Linux を利用したトレーディング
はじめに
金融市場でのトレーディングが、オンライントレーディングプラットフォーム MetaTrader 4 のユーザーにとって必ずも主要な稼ぎ手というわけではありません。つねにトレーディングターミナルを開いたままにしているのもいつも便利とは限りません。また音声アラートがスピーカーを継続してオンにしておく（たとえばお子さんがいる場合問題を起こすかもしれません）、または快適でもなく健康的でもあるとは限りませんが、ヘッドフォンをつねに着用することを要求します。これはオペレーションシステム Linux が解決してくれかもしれません。
2. クオート閲覧には GkrellStock と名付けらえたプログラムが使用されます。このプログラムは別のプログラム GkrellM に接続される外部プラグインで、『オープンソースソフトウェア』の世界で広く利用されています。
インストールし、プラグインGkrellStock を設定した後、GkrellM がどのようなものかは以下に表示しています。
プログラム設定では、情報を提供するサーバーの位置、交互に出る株式指数／接尾辞、更新時刻を選択することが可能です。情報提供サーバーと米国にあるサーバーは以下のスクリーンショットに示しています。更新時刻はそれぞれ 30 秒と 5 分が選択されています。
株式指数または接尾辞はプラグイン GkrellStock のツールバーに表示されます。以下のスクリーンショットでは、General Electric Co. に関する状況が確認できます。マウスカーソルがこのツールバーを指したら、この企業のクオートについての情報がポップアップウィンドウに表示されます。
次のスクリーンショットはダウジョーンズ指数で状況を表示しています。前回のケース同様、詳細情報がポップアップウィンドウで表示されます。
このプラグインを使用するには、グラフィカルサーバー X-Window のライブラリgtk2、GkrellM およびプラグイン自体をインストールする必要があります。このプラグインは http://gkrellstock.sourceforge.net/ から入手可能です。ユーザーがコンパイルしたくない場合はここの既製 rpm パッケージ、またはGoogle サーチエンジンで別のソースを見つけることができます。
そして設定します。
市況を見るためにユーザーはもう一つツールを取得します。
株式指数と接尾辞を検索するためのシーケンスもここで利用されます。このプラグインを適用するには、グラフィカルサーバー X-Window、ウィンドウマネージャー Gnome 、 gtik をインストールする必要があります。
前出のプログラム同様、株式指数や接尾辞の検索順序は変わりません。このプログラムでドックアプレットの色を変えることができます。プログラム変更後、再コンパイルが必要です。
このプラグインを使用するには、グラフィカルサーバー X-Window、いずれからのウィンドウマネージャー、プログラムそれ自体をインストールする必要があります。
このプログラムには、プロキシサーバーの利用と共に、必要な株式指数や接尾辞を追加する機能があります。株式指数や接尾辞を見つけるために、ユーザーは本稿で先に述べられている方法を採用することでしょう。
このプログラムをインストールするには、X サーバーが必要です。tcl および tk のパッケージはここから入手可能です。
おわりに
私自身はトレーディング練習で、上記リストの最後のプログラム Tclticker を利用しています。スクリーンショット13で示すように、それをデスクトップの上部に置いています。これで私は市況につねに触れていることができます。このプログラム設定の柔軟性は、トレーダーが興味を抱く市場ポジションの点サンプリングを低k法しています。このことにより、ユーザーは Forex の進展を予測することができるのです。そして今度はそれにより、MetaTrader 4 クライアントターミナルを用いた Expert Advisor が 自動化トレーディングにふさわしいものとなるのです。
金融市場に関する信頼性ある情報のもっとも規模の大きい情報元は、サーチエンジンである Yahoo です。本稿で下に記述のあるプログラムはこの特定のサービスから提供される情報を使っています。私は linux 下で動作するインディケータリストを分析しました。本稿はこの分析結果であるのです。
インディケータリスト
1. グラフィカルオブジェクトを表示する機能のあるインターネットブラウザはなんでも為替取引のインディケータとして使用することが可能です。サービスYahoo! ファイナンスは証券取引、セキュリティ市場、銀行の状況に関する複雑な情報を提供してくれます。ダウジョーンズ、ナスダック、S&P 500 のオンライン指数を閲覧することができます。その他経済活動指標もここで見ることができます。指標リストに載っている企業のシンボルを知るには、Yahoo! ファイナンスで対応するサービスを利用します。これら指数と企業シンボルによって、共通ブラウザを用いることで実質的に世界経済の隅々をモニターすることができるのです。
このリンクを利用すると、トレーダーは企業や産業に関する必要な情報源を見つけることができます。たとえば、以下はプリンター Lexmark を製造する企業に関する情報です。
Yahoo! ファイナンスのサービスでの検索は企業に与えられたシンボルによって行われることに注目していただきたいと思います。企業の株式の接尾辞はここで見つけることができます。
このリンクを利用すると、トレーダーは企業や産業に関する必要な情報源を見つけることができます。たとえば、以下はプリンター Lexmark を製造する企業に関する情報です。
Yahoo! ファイナンスのサービスでの検索は企業に与えられたシンボルによって行われることに注目していただきたいと思います。企業の株式の接尾辞はここで見つけることができます。
おわりに
私自身はトレーディング練習で、上記リストの最後のプログラム Tclticker を利用しています。スクリーンショット13で示すように、それをデスクトップの上部に置いています。これで私は市況につねに触れていることができます。このプログラム設定の柔軟性は、トレーダーが興味を抱く市場ポジションの点サンプリングを低k法しています。このことにより、ユーザーは Forex の進展を予測することができるのです。そして今度はそれにより、MetaTrader 4 クライアントターミナルを用いた Expert Advisor が 自動化トレーディングにふさわしいものとなるのです。
