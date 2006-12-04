Трейдинг под Linux





Самым крупным поставщиком достоверной информации о состоянии дел на финансовых рынках является поисковая система Yahoo . Программы, которые будут описаны в этой статье, используют информацию, предоставляемую именно этим сервисом. Автором был проанализирован перечень программ-индикаторов, работающих под управляющей системой linux. Статья является результатом этого анализа.

Перечень программ-индикаторов

Любой Internet - браузер, способный отображать графические объекты, можно использовать в качестве индикатора биржевой активности. Сервис



Используя





Скриншот №1



Автор еще раз обращает внимание, что поиск в сервисах Yahoo! Finance осуществляется по символам, которые были присвоены фирмам. Узнать, какие суффиксы, каким фирмам были присвоены, можно





Скриншот №2



2. Программа GkrellStock используется для просмотра биржевых котировок. Эта программа является внешним плагином, который подключается к другой, широко используемой в мире "программного обеспечения с открытыми исходными текстами", программе



Вот так будет выглядеть

Скриншот №3



В настройках программы можно выбрать местонахождение сервера - источника информации, время чередования индексов бирж и суффиксов фирм, время обновления. На скриншоте показан сервер - источник, который находится в США, время обновления выбрано соответственно 30 секунд и 5 минут.



Скриншот №4



На панели плагина GkrellStock отображается суффикс фирмы или индекс биржевой активности. На скриншоте видно состояние дел фирмы General Electric Co. При наведении курсора мыши на его панель во всплывающем окне будет отображена информация о состоянии котировок акций фирмы.



Скриншот №5



На этом скриншоте видно состояние индекса ДоуДжонса. Как и в предыдущем случае во всплывающем окне отображена более полная информация.

Скриншот №6



Для использования этого плагина должны быть установлены графический сервер Х-Window, библиотка



Для пользователей linux, использущих не rpm-дистрибутивы.





К не rpm-дистрибутивам автор относит в первую очередь Slackware. Для пользователей дистрибутивов, построенных по принципу Slackware или на его основе, автор рекомендует воспользоваться утилитами rpm2targz или rpm2tgz, которые входят в стандартный дистрибутив Slackware. Используя эти утилиты, можно создать пакет в родном формате этого дистрибутива, что необходимо для облегчения автоматического обновления пакетов и поддержания порядка расположения файлов в системе.







3. Gtik - эта программа также является плагином, но уже плагином для оконного менеджера

Скриншот №7











Скриншот №8





Скриншот №9



пользователь получает еще один инструмент для наблюдения за ситуацией на рынке.



Скриншот №10



Вышеописанный порядок поиска названий биржевых индексов экономической активности, символов, под которым та или иная компания известна на бирже, используется и здесь. Для применения этого плагина нужен установленный графический сервер X-Window, оконный менеджер

4. Программа Wmjstock - тоже плагин, но в отличии от вышеописанных может работать самостоятельно. Опытные linuxсоиды по названию сразу поймут, что этот модуль принадлежит к числу плагинов, сделанных для оконных менеджеров. Это можно определить по присутствию в названии букв wm, стоящих в начале названия. Это так называемые dockapps (докапплеты). Их перечень впечатлит даже пользователей WinXP. Взять вышеуказанный плагин можно

После установки и запуска плагина пользователь получит следующий результат:









Скриншот №11



Как и во всех предыдущих программах порядок поиска названий биржевых индексов экономической активности, символов, под которым та или иная компания известна на бирже, не меняется. Программа позволяет изменить цветовую гамму этого докапплета. После внесения изменений в исходные тексты программы понадобиться перекомпиляция.

Скриншот №12



Для использования этого плагина нужен установленный графический сервер X-Window, любой оконный менеджер и сама программа.

5. Tclticker - эта программа не является плагином или докапплетом, то есть это полностью самостоятельное приложение. Скачать ее можно здесь

Скриншот №13



В данной программе есть возможность добавления нужных индексов бирж и суффиксов фирм, есть возможность использования прокси-сервера. Для поиска названий биржевых индексов экономической активности, символов, под которым та или иная компания известна на бирже, пользователь может воспользоваться методами, описанными ранее.

