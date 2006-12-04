Трейдинг под Linux
3 662 0
ВведениеНе для всех пользователей, использующих торговый терминал MetaTrader 4, торговля на финансовых рынках является основным источником дохода. Окно торгового терминала не всегда удобно держать постоянно открытым, а звуковые индикаторы событий требуют или постоянного включенных звуковых колонок, что может быть проблемой для семьи с маленькими детьми, или постоянно используемых наушников, что не очень удобно и не полезно для здоровья. Но в сложившейся ситуации есть выход, который предоставляет операционная система linux.
Самым крупным поставщиком достоверной информации о состоянии дел на финансовых рынках является поисковая система Yahoo. Программы, которые будут описаны в этой статье, используют информацию, предоставляемую именно этим сервисом. Автором был проанализирован перечень программ-индикаторов, работающих под управляющей системой linux. Статья является результатом этого анализа.
Перечень программ-индикаторов
1. Любой Internet - браузер, способный отображать графические объекты, можно использовать в качестве индикатора биржевой активности. Сервис Yahoo! Finance дает практически всеобъемлющую информацию о состоянии фондовых бирж, рынках ценных бумаг, банков. Есть возможность онлайнового просмотра изменений индексов ДоуДжонса (Dow), Насдак (Nasdaq), и списка S&P 500 (500 американских компаний, акции которых обладают наибольшей ликвидностью). Здесь можно прочитать об этих и других биржевых индексах экономической активности. Для того, чтобы узнать, какой символ был присвоен компании, входящей в списки биржевых индексов, известных на бирже, нужно воспользоваться соответствующими сервисами Yahoo! Finance. Используя эти индексы и символы компаний, можно с помощью обычного браузера осуществлять мониторинг практически любой области мировой экономики.
Используя данную ссылку, трейдер может найти необходимую исходную информацию по фирме или даже по направлению в экономике. Например, информацию о состоянии дел фирмы-производителя принтеров Lexmark.
Автор еще раз обращает внимание, что поиск в сервисах Yahoo! Finance осуществляется по символам, которые были присвоены фирмам. Узнать, какие суффиксы, каким фирмам были присвоены, можно здесь.
Используя данную ссылку, трейдер может найти необходимую исходную информацию по фирме или даже по направлению в экономике. Например, информацию о состоянии дел фирмы-производителя принтеров Lexmark.
Скриншот №1
Автор еще раз обращает внимание, что поиск в сервисах Yahoo! Finance осуществляется по символам, которые были присвоены фирмам. Узнать, какие суффиксы, каким фирмам были присвоены, можно здесь.
Скриншот №2
2. Программа GkrellStock используется для просмотра биржевых котировок. Эта программа является внешним плагином, который подключается к другой, широко используемой в мире "программного обеспечения с открытыми исходными текстами", программе GkrellM.
Вот так будет выглядеть GkrellM после установки и настройки плагина GkrellStock:
Скриншот №3
В настройках программы можно выбрать местонахождение сервера - источника информации, время чередования индексов бирж и суффиксов фирм, время обновления. На скриншоте показан сервер - источник, который находится в США, время обновления выбрано соответственно 30 секунд и 5 минут.
Скриншот №4
На панели плагина GkrellStock отображается суффикс фирмы или индекс биржевой активности. На скриншоте видно состояние дел фирмы General Electric Co. При наведении курсора мыши на его панель во всплывающем окне будет отображена информация о состоянии котировок акций фирмы.
Скриншот №5
На этом скриншоте видно состояние индекса ДоуДжонса. Как и в предыдущем случае во всплывающем окне отображена более полная информация.
Скриншот №6
Для использования этого плагина должны быть установлены графический сервер Х-Window, библиотка gtk2, GkrellM и сам плагин. Его можно найти по этой ссылке http://gkrellstock.sourceforge.net/. Если пользователю не хочется заниматься компиляцией, то можно использовать готовый rpm-пакет, который можно взять здесь или найти другой источник, используя поисковую систему Google.
Для пользователей linux, использущих не rpm-дистрибутивы.
К не rpm-дистрибутивам автор относит в первую очередь Slackware. Для пользователей дистрибутивов, построенных по принципу Slackware или на его основе, автор рекомендует воспользоваться утилитами rpm2targz или rpm2tgz, которые входят в стандартный дистрибутив Slackware. Используя эти утилиты, можно создать пакет в родном формате этого дистрибутива, что необходимо для облегчения автоматического обновления пакетов и поддержания порядка расположения файлов в системе.
3. Gtik - эта программа также является плагином, но уже плагином для оконного менеджера Gnome, который встраивается в панель инструментов. Плагин gnome-applets-gtik-2. 14.2 находится в пакете gnome-applets, который можно загрузить отсюда. После установки
Скриншот №7
Скриншот №8
и настройки
Скриншот №9
пользователь получает еще один инструмент для наблюдения за ситуацией на рынке.
Скриншот №10
Вышеописанный порядок поиска названий биржевых индексов экономической активности, символов, под которым та или иная компания известна на бирже, используется и здесь. Для применения этого плагина нужен установленный графический сервер X-Window, оконный менеджер Gnome и сам gtik.
4. Программа Wmjstock - тоже плагин, но в отличии от вышеописанных может работать самостоятельно. Опытные linuxсоиды по названию сразу поймут, что этот модуль принадлежит к числу плагинов, сделанных для оконных менеджеров. Это можно определить по присутствию в названии букв wm, стоящих в начале названия. Это так называемые dockapps (докапплеты). Их перечень впечатлит даже пользователей WinXP. Взять вышеуказанный плагин можно здесь. Или по этому более точному адресу. В обилии существующих докапплетов можно заблудиться.
После установки и запуска плагина пользователь получит следующий результат:
Скриншот №11
Как и во всех предыдущих программах порядок поиска названий биржевых индексов экономической активности, символов, под которым та или иная компания известна на бирже, не меняется. Программа позволяет изменить цветовую гамму этого докапплета. После внесения изменений в исходные тексты программы понадобиться перекомпиляция.
Скриншот №12
Для использования этого плагина нужен установленный графический сервер X-Window, любой оконный менеджер и сама программа.
5. Tclticker - эта программа не является плагином или докапплетом, то есть это полностью самостоятельное приложение. Скачать ее можно здесь Tom Poindexter's Tcl Page. Последняя версия - Tclticker-1.3. Из всех вышеописанных программ, по мнению автора, она может быть наиболее полезной в работе трейдера. Она позволяет получать информацию о ситуации на бирже в виде бегущей строки.
Скриншот №13
В данной программе есть возможность добавления нужных индексов бирж и суффиксов фирм, есть возможность использования прокси-сервера. Для поиска названий биржевых индексов экономической активности, символов, под которым та или иная компания известна на бирже, пользователь может воспользоваться методами, описанными ранее.
Скриншот №14
Для установки этой программы необходимы Х-сервер, пакеты tcl и tk можно взять здесь.
Заключение
На практике автором используется последняя в списке программа - Tclticker. Ее можно расположить в верхней части рабочего стола, как показано на Cкриншоте №13. Это дает автору возможность постоянно быть в курсе событий на рынке, причем гибкость настройки этой программы обеспечивает точечную выборку рыночных позиций, интересующих трейдера. Это дает возможность прогнозирования ситуации и на рынке Forex. Это в свою очередь позволяет осуществлять подстройку советников для автоматической торговли с использованием торгового терминала MetaTrader 4.
Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.
Данная статья написана пользователем сайта и отражает его личную точку зрения. Компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за достоверность представленной информации, а также за возможные последствия использования описанных решений, стратегий или рекомендаций.
Перейти к обсуждению на форуме трейдеров
Трёхмерные графики - профессиональный инструмент анализа рынка
В это статье мы напишем простую библиотеку для создания трехмерных графиков и последующего их проcмотра в Microsoft Excel. Мы воспользуемся стандартными возможностями языка MQL 4 для подготовки и экспорта данных в файл формата *.csv.
Фильтр на основании истории торговли
В статье рассматривается использование виртуальной торговли, как составной части фильтра открытия сделок.
О проблемах технического анализа
В настоящее время технический анализ, наряду с фундаментальным, является важнейшим методом анализа биржевых рынков. Являясь одним из методов прогнозирования ценовой динамики биржевых рынков, технический анализ обладает большим количеством недостатков, которые ставят под вопрос его практическую применимость.
Отображение уровней поддержки и сопротивления
Эта статья посвящена поиску и отображению Уровней Поддержки и Сопротивления в программе MetaTrader 4. На основе простого алгоритма строится удобный и универсальный индикатор. Эта статья затрагивает так же такую полезную тему, как создание простого индикатора, способного отображать в одну рабочую область результаты с разных периодов времени.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь