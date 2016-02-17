Linux を利用したトレーディング

インディケータリスト

2. クオート閲覧には GkrellStock と名付けらえたプログラムが使用されます。このプログラムは別のプログラム



インストールし、プラグインGkrellStock を設定した後、

プログラム設定では、情報を提供するサーバーの位置、交互に出る株式指数／接尾辞、更新時刻を選択することが可能です。情報提供サーバーと米国にあるサーバーは以下のスクリーンショットに示しています。更新時刻はそれぞれ 30 秒と 5 分が選択されています。



株式指数または接尾辞はプラグイン GkrellStock のツールバーに表示されます。以下のスクリーンショットでは、General Electric Co. に関する状況が確認できます。マウスカーソルがこのツールバーを指したら、この企業のクオートについての情報がポップアップウィンドウに表示されます。



次のスクリーンショットはダウジョーンズ指数で状況を表示しています。前回のケース同様、詳細情報がポップアップウィンドウで表示されます。

まず rpm ではないディストリビューションの中でスラックウェアについて考察します。スラックウェアのような、またはそれを基にして構築されているディストリビューションをご利用の方には、スラックウェアの標準配信に入っているユーティリティ rpm2targz またはpm2tgz の使用をお薦めします。これらユーティリティを適用すると、このディストリビューションのネイティブ形式でパッケージを作成することができます。この形式はパッケージのライブアップデートを促し、システム内のファイル整列を維持するものです。











市況を見るためにユーザーはもう一つツールを取得します。



4. プログラム Wmjstock もプラグインです。独立して動作することが前述のプラグインと異なる点です。経験ある Linux ユーザーの方々は、名前からすぐにこのモジュールがウィンドウマネージャー用に開発されたプラグインであることがおわかりでしょう。これは名前が始まっている wm から簡単に見つかります。これらはいわゆる dockapps （ドックアプレット）です。それらのリストは WinXP ユーザーさえ感心させるものです。上述のプラグインは

前出のプログラム同様、株式指数や接尾辞の検索順序は変わりません。このプログラムでドックアプレットの色を変えることができます。プログラム変更後、再コンパイルが必要です。

このプラグインを使用するには、グラフィカルサーバー X-Window、いずれからのウィンドウマネージャー、プログラムそれ自体をインストールする必要があります。

このプログラムには、プロキシサーバーの利用と共に、必要な株式指数や接尾辞を追加する機能があります。株式指数や接尾辞を見つけるために、ユーザーは本稿で先に述べられている方法を採用することでしょう。

このプログラムをインストールするには、X サーバーが必要です。tcl および tk のパッケージは



おわりに



私自身はトレーディング練習で、上記リストの最後のプログラム Tclticker を利用しています。スクリーンショット13で示すように、それをデスクトップの上部に置いています。これで私は市況につねに触れていることができます。このプログラム設定の柔軟性は、トレーダーが興味を抱く市場ポジションの点サンプリングを低k法しています。このことにより、ユーザーは Forex の進展を予測することができるのです。そして今度はそれにより、MetaTrader 4 クライアントターミナルを用いた Expert Advisor が 自動化トレーディングにふさわしいものとなるのです。



金融市場でのトレーディングが、オンライントレーディングプラットフォーム MetaTrader 4 のユーザーにとって必ずも主要な稼ぎ手というわけではありません。つねにトレーディングターミナルを開いたままにしているのもいつも便利とは限りません。また音声アラートがスピーカーを継続してオンにしておく（たとえばお子さんがいる場合問題を起こすかもしれません）、または快適でもなく健康的でもあるとは限りませんが、ヘッドフォンをつねに着用することを要求します。これはオペレーションシステム Linux が解決してくれかもしれません。