Principi dei prezzi di scambio attraverso l'esempio del mercato dei derivati della Borsa di Mosca

Sommario

Introduzione

A metà del 2011, la piattaforma di trading MetaTrader 5 è stata certificata per la borsa russa "Russian Trading System" (RTS), che è stata fusa con il Moscow International Currency Exchange (MICEX) in un'unica Borsa di Mosca. Indubbiamente, questo è stato un evento storico. Ha dato l'opportunità a molti trader di testare le loro capacità nel trading azionario, pur utilizzando il familiare e affidabile terminale MetaTrader. Un altro evento importante è accaduto di recente: MetaTrader 5 è diventato disponibile nel mercato FX della Borsa di Mosca consentendo il trading spot in valuta reale su una piattaforma di scambio trasparente.

Nonostante questi eventi storici, il trading di scambio è considerato qualcosa di misterioso, specialmente dai trader forex. Questo articolo ha lo scopo di dissipare questa coltre di mistero. È il risultato di un grande sforzo per creare HedgeTerminal - un sistema speciale all'interno di MetaTrader 5, che consente ai trader di svolgere comodamente le loro attività di trading nelle condizioni dell'ambiente Exchange.

Questo materiale è un buon punto di partenza nello studio del trading. Tratta delle basi dell’argomento: i trader dell’exchange esperti difficilmente ci troveranno nulla di nuovo. Tuttavia, parlando con dei trader esperti, mi sono reso conto che alcuni di questi concetti di base sono a loro sconosciuti. Un altro punto importante è che le informazioni su elementi specifici del trading di scambio sono sparse su Internet, scarsamente strutturate e incoerenti. Inoltre, la descrizione delle molte sfumature è semplicemente non disponibile. Pertanto, è importante creare un'unica fonte ben sistematizzata e completa di informazioni correlate. Spero che questo articolo rappresenti per i lettori tale fonte.

Le descrizioni dell'intero processo di trading in borsa, la teoria dei prezzi e le tecniche di compensazione sono descritte in dettaglio e sono accessibili a tutti gli utenti. L'articolo non è sovraccarico di formule. Inoltre non parla di codice sorgente in MQL5, cosa che spesso accade nei materiali di questo sito. Le informazioni sono intenzionalmente rappresentate in un formato di facile lettura. Ecco il famoso aforisma di Stephen Hawking dalla prefazione del suo libro "A Brief History of Time":

"Qualcuno mi ha detto che per ogni equazione che avrei incluso nel libro le vendite si sarebbero dimezzate. Ho quindi deciso di non metterne nessuna. Alla fine, tuttavia, ho inserito un'equazione, la famosa equazione di Einstein Е = mc ^ 2. Spero che questo non spaventi metà dei miei potenziali lettori".

Seguendo l'esempio del famoso fisico, rimuoveremo ciò che non serve dall'articolo e ci concentreremo solo sui punti più importanti, che saranno rappresentati non da equazioni o codice informatico, ma da diagrammi, grafici e tabelle. Tuttavia, non semplificheremo.

Il materiale presentato in questo articolo richiede un certo lavoro mentale da parte del lettore. Questo articolo non è un racconto di narrativa. Richiede un'attenta lettura.

Capitolo 1. La teoria dei prezzi di scambio

1.1. Venditori:

Come su qualsiasi mercato, in borsa ci sono svariati venditori che offrono gli stessi beni e altrettanti acquirenti che vogliono acquistare i suddetti beni. Tutti i venditori compongono la cosiddetta offerta ed indicano il prezzo richiesto. I venditori vogliono vendere i loro beni al prezzo maggiore; gli acquirenti vogliono acquistare beni al prezzo minore. I venditori possono impostare prezzi diversi per i loro beni. I prezzi possono variare, anche se le merci di venditori diversi sono esattamente le stesse. Questa varietà deriva dalla differenza di prezzo delle materie prime, ogni venditore paga un prezzo diverso per ottenere la merce. Inoltre, ciascuno dei venditori ha le proprie aspettative di profitto, che non sono sempre uguali alle aspettative degli altri.

I prezzi variano anche perché il numero di venditori è molto grande. Non hanno l'opportunità di incontrarsi e determinare una comune oligopolio prezzo richiesto. Alcuni dei venditori si riuniranno per definire il prezzo, ma altri no. Ciò significa che se un gruppo di venditori imposta un prezzo più alto per i loro beni, gli acquirenti saranno comunque in grado di acquistare gli stessi beni più economici - da altri venditori.

Quindi, abbiamo detto che i prezzi dello stesso prodotto differiscono a seconda del venditore. Essendo i beni offerti dai venditori uguali e i prezzi diversi, i venditori iniziano a competere tra loro. Questo perché l'acquirente ha la possibilità di acquistare gli stessi beni da fornitori diversi a prezzi diversi, il che significa che l'acquirente preferirà sempre acquistare il prodotto dal venditore che offre il prezzo più basso.

La concorrenza dei venditori è meglio spiegata con una tabella. Questa tabella è composta da diverse righe, ognuna delle quali include il nome del venditore, il prezzo al quale il venditore può vendere i beni e il volume di beni che il venditore può vendere. Ogni venditore ha una quantità limitata di beni da vendere. Questa quantità può essere espressa in once, numero di contratti, ecc... La cosa principale da ricordare è che le risorse di venditori e acquirenti sono sempre limitate. I venditori non possono vendere una quantità infinita di beni, mentre gli acquirenti non possono acquistare una quantità infinita. Pertanto, oltre ai prezzi dei venditori, la tabella mostra anche il volume di beni che il venditore può vendere. Allo stesso modo, la tabella degli acquirenti mostra il volume di beni che possono acquistare.

La tabella è ordinata per prezzo. I venditori con i prezzi più bassi sono in fondo alla tabella, i venditori con i prezzi più alti sono in cima.



Supponiamo di voler comprare qualche oncia d'oro nel mercato dell'oro. Questa tabella offre un esempio di offerta aggregata dei venditori.

Venditore n° Prezzo, $ per un’oncia troy

oncia d'oro Numero di once

(Contratti) Venditore 5 1280.8 13 Venditore 4 1280.8 60 Venditore 3 1280.3 3 Venditore 2 1280.1 5 Venditore 1 1280.0 1

Tabella 1. Offerta dei venditori

Torneremo alla tabella più tardi, ma ora passiamo agli acquirenti.





1.2. Acquirenti

Come già accennato, oltre ai venditori, qualsiasi mercato sviluppato ha molti acquirenti. Tutti gli acquirenti compongono la cosiddetta domanda e formano il prezzo di offerta. A differenza del venditore che vuole vendere i propri beni il più costoso possibile, gli acquirenti vogliono acquistare beni al prezzo più economico possibile.

Tuttavia, gli acquirenti hanno una visione diversa del vero valore delle merci. Un prezzo potrebbe sembrare costoso per alcuni clienti, economico per altri. Ecco perché gli acquirenti sono pronti a pagare prezzi diversi per gli stessi beni. Come i venditori, gli acquirenti possono impostare i propri prezzi per i beni acquistati. Ad esempio, un acquirente può effettuare un ordine per acquistare beni, a condizione che i beni vengano venduti a non più di un certo prezzo che l'acquirente imposta nell'ordine.

Essendoci troppi acquirenti, questi non possono incontrarsi per fissare un prezzo di offerta oligopoly Il prezzo di offerta inadeguatamente basso fissato da qualsiasi acquirente o gruppo di acquirenti non sarebbe competitivo - ci sono molti altri acquirenti pronti ad acquistare beni dai venditori a prezzi più alti. Poiché diversi acquirenti sono pronti a pagare prezzi diversi per gli stessi beni, questi iniziano a competere tra loro. Questo perché il venditore ha la possibilità di vendere i propri beni a diversi acquirenti e i venditori preferiscono sempre vendere i loro beni a chiunque possa acquistare a un prezzo più alto.

La concorrenza tra gli acquirenti si comprende più facilmente mostrando la stessa tabella che descrive la concorrenza dei venditori, con l'unica differenza che la riga superiore della tabella presenta gli acquirenti che sono pronti a offrire il prezzo di acquisto più alto, mentre gli acquirenti con prezzi più bassi sono presenti in basso.

Ecco un esempio del mercato dell'oro. Ecco un esempio di domanda di acquisto degli acquirenti:

Compratore n° Prezzo, $ per un’oncia troy

oncia d'oro Numero di once

(Contratti) Acquirente 5 1279.8 2 Acquirente 4 1279.7 15 Acquirente 3 1279.3 3 Acquirente 2 1278.8 12 Acquirente 1 1278.8 1

Tabella 2. Domanda degli acquirenti

Come nella tabella dei venditori, questa contiene una colonna con il volume di beni che gli acquirenti sono disposti ad acquistare. Ricorda che la domanda non è infinita e il desiderio di acquistare è sempre limitato dalle risorse degli acquirenti.





1.3. Abbinamento dei venditori e degli acquirenti. Profondità del mercato di scambio

Abbiamo analizzato gli acquirenti e i venditori e abbiamo scoperto che possono avere aspettative diverse sui beni che vogliono vendere o acquistare. Queste aspettative possono essere rappresentate come tabelle ordinate, in cui i venditori che offrono i beni al prezzo più basso sono presenti nella parte inferiore della tabella dei venditori e gli acquirenti disposti a pagare il prezzo più alto sono in cima alla tabella degli acquirenti.

Le righe di queste tabelle possono essere considerate come richieste commerciali o ordini per acquistare o vendere un certo volume di merci ad un determinato prezzo.

Le informazioni contenute in queste tabelle possono essere semplificate. In primo luogo, le informazioni su venditori o acquirenti specifici sono omesse, perché quello che ci importa in questo caso è la merce. Non importa se lo acquistiamo dal venditore 1 o dal venditore 2. Ciò che è importante è il prezzo e la quantità dei beni che possiamo acquistare.

Poiché possiamo saltare le informazioni sul venditore o sull'acquirente, possiamo combinare i volumi e i prezzi proposti in livelli semplici. Ognuno di questi livelli può indicare il prezzo e il volume totale offerto dai venditori o richiesto dagli acquirenti agli stessi prezzi.

Consideriamo un'altra tabella di offerta, questa volta per l'argento:

Venditore n° Prezzo, $ per un’oncia troy

oncia d'argento Numero di once

(Contratti) Venditore 5 19.3 21 Venditore 4 19.3 15 Venditore 3 19.1 3 Venditore 2 19.0 5 Venditore 1 19.0 8

Tabella 3. Offerta dei venditori

Qui "Venditore 1" e "Venditore 2", così come "Venditore 4" e "Venditore 5" hanno fissato prezzi simili: $ 19,0 e $ 19,3 rispettivamente.

Semplifichiamo questa tabella, rimuovendo la colonna inutile "Venditori" e unendo gli stessi prezzi in un unico livello. I loro volumi sono riassunti:

Prezzo, $ per un'oncia troy d'argento Numero di once (contratti) 19.3 36 (21+15) 19.1 3 19.0 13(5+8)

Tabella 4. L'offerta totale dei venditori

Per ora non sappiamo quanti venditori sono disposti a venderci argento a $ 19,0. Sappiamo solo che il loro volume totale di vendita è di 13 contratti. Non si sa se siano offerti da un venditore o da tredici. Uno alla volta, i venditori riuniti in tali gruppi venderanno i loro beni.

Colui che ha effettuato un ordine per primo sarà il primo a vendere le sue merci. Chiaramente, se non ci sono acquirenti disposti ad acquistare l'intero volume offerto, è importante essere i primi nella coda degli ordini per vendere merci prima di altri venditori, perché non ci saranno acquirenti per l'ultimo venditore. Pertanto, quando si tratta di trading ad alta frequenza o HFT, la velocità di inserimento degli ordini è di grande importanza. Questo metodo di trading richiede attrezzature speciali e canali di comunicazione ad alta velocità.

Potrebbe sembrare che la nostra tabella semplificata ignori molte informazioni utili. Sapere se stiamo acquistando da un grande attore del mercato o da una manciata di piccoli può essere utile. Anche le informazioni sul tempo di inserimento dell'ordine e lo stato di esecuzione dell'ordine possono essere utili. Ma qui stiamo parlando di una grande quantità di dati, e anche se tali dati sono disponibili, dovrebbero essere pagati separatamente. Ad esempio, la Borsa di Mosca fornisce il registro completo degli ordini con questo tipo di informazioni a un costo aggiuntivo.

Ora che abbiamo rimosso le informazioni non necessarie dalle nostre tabelle, possiamo combinarle. Per fare ciò, colleghiamo la parte superiore della tabella degli acquirenti con la parte inferiore della tabella dei venditori. Per non essere confusi su chi è chi, usiamo colori diversi per acquirenti e venditori. Usiamo il rosa per i venditori e il blu per gli acquirenti. La tabella risultante è chiamata Profondità di Mercato (Depth of Market) o DOM.

Prezzo, $ per un'oncia troy d'oro

Numero di once (contratti) 1280.8 17 1280.3 3 1280.1 5 1280.0 1 1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13



Tabella 5. Profondità del mercato di scambio

Può sembrare diverso in diversi terminali di trading di scambio, ma l'essenza è la stessa: questa tabella mostra gli ordini di acquisto e vendita dello strumento di trading selezionato.

La profondità del mercato sembra un po' diversa nel terminale di trading MetaTrader 5, ma il principio è simile:

Figure 1. Profondità del mercato per il contratto future GOLD-9.14





1.4. Tipi di ordini in MetaTrader 5

Vediamo i dettagli di come funziona il DOM. Prima compriamo e poi vendiamo immediatamente 17 once d'oro. Come accennato in precedenza, le nostre intenzioni sono chiamate ordini o richieste commerciali. Possiamo scegliere come acquistare:

Possiamo acquistare un certo volume d’oro ad un determinato prezzo determinato dai venditori. Possiamo effettuare un ordine per acquistare oro ad un certo prezzo richiesto, nella quantità richiesta.

Nel primo caso, siamo d'accordo con il prezzo offerto dai venditori. Nel secondo caso, impostiamo il prezzo di acquisto. Nel primo caso il nostro ordine verrà eseguito dal mercato. Nel secondo caso, la nostra richiesta ha un limite di prezzo, al di sotto del quale non può essere eseguita, e verrà inserita in un DOM comune come ordine limite.

Questa è una differenza fondamentale nel modo in cui vengono effettuate le negoziazioni, che comporta diversi meccanismi per l'esecuzione dei nostri ordini e determina le proprietà della nostra esecuzione degli ordini commerciali.

Le nostre intenzioni non sono concetti astratti. Le intenzioni sono formalizzate in una richiesta commerciale o in un ordine. Le richieste commerciali (o di scambio) in MetaTrader 5 sono chiamate ordini e ce ne sono alcuni tipi. Se vogliamo acquistare o vendere a seconda del mercato, cioè siamo d'accordo con il prezzo offerto dalla domanda o dall'offerta, vengono utilizzati i seguenti tipi di ordini:

Acquista – acquista al prezzo di domanda corrente fornito dall'offerta o ad un prezzo più alto.

Vendi - vendi al prezzo di offerta corrente o più economico.

Buy Stop – Acquista quando il prezzo di domanda corrente è uguale o superiore a quello specificato nell'ordine. In questo caso, il prezzo al momento dell'ordine deve essere inferiore al prezzo specificato nell'ordine.

Sell Stop – Vendi quando il prezzo di offerta corrente è uguale o inferiore a quello specificato nell'ordine. In questo caso, il prezzo al momento dell'ordine deve essere superiore al prezzo specificato nell'ordine.

Se vogliamo acquistare o vendere beni ai prezzi che abbiamo impostato, è necessario utilizzare i seguenti tipi di ordini:

Buy Limit – Acquista al prezzo uguale o inferiore a quello specificato nell'ordine.

Sell Limit – Vendi al prezzo pari o superiore a quello specificato nell'ordine.

A differenza degli ordini Stop e Market, gli ordini limite garantiscono che il loro prezzo di esecuzione non sarà meno vantaggioso del prezzo indicato.

Oltre a questi tipi di ordini, MetaTrader 5 fornisce ordini algoritmici speciali Buy Stop Limit e Sell ​​Stop Limit. Questi ordini specifici sono implementati a livello del terminale MetaTrader 5 e del suo back-end. In realtà sono ordini sintetici o algoritmici di MetaTrader 5 ma non dello scambio. Questi sono una combinazione di ordini Stop e Limit e svolgono un ruolo importante nel monitoraggio delle perdite derivanti da potenziali slittamenti ed da esecuzioni a prezzi non di mercato.





1.5. Il concetto di "Deal" o accordo

Una richiesta commerciale o un ordine vengono eseguiti in uno o più deal (accordi, affari). L'altra parte in questi deal è una controparte che soddisfa le nostre condizioni. Supponiamo di voler comprare due once d'oro sul mercato, dove ci sono solo due venditori, ognuno dei quali vende solo un'oncia. Dobbiamo negoziare un contratto di vendita o semplicemente un accordo con ciascuno di questi venditori. Quindi, la nostra decisione, dichiarata in un ordine, verrà eseguita in due accordi con due diversi venditori (controparti).

Proprio come l'ordine, l'accordo non è un concetto astratto. In MetaTrader 5 gli accordi commerciali sono rappresentate dalla parola "deal". In MetaTrader 5 i deal vincolati sono presenti nella finestra "Toolbox" nella scheda "Cronologia".

Ogni ordine eseguito ha almeno un trade (scambio). Un ordine eseguito può avere più offerte. Ogni trade ha sempre solo due controparti. Un deal appartiene a due trader e ai loro conti di trading, ma ogni trader vede solo le sue offerte e i suoi ordini nel sistema, ecco perché gli identificatori delle operazioni possono sembrare unici.

In MetaTrader 5, qualsiasi operazione di un broker sul conto è anche considerata un deal. Naturalmente, tali offerte non hanno ordini di avvio.

La connessione tra un ordine e le sue offerte può essere facilmente rappresentata sotto forma di diagramma:





Figura 2. Rappresentazione schematica del rapporto tra offerte e ordini

Si prega di notare che la connessione tra le offerte e l'ordine è unilaterale. Un ordine "non sa" quali offerte gli appartengono, mentre le offerte al contrario, contengono un identificatore univoco dell'ordine, sulla base del quale essi vengono assegnati. Questo perché al momento in cui viene effettuato un ordine, le offerte non sono ancora state effettuate, il che significa che i loro identificatori sono sconosciuti. Al contrario, l'esecuzione di un deal di mercato è sempre preceduta da un ordine, e quindi è sempre possibile determinare l'ordine esatto che ha avviato tale accordo.





1.6. Il processo di vendita e acquisto. slippage Il concetto di liquidità

Supponiamo di essere pronti ad accettare l'offerta dei venditori e di essere altrettanto pronti a eseguirla sul mercato.

Ancora una volta guarda la profondità del mercato:

Prezzo, $ per un'oncia troy d'oro Numero di once (contratti) 1280.8 17 1280.3 3 1280.1 5 1280.0 1 1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13

Tabella 6. Profondità del mercato di scambio

Tra tutti i prezzi disponibili, vogliamo acquistare oro dal venditore che offre il prezzo più basso. Il prezzo più basso è $1280.0. Tuttavia, solo un'oncia è disponibile a questo prezzo. Dobbiamo acquistare le restanti 16 once da altri venditori che offrono oro a prezzi più alti. Acquistiamo 5 contratti al prezzo di $ 1280,1, 3 contratti a $ 1280,3 e i restanti 8 contratti a $ 1280,8. Il valore medio di 17 once acquistate differisce dal prezzo della migliore offerta. Calcoliamolo:

(($1280.0 x 1 oz.) + ($1280.1 x 5 oz.) + ($1280.3 x 3 oz) + ($1280.8 x 8 oz.)) / 17 oz. = (10246.4 + 3840.9 + 6400.5 + 1280.0) / 17 oz. = $21767.8 / 17 oz. = $1280.46 per oncia troy (1 contratto).

Abbiamo calcolato il valore medio ponderato di 1 oncia d'oro che abbiamo acquistato. È $ 0,46 superiore alla migliore offerta. Questo perché sia i venditori che gli acquirenti hanno una liquidità limitata.

La liquidità è la capacità dei partecipanti al mercato di acquistare da te e venderti la quantità di beni a cui sei interessato, a prezzi vicini a quello del mercato.

Maggiore è la liquidità, maggiore è la quantità di beni che è possibile acquistare o vendere al miglior prezzo. Più il prezzo è basso, più lontano è il tuo prezzo medio di acquisto o vendita dal miglior prezzo. Questo effetto è chiamato slippage. Ecco la sua definizione:

Lo slippage è la differenza tra il prezzo medio ponderato di acquisto (sell) e il miglior prezzo di offerta (bid).

Più in generale, lo slippage è definito come la differenza tra il prezzo medio ponderato di acquisto o di vendita e il prezzo specificato nell'ordine di acquisto o vendita. Tuttavia, questa definizione è più incerta e comporta più problemi, perché è possibile effettuare una richiesta commerciale in modo tale che il prezzo desiderato specificato in essa sia molto meno vantaggioso del prezzo corrente (differenze astronomiche). Questo ordine verrà tuttavia immediatamente eseguito dal mercato.

Il fatto che il prezzo effettivo di esecuzione dell'ordine sia migliore di quello indicato nell'ordine dallo stesso valore astronomico, tuttavia non significa che abbiamo effettivamente ottenuto uno slippage positivo, che può essere convertito in un profitto sul conto di trading. Bene, ma le belle parole servono a poco. Pertanto, utilizziamo una definizione più precisa di slippage.

L'effetto dello slippage è quasi impercettibile nel mercato FOREX. La maggior parte della liquidità di questo mercato è offerta da attori professionisti, come banche e fornitori di liquidità. L'acquisto o la vendita di una valuta per il trader privato medio corrisponde quasi sempre alla migliore offerta o domanda. Ecco perché l'importanza della profondità del mercato per il Forex non è così alta come per il trading in borsa.

Dopo aver acquistato l'importo in oro richiesto, la profondità del mercato presentata nella tabella sopra cambierà.

I venditori che ci hanno venduto il loro oro lasceranno il mercato, perché abbiamo esaurito la loro offerta:

Prezzo, $ per un'oncia troy d'oro Numero di once (contratti) 1280.8 9











1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13

Tabella 7. Variazione della liquidità all’interno della profondità del mercato

Ora proviamo a vendere l'oro che abbiamo appena comprato ad altri acquirenti che vogliono comprarlo. Ricorda, questi acquirenti sono visualizzati nella parte inferiore della tabella e sono contrassegnati in blu. Come per i venditori, anche la liquidità degli acquirenti è limitata. Vendendo oro agli acquirenti, sosteniamo anche costi aggiuntivi sotto forma di slippage.

Come visto dal Depth Of Market (profondità di mercato), possiamo vendere 2 once a $ 1279,8 e 15 once a $ 1279,7. Il nostro prezzo medio di vendita (uscita dall'oro) in questo caso è pari a $ 1279,71 l'oncia. Se ci fossero stati meno contratti a 1279,7, il nostro slippage sarebbe stato ancora maggiore.

Dopo aver venduto i contratti acquistati, cambia anche lo stato del DOM. Ora assomiglia a questo:

Prezzo, $ per un'oncia troy d'oro Numero di once (contratti) 1280.8 9



















1279.3 3 1278.8 13

Tabella 8. Variazione della liquidità all’interno della profondità del mercato

Si scopre che le nostre azioni hanno ridotto la liquidità complessiva dello strumento. In precedenza, c'erano 26 once d'oro (17 + 3 + 5 + 1) in vendita, ora ce ne sono solo 9.



La stessa cosa è successa sul lato della domanda: i trader erano pronti ad acquistare 33 contratti d'oro (2 + 15 + 3 + 13), e ora solo 16. Se vogliamo di nuovo acquistare una certa quantità di oro, potrebbe non esserci abbastanza liquidità e in questo caso il nostro ordine di acquisto verrebbe eseguito solo parzialmente o non eseguito affatto. Lo stesso vale per le vendite, le quali hanno a loro volta bisogno di liquidità.

La profondità reale del mercato nel terminale può visualizzare i livelli di prezzo vuoti. Essi appaiono come righe vuote bianche sulle tabelle sopra. I livelli vuoti possono anche essere nascosti. Ad esempio, la stessa profondità del mercato in MetaTrader 5 nella forma massimizzata e minimizzata sarà la seguente:

Figura 3. Profondità del mercato con gap di prezzo (a destra) e senza gap di prezzo (a sinistra)





1.7. Perché il prezzo cambia?

Visualizziamo le nostre azioni come un grafico, dove l'asse X mostra condizionatamente i tempi o la sequenza di operazioni e l'asse Y mostra il prezzo dell'oro.

La linea rossa visualizza le dinamiche della migliore offerta (Ask), quella blu mostra le dinamiche della migliore domanda (Bid) e quella verde mostra le dinamiche di prezzo dell'ultima offerta (Last).

Le nostre offerte appaiono come triangoli sul grafico:

Figura 4. Schema schematico delle variazioni di prezzo nel tempo



Come si vede dal grafico, le nostre azioni non solo hanno ridotto le dinamiche generali del mercato, ma hanno anche cambiato il prezzo! Il prezzo nell’Exchange è il prezzo dell'ultimo accordo concluso (Last). Dal momento che prima abbiamo comprato e poi venduto oro a prezzi diversi, l'ultimo prezzo cambiava costantemente a causa delle nostre azioni.

Presta attenzione alle offerte n4 e n5. Hanno lo stesso prezzo. Ciò è dovuto al fatto che ci possono essere più acquirenti o venditori allo stesso livello di prezzo. Tuttavia, ogni affare ha sempre solo due parti: l'acquirente e il venditore. Quando ci sono più venditori, contrattiamo un accordo con ciascuno di loro. I deal possono avere volumi diversi. I deal formano lunghe sequenze di tick su un livello di prezzo.



Su un grafico tick, essi appaiono come linee rette costituite da più punti (tick):





Figura 5. Sequenza di tick

Il terminale MetaTrader 5 fornisce un grafico simile al diagramma di variazione della dinamica dei prezzi, attraverso il quale è possibile monitorare le variazioni nei prezzi Ask, Bid e Last in tempo reale.

Per aprire questo grafico, scegli lo strumento richiesto nella finestra Market Watch e passa alla scheda Ticks:

Figura 6. Rappresentazione del tick stream in MetaTrader 5

In questo grafico, Il miglior prezzo di offerta (Ask) viene visualizzato come una linea blu e il miglior prezzo di domanda (Bid) viene visualizzato come una linea rossa. Il prezzo dell'ultimo deal (Last), come nel grafico precedente, è mostrato come una linea verde.

Il flusso di deal (tick) è mostrato nel video speciale disponibile nella sezione "1.12 Domanda e offerta ordinaria, ordini di acquisto e vendita" di questo articolo.

Si prega di prestare attenzione alla differenza tra il miglior prezzo di vendita (linea rossa) e il miglior prezzo di acquisto (linea blu). Questa differenza è chiamata spread. Con ogni accordo condotto lo spread è aumentato, poiché il numero di venditori e acquirenti disposti a vendere o acquistare ai migliori prezzi si è gradualmente ridotto. Dal momento che abbiamo comprato e venduto ai prezzi disponibili sul mercato, abbiamo soddisfatto gli ordini dei venditori e degli acquirenti. Costoro hanno quindi lasciato il mercato. Possiamo dire che abbiamo "inghiottito" la liquidità del mercato. D'altra parte, il prezzo di mercato si è mosso in seguito alla nostra operazione. Senza i nostri accordi, acquirenti e venditori avrebbero aspettato finché qualcuno avrebbe accettato il prezzo proposto dalla controparte.

I diagrammi, tra le altre cose, mostrano esattamente quale parte ha avviato l'accordo - la parte che desidera acquistare o vendere. Come si vede dal grafico, il nostro deal di acquisto ha reso il prezzo Last uguale a quello Ask e un deal di vendita reso il Last uguale a Bid. In futuro, il flusso di tutti i deal completati sarà disponibile in MetaTrader 5 in una tabella speciale "Tempo e vendite" comprensiva di tutte le operazioni . La tabella mostra tutti i deal impegnati, il loro volume, il prezzo e chi ha avviato l'affare: l'acquirente o il venditore.

Questa finestra potrebbe essere simile alla seguente dal terminale Quik:





Figura 7. Tabella di tutti i deal in Quik





1.8. Market Makers

È importante ricordare che nei momenti di forte variazione dei prezzi, lo spread può essere molto ampio e la liquidità può diminuire. In tali momenti, entrare nel mercato a prezzi di mercato può essere molto costoso: il valore dello slippage sarà sostanziale. Ciò accade frequentemente nei mercati a bassa liquidità con un piccolo numero di partecipanti. Anche nei momenti relativamente tranquilli, l'ingresso in tali mercati può essere accompagnato da costi elevati per lo slippage e lo spread. Per ridurre al minimo i costi e incoraggiare i trader a negoziare in questi mercati, l’exchange può attrarre professionisti market maker, il cui compito principale è mantenere la liquidità del mercato a un livello ragionevole e mantenere lo spread entro i limiti ristretti dal prezzo di mercato.

Facciamo riferimento all'originale Depth Of Market for Gold e vediamo come sarebbe con i market maker sul mercato:

Prezzo, $ per un'oncia troy d'oro Numero di once (contratti) 1280.8 17 1280.3 3 1280.1 500 1280.0 1 1279.8 2 1279.7 500 1279.3 3 1278.8 13

Tabella 9. Market maker in Depth Of Market

Grandi quantità sono concentrate sui livelli $ 1280,1 e $ 1279,7. Depth Of Market non mostra chi fornisce l'importo e quanti partecipanti ne sono in possesso. Potrebbero benissimo appartenere al tipico market maker che mette ordini di acquisto e vendita speculari di grandi volumi. Senza il market maker, il prezzo medio ponderato di acquisto dell'oro era di $ 1.280,46, con il market maker sarebbe vicino a $ 1280,1. Avremmo comprato la quantità principale di oro dal market maker. L'effetto della vendita sarebbe impercettibile, ma solo perché i nostri volumi sono insignificanti.

I market maker sono "difensori" del mercato dei cambi. Aumentano la liquidità e impediscono l'estensione dello spread. Su alcuni mercati a bassa liquidità, come il mercato delle opzioni russo, di solito i market maker sono controparti nei tuoi deal. In questo caso, sorge la domanda: se il market maker, che di solito è una grande azienda, è disposto a comprare da te e venderti grandi quantità, allora la tua aspettativa di un futuro cambiamento di prezzo è davvero corretta?

Il funzionamento dei market maker è regolato dall’exchange su cui stanno lavorando. I market maker sono obbligati a stare sul mercato per una certa percentuale di tempo o durante determinati orari di negoziazione. Sono obbligati a mantenere lo spread entro certi limiti e a fornire determinate quantità di liquidità. L’exchange, in cambio, fornisce alcuni vantaggi per i market maker, come il pagamento di commissioni o il pagamento di alcune commissioni ai market maker.

Tuttavia, l’exchange non garantisce alcun profitto ai market maker. Dovrebbero sviluppare i loro propri algoritmi, conformi alle regole di scambio e capaci di generare profitti. Il successo dei market maker è in gran parte dovuto ai minori costi di commissione che devono sostenere. Molte strategie che non pagano i tassi di cambio generali possono generare profitti a commissione ridotta, e i market maker possono trarne beneficio.





1.9. Ordini limite e la loro esecuzione

Abbiamo esaminato in dettaglio l'esecuzione sul mercato degli ordini e descritto gli effetti che derivano dall'esecuzione di tali ordini.



Immagina ora di non accettare lo slippage e di non essere d'accordo con il prezzo offerto da acquirenti e venditori. Vogliamo stabilire noi i nostri prezzi di acquisto e vendita. Ora dichiariamo il prezzo al venditore, quando vogliamo acquistare un prodotto. Stabiliremo anche i prezzi per gli acquirenti, quando decideremo di vendere. Compriamo di nuovo i nostri 17 contratti d'oro, ma questa volta useremo un ordine limite.

Ecco il nostro originale Depth Of Market:

Prezzo, $ per un'oncia troy d'oro Numero di once (contratti) 1280.8 17 1280.3 3 1280.1 5 1280.0 1 1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13

Tabella 10. Profondità del mercato di scambio

Ci sono altri partecipanti che vogliono comprare oro. Il miglior prezzo d'acquisto è $ 1279.8. Supponiamo di essere pronti a impostare il miglior prezzo possibile (di tutti quelli disponibili sul mercato) e acquistare 17 once d'oro ad un prezzo di $ 1279,9 o meno. Quindi emettiamo un ordine limite speciale per acquistare oro al prezzo specificato.

Una volta inviato il nostro ordine, appare in Depth Of Market insieme agli ordini degli altri partecipanti:

Prezzo, $ per un'oncia troy d'oro Numero di once (contratti) 1280.8 17 1280.3 3 1280.1 5 1280.0 1 1279.9 17 1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13

Tabella 11. Un ordine limite nella Profondità del Mercato

La profondità del mercato è cambiata. Qui puoi vedere l'acquirente che vuole comprare 17 once d'oro. Questo siamo noi!



Ora noi e tutti i partecipanti al mercato possiamo vedere il nostro ordine. Ora chiunque voglia vendere il proprio oro sul mercato, prima lo venderà a noi, e solo dopo lo venderà agli altri acquirenti, perché la nostra offerta di acquisto è la migliore. Tuttavia, a differenza dell'esecuzione sul mercato, l'esecuzione del nostro ordine limite non è garantita. Se non c'è un venditore disposto a vendere il proprio oro, il nostro ordine limite rimarrà in Depth Of Market (profondità di mercato). Ricorda, i deal sono avviati da ordini di mercato, non da quelli limite.

Inoltre, un acquirente può essere disposto ad acquistare oro per mercato, che sposterà il prezzo dell'ultimo deal a causa dello slippage verso l'alto. Altri acquirenti possono rispondere a questo cambiamento e aprire ordini limite al di sopra del nostro, e questo ci sposterà dalla posizione più alta, verso una più bassa.



Ecco come cambia Depth Of Market dopo che qualcuno acquista 10 contratti d'oro per mercato:

Prezzo, $ per un'oncia troy d'oro Numero di once (contratti) 1280.8 16











1279.9 17 1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13

Tabella 12. Cambiamenti nella profondità del mercato

Se compaiono acquirenti, che sono pronti ad acquistare oro ad un prezzo superiore a quello offerto da noi, verremo spostati verso il basso:

Prezzo, $ per un'oncia troy d'oro Numero di once (contratti) 1280.8 16 1280.3 15 1280.1 10 1280.0 3 1279.9 17 1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13

Tabella 13. Cambiamento nella profondità del mercato

Il nostro ordine limite si è appena spostato nel mezzo di Depth Of Market. Non siamo stati in grado di competere con le migliori offerte di acquisto. Se il prezzo continua a salire, il nostro ordine non verrà eseguito affatto.





1.10. Esecuzione parziale degli Ordini

L'esecuzione parziale degli ordini è una delle caratteristiche più importanti dell'esecuzione dello scambio. L'esecuzione parziale si verifica quando la liquidità sul mercato non è sufficiente o quando vengono utilizzati ordini limite.

Una caratteristica interessante dell'ordine limite di scambio è la possibilità di indicare un prezzo limite in esso, che sarà meno vantaggioso del prezzo corrente.



Diamo un'occhiata al nostro DOM ancora una volta:

Prezzo, $ per un'oncia troy d'oro Numero di once (contratti) 1280.8 17 1280.3 3 1280.1 5 1280.0 1 1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13

Tabella 14. Profondità del mercato di scambio

Possiamo impostare un ordine di acquisto limite, indicando il suo prezzo limite superiore a $ 1280,0, ad esempio $ 1280,3! Come verrà eseguito il nostro ordine in questo caso?

In Depth Of Market, tre venditori offrono i loro prodotti a prezzi migliori del nostro o uguali. Il loro importo totale è di 9 once (1 + 5 + 3).



L’exchange corrisponderà ai loro ordini limite con il nostro ordine e le rimanenti 8 (17 - 9 = 8) once d'oro appariranno nel DOM al posto di questi venditori:

Prezzo, $ per un'oncia troy d'oro Numero di once (contratti) 1280.8 17 1280.3 8 1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13

Tabella 15. Esecuzione di un ordine limite

Il nostro ordine limite è stato appena parzialmente eseguito. Parte del volume dichiarato è stato riempito immediatamente dai venditori disponibili e la parte rimanente è stata lasciata in attesa di nuovi venditori nel DOM. Questo è molto importante per qualsiasi sistema di trading, che opera nella modalità di esecuzione dello scambio. Dovrebbe tenere conto della possibilità di esecuzione parziale degli ordini e di collocamento di ordini limite a un prezzo meno vantaggioso di quello attuale. L'ulteriore durata del nostro ordine limite è sconosciuta. Sui mercati ad alta liquidità, è probabile che venga compilato per intero: i venditori che sono d'accordo con il nostro prezzo verranno e soddisferanno la nostra domanda. L'ordine può anche rimanere parzialmente riempito fino a quando non viene annullato.

Con gli ordini limite puoi facilmente controllare il tuo slippage massimo. Se si desidera limitarlo a un certo livello, è sufficiente impostare l'ordine limite a questo livello. Da un lato, il suo prezzo di esecuzione non sarà mai meno vantaggioso del prezzo ivi indicato. D'altra parte, ci sarà sempre una certa quantità di liquidità che lo riempirà immediatamente, almeno parzialmente.





1.11. Proprietà degli ordini limite e di mercato

Abbiamo considerato i tipi di ordine base. È il momento di descrivere le proprietà del mercato e degli ordini limite. Descriviamo queste proprietà importanti e fondamentali:

Un ordine di mercato garantisce il suo adempimento, ma non garantisce il prezzo al quale verrà eseguito. Un ordine limite garantisce il prezzo al quale verrà eseguito, ma non ne garantisce l'esecuzione.

Un ordine di mercato cambia il prezzo in peggio ed è soggetto a slippage, ma può sempre essere eseguito. Un ordine limite non modifica i prezzi e non è soggetto a slippage, ma la sua esecuzione non è garantita.

Naturalmente, anche l'esecuzione di un ordine di mercato può fallire in assenza di liquidità. Ma i mercati con una liquidità così bassa dovrebbero essere evitati e non consideriamo casi estremi.

Abbiamo anche scoperto che un ordine viene eseguito concludendo uno o più deal. Gli ordini possono essere eseguiti completamente, parzialmente o non eseguiti affatto. Queste sono caratteristiche importanti che devono essere prese in considerazione quando si sviluppa un sistema di trading affidabile. Queste proprietà sono ancora più importanti per i sistemi di tipo Hedge Terminal, in cui offerte e ordini sono legati tra loro in modo da costituire un'unica transazione logica con un punto di ingresso e un punto di uscita, oltre a supportare gli ordini che implementano il funzionamento di Stop Loss e Take Profit.

Il trader decide quali tipi di ordini utilizzare. Tuttavia, nessuno di questi tipi di ordine ha un chiaro vantaggio rispetto ad un altro. Nei mercati altamente volatili, a volte è meglio entrare con un grande slippage, utilizzando un ordine di mercato, piuttosto che piazzare un ordine limite e farlo eseguire parzialmente o non farlo eseguire affatto.



Nei mercati ad alta liquidità e quando si negoziano piccoli volumi, lo slippage è piccolo e i costi risultanti degli ordini di mercato possono essere inferiori al costo dei profitti persi in caso di esecuzione parziale. D'altra parte, in mercati a bassa liquidità e lenti, piazzare ordini di mercato è estremamente pericoloso. Possono portare a enormi slittamenti e persino mandare in bancarotta un trader. In ogni caso, cerca di mantenere un equilibrio tra le tue aspettative e il prezzo che il mercato può offrire.





1.12. Ordini comuni di domanda e offerta, acquisto e vendita

Ora che abbiamo analizzato gli ordini limite e le loro caratteristiche di esecuzione, possiamo procedere ad alcune proprietà interessanti, che possono essere osservate su scambi centralizzati, come la Borsa di Mosca.

Ogni giorno, decine di migliaia di trader fanno affari sul Exchange. Molti di loro mettono ordini limite e molti trader acquistano a prezzi correnti. Le offerte a prezzi correnti vengono eseguite immediatamente. Relativamente parlando, il trader entra nel mercato, vede i prezzi correnti e acquista.



Fino al momento dell'acquisto, l'intento del trader è sconosciuto. La situazione è diversa con gli ordini limite.

Come ricordiamo, l'ordine limite non sposta il prezzo. Di norma, è impostato nel DOM e quindi attende di essere eseguito non appena il prezzo di vendita o acquisto diventa appropriato. A causa di ciò, l’exchange può raccogliere statistiche interessanti su tali intenzioni. Ad esempio, in tempo reale, puoi guardare il numero totale di acquirenti e venditori, nonché il volume totale della domanda e dell'offerta.

La domanda totale è il numero di tutti i contratti da acquistare a prezzi limite (in sospeso). In realtà, è la liquidità totale del DOM dal lato della domanda.

è il numero di tutti i contratti da acquistare a prezzi limite (in sospeso). In realtà, è la liquidità totale del DOM dal lato della domanda. L'offerta totale è il numero di contratti da vendere a prezzi limite (in sospeso). Analogamente alla domanda totale, l'offerta totale mostra la liquidità totale del DOM dal lato dell'offerta.

è il numero di contratti da vendere a prezzi limite (in sospeso). Analogamente alla domanda totale, l'offerta totale mostra la liquidità totale del DOM dal lato dell'offerta. Il numero totale di venditori è il numero totale di venditori disposti a vendere un bene ai prezzi limite specificati.

è il numero totale di venditori disposti a vendere un bene ai prezzi limite specificati. Il numero totale di acquirenti è il numero totale di acquirenti disposti ad acquistare un bene ai prezzi limite specificati.

L'analisi delle informazioni sulle dinamiche totali della domanda e dell'offerta e sui cambiamenti nel numero di partecipanti può aiutarti a sviluppare strategie interessanti basate sul comportamento previsto della folla. Tali strategie sono chiamate "sentiment analysis".

A causa delle specifiche dell’exchange, queste informazioni sono disponibili in tempo reale. MetaTrader 5 riceve queste informazioni. Ma il terminale non fornisce alcuna tabella o grafico che visualizzi queste informazioni come in Quik. Tuttavia, utilizzando lo speciale linguaggio di programmazione MQL5 per MetaTrader 5 è possibile creare una tabella utente di qualsiasi tipo o uno speciale grafico tick che visualizza queste informazioni secondo i bisogni dell’utente. Lo sviluppo di tali programmi esula dallo scopo di questo articolo, quindi non programmiamo un tale "indicatore" ora (anche se sarebbe stato un compito molto eccitante ma troppo dispendioso in termini di tempo).



Usiamo una soluzione già pronta. Migliaia di programmi diversi sono stati scritti per MetaTrader 5. Sono disponibili nella banca di codici gratuita o nel Market specializzato delle applicazioni di trading per MetaTrader.



Sono disponibili sul Market sia le applicazioni gratuite che quelle a pagamento. Uno di questi programmi è IShift di Yuri Kulikov. È progettato per il monitoraggio in tempo reale dei cambiamenti nella domanda e nell'offerta, nonché del numero di trader disposti ad acquistare e vendere contratti di scambio. Questo è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per dimostrare queste proprietà.

In questo programma, le dinamiche della domanda e dell'offerta sono mostrate in alto. All'inizio del video, è evidenziato da una freccia "Session buy/sell volume sentiment":





Queste informazioni sono disponibili solo sugli exchange centralizzati. Ciò consente di creare strategie uniche, lavorando solo su un mercato centralizzato.





1.13. Confronto tra i sistemi di esecuzione degli ordini dei marcatori e le presentazioni commerciali in MetaTrader 5 e MetaTrader 4

La versione precedente del terminale MetaTrader 4 fornisce una rappresentazione semplificata delle azioni del trader. In MetaTrader 4, tutte le transazioni appaiono effettivamente come ordini. Un ordine in MetaTrader 4 può essere in sospeso, annullato, attivo e chiuso. Il concetto di ordine "aperto" e "chiuso" in borsa è inutile perché, come descritto sopra, un ordine di scambio è un ordine di acquisto o di vendita. L'ordine verrà eseguito o non eseguito. L'ordine non può essere "chiuso" o rivenduto al prezzo corrente. Puoi vendere o riacquistare l'asset che è stato acquistato sulla base di questo ordine solo inviando all’exchange un ordine opposto.

Pertanto, l'ordine di scambio e in particolare l'ordine MetaTrader 5 differiscono significativamente dal concetto di ordine in MetaTrader 4. Un ordine in MetaTrader 4 è un tipo di transazione che combina l'ingresso e l'uscita dal mercato. Opzionalmente può includere condizioni aggiuntive per limitare la perdita massima su questa transazione (Stop Loss) e / o fissare un certo livello di profitto (Take Profit). Un ordine in MetaTrader 5 è quello che dovrebbe davvero essere - è un ordine di comprare o vendere.

In MetaTrader 4, un ordine eseguito non dà alcuna idea di ​chi sia l’esecutore. Mentre in MetaTrader 5, un ordine viene eseguito da deal. Danno un'idea di ​quanti contraenti hanno eseguito il nostro ordine e a quale prezzo. La disponibilità di queste informazioni aumenta la trasparenza dell'esecuzione.

Durante l'analisi della profondità del mercato in MetaTrader 5, possiamo calcolare lo slippage approssimativo prima di stipulare un deal. Non può essere fatto in MetaTrader 4.

MetaTrader 5 fornisce una modalità trasparente di compilazione parziale degli ordini attraverso la rappresentazione indipendente di ordini e offerte. Infatti, il volume totale delle operazioni relative a questo ordine è pari all'importo specificato nell'ordine, il che significa che l'ordine viene eseguito, oppure è inferiore, e quindi l'ordine può essere considerato in corso o parzialmente eseguito. In MetaTrader 4, quando si fa trading di grandi volumi in condizioni reali, l'esecuzione degli ordini può anche essere parziale. In questo caso, non è chiaro se l'adempimento parziale sia il risultato di una reale mancanza di liquidità o se sia dovuto alla controazione del broker contro il trading di successo. Semplicemente non fornisce alcuna informazione che confermi l'esecuzione parziale (deal).

L'esecuzione di una richiesta commerciale solo in un caso particolare può essere un evento discreto (momentaneo). L'esecuzione di un ordine richiede spesso del tempo. Guarda l'esempio di tali prestazioni nella sezione che descrive l'adempimento parziale di un ordine limite. Una parte di questo ordine è stata riempita da diverse offerte e l'altra parte è entrata nella modalità "standby", in attesa del prezzo appropriato. L'ordine in questo caso è in fase di esecuzione e sta facendo sempre più deal.

A causa dei deal, lo stato dell'ordine è sempre estremamente chiaro e trasparente. La fase di esecuzione dell'ordine può essere monitorata ogni volta che ne hai bisogno. In MetaTrader 4, lo stato dell'ordine non è definito durante l'esecuzione. Non possiamo vedere cosa succede durante l'esecuzione.

Capitolo 2. Metodi di compensazione della sezione derivati della Borsa di Mosca

Questo capitolo è destinato a coloro che stanno già facendo trading nella sezione derivati della Borsa di Mosca, così come a coloro che stanno ancora valutando questo scambio e prevedono di scambiare derivati in futuro.

Nel primo capitolo abbiamo discusso il prezzo di scambio specifico, ora è il momento di imparare come lo scambio regola le transazioni tra le parti. Queste informazioni ci aiuteranno a capire meglio come un broker di scambio (exchange broker) vede le nostre posizioni e le nostre operazioni impegnate. Questa visione è significativamente diversa da quella presentata in MetaTrader 4, in cui qualsiasi attività di trading è una transazione indipendente con un risultato di trading individuale.

Discuteremo la compensazione attraverso l'esempio del mercato dei derivati della Borsa di Mosca, cioè la sezione in cui sono negoziati i future e le opzioni. Ciò è dovuto al fatto che nel 2011 MetaTrader 5 è stato certificato per RTS (Russian Trading Systems) che è stato combinato con MICEX (Moscow International Currency Exchange) in un unico Moscow Exchange.





2.1. Il concetto di future

I future e le opzioni basate sui future sono negoziati nella sezione derivati della Borsa di Mosca.

Il Future è un contratto standardizzato per la fornitura di materie prime, valido fino a una certa data, detta scadenza dei future.

Le materie prime possono essere rappresentate da qualsiasi attività, come azioni di società, oro, valuta o indici azionari, che non hanno sostanza fisica. Un contratto future è un contratto tra un venditore e un acquirente. Il venditore si impegna a consegnare il bene in un punto futuro (data di consegna) e l'acquirente accetta di acquistare il bene dal venditore al prezzo concordato. Ovviamente, il prezzo dell'asset può aumentare o diminuire entro la data di consegna. Pertanto, il venditore e l'acquirente del contratto future si assumono i rischi associati alle variazioni di prezzo.

Un prezzo più basso alla data di scadenza dei future è vantaggioso per il venditore, perché il venditore ha già venduto l'attività a un prezzo più alto. Un prezzo più alto è vantaggioso per l'acquirente, perché l'acquirente ha già acquistato l'attività a un prezzo inferiore. Pertanto, la differenza tra il prezzo al momento della negoziazione del contratto e il prezzo alla data di consegna è importante. Il venditore e l'acquirente possono negoziare per non consegnare fisicamente la merce. Invece, il venditore e l'acquirente ricevono semplicemente la differenza tra il prezzo al momento della negoziazione del contratto e il prezzo durante la sua scadenza. I contratti future con questo tipo di regolamento sono chiamati cash-settled (regolati in contanti).

Al contrario, i future, dopo la scadenza dei quali le merci vengono consegnate fisicamente, sono indicati come fisici. La descrizione delle procedure di consegna esula dallo scopo di questo articolo, pertanto, nei nostri esempi, utilizzeremo future cash-settled poiché sono più facili da capire e il loro modello di regolamento fino alla scadenza è simile ai futur fisici consegnabili. In effetti, i future regolati in contanti assomigliano a un contratto per differenza, o CFD (Contract For Difference) negoziato tra due parti. Esso tuttavia presenta una maggiore trasparenza ed è negoziato su piattaforme di trading centralizzate, come la sezione derivati della Borsa di Mosca.

È ovvio che al momento del regolamento, una delle parti avrà un risultato negativo e l'altra avrà un risultato positivo a causa della variazione del prezzo. I loro risultati sono diversi in termini assoluti, ma sono ‘modulo equal’. Quindi, possiamo dire che il trading di futures è un gioco a somma zero. Sebbene l'importo della perdita e del profitto sia lo stesso per tutti i soggetti coinvolti, può essere distribuito in modo non uniforme tra loro e, pertanto, è possibile realizzare un profitto a spese dei partecipanti meno informati.

Analizziamo il seguente esempio. Il 5 agosto 2014 alle 10:00 abbiamo acquistato un contratto future in oro regolato in contanti a $ 1292,1 per oncia troy, cioè siamo entrati in una posizione lunga. La data di scadenza dei future è il 7 agosto 2014 alle 18:45. Supponiamo che a questo punto il prezzo dell'oro crescerà e raggiungerà $ 1306,6. La seconda parte del nostro contratto si impegna a pagarci la differenza tra questi prezzi.

Pertanto, al momento della scadenza, riceveremo un profitto per un importo di $ 14,5 ($ 1306,6 - $ 1292,1 = $ 5,14). Se il prezzo dell'oro durante questo periodo scendesse, pagheremmo la differenza.

La figura seguente mostra questa situazione:

Figura 8. Un contratto future e il momento della sua scadenza

Le linee tratteggiate verticali indicano l'entrata e l'uscita della posizione a causa della scadenza del contratto future.

Tuttavia, non dobbiamo aspettare la scadenza dei future. Possiamo uscire da un accordo in qualsiasi momento, vendendo il nostro contratto acquistato a un altro partecipante.



In questo caso, il regolamento sarà lo stesso di quello che ci sarebbe al momento della scadenza: la differenza tra il contratto di acquisto e vendita viene o cancellata dal nostro conto, o addebitata su di esso. Tuttavia, ci sono alcune caratteristiche specifiche sulla modalità di calcolo di questa differenza di prezzo. Imparerai queste differenze e sfumature più avanti.





2.2. Il concetto di "Open Interest" e di "Numero totale di posizioni aperte"

Una proprietà molto interessante può essere dedotta dalla definizione di future; è disponibile solo per questo tipo di contratto.

A differenza delle materie prime spot, come azioni o valute, i future hanno sempre due contraenti. Uno di loro vende un contratto e l'altro acquista il contratto.



Supponiamo che il trader A decida di acquistare un contratto future. Ci sono due opzioni sul mercato:

Il trader A può riacquistare un contratto future dal trader B,, che ha deciso di vendere il contratto precedentemente acquistato. Infatti, il trader B cede il suo diritto ai sensi del contratto al commerciante A. In questo caso, non è necessario stipulare un nuovo contratto future, sarà sufficiente passare il vecchio contratto dal trader B al trader A. Il trader B in questo caso, lascia il mercato e il trader A, al contrario, prende il suo posto. Il numero totale di partecipanti non cambia. Essendo entrato nel mercato, il trader A non riesce a trovare partecipanti pronti a trasferire il loro diritto di proprietà del contratto. In questo caso, il trader dovrà aspettare che il nuovo trader C sia disposto a negoziare un nuovo contratto e vendere un future per firmare un nuovo contratto e vendere i future al nuovo trader. In questo caso, il numero totale di partecipanti aumenta di due: nuovi trader A e C arrivano sul mercato.

Il numero totale di posizioni è il numero totale di posizioni che sono state concluse per i contratti future. È sempre un valore pari, poiché ogni contratto ha due controparti.

Open interest o OI è il numero di contratti future negoziati. Per ottenere il valore di OI, bisogna dividere il numero totale di posizioni per due.

Il numero totale di membri può aumentare o diminuire. Per ragioni simili, se due trader vogliono ritirarsi reciprocamente dal mercato, il loro contratto viene annullato. In questo caso, il numero totale di membri è ridotto di due e l'open interest, che mostra il numero totale di contratti, diminuisce di uno, perché un contratto corrisponde a due parti.

Grazie della sua particolare organizzazione, la Borsa di Mosca ha l'opportunità unica di tracciare il numero totale di partecipanti al mercato in tempo reale. In altri mercati, tali informazioni di solito sono limitate. Ad esempio, su le informazioni del Chicago Mercantile Exchange (CME) sull'Open Interest vengono calcolate solo alla fine della giornata e pubblicate solo pochi giorni dopo il completamento delle negoziazioni.

In MetaTrader 5, le informazioni sull'Open Interest (numero di posizioni aperte) sono disponibili in tempo reale, ma per accedervi sono necessari programmi speciali in MQL5. Alcune informazioni su questo e su altri programmi simili sono disponibili nella sezione "1.12. Ordini comuni di domanda e offerta, acquisto e vendita" di questo articolo.





2.3. Margine dei future. Il concetto di "Leva finanziaria"

Poiché i future sono un contratto di merce, piuttosto che la merce stessa, allora puoi comprare e vendere beni che non li possiedono. Da un lato, i partecipanti sono in grado di scambiare materie prime indipendentemente dai prezzi, dall’altra le sue dinamiche assolute dei prezzi potrebbero essere troppo grandi per i piccoli depositi dei partecipanti all’exchange

Quindi, se il prezzo dell'oro è cambiato da $ 1292,1 a $ 1306,6, allora possiamo dire che il prezzo dell'oro è aumentato dell'1,1% (($ 1306,6 - $ 1292,1) / $ 1292,1). D'altra parte, se ci impegnamo in un contratto di vendita futures con $ 100 sul nostro conto, una variazione simile del prezzo dell'oro svaluterebbe dal nostro conto $ 5,14, che corrisponde al -14,5% del conto. Questa è una cifra significativa.

Per bilanciare il desiderio dei partecipanti di fare affari nei mercati usando le loro capacità, il margine iniziale delle commissioni di cambio o IM, che è un deposito speciale che funge da garanzia della solvibilità del partecipante. Il rapporto tra il margine iniziale e il livello corrente dei prezzi del contratto future è chiamato leva massima. La definizione classica suggerisce che la leva finanziaria è il rapporto tra capitale proprio e fondi presi in prestito utilizzati per acquistare un bene. Nel trading di future il concetto di fondi presi in prestito non viene utilizzato, perché non vi è alcun acquisto fisico di beni. Il broker ci fa credito e non paghiamo il tasso di interesse per il suo utilizzo.

Consideriamo un esempio di specificazione di un contratto future per l'oro negoziato sul mercato dei derivati della Borsa di Mosca.

Apriamo MetaTrader 5 collegato a uno dei broker che fornisce l'accesso alla Borsa di Mosca, in Market Watch seleziona "GOLD-9.14" se è disponibile lì o altrimenti aggiungilo selezionando questo strumento nella finestra "Simboli":





Figura 9. Accesso alle specifiche dello strumento tramite il menu MetaTrader 5

Facendo clic con il tasto destro del mouse apriamo il menu di scelta rapida di questo strumento e andiamo su "Specifiche ..."





Figura 10. Finestra delle specifiche dei contratti future

Il valore del margine iniziale per lo strumento è specificato nel campo "Margine iniziale". Corrisponde al valore di 5267,08 rubli. Tutti i calcoli sulla Borsa di Mosca sono riportati in rubli, quindi tutti i valori sono specificati in rubli. Cosa significa questa cifra?

Quando viene concluso un contratto, il broker blocca questo importo sul nostro conto come margine. Se il nostro saldo totale del conto è di 5268 rubli, saremo in grado di acquistare un contratto future per acquistare o vendere 1 oncia troy. Quindi, con l'attuale prezzo dell'oro di $ 1292,1 e il tasso di 38,7365 rubli per 1 dollaro USA, la nostra leva condizionale sarebbe: ($ 1292,1 * 38,7365) / 5268 rubli = 9,5 o 1: 9,5

A causa del fatto che il margine iniziale è significativamente inferiore al prezzo delle materie prime sottostanti il contratto future, è possibile utilizzare complesse strategie di diversificazione che combinano future e attività prive di rischio. Ad esempio, invece di acquistare semplicemente oro, possiamo acquistare future sull'oro regolati in contanti con la leva di1: 1. Poi depositiamo sul nostro conto l'importo pari al margine iniziale più dei fondi aggiuntivi per coprire il rischio di movimenti di prezzo nella direzione sbagliata. Depositiamo l'importo rimanente su un conto privo di rischio con un tasso di interesse in una banca.





2.4. Il concetto di clearing (compensazione)

Il prezzo può cambiare in modo significativo dal momento della negoziazione del contratto fino alla sua scadenza. La differenza tra il prezzo di acquisto o di vendita e il prezzo finale può essere così significativa che una delle parti dell'accordo può ritrovarsi a non potere adempiere ai propri obblighi. Per evitare ciò, l’exchange fornisce regolarmente conversioni tra tutti i partecipanti, convertendo la differenza di prezzo in profitti e perdite.

Tale ridistribuzione è chiamata procedura di compensazione. Per eseguire la compensazione, un exchange impiega una speciale organizzazione finanziaria indipendente chiamata clearing house. Questo è un modo per evitare conflitti di interesse tra le parti e per garantire la trasparenza e l'imparzialità dei calcoli.

Con la procedura di compensazione, gli exchange controllano i rischi dei trader e garantiscono l'adempimento degli obblighi tra le parti. Sulla Borsa di Mosca, l'effettivo accredito e addebito sul conto avviene al momento della compensazione, o durante l’accordo tra le parti, piuttosto che al momento della chiusura dell'ordine, come avviene in MetaTrader 4.

I broker che forniscono l'accesso tramite MetaTrader 4 e 5, controllano i rischi dei clienti in tempo reale. Se una posizione aperta in MetaTrader 5 o un ordine in MetaTrader 4 raggiunge un livello di perdita critico, il broker lo chiude istantaneamente richiedendo di pagare un margine aggiuntivo (Margin Call). Sulla Borsa di Mosca, l'obbligo di aumentare il margine iniziale arriva al momento della compensazione, perché l'effettiva ridistribuzione dei fondi tra le parti avviene durante la compensazione.

La procedura di compensazione è complicata e richiede tempo. Sulla Borsa di Mosca (successore di MICEX e FORTS), la compensazione avviene due volte al giorno: dalle 14:00 alle 14:03 (compensazione intraday) e dalle 18:45 alle 19:00 (compensazione serale). Durante questo periodo non avviene nessun trading. Prima di chiudere il trading per la compensazione, l’exchange fissa il prezzo dell'ultima operazione. Questo prezzo è chiamato prezzo di compensazione. È il prezzo di accordo per tutti i partecipanti al trading. Tutte le operazioni e le posizioni aperte al momento della precedente compensazione sono abbinate a questo prezzo. Un po 'più tardi vedremo la compensazione giornaliera, ma per ora concentriamoci sulla compensazione serale, cioè quella principale.





2.5. Rollover della posizione attraverso la compensazione

Torniamo alla nostra posizione long dell'oro e analizziamola dal punto di vista di un broker e di una clearing house.

La posizione long per il trader è stata aperta il 05.08.2014 alle 10:00 al prezzo di $1292.1 e chiusa il 07.08.2014 alle 18:45 al prezzo di $1306.6 con il risultato +$14.5. Tuttavia, sono passati due giorni tra gli eventi e la clearing house ha ricalcolato tre volte, fissando i relativi prezzi di accordo.

Ecco la nostra posizione di trading sotto forma di una tabella con il tempo, il prezzo e l'evento:

Data Prezzo: Evento 05.08.2014 10:00 1292.1 Inserimento di una posizione long per l'oro 05.08.2014 18:45 1284.9 Compensazione serale. 06.08.2014 18:45 1307.6 Compensazione serale. 07.08.2014 18:45 1306.6 Compensazione serale. Scadenza dei future. Chiusura della posizione lunga.

Tabella 16. Rollover della posizione attraverso la compensazione

Convenzionalmente, la nostra posizione long può essere divisa in tre segmenti, ognuno di questi segmenti ha il suo prezzo condizionale di entrata e uscita, così come il suo risultato finanziario (la differenza tra il prezzo di entrata e di uscita). Questa procedura è chiamata rollover in MetaTrader 5.

Ecco una tabella che visualizza la segmentazione:

Periodo Prezzo

di ingresso, $ Prezzo

di uscita, $ Finanziario

Risultato, $ Evento di avvio 05.08.2014 10:00 - 05.08.2014 18:45 1292.1 1284.9 -7.2 Inserimento di una posizione long 05.08.2014 19:00 – 06.08.2014 18:45 1284.9 1307.6 +22.7 Rollover attraverso la compensazione. 06.08.2014 19:00 – 07.08.2014 18:45 1307.6 1306.6 -1 Rollover attraverso la compensazione. Il risultato finale: +14.5 Scadenza dei future, chiudendo la posizione long.

Tabella 17. Rollover attraverso la cancellazione

Il risultato totale in entrambi i casi è identico e pari a $ 14,5, ma nel primo caso, il calcolo viene eseguito una sola volta calcolando la differenza tra i prezzi di apertura e chiusura della posizione, mentre nel secondo caso è coinvolto un calcolo più complesso, che divide la posizione in tre periodi di tempo. Il risultato in entrambi i casi è sempre lo stesso, perché il livello del prezzo di compensazione non deve essere uguale al prezzo effettivo dell'ultima operazione.

Puoi facilmente verificarlo sostituendo il prezzo con qualsiasi altro prezzo di compensazione. Anche in questo caso, il risultato è uguale al calcolo classico, perché il guadagno o la perdita aggiuntivi derivati dalla differenza di prezzo il primo giorno prima della compensazione, saranno sempre coperti dalla perdita o dal guadagno aggiuntivo del secondo giorno. Tuttavia, il prezzo di compensazione non è sempre esattamente lo stesso del prezzo dell'ultimo deal accessibile tramite il terminale.

Nell'esempio precedente, il rollover della posizione si traduce in realtà in tre posizioni indipendenti. Queste posizioni hanno prezzi di entrata e di uscita individuali e risultato finanziario (vedi la tabella sopra). Tuttavia, per comodità dei trader, nessuna nuova posizione viene creata in MetaTrader 5 dopo la compensazione, anche se in senso stretto questo dovrebbe essere fatto.

Invece, lascia la vecchia posizione, ma cambia il suo prezzo di ingresso. Questo prezzo è pari all'ultimo prezzo di compensazione. Il profitto non realizzato della posizione cambia di conseguenza. Quindi, sebbene la posizione esista ancora dopo il rollover, in realtà questa è un'altra posizione con il proprio prezzo di apertura e risultato finanziario non realizzato.

Il seguente grafico aiuta a comprendere la tabella qui sopra.

Figura 11. Il processo di clearing (compensazione) e position rollover



2.6. Margine di variazione e compensazione infragiornaliera

Il margine di variazione è il risultato finanziario fluttuante per il conto che non è fissato dalla compensazione. Il margine di variazione è una cifra indicativa che calcola un risultato finanziario approssimativo delle tue operazioni e posizioni aperte sulla base dei prezzi correnti. L'analogo del margine di variazione sul mercato Forex è il concetto di equity. Tuttavia, il profitto o la perdita variabili nel mercato Forex possono rimanere per un periodo indefinito.

La compensazione serale sulla Borsa di Mosca fissa il margine di variazione indipendentemente dal desiderio di un trader e riflette il risultato finanziario appropriato della compensazione sul conto del trader. Pertanto, ogni sera al momento della compensazione, il margine di variazione viene ripristinato.

La compensazione infragiornaliera è una speciale compensazione intermedia, che la Borsa di Mosca esegue per valutare le posizioni correnti dei partecipanti al mercato e per ridistribuire più accuratamente i rischi tra di loro. Al momento della compensazione infragiornaliera, il margine di variazione viene registrato nel campo speciale del reddito accumulato nel conto di intermediazione. A differenza del margine di variazione, il reddito accumulato può essere utilizzato come margine iniziale aggiuntivo per effettuare nuove operazioni e aumentare la posizione cumulativa dello strumento. Tuttavia, il reddito accumulato non viene utilizzato nel calcolo della compensazione serale principale, quindi la procedura di compensazione infragiornaliera può generalmente essere ignorata.





2.7. I limiti di prezzo superiore e inferiore

Le procedure di compensazione infragiornaliera e serale ridistribuiscono la responsabilità finanziaria tra i partecipanti al trading in borsa e controllano efficacemente i loro rischi. Tuttavia, anche queste misure a volte non sono sufficienti. In momenti particolarmente drammatici, il prezzo di mercato può variare così tanto in breve tempo, che al momento della prossima compensazione molti dei partecipanti non saranno in grado di adempiere ai loro obblighi finanziari. Per evitare questa situazione, l’exchange stabilisce limiti di prezzo superiori e inferiori. Se questi livelli di prezzo vengono raggiunti, l'accettazione degli ordini di trading e la ridistribuzione delle passività tra i partecipanti viene temporaneamente interrotta.

I limiti di prezzo sono stabiliti individualmente per ciascun mercato al momento dell'apertura di una nuova sessione di trading. Quando viene raggiunto il limite, l’exchange limita il flusso di determinati ordini per alcuni minuti, ridistribuisce i rischi tra le parti e quindi rimuove le restrizioni, impostando nuovi limiti calcolati in base al prezzo corrente. Oltre al controllo del rischio, i limiti di cambio consentono ai partecipanti di fare una pausa: molto spesso al raggiungimento del limite, il mercato si inverte o inizia a negoziare tranquillamente. Tuttavia, i limiti sono raggiunti abbastanza raramente. Pertanto, da questi casi non è possibile trarre statistiche convincenti sul comportamento dei prezzi.

I livelli limite sono specificati sul sito ufficiale della Borsa di Mosca. Ad esempio, per vedere il limite di prezzo dei sul tasso di cambio USD/RUB Si-12.14 per il giorno corrente (12/12/2014), controlla le sezioni pertinenti nelle sue specifiche. Nella figura seguente sono mostrate in una cornice rossa:





Figura 12. Limiti di prezzo superiori e inferiori nella pagina delle specifiche del contratto

In MetaTrader 5, i limiti sono accessibili tramite la sua interfaccia software. Ad esempio, i limiti di prezzo possono essere ottenuti utilizzando uno script e mostrati nel pannello del terminale:

2014.12 . 12 13 : 04 : 07.875 GetLimitValue (Si- 12.14 ,H1) Lower price limit: 54177 2014.12 . 12 13 : 04 : 07.875 GetLimitValue (Si- 12.14 ,H1) Upper price limit: 57243

Ora vediamo come appare il raggiungimento del limite di prezzo sul grafico. Vediamo il contratto future Si-12.14. Presenta momenti drammatici nella storia del rublo. In realtà, questa è la svalutazione globale del rublo. In tali momenti, la volatilità è molto alta e i limiti vengono raggiunti molto spesso:









Figura 13. Limite di prezzo raggiunto



Sul grafico il limite di prezzo raggiunto appare come una fila di barre i cui prezzi Open High Low Close sono uguali. Ci possono essere più limiti durante una sessione. Quando viene raggiunto il prezzo limite, gli ordini sono ancora accettati, ma i prezzi in questi ordini non possono superare i prezzi limite superiori o superare la soglia dei prezzi limite inferiore. In caso contrario, l'ordine sarà rifiutato dall’exchange.

Raggiungere il limite è una sfida importante per i robot di trading. Devono identificare tali situazioni ed eseguire correttamente la loro logica. Sebbene tali situazioni siano rare, un robot di scambio ben progettato dovrebbe tenerne conto.





2.8. Operazioni di conversione e calcolo del tasso indicativo

I risultati dei calcoli classici e di scambio corrispondono solo se il valore di calcolo di un punto è sempre lo stesso. Se il prezzo dei future è indicato in una valuta diversa dalla valuta del conto del trader, è necessaria un'ulteriore conversione di valuta. In questi casi la Borsa di Mosca utilizza lo speciale corso indicativo, che si basa su una combinazione di tassi di Thomson Reuters e tasso di cambio ottenuto dal trading di valuta nel mercato Forex della Borsa di Mosca.

I dettagli del calcolo del tasso indicativo sono descritti nel documento "Metodologia per il calcolo dei tassi di cambio indicativi" memorizzato sul file server della borsa. Ci concentreremo solo sui punti principali della metodologia che è necessario conoscere per una corretta comprensione delle operazioni di conversione sul exchange

Poiché il tasso di cambio di calcolo è fluttuante, il valore in punti dei future, il cui prezzo è quotato in valute estere, cambia costantemente. Pertanto, il valore espresso nella valuta del conto dello stesso numero di punti è diverso a seconda dei diversi tempi di compensazione! Sappiamo già che lo scambio ridistribuisce il risultato finanziario tra tutti i partecipanti durante la compensazione serale dalle 18:45 alle 19:00.

Al momento della compensazione serale, questo tasso viene generato come prezzo medio del trading di valuta appropriato per l'ultimo minuto alle 18:30 ora di Mosca. Allo stesso modo, il tasso di conversione al momento della compensazione infragiornaliera è formato come prezzo medio per l'ultimo minuto alle 13:45.

Durante le ore non di trading del mercato Forex della Borsa di Mosca, viene utilizzato il tasso di Thomson Reuters. Tuttavia, nel nostro caso, siamo interessati solo a due prezzi: il prezzo dell'ultimo trade o la chiusura della barra di 1 minuto alle 14:44 e il prezzo dell'ultima operazione o chiusura della barra di 1 minuto alle 18:29.

L'elenco delle tariffe indicative per qualsiasi periodo è disponibile sul web http://moex.com/en/derivatives/currency-rate.aspx?currency=USD_RUB.

L'elenco è disponibile sotto forma di tabella convenzionale e in XML, che, ad esempio, può essere utilizzato dagli algoritmi di trading per il calcolo accurato dei risultati del trading:

Figura 14. Tassi di cambio indicativi su moex.com

MetaTrader 5 fornisce uno strumento indicativo separato, FORTS-USDRUB che visualizza i tassi sui grafici.

Ecco il grafico:

Figura 15. Grafico dello strumento indicativo FORTS-USDRUB





2.9. Calcolo dei deal e delle posizioni al prezzo di compensazione

Ora che abbiamo un'idea generale di ​come vengono calcolati i contratti future, proviamo a calcolare il risultato finanziario delle nostre operazioni senza ricorrere ai calcoli del broker, perché il modo migliore per affrontare il problema è provare a risolverlo da soli.

Analizziamo il seguente compito. Quattro ordini per acquistare e vendere oro sono stati effettuati dal 24/09/2014 al 25/09/2017. Questi ordini sono stati compilati in diversi deal.

Ecco una tabella di MetaTrader 5, che descrive la situazione:

Figura 16. Rappresentazione delle operazioni commerciali eseguite in MetaTrader 5

Sulla base della tabella visualizzata in MetaTrader 5, ecco una tabella contenente il calcolo di queste operazioni di trading:





Tabella 18. Compensazione completa

Gli ordini in questa tabella, così come le posizioni nette sono contrassegnate da verde-brunastro, le offerte sono bianche e i calcoli sono grigi.



La colonna "Clearing Day" divide le operazioni di trading in giorni di compensazione - intervalli di tempo dalle 19:00 del giorno precedente alle 19:00 del giorno corrente. Le seguenti cinque colonne ci sono familiari dalla precedente tabella di offerte e ordini in MetaTrader 5. Contengono l'ora in cui è stato effettuato l'ordine e il tempo del deal, il numero dell'ordine o del deal, il prezzo di ingresso e il volume. Gli ordini nella colonna "Prezzo" contengono il prezzo medio ponderato di ingresso di tutti i deal correlati.

La colonna "Clearing Price" presenta il prezzo di compensazione o il prezzo dell'ultima operazione per la sessione di negoziazione dei simboli nella data pertinente ClearingDay. Questo prezzo può essere ottenuto dall'analisi del prezzo di chiusura dell'ultimo bar di 1 minuto alle 18:44. Inoltre, il prezzo è indicato nella tabella "Trade Results" generata dall’exchange per ciascuno strumento e pubblicata nella sezione delle specifiche del simbolo.



La nostra tabella dei future sull'oro è disponibile http://moex.com/en/derivatives/contractresults.aspx?code=GOLD-12.14:

Figura 17. Risultati delle negoziazioni di contratti future pubblicati su moex.com

La colonna "Risultati, $" mostra una semplice differenza tra il prezzo dell'operazione e il prezzo di compensazione moltiplicato per il volume dell'affare. Per le operazioni di acquisto è uguale a (Prezzo di compensazione - Prezzo dell'affare) * Volume dell'affare. Per le operazioni di vendita: (Prezzo dell'affare – Prezzo di compensazione)* Volume dell'affare.

La colonna "Tasso di conversione USD/RUB" presenta il tasso di conversione alle 18:30 della data di compensazione corrente. Come già accennato, questo tasso è disponibile nel terminale MetaTrader 5 sotto forma di strumento indicativo e come tabella speciale dei tassi di conversione sul sito dell’exchange.

"Risultato, RUB" contiene i risultati di tutte le offerte e le posizioni in rubli. Conoscendo il tasso di conversione specificato nella colonna "Tasso di conversione USD / RUB", è possibile calcolare facilmente il risultato in rubli di ogni affare e posizione secondo la formula: Risultato, $ * Tasso di conversione USD/RUB. Ad esempio, il risultato dell'accordo No1469806 è -$ 3,2 * 38,2961 = 122,55 rubli.

Le due colonne successive contengono le commissioni addebitate dall’exchange e dal broker per l'esecuzione delle operazioni. Un po' più di dettagli. Sulla Borsa di Mosca, la commissione viene addebitata sia dall'Exchange che dal broker che ne fornisce l'accesso. Il broker addebita una commissione al cliente in conformità con il piano tariffario.

Ad esempio, la società di intermediazione "Otkritie" addebita commissioni di 0,71 rubli per contratto dai clienti i cui conti sono superiori a 20000 rubli. Questo prezzo è elencato nella tabella come base. La commissione dello scambio comporta un calcolo più complicato. Per ogni strumento sono fissate commissioni separate. Si compone di due parti ed è specificato nella sezione delle specifiche del contratto: "Commissione di acquisto / vendita del contratto" e "Commissione intraday (scalper)".

Per il nostro esempio d'oro, è disponibile http://moex.com/en/contract.aspx?code=GOLD-12.14

Figura 18. Specifiche contrattuali su moex.com

L’exchange prende anche una commissione da ogni contratto acquistato o venduto, ma il mercato divide tutte le transazioni impegnate in Scalping e Non-scalping. Un accordo di scalping è un accordo del volume che non genera una posizione netta al momento della compensazione.

Ecco un esempio: Due operazioni di acquisto e vendita di un contratto vengono eseguite durante una sessione di negoziazione, il loro valore totale o la posizione netta al momento della compensazione è pari a zero: 1 acquisto + 1 vendita = 0. Nessuna posizione netta verrà generata dopo la compensazione. Entrambe queste operazioni sono considerate scalping e soggette alla relativa tariffa "Commissione intraday (scalper)": 0,5 rubli per contratto.

Se due contratti vengono acquistati e uno viene venduto, durante la compensazione si forma una posizione netta long di 1 contratto (2 acquisto + 1 vendita = 1 acquisto). Un contratto genera una posizione netta, quindi sarà trattato come un affare non scalper e il volume rimanente è "scalper". La commissione per i due contratti è 2 * 0,5 = 1 rublo, e 1 rublo in più viene addebitato per 1 contratto non scalper. La commissione totale è di 2 rubli.

Al momento in cui l'accordo viene negoziato, non si sa ancora se l'accordo sia scalper o meno. Quindi la commissione scalper può essere addebitata immediatamente, mentre la commissione rimanente per l'affare non scalper viene addebitata in base alla posizione netta quando viene generata. Questo metodo è più semplice e più chiaro e viene utilizzato nella tabella sopra.

La formula di calcolo può essere rappresentata come segue:

Scalper Fee * (Sum(buy) + Sum(sell)) + (Non-scalper Fee - Scalper Fee) * Module(Sum(buy) - Sum(sell))

Il volume di tutti i deal negoziati durante una sessione di trading viene riassunto e quindi moltiplicato per la commissione Scalper.



Quindi viene calcolata la differenza assoluta tra l'importo cumulativo di tutte le operazioni di acquisto e vendita (forma il volume di una posizione netta), e questa differenza viene moltiplicata per la commissione di base (la commissione non scalper è il doppio della commissione per un accordo di scalping) e quindi sommata con l'importo della commissione iniziale.

Una volta calcolate tutte le operazioni, durante la compensazione si forma una posizione netta sulla base del loro volume totale. Questa operazione è contrassegnata come "Inizializza posizione netta" nella tabella e appare durante la compensazione 2014/09/24 alle 18:45. La commissione non-scalper visualizzata nella tabella è calcolata in base alla posizione netta ((1,0 rubli - 0,5 rubli) * 10 contratti = 5 rubli).

Dopo l'apertura della sessione di trading successiva il 25/05/2014 alle 19:00, viene addebitato il margine di variazione per questa posizione, ovvero la differenza tra la posizione aperta (prezzo di compensazione 2014/09/24) e il prezzo corrente. Anche se durante la sessione vengono impegnate operazioni dirette opposte, saranno comunque abbinate al prezzo di compensazione, non a questa posizione.

Pertanto, le operazioni e la posizione esisteranno fino alla compensazione, che è chiaramente visibile nella figura che mostra queste attività di trading su un grafico:

Figura 19. Schema di compensazione

Presta attenzione all'ultimo giorno, quando la posizione corrente è "chiusa" da operazioni opposte. In realtà, non chiudono la posizione, fissano solo il suo prezzo. La posizione produce ancora una perdita di -$ 105, ma è compensata dal profitto delle operazioni opposte per un importo di + $ 89.





2.10. Quando una posizione chiusa non è completamente chiusa

In effetti, la posizione netta è vicina alla rappresentazione degli obblighi dei trader. Tali obblighi sono inseparabili dal prezzo di compensazione, dal tasso di conversione e dal calcolo individuale di ciascuna operazione durante il giorno di compensazione.

La differenza tra le posizioni nette calcolate e il calcolo dello scambio può essere vista come inaspettata e persino paradossale. In MetaTrader 5, una posizione chiusa per uno strumento quotato in valuta estera ha sempre un risultato fisso espresso nella valuta di deposito.

Questo risultato viene calcolato alla chiusura della posizione e dipende dal numero di punti guadagnati e dal tasso di conversione. Il primo valore è sempre costante, si ottiene al momento della chiusura della posizione e non è più soggetto a modifiche. Tuttavia, il tasso di conversione al momento della chiusura della posizione può essere fluttuante (non ancora registrato). In questo caso, il costo dello stesso numero di punti cambierà costantemente fino a quando la tariffa non sarà fissa.

In altre parole, se chiudessimo una posizione diciamo alle tre del pomeriggio, i suoi risultati finanziari varierebbero ancora leggermente, fino alle 18:30, l'ora in cui il tasso di conversione è fisso! Poiché MetaTrader 5 blocca i profitti alla chiusura, il broker effettua ulteriori aggiustamenti al momento della compensazione accreditando la differenza tra il tasso di conversione al momento della chiusura della posizione e il tempo di fissazione del tasso.





2.11. Analisi del report del broker

Per concludere il capitolo, analizziamo un estratto conto reale per un giorno. Questo è un rapporto fornito dal broker "Otkritie".



L'estratto conto può essere ordinato nel "conto personale" sul sito in diversi formati, ma useremo un estratto conto in pdf.

Questa dichiarazione copre una sessione di trading del 26/09/2013. Consideriamolo in dettaglio:







Figura 20. Rapporto standard di "Otkritie"



Riepilogo del conto del cliente - La tabella contiene un riepilogo dei risultati finali per il periodo selezionato, in questo caso per una sessione di trading.

Saldo diapertura - Dimensione del conto al momento dell'apertura della sessione di trading il 25/09/2013 alle 19:00.

Commissionedel broker - L'importo totale delle commissioni di intermediazione. Calcolato in base al tasso del broker. In questo caso, è pari a 0,24 rubli per un contratto. Il numero totale di contratti conclusi durante la sessione di negoziazione è stato di 239. Pertanto, l'importo delle commissioni di intermediazione ammontava a 239 contratti * 0,24 rubli = 57,36 rubli, che corrisponde esattamente al valore specificato in questa colonna.

Commissione di cambio - L'importo totale delle commissioni addebitate dallo scambio. 15 contratti di RTS-12.13 o RIZ3 sono stati acquistati e venduti durante la sessione. La commissione per ogni contratto di RIZ3 è di 1 rublo per un affare scalper e 2 rubli per un accordo non scalper. Pertanto, secondo la formula presentata sopra, otteniamo le commissioni per la conclusione di queste offerte:

Tassa = 1 rublo * (15 comprare + 15 vendere) + Modulo (15 comprare – 15 vendere) = 1 rublo * 30 + 0 = 30 rubli.

Allo stesso modo, possiamo calcolare la commissione totale su altri contratti. Il loro importo totale sarà uguale al valore in questa colonna: 141,50 rubli.

Margine di variazione - utile o perdita fisso al momento della compensazione il 26/09/2013 alle 18:45. Questa sezione ha comportato una perdita di 11.179,80 rubli.

Saldo di chiusura - Calcolato come segue: Saldo in entrata + Margine di variazione + Commissione del broker + Commissione di cambio.

Requisiti di margine : la tabella contiene principalmente il valore del margine iniziale richiesto per mantenere le posizioni nette correnti. Il valore effettivo del margine è specificato in "Requisito di margine", in questo caso è di 64.764 rubli. Questo margine è stato preso per il mantenimento di una posizione corta netta per SRZ3 di 63 contratti. Quindi, il margine iniziale per un contratto era di 1028 rubli. Il saldo libero è calcolato come la differenza tra il saldo di chiusura e il margine richiesto. Questo importo può essere utilizzato come margine per operazioni future.

Posizioni aperte - Questa tabella contiene la posizione netta attiva generata dal momento della compensazione corrente. Nel nostro caso, è stata formata solo una posizione netta short di 63 contratti per vendere SRZ3. Tuttavia, semplicemente calcolando il volume di tutte le operazioni, possiamo scoprire che i loro importi netti non sono uguali alla nostra posizione netta. In particolare, la posizione netta per tutte le operazioni SRZ3 era di 195 contratti da vendere e la posizione netta per GZZ3 era di 14 contratti da acquistare, sebbene non fosse stata formata alcuna posizione per questo strumento.

Dov'è finito il volume di questi accordi? In realtà le informazioni sulle posizioni sono disponibili solo nel momento in cui si formano. Pertanto, se una posizione SRZ3 viene formata oggi, non verrà mostrata nel rapporto di domani, tuttavia il suo margine di variazione sarà fissato nel rapporto di domani come per qualsiasi deal. Lo stesso vale per le posizioni formate il giorno precedente (25/09/2013). Semplicemente non sono visibili. Pertanto, parte degli accordi conclusi oggi, ha chiuso le posizioni precedenti che non sono mostrate nel rapporto. Analiticamente, possiamo calcolarlo, che all'inizio della sessione corrente il conto aveva già una posizione lunga aperta di 132 contratti di SRZ3: -195 contratti + x = -63. X = -63 + 195 = 132 contratti.

Se scaricassimo il rapporto del giorno precedente (25/09/2013), vedremmo che si è formata una nuova posizione: una posizione long di 132 contratti di SRZ3 e una posizione short di 14 contratti di GZZ3, che sono state trasferite alla sessione di trading corrente. Il margine di variazione di tali posizioni "invisibili" è calcolato secondo le regole sopra descritte, ovvero da "clearing to clearing".

Transazioni nel sistema di trading - Questa è la tabella finale del rapporto. Contiene informazioni sulle operazioni eseguite durante la sessione di trading corrente. Non calcoleremo tutte le offerte dalla tabella, poiché conosciamo già il metodo di calcolo. Calcoliamo il margine di variazione di due deal, solo per assicurarci che il nostro calcolo corrisponda al calcolo effettivo del broker. Prendiamo le prime due offerte di GZZ3 (numero di affare 11442116682) e RIZ3 (numero di affare 11442102223).

GZZ3 è un contratto future consegnabile di azioni Gazprom per un importo di 100 azioni. È quotato in rubli, quindi non abbiamo bisogno della conversione aggiuntiva del suo valore in rubli. Secondo il rapporto, il long deal è stato eseguito a 14.772 rubli. Il prezzo di compensazione per il contratto nella colonna "Quotazione" è pari a 14.777 rubli. Per assicurarti che questo sia il prezzo, controlla la pagina del contratto sotto "Risultati di trading" sul sito web della Borsa di Mosca. Questo prezzo è indicato nella colonna "Prezzo di regolamento" sotto la data pertinente. Quindi, la differenza tra il prezzo di acquisto e di vendita era di 5 punti: 14.777 - 14.772 = 5 punti. Un punto equivale a un dollaro, quindi il risultato dell'affare è pari a +5 rubli, che è specificato nella colonna "Margine di variazione" di fronte a questa transazione.

RIZ3 è un contratto future con liquidità regolata dell'indice RTS. Il calcolo del suo margine di variazione è un po 'più complicato. Un punto di questo contratto è di 2 centesimi di dollaro ($ 0,02). Calcola la differenza tra il prezzo di compensazione e il prezzo del deal: 145.040 - 145.850 = -810 punti. Moltiplicare il risultato ottenuto per 2 centesimi: -810 * $0.02 = -$16.2. Questo accordo ha portato una perdita di -$ 16,2. Ora converti dollari in rubli, usando il tasso di conversione per il giorno corrente. Come già sapete, è disponibile presso http://moex.com/en/derivatives/currency-rate.aspx ed è pari a 32.1995 rubli. Converti il risultato in rubli e moltiplica per il numero di contratti acquistati: -$ 16,2 * 32 * 3 = -1564,8957 rubli. Questo valore è esattamente uguale al valore nel rapporto del broker.





2.12. Automazione dei calcoli

MetaTrader 5 fornisce funzionalità integrate per la generazione di report basati sulla cronologia delle offerte e degli ordini eseguiti. Tuttavia, non supporta la reportistica avanzata, come la separazione delle attività di trading in algoritmi. Inoltre, il metodo di calcolo in MetaTrader 5 è ancora diverso dai metodi di compensazione degli accordi. Tuttavia, MetaTrader 5 fornisce una nuova funzione WebRequest().

La funzione viene utilizzata dagli Expert Advisor per ricevere informazioni da vari server web. Ad esempio, possono ricevere il prezzo di compensazione e il tasso di conversione direttamente dal sito della Borsa di Mosca. La disponibilità di questi valori ​consente di automatizzare completamente i calcoli delle posizioni di un trader e calcolare separatamente i risultati finanziari per ciascun algoritmo di trading (Expert Advisor) con il metodo sopra descritto.

Questo è un calcolo complesso e che consuma risorse. Tra le altre cose, dovrai abbinare i periodi di compensazione in una singola transazione di trading. Tuttavia, se ciò viene fatto, i trader riceveranno uno strumento statistico incredibilmente accurato, che in questo caso avrà la massima chiarezza e semplicità. Naturalmente, un tale strumento attirerà più potenziali trader sul mercato dei derivati della Borsa di Mosca attraverso il terminale di trading MetaTrader 5.





Conclusione

Abbiamo considerato le questioni di base dei prezzi di scambio. Spero che queste informazioni ti siano utili.

Il calcolo effettuato dalla clearing house della Borsa di Mosca è strettamente connesso alle questioni dei prezzi. La posizione totale e del rollover durante la compensazione alla sessione di negoziazione successiva, l'esecuzione delle operazioni e il loro calcolo utilizzando il prezzo di compensazione, tutto questo costituisce un complesso sistema di obbligazioni reciproche e ridistribuzione tra i partecipanti. La presentazione delle posizioni nette e delle offerte in MetaTrader 5 si adatta organicamente al sistema di compensazione degli scambi, rendendo così possibile considerare questa piattaforma come base per il trading in borsa e utilizzarla per automatizzare il trading.

La conoscenza dei prezzi di scambio e le sfumature degli accordi tra i partecipanti aprono la strada alla costruzione di sistemi di trading affidabili che possono essere eseguiti nell'ambiente di scambio. Inoltre, la conoscenza della formazione del prezzo e delle sue proprietà può dare origine a ulteriori ricerche interessanti nel campo dello sviluppo del sistema di trading. Ad esempio, ulteriori studi possono riguardare le dinamiche dell'open interest o la liquidità complessiva di acquirenti e venditori, possono essere finalizzati a trovare modelli e prevedere le dinamiche future dei prezzi sulla base di precedenti cambiamenti nella struttura di acquirenti e venditori.

Queste idee sono interessanti, spero che le conoscenze delineate in questo articolo, fungeranno da trampolino di lancio per altre esplorazioni.