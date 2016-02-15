Trading Usando Linux





El mayor proveedor de información fiable sobre la situación en los mercados financieros es el motor de búsqueda Yahoo . Los programas descritos a continuación en este artículo utilizan información proporcionada por este servicio específico. El autor analizó la lista de indicadores que trabajan bajo Linux. El presente artículo es el resultado de este análisis.

Cualquier navegador web capaz de mostrar en pantalla objetos gráficos puede usarse como indicador de la actividad del mercado bursátil. Servicio Yahoo! Finanzas proporciona información exhaustiva sobre la situación del mercado bursátil, mercado de valores y bancos. Es posible ver online los índices del Dow Jones, Nasdaq y S&P 500. También es posible ver otros índices de la actividad económica aquí . Para conocer el símbolo de una empresa incluida en la lista de índices, es necesario usar los servicios correspondientes en Yahoo Finanzas . Al usar estos índices y símbolos de empresas es posible monitorizar prácticamente cada área de la economía mundial usando un navegar común.A través de este enlace , un trader puede encontrar la fuente de información necesaria sobre una empresa o sector. Por ejemplo, a continuación se muestra la información sobre la empresa fabricante de impresoras Lexmark.Al autor le gustaría llamar la atención de los lectores sobre los servicios de búsqueda de Yahoo. Las finanzas funciones mediante símbolos (sufijos) que se proporcionan a las empresas. Los sufijos de las empresas de la bolsa puede consultarse aquí

El programa llamado GkrellStock se utiliza para ver las cotizaciones. Este programa es un plugin que se conecta a otro programa GkrellM ampliamente utilizado en el mundo del "software de código abierto".A continuación se muestra cuál es el aspecto de GkrellM después de la instalación y configuración de GkrellStock:









En la configuración del programa es posible seleccionar la ubicación del servidor que proporciona la información, los cambios en los índices/sufijos de la bolsa y el tiempo de actualización. En la captura de pantalla siguiente se muestra el servicio que proporciona la información y que se encuentra en Estados Unidos, con el tiempo de actualización seleccionado en 30 segundos y 5 minutos, respectivamente.





El índice o sufijo de la bolsa se muestra en la barra de herramientas del plugin GkrellStock. En la captura de pantalla siguiente puede verse cómo es la situación con General Electric Co. Si el cursor del ratón se sitúa sobre la barra de herramientas, se mostrará la información sobre las cotizaciones de la empresa en una ventana emergente.





La captura de pantalla siguiente muestra la situación del índice DowJones. Al igual que en el caso anterior, en una ventana emergente se proporciona más información.









Para usar este plugin, debe instalarse la biblioteca del servidor gráfico X-Window gtk2 GkrellM , así como el propio plugin. Dicho plugin se encuentra disponible en http://gkrellstock.sourceforge.net/ . Si el usuario no desea compilar, puede utilizarse el paquete rpm ya preparado que se encuentra disponible aquí o cualquier otra fuente usando el motor de búsqueda Google

El autor considera, en primer lugar, Slackware entre las distribuciones no rpm. Para aquellos que utilizan distribuciones similares a Slackware o basadas en esta, el autor recomendaría el uso de las utilidades rpm2targz o rpm2tgz incluidas en la versión estándar de Slackware. Al utilizar estas utilidades es posible crear un paquete en el formato nativo de esta distribución, algo necesario para facilitar las actualizaciones en tiempo real de los paquetes y para mantener la organización de los archivos en el sistema.







Gtik es un programa y también un plugin, pero este plugin se utiliza para el gestor de ventanas Gnome , incluido en la barra de herramientas. Plugin gnome-applets-gtik-2. 14.2 se encuentra en el paquete de los applets de gnome que pueden descargarse desde aquí . Después de la instalación





el usuario obtiene una o más herramientas para observar la situación del mercado.









Aquí también se utiliza la secuencia de búsqueda de los índices y sufijos de la bolsa descrita a continuación. Para aplicar este plugin es necesario tener instalado el servidor gráfico X-Window, el gestor de ventanas de Gnome y gtik.





El programa Wmjstock es también un plugin. Se diferencia de los descritos anteriormente en el hecho de que puede funcionar de forma independiente. Los usuarios con experiencia en el uso de Linux verán de inmediato por el nombre que este módulo pertenece a los plugins desarrollados para los gestores de ventanas. Esto es fácil de detectar por las letras wm con las que comienza el nombre. Son las llamadas dockapps (dockapplets). Su lista impresionará incluso a un usuario de WinXP. El plugin mencionado anteriormente puede obtenerse aquí mediante este enlace más preciso . Es posible perderse entre la cantidad de dockapplets existentes.

Al igual que en los demás programas anteriores, el orden de búsqueda para los índices o sufijos de la bolsa no cambia. El programa permite cambiar los colores en este dockapplet. Después de modificar el programa, este debe ser compilado nuevamente.









Para usar este plugin es necesario tener instalado el servidor gráfico X-Window, cualquier gestor de ventanas y el propio programa.





Tclticker no es un plugin ni un dockapplet, es una aplicación completamente independiente. Puede descargarse en la página Tcl deTom Poindexter . Su última versión es Tclticker-1.3. En opinión del autor, este programa debe ser uno de los más útiles en el trabajo de un trader. Permite a los traders obtener información sobre las noticias y situaciones de la bolsa como un teletipo de bolsa.









En este programa existe la posibilidad de añadir los índices y sufijos de bolsa necesarios así como utilizar un servidor proxy. Para encontrar índices y sufijos de bolsa, el usuario puede aplicar los métodos descritos anteriormente en el artículo.









El propio autor utiliza en su actividad de trading el último programa de la lista anterior: Tclticker. Puede colocarse en la parte superior del escritorio como se muestra en la captura de pantalla 13. Esto permite al autor estar siempre en contacto con la situación del mercado y la flexibilidad de la configuración de este programa proporciona el punto de muestreo de las posiciones del mercado que le interesan al trader. Esto permite al usuario predecir la evolución de Fórex. Y esto, a su vez, permite adaptar los asesores expertos para el trading automático usando el terminal de cliente MetaTrader 4.



Para instalar este programa es necesario X-server. El paquete de tcl y tk puede obtenerse aquí El propio autor utiliza en su actividad de trading el último programa de la lista anterior: Tclticker. Puede colocarse en la parte superior del escritorio como se muestra en la captura de pantalla 13. Esto permite al autor estar siempre en contacto con la situación del mercado y la flexibilidad de la configuración de este programa proporciona el punto de muestreo de las posiciones del mercado que le interesan al trader. Esto permite al usuario predecir la evolución de Fórex. Y esto, a su vez, permite adaptar los asesores expertos para el trading automático usando el terminal de cliente MetaTrader 4.

El trading en los mercados financieros no es la principal fuente de ingresos para todos los usuarios de la plataforma de trading online MetaTrader 4. No siempre es lo más indicado mantener el terminal de trading abierto todo el tiempo y las alertas sonoras requieren que los altavoces estén constantemente encendidos (lo que puede traer problemas si tenemos, por ejemplo, niños pequeños) o llevar puestos los auriculares todo el tiempo, lo que no siempre es cómodo ni saludable. La solución puede lograrse gracias al sistema operativo Linux.