2001.

P.S. No futuro, o autor planeja escrever um artigo descrevendo programas destinados à operação na plataforma Linux que auxiliem o trabalho dos traders. Durante as revisões do artigo, o autor teve a chance de conhecer a operação do MetaTrader usando a nova versão do wine, 0.9.24, baixada do site mencionado acima. A instalação da nova versão é idêntica à descrita neste artigo. Já a primeira vista, foi possível notar que a nova versão do wine diminuiu o tempo de inicialização do MetaTrader em 15-20%.


