使用 Linux 交易





提供金融市场可靠信息的最大供应商是 Yahoo 搜索引擎。 本文以下描述的程序正是使用该项服务提供的信息。 作者分析了 linux 系统下使用的指示器列表。 本文正是该分析的成果。

指示器列表

截屏 2



2. GkrellStock 程序用于查看报价。 该程序是连接至另一个程序（



下图显示了

GkrellStock 程序用于查看报价。 该程序是连接至另一个程序（ GkrellM ）的外部插件。GkrellM 广泛用于“开源软件”。下图显示了 GkrellM 在安装和设置好 GkrellStock 插件后的外观：









截屏 3



在程序设置，可以选择提供信息的服务器地址、股票指数/后缀变更和更新时间。 提供信息和位于美国的服务器显示在以下截屏中，更新时间分别选择为 30 秒和 5 分钟。



在程序设置，可以选择提供信息的服务器地址、股票指数/后缀变更和更新时间。 提供信息和位于美国的服务器显示在以下截屏中，更新时间分别选择为 30 秒和 5 分钟。





截屏 4



股票指数或后缀显示在 GkrellStock 插件的工具栏内。 在下面的截屏中，可以看到 General Electric Co. 的走势。如果鼠标光标放置在工具栏，关于公司报价的信息将显示在弹出窗口。



股票指数或后缀显示在 GkrellStock 插件的工具栏内。 在下面的截屏中，可以看到 General Electric Co. 的走势。如果鼠标光标放置在工具栏，关于公司报价的信息将显示在弹出窗口。





截屏 5



以下截屏显示了道琼斯指数的状况。 如同上例，更多详情在弹出窗口中给出。

以下截屏显示了道琼斯指数的状况。 如同上例，更多详情在弹出窗口中给出。









对于使用非 RPM 分配程序的 Linux 用户





在 非 RPM 分配程序中，作者首先推荐 Slackware。 对于使用构建类似 Slackware 或基于它的分配程序的用户，作者将推荐使用 Slackware 标准版本包含的 rpm2targz 或 rpm2tgz 实用程序。 利用这些实用程序，可以在分配程序原始格式内创建程序包，这对程序包实时更新和保持系统内的文件组织非常必要。







3. Gtik 也是一个插件程序，但用于嵌在工具栏的窗口管理程序——

Gtik 也是一个插件程序，但用于嵌在工具栏的窗口管理程序—— Gnome 。 gnome-applets-gtik-2. 14.2 插件位于 gnome 小程序的软件包内，可以从 此处 下载。 安装





截屏 7











截屏 8





和设置后









截屏 9



用户又获得一个观察市场状况的工具。



用户又获得一个观察市场状况的工具。









截屏 10



以上所述的股票指数和后缀搜索命令也适用于此。 要应用该插件，需要安装图形服务器 X-Window、窗口管理程序

以上所述的股票指数和后缀搜索命令也适用于此。 要应用该插件，需要安装图形服务器 X-Window、窗口管理程序 Gnome 和 gtik。





4. Wmjstock 程序也是插件。 不同于上述的插件，它可以独立工作。 通过名称，有经验的 Linux 用户立即就会发现该模块属于为窗口管理程序开发的插件。 这可以轻易地通过名称开头的“wm”字母看出来。 这就是所谓的 dockapps（dockapplets）。 即使 WinXP 用户也会对其列表印象深刻。 上述插件可从

Wmjstock 程序也是插件。 不同于上述的插件，它可以独立工作。 通过名称，有经验的 Linux 用户立即就会发现该模块属于为窗口管理程序开发的插件。 这可以轻易地通过名称开头的“wm”字母看出来。 这就是所谓的 dockapps（dockapplets）。 即使 WinXP 用户也会对其列表印象深刻。 上述插件可从 此处 更具体的链接 获得。 众多的 dockapplets 可能令人眼花缭乱。

插件安装和设置后，用户将得到以下结果：









截屏 11



如同之前的程序，股票指数或后缀的搜索命令并未改变。 该程序可以在 dockapplet 内更改颜色。 程序经过改动后，必须重新编译。

如同之前的程序，股票指数或后缀的搜索命令并未改变。 该程序可以在 dockapplet 内更改颜色。 程序经过改动后，必须重新编译。









截屏 12



要应用该插件，需要安装图形服务器 X-Window、任意窗口管理程序和该程序自身。

要应用该插件，需要安装图形服务器 X-Window、任意窗口管理程序和该程序自身。













截屏 13



在该程序中，有可能要添加必要的股票指数和后缀以及使用代理服务器。 要找到股票指数和后缀，用户可以采用本文中上述的方法。

在该程序中，有可能要添加必要的股票指数和后缀以及使用代理服务器。 要找到股票指数和后缀，用户可以采用本文中上述的方法。









截屏 14



要安装该程序，必须安装 X-server。 tcl 和 tk 安装包可以从



总结



作者本人在交易实践中使用上述列表中的最后一项程序——Tclticker。 如截屏 13 所示，它可以放置在桌面上方。 这可以使作者实时跟进市场动态。该程序设定的灵活性使交易者能够在感兴趣的市场位置进行点取样。可以使用户预测汇率走势。 这反过来利于Expert Advisor 使用 MetaTrader 4 客户端进行自动化交易。



要安装该程序，必须安装 X-server。 tcl 和 tk 安装包可以从 此处 获得。作者本人在交易实践中使用上述列表中的最后一项程序——Tclticker。 如截屏 13 所示，它可以放置在桌面上方。 这可以使作者实时跟进市场动态。该程序设定的灵活性使交易者能够在感兴趣的市场位置进行点取样。可以使用户预测汇率走势。 这反过来利于Expert Advisor 使用 MetaTrader 4 客户端进行自动化交易。

在金融市场交易并非所有 MetaTrader 4 在线交易平台用户的主要赚钱工具。 保持交易终端始终开启并非总是易事，而且声音提醒要么需要始终开启扬声器（如果你有小孩，则会产生麻烦），要么始终佩戴耳机，而这并不总是舒适或健康的。 Linux 操作系统或许可以提供解决方法。