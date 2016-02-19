使用 Linux 交易
简介
在金融市场交易并非所有 MetaTrader 4 在线交易平台用户的主要赚钱工具。 保持交易终端始终开启并非总是易事，而且声音提醒要么需要始终开启扬声器（如果你有小孩，则会产生麻烦），要么始终佩戴耳机，而这并不总是舒适或健康的。 Linux 操作系统或许可以提供解决方法。
2. GkrellStock 程序用于查看报价。 该程序是连接至另一个程序（GkrellM）的外部插件。GkrellM 广泛用于“开源软件”。
下图显示了 GkrellM 在安装和设置好 GkrellStock 插件后的外观：
在程序设置，可以选择提供信息的服务器地址、股票指数/后缀变更和更新时间。 提供信息和位于美国的服务器显示在以下截屏中，更新时间分别选择为 30 秒和 5 分钟。
股票指数或后缀显示在 GkrellStock 插件的工具栏内。 在下面的截屏中，可以看到 General Electric Co. 的走势。如果鼠标光标放置在工具栏，关于公司报价的信息将显示在弹出窗口。
以下截屏显示了道琼斯指数的状况。 如同上例，更多详情在弹出窗口中给出。
要使用插件，必须安装图形服务器 X-Window 库gtk2、GkrellM以及插件本身。 插件可见于 http://gkrellstock.sourceforge.net/。 如果用户不希望编译，可以使用现成的 rpm-包，可以在此处找到或使用 Google 搜索引擎查找其他资源。
和设置后
用户又获得一个观察市场状况的工具。
以上所述的股票指数和后缀搜索命令也适用于此。 要应用该插件，需要安装图形服务器 X-Window、窗口管理程序 Gnome 和 gtik。
如同之前的程序，股票指数或后缀的搜索命令并未改变。 该程序可以在 dockapplet 内更改颜色。 程序经过改动后，必须重新编译。
要应用该插件，需要安装图形服务器 X-Window、任意窗口管理程序和该程序自身。
在该程序中，有可能要添加必要的股票指数和后缀以及使用代理服务器。 要找到股票指数和后缀，用户可以采用本文中上述的方法。
要安装该程序，必须安装 X-server。 tcl 和 tk 安装包可以从此处获得。
总结
作者本人在交易实践中使用上述列表中的最后一项程序——Tclticker。 如截屏 13 所示，它可以放置在桌面上方。 这可以使作者实时跟进市场动态。该程序设定的灵活性使交易者能够在感兴趣的市场位置进行点取样。可以使用户预测汇率走势。 这反过来利于Expert Advisor 使用 MetaTrader 4 客户端进行自动化交易。
提供金融市场可靠信息的最大供应商是 Yahoo 搜索引擎。 本文以下描述的程序正是使用该项服务提供的信息。 作者分析了 linux 系统下使用的指示器列表。 本文正是该分析的成果。
指示器列表
1. 任何能够显示图形对象的网络浏览器都可以用作交易活动的指示器。 Yahoo! 服务 Finance 提供了关于股票交易、证券市场、银行的全面信息。 可以在线查看 道琼斯, 纳斯达克 和 标普 500 指数。 其他经济活动指数也可见于此处。 为了了解指数列表中包含的公司符号，应该使用 Yahoo! 的相应服务。 Finance。 利用这些指数和公司符号，使用普通的浏览器，就可以监测几乎世界各个地区的经济。
使用该链接，交易者可以发现关于公司或产业的必要信息资源。 例如，以下是关于生产打印机的利盟（Lexmark）公司的信息。
作者希望读者注意的是：在 Yahoo! Finance 的服务中搜索 是通过赋予公司的符号（后缀）执行的。 公司的股票后缀可见此处。
使用该链接，交易者可以发现关于公司或产业的必要信息资源。 例如，以下是关于生产打印机的利盟（Lexmark）公司的信息。
截屏 1
作者希望读者注意的是：在 Yahoo! Finance 的服务中搜索 是通过赋予公司的符号（后缀）执行的。 公司的股票后缀可见此处。
截屏 2
总结
作者本人在交易实践中使用上述列表中的最后一项程序——Tclticker。 如截屏 13 所示，它可以放置在桌面上方。 这可以使作者实时跟进市场动态。该程序设定的灵活性使交易者能够在感兴趣的市场位置进行点取样。可以使用户预测汇率走势。 这反过来利于Expert Advisor 使用 MetaTrader 4 客户端进行自动化交易。
