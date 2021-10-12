모스크바 거래소의 파생 상품 시장 사례를 통한 거래소 가격 책정 원칙

목차

들어가며

2011년 중반, MetaTrader 5 거래 플랫폼은 이후에 모스크바 국제 외환 거래소 (MICEX)와 통합하여 단일 모스크바 거래소가 된 러시아 증권 거래소 "Russian Trading System"(RTS)에서 인증되었습니다. 의심할 여지 없이 이것은 획기적인 사건입니다. 많은 트레이더가 익숙하고 신뢰할 수 있는 MetaTrader 터미널을 그대로 사용하면서 동시에 주식 거래를 할 수 있는 기회를 제공하게 되었습니다. 최근에는 또 하나의 큰 사건이 터졌습니다. MetaTrader 5가 모스크바 거래소의 외환거래 시장에서 사용 가능하게 되었다는 것입니다. 신뢰할 수 있는 거래소 플랫폼에서 실제 통화 현물 거래까지 가능해졌습니다.

이러한 놀라운 일들이 있긴 했지만, 여전히 환거래는 외환 트레이더들에게 먼나라 일처럼 느껴집니다. 이 문서에서는 그 먼 나라를 이웃 나라로 만들어드릴 것입니다. 그 공헌은 MetaTrader 5 안의 특별한 시스템인 HedgeTerminal 덕일지도 모릅니다. HedgeTerminal은 트레이더들이 환거래를 보다 더 간편하게 처리할 수 있게 도와줍니다.

이 자료는 트레이딩 공부를 시작하기에 딱 좋은 출발점입니다. 주로 기본적인 내용을 다루기에 숙련자들은 전부 아는 내용일 수도 있습니다. 그러나 숙련된 트레이더들과 이야기를 나눠보면 의외로 많은 "환거래의 기본사항"을 모르는 사람이 많았습니다. 또 하나의 이유는 환거래의 세부 사항에 대한 정보가 인터넷 전체에 뿔뿔이 흩어져 있고, 체계적인 정리가 되어있지 않으며, 내용도 뒤죽박죽이라는 것입니다. 또한 상당수의 뉘앙스는 그냥 해설하는 것 조차 불가능합니다. 따라서 관련 정보의 체계적이고 포괄적인 단일 소스를 구성하는 것이 중요합니다. 이 글이 그런 자료가 되었으면 합니다.

환거래의 전체 프로세스, 가격 책정 이론 및 청산 기술에 대한 설명이 자세히 제공되며 주 사용자라면 액세스할 수 있습니다. 본 문서에서는 딱히 공식으로 도배하지 않을 예정입니다. 또한 MQL5에는 소스 코드가 없으며 이 사이트의 자료에서 자주 사용됩니다. 정보는 의도적으로 읽기 쉬운 형식으로 표시됩니다. 다음은 스티븐 호킹의 저서 "시간의 역사(A Brief History of Time)" 서문에 나오는 유명한 격언입니다.

"혹자가 말하길 내 저서에 방정식을 하나 넣을 때 마다 매출이 반토막 날거라고 했다. 그래서 어떠한 공식도 넣지 않기로 결심했다. 하지만 고심 끝에 단 하나를 넣기로 결심했으니, 그것이 아인슈타인의 유명한 방정식 Е=mc^2였다. 이로 인해 절반의 독자가 떠나지 않기를 빈다."

이 유명한 물리학자의 예를 따라 문서에서 과도한 공식을 배제하고 방정식이나 컴퓨터 코드가 아닌 다이어그램, 차트 및 표로 표시되는 가장 중요한 요점에만 초점을 맞출 것입니다. 그렇다고 너무 간략화하지는 않을 것입니다.

이 문서에 제시된 자료를 이해하려면 독자의 정신적 노력이 필요합니다. 이 문서에서 다룰 내용은 판타지소설이 아닙니다. 주의 깊게 읽으셔야할 것입니다.

챕터 1 교환 가격 이론

1.1. 판매자

일반 시장과 마찬가지로 거래소에는 동일한 상품을 제공하는 여러 판매자와 상품을 구매하려는 여러 구매자가 있습니다. 모든 판매자는 요청 가격을 명시하는 이른바 매도를 구성합니다. 판매자는 상품을 최대한 비싸게 판매하기를 원합니다. 구매자는 가능한 한 저렴하게 물건을 사고 싶어합니다. 판매자는 상품에 대해 다른 가격을 설정할 수 있습니다. 다른 판매자의 상품이 완전히 동일하더라도 가격이 다를 수 있습니다. 상품을 얻는 데 필요한 판매자의 지출이 각자 다르기 때문입니다. 각 판매자에게는 각자 생각하는 기대 이익이 있으며 이는 다른 사람들의 기대치와 언제나 같은 것이 아닙니다.

판매자가 많기 때문에 가격도 천차만별입니다. 판매자들은 모여서 공통된 과점 호가를 결정하기 어렵습니다. 일부 판매자들끼리 가격을 담합하더라도 다른 판매자가 굳이 따르지 않을 것입니다. 즉, 어떤 판매자 그룹이 더 높은 상품 가격을 설정하더라도 구매자는 그냥 다른 판매자로부터 동일한 상품을 더 저렴하게 구입할 수 있습니다.

그래서 우리는 다른 판매자의 동일한 제품의 가격이 다르다는 것을 발견했습니다. 판매자가 제공하는 상품은 동일하고 가격이 다르면 판매자가 서로 경쟁하기 시작합니다. 이는 구매자가 다른 공급자로부터 동일한 상품을 다른 가격으로 구매할 수 있는 선택권이 있기 때문입니다. 동시에 구매자가 항상 가장 낮은 가격을 제공하는 판매자로부터 제품을 구매하는 것을 선호한다는 것을 의미합니다.

판매자의 경쟁은 표에 가장 잘 설명되어 있습니다. 이 테이블은 여러 행으로 구성되며 각 행에는 판매자 이름, 판매자가 상품을 판매할 수 있는 가격 및 판매자가 판매한, 그리고 팔 수 있는 상품 수량이 포함됩니다. 사실 모든 판매자는 판매할 상품의 양이 제한되어 있습니다. 이 수량은 온스 또는 계약 수 등으로 표시할 수 있습니다. 기억해야 할 주요 사항은 판매자와 구매자의 리소스가 항상 제한되어 있다는 것입니다. 판매자는 무한한 수량의 상품을 판매할 수 없고 구매자는 무한한 수량의 상품을 구매할 수 없습니다. 따라서 판매자의 가격 외에 판매자가 판매할 수 있는 상품의 수량도 표에 표시됩니다. 마찬가지로 구매자 테이블은 구매할 수 있는 상품의 양을 나타냅니다.

이 테이블은 가격으로 정렬되어있습니다. 가장 낮은 가격의 판매자는 테이블의 맨 아래에 있고 가장 높은 가격의 판매자는 맨 위에 있습니다.



우리가 지금 금 시장에서 몇 온스의 금을 구매하려한다고 가정해봅시다. 이하가 판매자들의 오퍼를 테이블의 형태로 나타낸 것입니다.

판매자, # 가격, 1 트로이 당 미국 달러

금 총량 (온스) 온스 수

(계약) 판매자 5 1280.8 13 판매자 4 1280.8 60 판매자 3 1280.3 3 판매자 2 1280.1 5 판매자 1 1280.0 1

1번 테이블. 판매자들의 오퍼

나중에 테이블로 돌아가겠지만 이제 구매자 파트로 이동하겠습니다.





1.2. 구매자

이미 언급했듯이 판매자 외에도 발전된 시장에는 어디에나 많은 구매자가 있습니다. 모든 구매자는 입찰가를 통하여 이른바, 수요를 구성합니다. 물건을 최대한 비싸게 팔고자 하는 판매자와 달리 구매자는 물건을 최대한 싸게 사고 싶어 합니다.

그러나 구매자는 상품의 진정한 가치에 대해 다른 견해를 가지고 있습니다. 일부 고객에게는 비싸고 다른 고객에게는 저렴하게 보일 수 있습니다. 이것이 구매자가 동일한 상품에 대해 다른 가격을 지불할 준비가 된 이유입니다. 판매자와 마찬가지로 구매자는 구매할 상품에 대해 자신의 가격을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 구매자가 주문에 설정한 특정 가격 이하로 상품이 판매되는 경우 구매자는 상품 구매를 주문할 수 있습니다.

구매자는 그 수가 보통 너무 많기때문에 협의해서 과점 입찰가를 설정하는 것이 불가능합니다.. 구매자 또는 구매자 그룹이 설정한 부적절하게 낮은 입찰 가격은 경쟁력이 없을 것입니다. 다른 많은 구매자가 판매자로부터 더 높은 가격으로 상품을 구매할 준비가 되어 있습니다. 다른 구매자는 동일한 상품에 대해 다른 가격을 지불할 준비가 되어 있기 때문에 서로 경쟁하기 시작합니다. 판매자는 자신의 상품을 다른 구매자에게 판매할 수 있는 선택권이 있고 판매자는 항상 더 높은 가격에 살 수 있는 사람에게 상품을 판매하는 것을 선호하기 때문입니다.

구매자 간의 경쟁은 판매자의 경쟁을 보여주는 것과 같은 테이블로 쉽게 시각화할 수 있습니다. 유일한 차이점은 테이블의 맨 위 행에 가장 높은 구매 가격을 제시할 준비가 된 구매자가 표시되고 가격이 더 낮은 구매자가 아래쪽에 표시된다는 점입니다.

아까 사용한 금 시장 예시입니다. 그리고 이하가 구매자들의 수요 샘플입니다.

구매자, # 가격, 1 트로이 당 미국 달러

금 총량 (온스) 온스 수

(계약) 구매자 5 1279.8 2 구매자 4 1279.7 15 구매자 3 1279.3 3 구매자 2 1278.8 12 구매자 1 1278.8 1

2번 테이블 구매자의 수요

판매자 테이블과 마찬가지로 이 테이블에는 구매자가 구매할 의향이 있는 상품의 양이 포함된 열이 있습니다. 수요는 무한하지 않으며 구매 욕구는 항상 구매자의 자원에 의해 제한된다는 점을 기억하십시오.





1.3. 판매자와 구매자 매칭하기. 시장의 거래 심도

지금까지 구매자와 판매자를 분석했고 그들이 팔거나 사고 싶은 상품에 대해 서로 다른 기대치를 가질 수 있음을 발견했습니다. 이러한 기대치는 정렬된 테이블로 나타낼 수 있습니다. 여기서 상품의 가장 낮은 가격에 상품을 제공하는 판매자는 판매자 테이블의 맨 아래에 표시되고 가장 높은 가격을 지불할 의사가 있는 구매자는 구매자 테이블의 맨 위에 표시됩니다. .

이 테이블의 행은 특정 양의 상품을 매매하기 위한 거래 요청 또는 주문으로 간주될 수 있습니다. 특정 가격에.

이 표에 나오는 정보는 단순화할 수 있습니다. 첫째, 특정 판매자나 구매자에 대한 정보는 생략될 수 있습니다. 왜냐하면 우리에게는 상품 자체가 중요하지 누가 누구한테 사는가가 중요한 것이 아니기 때문입니다. 판매자 1에게서 구매하든 판매자 2에게서 구매하든 별로 중요하지 않습니다. 중요한 것은 우리가 살 수 있는 상품의 가격과 양입니다.

판매자 또는 구매자에 대한 정보를 건너뛸 수 있으므로 제안된 수량과 가격을 간단한 수준으로 결합할 수 있습니다. 이러한 각 레벨은 가격과 구매 판매자에게 제공되거나 동일한 가격으로 구매자가 요청한 총 수량을 나타낼 수 있습니다.

이번에는 은에 대한 또 다른 오퍼 테이블을 살펴보겠습니다.

판매자, # 가격, 1 트로이 당 미국 달러

실버 온스량 온스 수

(계약) 판매자 5 19.3 21 판매자 4 19.3 15 판매자 3 19.1 3 판매자 2 19.0 5 판매자 1 19.0 8

3번 테이블. 판매자들의 오퍼

여기에서 "판매자 1" 및 "판매자 2"와 "판매자 4" 및 "판매자 5"는 각각 $19.0 및 $19.3로 서로 유사한 가격을 설정했습니다.

이 표를 간단하게 만들어봅시다. 별로 정보 가치가 없는 "판매자" 열을 제거하고, 동일한 가격을 한 레벨에 합친 후 그 볼륨도 합산하겠습니다.

가격, 은 트로이 온스당 미국 달러 온스 량 (계약) 19.3 36 (21+15) 19.1 3 19.0 13(5+8)

4번 테이블. 판매자의 총 오퍼 수

이제 우리는 은화를 $19.0에 팔고자 하는 판매자가 몇 명인지 모릅니다. 우리가 알고 있는 것은 그들의 총 판매 물량이 13계약 분이라는 것 뿐입니다. 이걸 단 한 명의 판매자가 제공하는건지 13명의 판매자가 나눠서 제공하는지 여부도 알 수 없습니다. 이러한 그룹에 모인 판매자는 차례로 상품을 판매합니다.

먼저 판매 주문한 사람이 먼저 상품을 판매합니다. 보시다시피 올라간 전체 수량을 구매하려는 구매자가 없는 경우 주문 대기열에서 가장 먼저 상품을 판매하는 것이 중요합니다. 따라서 고빈도 거래 또는 HFT의 경우 , 주문 속도가 매우 중요합니다. 이 거래 방법에는 특수 장비와 고속 통신 채널이 필요합니다.

표가 꽤나 단순해보여서 중요한 정보가 빠진 것처럼 보일 수도 있습니다. 우리가 큰 손으로부터 구매하는지 아니면 소수의 개미들에게서 구매하는지 아는 것이 유용할 수 있습니다. 주문 시간과 주문 처리 상태도 유용할 수 있습니다. 하지만 이는 방대한 양의 데이터이며, 이러한 데이터가 있더라도 별도로 돈을 지불해야 합니다. 예를 들어, 모스크바 거래소는 추가 비용으로 이러한 종류의 정보가 포함된 전체 주문 로그를 제공합니다.

이제 테이블에서 불필요한 정보를 제거했으므로 이를 결합할 수 있습니다. 이를 위해 구매자 테이블의 상단을 판매자 테이블의 하단과 연결합니다. 누가 누군지 헷갈리지 않게 구매자와 판매자를 다른 색으로 사용해봅시다. 우리는 판매자를 위해 분홍색을 사용하고 구매자를 위해 파란색을 사용합니다. 결과 테이블은 시장 심도(Depth Of Market) 또는 DOM이라고 합니다.

가격, 골드 트로이 온스 당 미국 달러

온스 량 (계약) 1280.8 17 1280.3 3 1280.1 5 1280.0 1 1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13



5번 테이블. 시장의 거래 심도

다른 거래소 거래 터미널에서 다르게 보일 수 있지만 본질은 동일합니다. 이 표는 선택한 거래 상품의 매수 및 매도 주문을 보여줍니다.

시장 심도는 MetaTrader 5 거래 터미널에서 약간 다르게 보이지만 원리는 비슷합니다.

1번 그림. GOLD-9.14 선물 거래의 시장 심도





1.4. MetaTrader 5의 주문 타입들

시장 심도가 어떻게 작동하는지 그 상세를 들여다 봅시다. 17 온스의 금을 사고, 바로 되팔 것입니다. 위에서 언급했듯이 우리의 의도를 주문 또는 거래 요청이라고 합니다. 어떻게 구매할 지에 대한 선택지가 우리에겐 있습니다.

우리는 우리가 필요로 하는 양의 판매자가 현재 제공하는 가격으로 금을 구입할 수 있습니다. 우리는 금을 필요한 가격에 필요한 금액으로 구매하도록 주문할 수 있습니다.

첫 번째 경우, 우리는 판매자가 제시한 가격을 받아들이는 것입니다. 두번째 경우에는 우리가 매수가를 설정합니다. 첫 번째 경우 주문은 시장에서 처리됩니다. 두 번째 경우에는 요청에 가격 제한이 있어 그 이하로 실행할 수 없으며 지정가 주문으로 공통 DOM에 배치됩니다.

이것이야말로 거래가 수행되는 방식의 근본적인 차이점인데, 주문 처리를 위한 다양한 메커니즘을 수반하고 거래 주문 처리 속성을 결정합니다.

우리가 목적하는 바는 우리 주문의 추상적인 개념이 아닙니다.. 우리의 목적은 거래 요청 또는 주문을 통해 달성될 수 있습니다. MetaTrader 5에서는 거래 요청을 주문이라고 하며 이 주문에는 몇 가지 유형이 있습니다. 시장에서 매수하거나 매도하려는 경우, 즉 수요 또는 공급에 의해 제공되는 매매가에 동의하면 다음 유형의 주문이 사용됩니다.

매수(Buy) – 현재 매도호가 또는 더 높은 가격으로 매수합니다.

매도(Sell) – 현재 매수호가 혹은 더 낮은 가격에 매도합니다.

역지정가 매수 – 현재 매도호가가 주문에 지정된 가격과 같거나 높을 때 매수합니다. 이 경우 주문 당시의 가격이 주문서에 명시된 가격보다 낮아야 합니다.

역지정가 매도 – 현재 입찰 가격이 주문에 지정된 가격과 같거나 낮을 때 판매합니다. 이 경우 주문 당시의 가격이 주문서에 명시된 가격보다 높아야 합니다.

우리가 설정한 가격으로 상품을 구매하거나 판매하려면 다음 유형의 주문을 사용해야 합니다.

지정가 매수 – 주문에 지정된 가격과 같거나 낮은 가격으로 구매합니다..

지정가 매도 - 주문에 지정된 가격과 같거나 높은 가격으로 판매합니다..

일반 주문과 역지정가 주문과 달리 지정가 주문은 체결 가격이 지정된 가격 대비 낫다는 것이 보장됩니다.

이러한 유형의 주문 외에도 MetaTrader 5는 특별한 알고리즘 주문인 Sell Stop Limit 및 Buy Stop Limit을 제공합니다. 이들 특수 주문은 MetaTrader 5 터미널 및 백엔드 수준에서 구현됩니다. 실제로 이 주문들은 거래소의 주문이 아니라 MetaTrader 5 상의 합성, 혹은 알고리즘 주문에 지나지 않습니다. 그 정체는 역지정가 및 지정가 주문의 조합이며 잠재적인 슬리피지 및 비시장 가격 실행으로 인해 발생하는 손실을 모니터링하는 데 중요한 역할을 합니다.





1.5. "딜"의 개념

거래 요청 또는 주문은 하나 또는 여러 딜에서 실행됩니다. 이 딜에서 상대측은 우리의 조건을 맞춰줄 사람들입니다. 우리가 시장에서 2온스의 금을 사고 싶다고 가정합니다. 여기서 판매자는 단 2명뿐이며 각 판매자는 각각 1온스만 판매합니다. 판매 계약을 협상하거나 각각의 판매자와 거래해야 합니다. 그 결과 우리는 1개의 주문을 했지만, 실제로 그 주문은 각기 다른 두 판매자(상대방)와의 두개의 딜에서 체결되는 것입니다.

주문과 마찬가지로 딜은 추상적인 개념이 아닙니다. MetaTrader 5에서 딜은 같은 이름인"딜"의 개념으로 표시됩니다. MetaTrader 5에서 실행된 딜은 "History" 탭의 "Toolbox" 창에 표시됩니다.

체결된 각 주문에는 적어도 하나의 딜이 있습니다. 실행된 주문에는 여러 딜이 포함되어 있을 수 있습니다. 각 거래에는 항상 두 명의 거래 상대가 있습니다. 하나의 딜은 두 명의 트레이더, 그리고 그 트레이더들의 매매용 계정에 속하지만 모든 트레이더는 시스템에서 자신 측의 딜과 주문만 볼 수 있기 때문에 때문에 딜 식별자가 고유하게 보일 수 있습니다.

MetaTrader 5에서는 계정에 대한 모든 브로커 작업도 딜로 간주됩니다. 물론 그러한 거래에는 개시 주문이 없습니다.

주문과 딜 사이의 연결은 다이어그램 형태로 쉽게 나타낼 수 있습니다.

2번 그림. 주문과 딜 사이 관계의 도식적 표현

거래와 주문 사이의 연결은 일방적입니다. 주문 측에서는 어떤 딜이 그 주문에 속하는지 "알 수 없는" 반면, 딜 측에서는 커밋된 기준에 따라 해당 주문의 고유 식별자를 포함합니다. 이는 주문이 접수된 시점에 딜이 아직 수행되지 않았기 때문에 해당 식별자를 알 수 없기 때문입니다. 반대로 시장 딜의 실행에는 항상 주문이 선행되므로 이 딜을 시작한 정확한 주문을 항상 알 수 있습니다.





1.6. 매도와 매수 과정 슬리피지. 유동성의 개념

판매자의 제안을 수락하고 시장 처리를 선택할 준비가 되었다고 가정합니다.

다시 한 번 시장 심도를 들여다봅시다.

가격, 골드 트로이 온스 당 미국 달러 온스 량 (계약) 1280.8 17 1280.3 3 1280.1 5 1280.0 1 1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13

6번 테이블. 시장의 거래 심도

여러 주문 중에서 가장 싸게 파는 판매자에게서 금을 사는 것이 이상적입니다. 가장 싼 가격은 $1280.0이네요. 하지만 단 1 온스만 팔고 있습니다. 나머지 16 온스 분량은 더 비싸게 파는 판매자에게서 구매할 수 밖에 없습니다. $1280.1에 5 계약, $1280.3에 3 계약, 그리고 $1280.8에 나머지 8 계약을 체결합니다. 구매한 17온스의 평균 가격은 최저가 가격과 다릅니다. 계산해봅시다.

(($1280.0 x 1 oz.) + ($1280.1 x 5 oz.) + ($1280.3 x 3 oz) + ($1280.8 x 8 oz.)) / 17 oz. = (10246.4 + 3840.9 + 6400.5 + 1280.0) / 17 oz. = $21767.8 / 17 oz. = 1 트로이 온스 (1계약) 당 $1280.46.

우리가 산 금 1온스의 가중 평균 가치를 계산했습니다. 최저가 대비 $0.46 더 비쌌습니다. 이는 판매자도 구매자도, 모두 제한된 유동성을 가지고 있었기 때문입니다.

유동성(Liquidity) 은 시장 참여자가 관심 있는 상품을 시장 가격에 가까운 가격으로 구매하고 판매할 수 있는 능력입니다.

유동성이 높을수록 더 많은 상품을 최적의 가격으로 구매하거나 판매할 수 있습니다. 낮을수록 평균 매수 또는 매도 가격이 최적의 가격에서 멀어집니다. 이 현상을 슬리피지라고 부릅니다. 다음이 정의입니다.

슬리피지(Slippage)는 가중 평균 매수(매도) 가격과 최고 매도(입찰) 가격의 차이입니다.

보다 일반적으로, 슬리피지는 가중 평균 매수 또는 매도 가격과 이 매수 또는 매도 거래를 만들기 위해 지정된 가격 간의 차이로 정의됩니다. 그러나 이 정의는 보다 불확실하고 더 많은 문제를 내포하고 있는데, 그 이유는 그 정의에 명시된 희망가격이 현재 가격(천문 수치에 따라 다름)보다 훨씬 나쁜 방식으로 거래를 요청할 수 있기 때문입니다. 시장에서 즉시 집행됩니다.

실제 주문 실행 가격이 동일한 천문학적 가치로 주문에 표시된 가격보다 낫다는 사실이 여전히 실제로 긍정적인 슬리피지를 얻었다는 의미는 아니며, 이는 거래 계정에서 이익으로 전환될 수 있습니다. 굳이 말하자면, "속 빈 강정"이죠. 따라서 우리는 미끄러짐에 대한보다 정확한 정의를 사용합니다.

슬리피지의 효과는 FOREX 시장에서 거의 눈에 띄지 않습니다. 이 시장의 유동성 대부분은 은행 및 유동성 공급자와 같은 전문 업체에 의해 제공됩니다. 평균적인 개인 트레이더의 통화를 매매하는 것은 거의 항상 최상의 입찰가 또는 매수가에 해당합니다. 그렇기 때문에 외환 시장의 심도는 거래소 거래만큼 중요하지 않습니다.

필요한 골드를 구매한 후 위 표에 표시된 시장의 깊이가 변경됩니다.

우리에게 금을 판매한 판매자는 우리 덕에 목표를 달성했기 때문에 시장에서 물러날 것입니다.

가격, 골드 트로이 온스 당 미국 달러 온스 량 (계약) 1280.8 9











1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13

7번 테이블. 시장 심도의 유동성 변동

이제 방금 구매한 골드를 구매하려는 구매자에게 판매해 보겠습니다. 이러한 구매자는 테이블 하단에 표시되며 파란색으로 표시됩니다. 판매자의 유동성처럼 구매자의 유동성에도 제한이 있습니다. 구매자에게 금을 판매하는 경우에도 미끄러짐의 형태로 추가 비용이 발생합니다.

시장 심도에서 볼 수 있듯이 2온스는 $1279.8에, 15온스는 $1279.7에 판매할 수 있습니다. 이 경우 우리의 평균 판매 가격(금 청산 가격)은 온스당 $1279.71입니다. $1279.7에 체결한 계약이 더 적었다면 슬리피지는 훨씬 더 컸을 것입니다.

구매한 계약을 판매한 후 DOM의 상태도 변경됩니다. 이제 다음과 같이 보입니다.

가격, 골드 트로이 온스 당 미국 달러 온스 량 (계약) 1280.8 9



















1279.3 3 1278.8 13

8번 테이블. 시장 심도의 유동성 변동

우리의 선택으로 인해 상품의 전반적인 유동성이 감소한 것으로 나타났습니다. 이전에는 26골드 온스(17 + 3 + 5 + 1)가 판매되었지만 지금은 9온스만 있습니다.



수요 측면에서도 동일한 일이 발생했습니다. 트레이더 우리는 33개의 금 계약(2 + 15 + 3 + 13)을 매수할 준비가 되었지만 이제 16개만 매수했습니다. 일정량의 금을 다시 구매하려는 경우 유동성이 충분하지 않을 수 있으며 매수 주문이 부분적으로만 실행되거나 아예 실행되지 않습니다. 유동성도 필요하기 때문에 매도에도 동일하게 적용됩니다.

터미널의 실질 시장 심도에 빈 가격 레벨을 표시할 수 있으며 위 테이블에서처럼 비어있는 흰색 행으로 나타납니다. 빈 레벨들은 숨겨질 수도 있습니다. 예를 들어 MetaTrader 5에서 최대화 및 최소화 형태의 동일한 시장 심도는 다음과 같습니다.

3번 그림. 가격 갭이 있는 시장 심도 (우)와 가격 갭이 없는 시장 심도 (좌)





1.7. 어째서 가격은 변동하는가?

지금부터 우리가 취한 선택들을 차트 상에 시각화 해보겠습니다. X 축은 시간 또는 거래를 시간순으로 표시하고 Y 축은 금 가격을 보여줍니다.

빨간색 선은 최선의 매도 호가(Ask)를 시각화하고, 파란 선색은 최선의 매수 호가 (Bid)를, , 녹색 선은 마지막 거래(Last)를 보여줍니다.

우리가 체결한 딜은 차트 상에 삼각형으로 표시됩니다.

4번 그림. 시간에 따른 가격 변동 도표



차트에서 볼 수 있듯이 우리가 취한 선택들로 인해 전반적인 시장의 역동성이 감소되었을 뿐만 아니라 가격을 바꾸었습니다! 거래소의 가격은 마지막으로 체결된 거래의 가격( 마지막). 처음에 금을 사서 다른 가격에 팔았기 때문에 우리의 행동으로 인해 최근 가격이 계속 바뀌었습니다.

4번과 5번 딜에 주목해보십시오. 이 딜들은 가격이 같습니다. 이는 같은 가격 레벨에서도 다수의 구매자나 판매자가 존재할 수 있기 때문입니다. 하지만 각 딜에는 하나의 구매자와 하나의 판매자만이 존재할 수 있습니다. 만약 다수의 판매자가 있을 때에는 우리는 그 판매자들 각각에 대해 딜을 성립시킵니다. 그 각각의 딜의 양은 다를 수 있습니다. 그러면 그 딜들은 하나의 가격 레벨로 된 긴 틱을 형성하게 됩니다.



눈금 차트에서 여러 점(틱)으로 구성된 직선으로 나타납니다.





5번 그림. 틱

MetaTrader 5 터미널은 가격 역학 변화 다이어그램과 유사한 차트를 제공하여 실시간으로 매도, 입찰 및 최종 가격의 변화를 모니터링할 수 있습니다.

이 차트를 열려면 Market Watch 창에서 필요한 상품을 선택하고 Ticks 탭으로 전환하십시오.

6번 그림. MetaTrader 5의 틱 스트림 표현

이 차트에서 최선의 매도 호가(Ask)는 파란색 선으로 표시되고 최선의 매수 호가(Bid)는 빨간색 선으로 표시됩니다. 마지막 딜의 가격 (Last)는 이전 차트에서처럼 녹색 선으로 표현됩니다.

거래의 흐름(틱)은 이 문서의 "1.12 일반적인 공급과 수요, 매수 및 매도 주문" 섹션에서 볼 수 있는 특별 비디오에 나와 있습니다.

최고의 판매 가격(빨간색 선)과 최고 구매 가격(파란색 선)의 차이에 주의하십시오. 이 차이는 스프레드(spread)고 불립니다. 각 거래 스프레드가 증가함에 따라 최적의 가격으로 판매하거나 구매하려는 판매자와 구매자의 수가 점차 감소했습니다. 우리의 경우, 시장가로 매매했기 때문에 판매자와 구매자들의 주문을 만족시켰습니다. 그 후 그들은 시장을 떠났습니다. 우리는 시장 유동성을 "삼켰다"고 말할 수 있습니다. 반면, 시장 가격은 우리의 매매에 따라 움직였습니다. 우리가 거래하지 않았더라면 우리 상대였을 구매자와 판매자는 각자 제안된 가격을 받아들이고 거래해줄 사람을 기다리고 있었을 것입니다.

이 도표들은 거래를 시작한 당사자, 즉 매수 또는 매도를 원하는 당사자를 특히 잘 보여줍니다. 차트에서 볼 수 있듯이 우리의 매수 거래는 마지막 가격을 매도 호가와 같게 만들고 매도 거래는 마지막 거래 가격을 매수 호가와 같게 만들었습니다. 앞으로 완료된 모든 거래의 스트림은 모든 거래 "Time & sales"의 특별 테이블에서 MetaTrader 5에서 사용할 수 있습니다. 테이블에는 모든 약정 거래, 거래량, 가격, 거래를 시작한 사람(구매자 또는 판매자)이 표시됩니다.

이 창은 Quik 터미널에서 다음과 같이 보일 것입니다.





7번 그림. Quik 상의 모든 딜 테이블





1.8. 시장을 형성하는자들

가격 변동이 심한 순간에는 스프레드가 매우 커질 수 있고 유동성이 떨어질 수 있음을 기억하는 것이 중요합니다. 그러한 순간에 시장 가격으로 시장에 진입하는 것은 매우 비용이 많이 들 수 있습니다. 슬리피지의 가치는 상당할 것입니다. 이는 참여자 수가 적어 유동성이 낮은 시장에서 자주 발생합니다. 상대적으로 비활성화된 순간에도 이러한 시장에 진입하는 것은 미끄러짐과 스프레드에 대한 높은 비용을 동반할 수 있습니다. 매매에 소요되는 비용을 최소화하고 트레이더들이 시장에서 거래하도록 장려하기 위해 거래소는 시장 유동성을 합리적인 수준으로 유지하고 스프레드를 좁은 한도 내에서 유지하는 것을 주요 임무로 하는 전문 마켓 메이커를 유치할 수 있습니다.

만약 아까의 금 시장에 마켓 메이커가 있다면 시장 심도가 어떻게 보일지 한 번 봅시다.

가격, 골드 트로이 온스 당 미국 달러 온스 량 (계약) 1280.8 17 1280.3 3 1280.1 500 1280.0 1 1279.8 2 1279.7 500 1279.3 3 1278.8 13

9번 테이블. 시장 심도의 마켓 메이커

대부분의 양은 $1280.1 그리고 $1279.7 사이 레벨에 집중되어있습니다. 시장 깊이는 누가 금액을 제공하고 얼마나 많은 참가자가 이를 소유하고 있는지 보여주지 않습니다. 대량 미러 매수 및 매도 주문을 하는 전형적인 마켓 메이커에 속할 수 있습니다. 시장 조성자가 없는 경우 평균 가중 금 구매 가격은 $1,280.46이었고 마켓 메이커의 경우에는 $1280.1에 가깝습니다. 아마 우리도 마켓 메이커로부터 상당량의 금을 샀을 것입니다. 판매 효과는 감지할 수 없지만, 우리가 구매한 양이 미미하기 때문입니다.

마켓 메이커들은 교환 시장의 "방어자"입니다. 마켓 메이커는 유동성을 증가시키고, 스프레드가 넓어지는걸 막습니다. 러시아 옵션 시장과 같은 일부 유동성이 낮은 시장에서는 일반적으로 마켓 메이커가 거래의 상대입니다. 이 경우 다음과 같은 질문이 제기됩니다. 일반적으로 대기업인 경우가 잦은 마켓 메이커가 당신로부터 대량으로 구매하고, 당신에게 대량 판매할 의사가 있다면 미래 가격 변동에 대한 당신의 기대가 정말 맞겠습니까?

마켓 메이커의 운영은 그런 마켓메이커들이 기반을 둔 거래소에 의해 규제됩니다. 마켓 메이커는 일정 비율 동안 또는 특정 거래 시간 동안 시장에 있어야 하며 특정 한도 내에서 스프레드를 유지하고 일정량의 유동성을 제공해야 합니다. 그 대가로 거래소는 마켓 메이커들에게 수수료 감면 같은 특정 혜택을 제공하거나 마켓 메이커에게 약간의 수수료를 지불합니다.

그러나 거래소는 마켓 메이커에게 어떠한 이익도 보장하지 않습니다. 마켓 메이커들은 알아서 이익을 창출하면서 교환 규칙을 준수하는 자체 알고리즘을 개발해야 합니다. 마켓 메이커의 성공은 주로 수수료 비용이 낮기 때문입니다. 상당수의 전략들이 수수료를 줄이고 일반 환율에 거래하지않는 것으로도 꽤나 수익을 올리며, 마켓 메이커는 그 혜택을 받습니다.





1.9. 지정가 주문과 그 실행

지금까지 주문의 시장 실행을 자세히 조사하고 그러한 주문의 실행으로 인해 발생하는 효과를 설명했습니다.



슬리피지를 쌓아올리지 않을 것이고, 판매자나 구매자들이 제공하는 가격을 따르지 않는다고 상상해보십시오. 대신,우리만의 구매 및 판매 가격을 설정합니다. 이제 우리는 제품을 사고 싶을 때 판매자에게 가격을 제시하게 됩니다. 또한 우리가 판매하는 경우에는 구매자에게 가격을 제시할 것입니다. 이번에는 지정가 주문으로 17 금 계약을 구매해봅시다.

이하가 기존의 시장 심도입니다.

가격, 골드 트로이 온스 당 미국 달러 온스 량 (계약) 1280.8 17 1280.3 3 1280.1 5 1280.0 1 1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13

10번 테이블. 시장의 거래 심도

이 시장에는 금을 구매하고자하는 다른 구매자들도 있습니다. 최선의 구매 가격은 $1279.8인 상황입니다. (시장에서 구할 수 있는 모든 것 중) 최상의 가격을 설정하고 $1279.9 이하의 가격으로 17온스의 금을 구매할 준비가 되었다고 가정해 보겠습니다. 그래서 우리는 특정 가격에 금을 사도록 특별 지정가 주문을 내립니다.

주문이 전송되면 다른 참가자의 주문과 함께 DOM에 나타납니다.

가격, 골드 트로이 온스 당 미국 달러 온스 량 (계약) 1280.8 17 1280.3 3 1280.1 5 1280.0 1 1279.9 17 1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13

11번 테이블. 시장 심도 내 지정가 주문

시장 심도에 변화가 생겼습니다. 이제 17 온스의 금을 구매하려는 구매자를 볼 수 있게 되었습니다. 그게 바로 우리죠!



우리와 모든 시장 참가자는 지금 우리의 주문을 볼 수 있습니다. 이제 시장에서 금을 팔고자 하는 사람은 누구나 먼저 금을 우리에게 판매하고 다음 구매자에게만 진행합니다. 우리의 구매 제안이 가장 좋기 때문입니다. 그러나 시장 실행과 달리 지정가 주문의 실행은 보장되지 않습니다. 금을 판매할 판매자가 없으면 지정가 주문은 DOM에서 유지됩니다. 금을 판매할 판매자가 없으면 지정가 주문은 DOM에서 유지됩니다.

또한 구매자가 시장별로 금을 구매할 수 있으며, 이는 상승 슬리피지로 인해 마지막 거래의 가격을 변동시킬 것입니다. 다른 구매자는 이 변경 사항에 응답하고 우리보다 높은 지정가 주문을 열 수 있으며 이는 주문 대기열의 가장 높은 위치에서 우리를 이동할 것입니다.



누군가가 시장별로 10개의 금 계약을 구매한 후 시장 심도가 변경되는 과정을 다음에서 보실 수 있습니다.

가격, 골드 트로이 온스 당 미국 달러 온스 량 (계약) 1280.8 16











1279.9 17 1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13

12번 테이블. 시장 심도의 변화

우리가 제공하는 것보다 더 높은 가격으로 금을 살 준비가 된 구매자가 나타나면 우리는 아래로 이동합니다.

가격, 골드 트로이 온스 당 미국 달러 온스 량 (계약) 1280.8 16 1280.3 15 1280.1 10 1280.0 3 1279.9 17 1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13

13번 테이블. 시장 심도의 변화

우리의 지정가 주문이 시장 심도의 중앙으로 이동했습니다. 제일 비싸게 사는 매수 주문과 경쟁할 수가 없습니다. 만약 매수희망가가 계속 올라간다면 우리의 주문은 아예 체결되질 않을 것입니다.





1.10. 주문의 부분 실행

주문의 부분 실행은 거래 체결의 가장 중요한 기능 중 하나입니다. 부분 체결은 시장의 유동성이 충분하지 않거나 지정가 주문이 사용될 때 발생합니다.

지정가 주문의 흥미로운 부분은 지금 현재가보다 낮은 지정가를 명시하는 기능입니다.



다시 한 번 시장심도를 들여다봅시다.

가격, 골드 트로이 온스 당 미국 달러 온스 량 (계약) 1280.8 17 1280.3 3 1280.1 5 1280.0 1 1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13

14번 테이블. 시장의 거래 심도

지정가 주문을 $1280.0 이상으로 지정하여 지정가 구매 주문을 설정할 수 있습니다(예: $1280.3)! 이 경우 주문은 어떻게 실행될까요?

DOM에서는 세 명의 판매자가 명시된 가격보다 높거나 같은 가격으로 상품을 제공합니다. 그 상품량은 총 9 온스 (1+5+3) 입니다



교환은 지정가 주문을 우리 주문과 일치시키고 나머지 8(17 - 9 = 8) 온스의 금이 다음 판매자 대신 DOM에 나타납니다.

가격, 골드 트로이 온스 당 미국 달러 온스 량 (계약) 1280.8 17 1280.3 8 1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13

15번 테이블. 지정가 주문 체결

방금 우리의 지정가 주문이 부분 체결되었습니다. 명시된 볼륨 중 일부는 사용 가능한 판매자에 의해 즉시 채워지고 나머지 부분은 DOM에서 새 판매자를 기다리는 데 남습니다. 이것은 거래소 실행 모드에서 작동하는 모든 거래 시스템에 매우 중요합니다. 주문이 부분적으로 실행되고 현재 가격보다 더 낮은 가격으로 지정가 주문을 할 가능성을 고려해야 합니다. 이 지정가 주문이 얼마나 더 버틸지는 알 수 없습니다. 유동성이 높은 시장에서는 완전히 메워질 것입니다. 언제가 되건, 우리의 가격에 동의하는 판매자가 와서 우리의 수요를 충족시킬 것입니다. 주문이 취소될 때까지 부분적으로 채워진 상태로 남아 있을 수도 있습니다.

지정가 주문을 사용하면 최대 슬리피지를 쉽게 제어할 수 있습니다. 슬리피지를 일정 수준으로 제한하려면 딱 그 레벨에서 지정가 주문을 설정하기만 하면 됩니다. 동시에 체결가는 거기에 표시된 가격보다는 나을 것입니다. 그리고 적어도 부분적으로나마 유동성이 어느 정도 채워질 것입니다.





1.11. 지정가 및 시장가 주문의 속성

지금까지 주문의 기본 유형을 살펴보았습니다. 시장과 지정가 주문들의 특성을 들여다 볼 때가 되었습니다. 중요한, 그리고 기초적인 특성을 중점적으로 보겠습니다.

시장가 주문은 이행을 보장하지만 가격을 보장하지는 않습니다. 지정가 주문은 체결가를 보장하지만 실행을 보장하지는 않습니다.

시장가 주문은 체결가가 낮아지는 경향이 있어 슬리피지에 취약하게 하지만, 반드시 체결됩니다. 지정가 주문은 체결가를 변경하진 않기때문에 슬리피지에 면역이지만 체결여부를 보장할 수가 없습니다.

물론 시장가 주문 역시도 유동성이 부재한 경우에는 체결되지 않을 가능성은 존재합니다. 하지만 그렇게 유동성이 낮은 시장은 무조건 피해야하며, 우리는 그런 극단적인 예시는 고려하지 않을 것입니다.

우리는 또한 하나 이상의 거래를 체결함으로써 주문이 실행된다는 것을 발견했습니다. 주문은 완전히, 부분적으로 체결되거나, 어쩌면 전혀 실행되지 않을 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 거래 시스템을 개발할 때 고려해야 하는 중요한 기능입니다. 이러한 속성은 거래와 주문이 서로 결합되어 진입점과 종료점이 있는 단일 논리적 트랜잭션을 구성하고 손절매 및 이익 실현 작동을 구현하는 주문을 지원하는 헤지 터미널 유형 시스템에서 훨씬 더 중요합니다.

트레이더가 사용할 주문 유형을 결정합니다. 그러나 어떤 주문 유형도 다른 유형에 비해 명확한 이점이 없습니다. 변동성이 큰 시장에서는 지정가 주문을 하고 부분적으로 실행되거나 전혀 실행되지 않는 것보다 시장 주문을 사용하여 큰 슬리피지로 진입하는 것이 때때로 더 좋습니다.



유동성이 높은 시장과 소량 거래 시 미끄러짐이 적고 시장 주문의 결과 비용이 부분 실행의 경우 손실 이익 비용보다 적을 수 있습니다. 반면 유동성이 낮고 느린 시장에서는 시장가 주문을 하는 것이 매우 위험합니다. 이런 시장들에서는 큰 슬리피지가 발생할 수 있으며 이로 인해 트레이더가 파산할 수도 있습니다. 어떤 경우이든 기대치와 시장이 제시할 수 있는 가격 사이의 균형을 유지하도록 노력하십시오.





1.12. 일반적인 수요와 공급, 매수 및 매도 주문

지금까지 지정가 주문과 그 체결 기능에 대해 들여다 보았으니, 이젠 모스크바 거래소와 같은 중앙 집중식 거래소에서 관찰할 수 있는 몇 가지 흥미로운 속성으로 넘어갈 수 있습니다.

매일 수만 명의 트레이더가 거래소에서 거래를 합니다. 많은 트레이더들이 지정가 주문을 하고 많은 트레이더들이 현재가로 구매합니다. 현재가 딜은 즉시 실행됩니다. 상대적으로 말하자면, 트레이더는 시장에 진입하여 현재 가격을 보고 구매합니다.



매수하는 순간까지 그 트레이더의 의도는 알 수 없습니다. 지정가 매매의 경우 상황이 달라집니다.

기억하시겠다시피 지정가 주문으로는 가격이 변동되지 않습니다. 법칙대로 DOM 내에 자리를 잡고 매수 혹은 매도 가격이 딱 맞을때까지 처리되지않고 기다립니다. 이로인해서 각 거래소에서는 그러한 보류 의도에 대한 인상깊은 통계를 뽑을 수 있습니다. 예를 들어, 실시간으로 구매자와 판매자의 총 수는 물론 전체 수요와 공급량을 볼 수 있습니다.

총 수요 는 지정(보류) 가격으로 매수 신청해둔 총 계약 수입니다. 실제로는 이 총 수요라는 것은 수요측 DOM의 총 유동성입니다.

는 지정(보류) 가격으로 매수 신청해둔 총 계약 수입니다. 실제로는 이 총 수요라는 것은 수요측 DOM의 총 유동성입니다. 총 제안 은 지정(보류) 가격으로 매도 신청 해둔 총 계약 수입니다. 총 수요와 유사하게 총 공급은 공급 측면에서 DOM의 총 유동성을 보여줍니다.

은 지정(보류) 가격으로 매도 신청 해둔 총 계약 수입니다. 총 수요와 유사하게 총 공급은 공급 측면에서 DOM의 총 유동성을 보여줍니다. 총 판매자 수 는 자산을 지정된 제한 가격으로 판매할 의사가 있는 총 판매자 수입니다.

는 자산을 지정된 제한 가격으로 판매할 의사가 있는 총 판매자 수입니다. 총 구매자 수는 지정된 제한 가격으로 자산을 구매할 의사가 있는 총 구매자 수입니다.

전체 수요/공급 역학에 대한 정보와 참가자 수의 변화를 분석하면 예측된 군중 행동을 기반으로 흥미로운 전략을 개발하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 전략을 '감정 분석'이라고 합니다.

거래소 특성상 실시간으로 정보가 제공됩니다. MetaTrader 5는 이러한 정보를 수신합니다. 그러나 MetaTrader 5 터미널은 Quik에서 수행되는 방식으로 이 정보를 시각화하는 테이블이나 차트를 제공하지 않습니다. 그러나 MetaTrader 5용 특수 프로그래밍 언어 MQL5를 사용하면 사용자가 필요로 하는 정보를 정확히 표시하는 모든 종류의 사용자 테이블 또는 특수 틱 차트를 생성할 수 있습니다. 이러한 프로그램의 개발은 이 문서에서 다룰 내용을 넘어서므로 지금은 그러한 "인디케이터"(시간이 많이 소요되는 작업이지만 매우 흥미로웠을 것입니다).정보를 사용자가 필요로 하는 대로 정확하게 프로그래밍하지 않을 것입니다.



레디메이드 솔루션을 사용해봅시다. 무수한 수의 프로그램들이 MetaTrader 5용으로 작성되었습니다. 이들 프로그램은 무료 코드 베이스 또는 MetaTrader용 거래 애플리케이션의 전문화된 마켓에서 얻을 수 있습니다.



마켓에는 유료 무료 프로그램이 모두 존재합니다. 그러한 프로그램 중 하나가 Yuri Kulikov의 IShift입니다. IShift는 수요와 공급의 변화, 그리고 교환 계약을 사고 팔려는 트레이더의 수를 실시간으로 모니터링하도록 설계되었습니다. 이것이 바로 이러한 속성을 보여주기 위해 필요한 것입니다.

이 프로그램에서는 수요와 공급의 역학 관계가 맨 위에 표시됩니다. 비디오의 맨 처음에는 "세션 매수/매도 볼륨 감정" 화살표로 강조 표시되어 있습니다.





This information is only available on centralized exchanges. 이를 통해 중앙 집중식 시장에서만 작동하는 고유한 전략을 만들 수 있습니다.





1.13. MetaTrader 5 및 MetaTrader 4의 마커 주문 실행 시스템 및 거래 프레젠테이션 비교

이전 터미널 버전 MetaTrader 4는 트레이더의 행동을 단순화하여 표현합니다. MetaTrader 4에서 모든 거래는 실제로 주문으로 나타납니다. MetaTrader 4의 주문은 보류, 취소, 활성 및 종료될 수 있습니다. 위에서 설명한 바와 같이 교환 주문은 매수 또는 매도 주문이기 때문에 교환에서 "개방" 및 "청산" 주문의 개념은 무의미합니다. 이들 주문은 처리되거나 안되거나 입니다. 주문을 현재 가격으로 "종료"하거나 되팔 수 없습니다. 거래소에 반대 주문을 보내야 이 주문을 기반으로 구매한 자산을 팔거나 되살릴 수 있습니다.

따라서 교환 주문, 특히 MetaTrader 5 주문은 MetaTrader 4의 주문 개념과 크게 다릅니다. An order in MetaTrader 4 is a kind of MetaTrader 4의 주문은 시장 진입과 퇴출을 결합한 일종의 거래입니다.transaction that combines market entry and exit. 선택적으로 이 거래에 대한 최대 손실을 제한하고(손절매) 특정 레벨의 이익을 고정하기 위한 추가 조건을 포함할 수 있습니다(이익 실현). MetaTrader 5의 주문은 실제로 있어야 하는 것입니다. 매수 또는 매도 주문입니다.

MetaTrader 4에서 체결된 주문은 누가 그것을 체결했는지에 대한 정보를 제공하지 않습니다. MetaTrader 5에서 주문은 딜로 체결됩니다. 이러한 딜 들은 얼마나 많은 계약자가 우리의 주문을 얼마에 체결했는지에 대한 내용을 제공합니다. 이 정보의 가용성은 실행 투명성을 높입니다.

MetaTrader 5에서 시장 심도를 분석하는 동안 거래를 시작하기 전에 대략적인 슬리피지를 계산할 수 있습니다. 이는 MetaTrader 4는 제공하지 않는 기능입니다.

MetaTrader 5는 주문 및 거래의 독립적인 표현을 통해 부분 주문 채우기의 투명한 모드를 제공합니다. 사실, 이 주문과 관련된 총 거래량은 주문에 명시된 금액과 같거나, 즉 주문이 실행되었음을 의미하거나 더 적습니다. 그러면 주문이 진행 중이거나 부분적으로 체결된 것으로 간주될 수 있습니다. MetaTrader 4에서 주문 체결은 실제 조건에서는 부분체결에 지나지않을 수도 있습니다. 이 경우 부분 이행이 실제 유동성 부족의 결과인지, 성공적인 거래에 대한 브로커의 대응 때문인지 명확하지 않습니다. 그냥 부분 체결(딜)을 확인하게 도와줄 정보를 전혀 제공하지 않습니다.

특정 경우에만 거래 체결을 실행하는 것은 별도의(일시적인) 사건일 수 있습니다. 주문 체결에는 종종 시간이 걸립니다. 지정가 주문의 부분 이행을 설명하는 섹션에서 이러한 성능의 예를 참조하십시오. 이 주문의 일부는 여러 딜로 채워졌고 다른 부분은 적절한 가격을 기다리며 "대기" 모드에 들어갔습니다. 이 경우 주문은 체결 과정에 있으며 점점 더 많은 딜이 이루어집니다.

딜 덕분에 주문 상태는 항상 매우 명확하고 투명합니다. 주문 체결 단계는 필요할 때마다 모니터링할 수 있습니다. MetaTrader 4에서는 주문 상태는 체결중에는 정의되지않습니다. 체결 중에는 어떤 일이 벌어지는지 알 수가 없습니다.

챕터 2. 모스크바 거래소 파생 상품 부문에서 활용하는 청산법

이 챕터는 모스크바 거래소의 파생 상품 부문에서 이미 매매하고 있는 트레이더들과, 모스크바 거래소에서 미래에 파생 상품을 매매할 계획이 있는 분들을 대상으로 쓰였습니다.

첫 번째 장에서 우리는 구체적인 거래소 가격에 대해 논의했습니다. 이제 거래소가 당사자 간의 거래를 규제하는 방법을 배울 시간입니다. 이 정보는 거래소 측의 브로커가 우리의 포지션 및 예정 딜을 어떤 관점에서 보는지 더 잘 이해하는 데 도움이 될 것입니다. 이러한 브로커적 관점은 모든 매매 활동이 상호 독립적이며 각기 다른 매매 결과로 받아들여지는 MetaTrader 4의 방식과 크게 다릅니다.

지금부터는 모스크바 거래소의 파생 상품 시장, 즉 선물과 옵션이 거래되는 섹션의 예를 통해 청산에 대해 알아볼 것입니다. 이는 2011년 MetaTrader 5가 MICEX(모스크바 국제 화폐 거래소)와 단일 모스크바 거래소로 통합된 RTS(러시아 무역 시스템)에 대해 인증을 받았기 때문입니다.





2.1. 선물의 개념

선물 및 선물 기반 옵션은 모스크바 거래소의 파생 상품 섹션에서 거래됩니다.

선물은 상품 공급에 대한 표준화된 계약으로, 선물 만기라고 하는 특정 날짜까지 유효합니다.

상품은 회사 주식, 금, 통화 또는 주가 지수와 같이 물리적 실체가 없는 모든 자산으로 나타낼 수 있습니다. 선물 계약은 매도자와 매수자 간의 계약입니다. 매도자는 미래(인도일)에 해당 자산을 인도할 것을 약속하고 매수자는 이때 합의된 가격으로 매도자로부터 자산을 그 때 구매하는 데 동의합니다. 분명히 자산 가격은 인도일까지 오르거나 내릴 수 있습니다. 따라서 선물 계약의 매도자와 매수자는 가격 변동과 관련된 위험을 감수합니다.

선물 만기일이 도래했을 때, 만약 가격이 낮아졌다면 매도자가 이득을 봅니다. 매도자는 이미 그 시점의 가격보다 더욱 높은 가격에 해당 자산의 판매를 마쳤기 때문입니다. 반대로, 선물 만기일이 도래했을 때, 만약 가격이 높아졌다면 매수자가 이득을 봅니다. 매수자는 이미 그 시점의 가격보다 더욱 낮은 가격에 해당 자산의 구매를 마쳤기 때문입니다. 따라서 계약 협상 당시의 가격과 만기일 간의 가격의 차이가 중요합니다. 매도자와 매수자가 현물을 주고받지 않기로 협상하는 방법도 있습니다. 대신 매도자와 매수자는 계약 체결 시점의 매매가와 만기일 시점의 매매가 사이의 차액을 넘길 수 있습니다. 이러한 종류의 결제가 포함된 선물 계약을 현금 결제방식이라고 합니다.

이에 반해 만기 후 현물이 인도되는 선물은 실물인수도(physical delivery)이라고 합니다. 인도 절차에 대한 설명은 이 문서에서 다룰 범위를 벗어납니다. 따라서 우리의 예에서 선물은 이해하기 쉽고 만기까지의 결제 모델이 인도 가능한 실물 선물과 유사하기 때문에 현금 결제 방식 선물을 의미합니다. 실제로 현금 결제 선물은 두 당사자 간에 협상되는 차액 계약 또는 차액 계약(CFD)과 유사하지만 더 큰 투명성이 특징이며 모스크바 거래소 파생 상품 섹션처럼 중앙 집중식 거래 플랫폼에서 거래됩니다.

정산 시 가격 변동으로 인해 한쪽 당사자는 부정적인 결과를, 다른 한쪽은 긍정적인 성적표를 받아들여야한다는 것은 자명합니다. 그들의 결과는 절대적인 측면에서 다르지만 모듈로(modulo)는 동일합니다. 따라서 선물 거래는 제로섬 게임이라고 말할 수 있습니다. 손실과 이익의 양은 관련된 모든 사람에게 동일하지만 그들 사이에 불균등하게 분배될 수 있으므로 정보가 부족한 시장 참가자를 희생시키면서 이익을 얻을 수 있습니다.

다음 예를 분석해 보겠습니다. 2014년 8월 5일 오전 10시에 우리는 현금 결제형 금 선물 계약을 트로이 온스당 $1292.1에 샀습니다. 즉, 롱 포지션에 들어갔습니다. 선물 만기일은 2014년 8월 7일 18:45입니다. 이때까지 금 가격이 상승하여 $1306.6에 도달한다고 가정합니다. 당사 계약의 두 번째 당사자는 이러한 가격의 차액을 당사에 지불하는 데 동의합니다.

따라서 만료 시점에 두 번째 당사자로부터 $14.5($1306.6 - $1292.1 = $5.14)의 이익을 받게 됩니다. 이 기간 동안 금값이 떨어지면 차액을 지불하게 됩니다.

아래 그림은 이러한 상황을 보여줍니다.

Figure 8. 선물 계약과 만기일

수직 점선은 선물 계약 만료로 인한 포지션 진입 및 퇴장을 나타냅니다.

그러나 우리는 선물의 만료를 기다릴 필요가 없습니다. 우리는 구매한 계약을 다른 참가자에게 판매함으로써 언제든지 거래를 종료할 수 있습니다.



이 경우 결제는 만료 시와 동일합니다. 계약 매수와 매도의 차이는 당사 계정에서 상각되거나 차감됩니다. 그러나 이 가격 차이를 계산하는 방법에는 몇 가지 특정 기능이 있습니다. 이러한 차이점과 그 차이점이 말하는 점에 대해서는 나중에 배우게 되실겁니다.





2.2. "미결제약정"과 "미결제약정 총수"의 개념

선물 거래의 정의에는 선물 거래만이 가질 수 있는 매우 흥미로운 요소가 있습니다.

주식이나 통화와 같은 현물 상품과 달리 선물에는 항상 두 명의 계약자가 있습니다. 그들 중 하나는 계약을 매도하고 다른 하나는 매수합니다.



가령 트레이더 A가 선물 계약을 매수하기로 결정했다고 가정해보겠습니다. 시장에는 두가지 옵션이 있습니다.

트레이더 A는 트레이더 B로부터 선물 계약을 재매수할 수 있으며, B는 이전에 매수한 계약을 매도하기로 결정했습니다. 실제로는 트레이더 B는 계약에 따른 자신의 권리를 트레이더 A에게 양도하는 것입니다 이 경우 새로운 선물 계약을 체결할 필요가 없으며 트레이더 B에서 트레이더 A에게 이전 계약을 양도하기만 하면 됩니다. 이 경우 트레이더 B가 시장에서 퇴장하고 반대로 트레이더 A가 그 자리를 메웁니다. 총 참가자 수는 변경되지 않습니다. 시장에 진입한 트레이더 A는 바로 계약 소유권을 양도할 참여자를 발견하지 못합니다. 이 경우 A는 새로운 트레이더 C가 새로운 계약을 협상하고 선물을 매도하여 새로운 계약에 서명하고 새로운 트레이더에게 선물을 매도할 때까지 기다려야 합니다. 이 경우 총 참가자 수가 2명 증가합니다. 새로운 트레이더 A와 C가 시장에 등장합니다.

총 포지션 수는 선물 계약에 대해 체결된 총 포지션 수입니다. 각 계약에는 두 명의 참여자가 있으므로 총 포지션 수는 항상 짝수 값입니다.

미결제약정(Open interest) 혹은 OI는 협상된 선물 계약의 수입니다. OI 값을 계산하려면 포지션의 총 수를 2로 나누면 됩니다.

총 참여 수는 증가하거나 감소할 수 있습니다. 비슷한 이유로 어느 거래에 참여중인 두 참여자들이 시장에서 철수하기로 합의하면 계약이 취소됩니다. 이 경우 하나의 계약에 두명의 관계자가 존재하기 때문에 총 참여자 수는 2명 줄어들고 총 계약 수를 나타내는 미결제약정은 1건 감소합니다.

특수한 조직구조로 인해 모스크바 거래소는 총 시장 참가자 수를 실시간으로 추적할 수 있는 독특한 능력을 지니고 있습니다. 다른 시장에서는 일반적으로 그런 정보를 제한적으로밖에 얻을 수 없습니다. 예를 들어, 시카고 상품 거래소(Chicago Mercantile Exchange, CME)에서 미결제약정에 대한 정보는 하루가 끝날 때만 계산되며 거래 완료 후 며칠이 지나야 게시됩니다.

MetaTrader 5에서는 미결제약정(오픈 포지션 수)에 대한 정보가 실시간으로 제공되지만 이를 접근하기 위해서는 MQL5로 짜인 특수 프로그램이 필요합니다. 이에 대한 정보와 그러한 프로그램에 대한 정보는 이 문서의 "1.12. 공통 수요와 공급, 구매 및 판매 주문"에서 찾아볼 수 있습니다.





2.3. 선물 마진. "레버리지"의 개념

선물은 상품 자체가 아니라 상품 계약이기 때문에 상품을 소유하지 않고도 상품을 사고 팔 수 있습니다. 한편으로 참가자는 가격에 관계없이 상품을 거래할 수 있지만, 다른 한편으로는 거래소 참가자의 소액 예금에는 절대 가격 역학이 너무 클 수 있습니다.

예를 들어 금 가격이 $1292.1에서 $1306.6으로 변경되면 금 가격이 1.1%(($1306.6 - $1292.1)/$1292.1) 상승했다고 말할 수 있습니다. 한편, 계좌에 $100을 든 채로 선물 매도 계약에 진입하게되면 비슷하게 금 가격이 변동하면서 $5.14를 상각하게되고 이는 계좌에 -14.5%를 찍게 합니다. 꽤나 큰 수치입니다.

참가자의 능력과 시장에서 거래하려는 의욕 간의 균형을 맞추기 위해 거래소는 초기에 초기 증거금 (Initial Margin) 또는> IM을 부과하는데 이는 참가자의 지불 능력을 보장하는 특별 보증금이라고 할 수 있습니다. The ratio between the initial margin and the current level of prices of the futures contract is called maximum leverage. 고전적인 정의에 따르면 레버리지는 자산을 구매하는 데 사용되는 자본과 차입금의 비율입니다. 선물 거래에서는 상품의 물리적 구매가 없기 때문에 차입 자금의 개념이 사용되지 않습니다. 브로커는 우리에게 신용을 제공하고 우리는 사용에 대한 이자율을 지불하지 않습니다.

모스크바 거래소의 파생상품 시장에서 거래되는 금에 대한 선물 계약 사양의 예를 살펴보겠습니다.

모스크바 거래소에 대한 액세스를 제공하는 브로커 중 하나에 연결된 MetaTrader 5를 엽니다. Market Watch에서 "GOLD-9.14"가 있는 경우 선택하거나 "Symbols" 창에서 이 상품을 선택하여 추가합니다.





9번 그림. MetaTrader 5 메뉴를 통해 도구 상세에 액세스

마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 이 도구의 본문 메뉴를 열고 "Specification..."으로 이동합니다.





10번 그림. 선물 계약 상세 창

기기의 초기 마진 값은 "초기 마진" 필드에 지정됩니다. 5267.08 루블의 가치에 해당합니다. 모스크바 거래소의 모든 계산은 루블로 수행되므로 모든 값은 루블로 지정됩니다. 이 수치가 의미하는건 뭘까요?

계약이 체결되면 브로커는 이 금액을 증거금으로 당사 계정에 잠급니다. 총 계정 잔고가 5268루블이면 1트로이 온스를 사거나 팔기 위해 하나의 선물 계약을 살 수 있습니다. 현재 금 가격은 1292.1 미국 달러이고 1 미국 달러당 환율이 38.7365 루블이므로, 이 경우 조건부 레버리지는 ($1292.1 * 38.7365)/5268 루블 = 9.5 또는 1:9.5로 표기할 수 있겠습니다.

개시 증거금이 선물 계약의 기초가 되는 상품 가격보다 훨씬 낮기 때문에 선물과 무위험 자산을 결합한 복잡한 분산 전략을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 단순히 금을 사는 대신 1:1 레버리지로 현금 결제 금 선물을 구매할 수 있습니다. 초기 증거금과 동일한 금액을 예치금으로 가지고, 가격 하락 리스크를 커버할 추가 자금을 준비함과 동시에 은행 이율이 반영된 리스크 제로 계좌에 잔액을 예치합니다.





2.4. 청산의 개념

가격은 계약 협상의 순간부터 만료될 때까지 크게 변경될 수 있습니다. 때로는 구매 또는 판매 가격과 최종 가격 간의 차이가 너무 커서 거래 당사자 중 한 명이 의무를 이행하지 못할 수 있습니다. 이를 피하기 위해 거래소는 정기적으로 모든 참가자 간에 전환을 제공하여 가격 차이를 특정 참가자의 손익으로 변환합니다.

이러한 재분배를 청산 절차라고 합니다. 청산을 수행하기 위해 거래소는 청산소(clearing house)라는 특별한 독립 금융 기관을 고용합니다. 이는 당사자 간의 이해 충돌을 방지하고 계산의 투명성과 공정성을 보장하는 방법입니다.

청산 절차를 통해 거래소는 트레이더들의 리스크를 제어하고 당사자 간의 의무 이행을 보장합니다. 모스크바 거래소의 경우, 계정에 대한 실제 입금 및 출금은 MetaTrader 4에서와 같이 주문 청산 시점이 아니라 청산 시점 또는 당사자 간의 결제 시점에 발생합니다.

MetaTrader 4 및 5를 통해 액세스를 제공하는 브로커는 실시간으로 고객의 리스크를 제어합니다. MetaTrader 5의 오픈 포지션이나 MetaTrader 4의 주문이 심각한 손실 레벨에 도달하면 브로커는 추가 증거금(마진 콜)을 요구하여 즉시 닫습니다. 모스크바 거래소에서는 청산 시 당사자 간의 실제 자금 재분배가 청산 중에 발생하기 때문에 개시 증거금 증가 요구 사항이 청산 시 발생합니다.

청산 과정은 복잡하고 시간이 꽤나 소요됩니다. 모스크바 거래소(MICEX 및 FORTS의 후속)에서는 하루에 두 번 청산이 이루어집니다. 14:00~14:03(일중 청산) 및 18:45~19:00(저녁 청산)입니다. 이 시간 중에는 매매가 불가능합니다. 청산을 위해 거래를 종료하기 전에 거래소는 마지막 거래의 가격을 고정합니다. 이 가격은 청산가(clearing price)라고 불립니다. 모든 거래 참가자의 정산 가격입니다. 이전 청산 당시 열린 모든 거래 및 포지션은 이 가격과 일치합니다. 조금 후에 일일 청산을 살펴보겠지만 지금은 주요 저녁 청산에 집중해 보겠습니다.





2.5. 청산을 통한 포지션 롤오버

우리의 긴 금 포지션으로 돌아가 브로커와 청산소의 관점에서 분석해 보겠습니다.

해당 트레이더의 롱 포지션은 2014년 8월 05일 10:00에 $1292.1의 가격으로 시작되었으며 2014년 8월 7일 18:45에 $1306.6의 가격으로 청산되어 +$14.5의 결과를 얻었습니다. 그러나 이벤트 사이에 이틀이 지나고 청산소는 3번의 재계산을 거쳐 해당 정산가를 고정했습니다.

다음은 시간, 가격 및 이벤트가 포함된 테이블 형태의 매매 포지션입니다.

일자 가격, 미국 달러 사건 05.08.2014 10:00 1292.1 금 롱 포지션 진입 05.08.2014 18:45 1284.9 저녁 청산. 06.08.2014 18:45 1307.6 저녁 청산. 07.08.2014 18:45 1306.6 저녁 청산. 선물 만기. 롱 포지션 청산.

16번 테이블. 청산을 통한 포지션 롤오버

일반적으로 우리의 롱 포지션은 세 부분으로 나눌 수 있으며, 각 부분에는 조건부 진입 및 청산 가격과 재무 결과(진입 가격과 퇴출 가격의 차이)가 있습니다. 일련의 과정은 MetaTrader 5에서는 롤오버라고 불립니다.

다음은 세분화를 시각화한 표입니다.

기간 가격

(엔트리), 미국 달러 가격

퇴장 시, 미국 달러 재무

결과, 미국 달러 사건 개시 05.08.2014 10:00 - 05.08.2014 18:45 1292.1 1284.9 -7.2 롱 포지션 진입 05.08.2014 19:00 – 06.08.2014 18:45 1284.9 1307.6 +22.7 청산을 통한 롤오버. 06.08.2014 19:00 – 07.08.2014 18:45 1307.6 1306.6 -1 청산을 통한 롤오버. 최종 결과 +14.5 선물 만기, 롱 포지션 청산.

17번 테이블. 청산을 통한 롤오버.

두 경우 모두 총 결과는 동일하고 $14.5와 동일하지만 첫 번째 경우에는 포지션 시가와 종가 사이의 차이를 계산하는 데 한 번만 계산이 수행되는 반면, 두 번째 경우에는 더 복잡한 계산이 수반되어 분할됩니다. 포지션를 세 기간으로 나눕니다. 두 경우의 결과는 항상 동일합니다. 청산 가격의 레벨은 얼마든지 될 수 있기 때문에 마지막 거래의 실제 가격과 같을 필요는 없습니다.

가격을 다른 청산 가격으로 대체하여 쉽게 확인할 수 있습니다. 다시 말하지만, 결과는 고전적 계산과 같습니다. 청산 전 첫째 날의 가격 차이에서 파생된 추가 손익은 항상 둘째 날의 추가 손실 또는 이익으로 덮이기 때문입니다. 그러나 청산 가격이 터미널을 통해 액세스할 수 있는 마지막 거래의 가격과 항상 정확히 같은 것은 아닙니다.

위의 예에서 포지션 롤오버는 실제로 세 개의 독립적인 포지션을 생성합니다. 이러한 포지션에는 개별 진입 및 퇴장 가격과 재무 결과가 있습니다(위 표 참조). 원칙적으로는 포지션이 생성되어야 하지만 MetaTrader 5에서는 트레이더의 편의를 위해 청산 후에는 새로운 포지션이 생성되지 않습니다.

대신 이전 포지션을 그대로 두고 진입 가격만 변경시킵니다. 이 진입가는 마지막 청산가와 같습니다. 이에 따라 포지션의 미실현 이익이 변경됩니다. 따라서 롤오버 후에도 해당 포지션은 여전히 존재하지만 실제로는 시가와 미실현 재무 결과가 있는 또 다른 포지션입니다.

위의 테이블은 아래 차트를 보면 더 쉽게 이해할 수 있습니다.

11번 그림. 청산 과정 및 포지션 롤오버



2.6. 변동 마진 및 장 중 청산

변동 마진(증거금)은 청산으로 고정되지 않는 계정에 대한 유동 재무 결과입니다. 변동 마진은 현재 가격을 기반으로 거래 및 미결 포지션의 대략적인 재무 결과를 계산하는 지표입니다. 외환거래 시장의 변동 마진과 유사한 것은 자본(equity)의 개념입니다. 외환거래시장에서는 변동 손익은 언제까지고 그대로 남을 수 있습니다.

모스크바 거래소의 저녁 청산은 트레이더의 희망에 관계없이 변동 마진을 고정하고 트레이더의 계정에 청산의 적절한 재무 결과를 반영합니다. 따라서 매일 저녁 청산 시 변동 마진이 재설정됩니다.

장 중 청산은 모스크바 거래소가 시장 참가자의 현재 포지션을 평가하고 그들 사이의 위험을 보다 정확하게 재분배하기 위해 수행하는 특별한 중간 청산입니다. 장 중 청산시점까지 변동증거금은 중개계좌의 적립금 특별란에 기록됩니다. 변동 증거금과 달리 누적 수입은 신규 거래를 하고 상품의 누적 포지션을 높이기 위한 추가 개시 증거금으로 사용할 수 있습니다. 그러나 누적 소득은 주요 저녁 정산 계산에 사용되지 않으므로 장중 청산 절차는 일반적으로 무시할 수 있습니다.





2.7. 상한 및 하한 가격 제한

장 중 및 저녁 청산 절차는 거래소 매매 참가자 간의 재정적 책임 재분배에 효과적으로 대처하고 위험을 효과적으로 통제합니다. 하지만 이런 수단들만으로는 부족한 경우가 가끔 있습니다. 특히 극적인 순간에는 시장 가격이 단기간에 크게 변동하여 다음 청산 시점까지 많은 참가자가 재정적 의무를 이행하지 못할 수 있습니다. 이러한 상황을 피하기 위해 거래소는 가격 상한 및 하한을 설정하고, 이 가격 레벨에 도달하면 참가자 간의 거래 주문 수락 및 부채 재분배가 일시적으로 중단됩니다. .

가격 제한은 새로운 거래 세션이 열릴 때 각 시장에 대해 개별적으로 설정됩니다. 한도에 도달하면 거래소는 몇 분 동안 특정 주문의 흐름을 제한하고 당사자 간에 위험을 재분배한 다음 제한을 제거하여 현재 가격을 기반으로 계산된 새로운 한도를 설정합니다. 리스크 통제 및 교환 제한을 통해 참여자들이 일단 흥분을 가라앉히는 계기를 제공할 수 있습니다. 매우 자주 한도에 도달하면 시장이 역전되거나 조용히 거래되기 시작합니다. 그러나 이런 제한에 도달하는 일은 드뭅니다. 따라서 이러한 경우에는 가격 행동에 대한 설득력 있는 통계를 도출할 수 없습니다.

제한 레벨은 모스크바 거래소의 공식 웹사이트에 명시되어 있습니다. 예를 들어, 당일(2014년 12월 12일)의 USD/RUB 환율 선물 Si-12.14의 가격 제한을 보려면 그림에서 사양의 관련 섹션을 확인하십시오. 아래에 빨간색 프레임으로 표시됩니다.





12번 그림. 계약 상세 페이지의 가격 상하한

MetaTrader 5에서 가격 한도는 소프트웨어 인터페이스를 통해 접속할 수 있습니다. 예를 들어 가격 제한은 스크립트를 사용하여 얻을 수 있고 터미널 패널에 표시할 수 있습니다.

2014.12 . 12 13 : 04 : 07.875 GetLimitValue (Si- 12.14 ,H1) Lower price limit: 54177 2014.12 . 12 13 : 04 : 07.875 GetLimitValue (Si- 12.14 ,H1) Upper price limit: 57243

-->

이제 차트에서 가격 제한에 도달하는 방법을 살펴보겠습니다. 선물 계약 Si-12.14를 봅시다. 이 계약은 루블의 역사에서 극적인 순간을 하이라이트로 삼고 있습니다. 사실, 이건 루블의 세계적인 평가 절하가 있던 시기입니다. 그러한 순간에는 변동성이 매우 높고 한계에 매우 자주 도달합니다.









13번 그림. 가격 한도 도달



차트에서 가격 제한에 도달하면 시가 고가 저가 종가가 동일한 여러 막대의 행으로 나타납니다. 한 세션 동안 여러 제한이 있을 수 있습니다. 한도에 도달하면 주문은 계속 수락되지만 이러한 주문의 가격은 상한가보다 높거나, 하한가보다 낮게 설정되는 것이 불가능합니다. 그렇지 않으면 거래소에서 주문을 거부합니다.

트레이딩 봇 입장에서는 한도 도달은 꽤나 큰 문제입니다. 그런 상황을 올바르게 식별할 줄 알아야하고, 그 상태에서 논리를 올바르게 실행시킬 필요가 있습니다. 이러한 상황은 드물지만 잘 설계된 봇은 이러한 상황도 염두에 두어야 합니다.





2.8. 전환 작업 및 표시 비율 계산

포인트의 계산 값이 항상 동일한 경우에만 클래식 및 교환 계산의 결과가 일치합니다. 만약 선물 가격이 트레이더의 계좌 통화가 아닌 다른 통화로 표시되는 경우 추가 통화 전환이 필요합니다. 이러한 경우 모스크바 거래소는 Thomson Reuters의 환율과 모스크바 외환 거래 시장에서 자체적으로 얻은 환율의 조합을 기반으로 하는 특별 지시 과정을 사용합니다.

표시 환율 계산에 대한 자세한 내용은 거래소의 파일 서버에 저장된 "표시 환율 계산 방법" 문서에 설명되어 있습니다. 우리는 방법론의 요점에만 초점을 맞출 것입니다. 거래소의 변환 작업에 대한 적절한 이해를 위해 알아야 합니다.

계산환율이 유동적이기 때문에 외화로 호가되는 선물의 포인트가치는 시시각각 변동합니다. 따라서 동일한 포인트의 계정 통화로 표시되는 값은 각기 다른 청산 시간 동안만 다릅니다! 우리는 이미 거래소가 18:45부터 19:00까지의 저녁 청산 시간 동안 모든 참가자에게 재정 결과를 재분배한다는 것을 알고 있습니다.

저녁 청산 시점까지 이 환율은 모스크바 시간 18:30까지 마지막 1분 동안 해당 통화 거래의 평균 가격으로 생성됩니다. 마찬가지로 장중 청산시점의 전환율은 13:45까지의 마지막 1분 평균가격으로 형성됩니다.

모스크바 거래소 외환 시장의 비 거래 시간 동안에는 Thomson Reuters의 환율이 사용됩니다. 하지만 우리의 경우, 딱 두 가격만 필요합니다. 마지막 매매 가격 혹은 14:44 시점의 마지막 1 분 막대의 종가, 그리고 마지막 딜의 가격 혹은 18:29 시점의 마지막 1분 막대의 종가.

모든 기간의 표시 환율 목록은 웹 http://moex.com/en/derivatives/currency-rate.aspx?currency=USD_RUB에서 확인할 수 있습니다.

이 목록에서는 예를 들어 거래 결과의 정확한 계산을 위해 거래 알고리즘에서 사용할 수 있는 기존 테이블 및 XML 형식으로 제공됩니다.

14번 그림. moex.com발 표시 환율

MetaTrader 5는 차트의 환율을 시각화하는 별도의 표시 도구 FORTS-USDRUB를 제공합니다.

차트를 봐 주시기 바랍니다.

15번 그림. FORTS-USDRUB 표시 도구 차트





2.9. 청산 가격의 딜과 포지션 계산하기

이제 선물 계약이 계산되는 방식에 대하여 어느정도 알게 되었으니, 브로커 계산에 의존하지 않고 거래의 재무 결과를 계산해 보겠습니다. 언제나 문제를 처리하는 가장 좋은 방법은 직접 해결하는 것이기 때문입니다.

다음의 문제를 분석해봅시다. 2014년 9월 24일부터 2017년 9월 25일까지 4건의 금 매수 및 매도 주문이 접수되었습니다. 이 주문들은 여러 딜로 채워졌습니다.

해당 상황을 다루는 MetaTrader 5 테이블을 봐 주십시오.

16번 그림. MetaTrader 5로 표현된 체결 매매 표시

MetaTrader 5에 표시된 표를 기반으로 다음은 이러한 거래 작업의 계산을 포함하는 표입니다.





18번 테이블. 완전청산

이 테이블의 주문과 순 포지션은 갈색-녹색으로 표시되고 거래는 흰색, 계산은 회색으로 표시됩니다.



"청산일" 열은 거래 작업을 청산일(전일 19:00부터 당일 19:00까지의 시간 간격)으로 나눕니다. 다음 5개 열은 MetaTrader 5의 이전 거래 및 주문 테이블에서 온거라 어디선가 본 기억이 나실겁니다. 여기에는 주문 시각과 거래 시각, 주문 또는 매매의 주문 번호, 진입 가격 및 거래량이 포함됩니다. "매매가" 열의 주문에는 모든 관련 매매의 가중 평균 진입 가격이 포함됩니다.

"청산 가격" 열에는 청산 가격 또는 해당 날짜 ClearingDay의 심볼 매매 세션의 종가가 표시됩니다. 이 가격은 18시 44분 마지막 1분 바의 종가를 분석하여 얻을 수 있습니다. 또한 가격은 각 상품에 대한 거래소에서 생성된 "매매 결과" 테이블에 표시되고 기호 사양 섹션에 게시됩니다.



금 선물 테이블은 http://moex.com/en/derivatives/contractresults.aspx?code=GOLD-12.14에서 확인할 수 있습니다.

17번 그림. moex.com발 선물 계약 매매 결과

"결과, 미국 달러" 열은 딜 가격과, 청산 가격에 거래량을 곱한 수치 간의 간단한 차이를 보여줍니다. 매수의 경우 (청산 가격 – 거래 가격) * 거래량과 같습니다. 매도의 경우: (거래 가격 – 청산 가격)* 거래량.

"전환율 USD/RUB" 열에는 현재 청산일의 18:30 현재 전환율이 표시됩니다. 이미 언급했듯이 이 환율은 MetaTrader 5 터미널에서 표시 수단의 형태로 제공되며 교환 사이트의 특별 환율 표로 제공됩니다.

"결과, 러시아 루블"에는 모든 거래 및 포지션의 결과가 루블 단위로 포함됩니다. "전환율 USD/RUB" 열에 지정된 전환율을 알면 결과, $ * 전환율 USD/RUB 공식에 따라 각 매매 및 포지션의 루블 결과를 쉽게 계산할 수 있습니다. 예를 들어, 1469806번 매매의 결과는 $3.2 * 38.2961 = 122.55루블입니다.

다음 두 열에는 거래 실행을 위해 거래소와 브로커가 부과하는 수수료가 포함됩니다. 조금 더 부연하자면, 모스크바 거래소에서 거래소와 이에 대한 액세스를 제공하는 브로커 모두가 수수료를 부과합니다. 브로커는 관세 계획에 따라 고객에게 수수료를 부과합니다.

예를 들어, 브로커 회사 "Otkritie"는 계좌에 20000루블보다 큰 액수가 있는 고객에게 건당 0.71루블의 수수료를 부과합니다. 이 가격은 기본 가격으로 표에 나와 있습니다. 교환 수수료는 더 복잡한 계산을 포함합니다. 각 상품에 대해 별도의 수수료가 설정됩니다. 두 부분으로 구성되며 계약 사양 섹션 - "계약 매수/매도 수수료" 및 "일중(스캘퍼) 수수료"에 지정됩니다.

우리가 계속 쓴 골드 예제의 경우 http://moex.com/en/contract.aspx?code=GOLD-12.14에서 사용할 수 있습니다.

18번 그림. moex.com발 계약 상세

거래소는 또한 각 매수 또는 매도 계약에서 수수료를 받지만 시장은 모든 커밋된 거래를 스캘핑(scalping)과 비스캘핑(Non-scalping)으로 나눕니다. . 스캘핑 딜은 청산 시 순포지션을 생성하지 않는 거래량입니다.

예시를 들자면. 한 계약 매수 및 매도의 두 거래는 거래 세션 동안 실행되며, 청산 시점의 총 가치 또는 순포지션은 0입니다: 1 매수 + 1 매도 = 0. 청산 후에는 순포지션이 생성되지 않습니다. 이 두 거래는 모두 스캘핑으로 간주되며 관련 관세 "일중(스캘퍼) 수수료"가 적용됩니다. 계약당 0.5루블입니다.

2계약을 매수하고 1계약을 매도하면 청산 중에 1계약(2 매수 + 1 매도 = 1 매수)의 매수 순포지션이 형성됩니다. 하나의 계약은 순포지션을 생성하므로 비 스캘퍼 거래로 처리되고 나머지 볼륨은 "스캘퍼"입니다. 두 계약에 대한 수수료는 2*0.5 = 1 루블이며 1개의 비 스캘퍼 계약에 1 루블이 추가로 부과됩니다. 총 수수료는 2 루블입니다.

거래가 협상되는 시점에서 거래가 스캘퍼인지 아닌지는 아직 알려지지 않았습니다. 그로 인해 스캘퍼 수수료는 즉시 부과될 수 있으며, 비 스캘퍼 거래에 대한 나머지 수수료는 생성 시 순포지션을 기준으로 부과됩니다. 이 방식은 훨씬 간편하고 명료하며, 위의 테이블에서는 이 방식을 사용하고 있습니다.

계산 공식은 다음과 같습니다.

스캘핑 수수료 * (Sum(매수) + Sum(매도l)) + (비스캘핑 수수료 - 스캘핑 수수료) * Module(Sum(매수) - Sum(매도))

풀어 쓰자면 거래 세션 동안 협상된 모든 거래의 양을 합산한 다음 스캘핑 수수료를 곱합니다.



그런 다음 모든 매수 및 매도 거래의 누적 금액 간의 절대 차이가 계산되고(순 포지션의 볼륨을 형성함) 이 차이에 기본 수수료를 곱합니다(비 스캘퍼 수수료는 스캘핑 거래 수수료의 두 배) 그런 다음 초기 수수료 금액으로 합산됩니다.

모든 거래가 계산되면 청산 중에 총 거래량을 기준으로 순 포지션이 형성됩니다. 이 작업은 테이블에서 "Initialize netto-position"으로 표시되며 2014/09/24 18:45의 청산 때 나타납니다. 표에 표시된 비 스캘퍼 수수료는 순 포지션((1.0 루블 - 0.5 루블) * 10 계약 = 5 루블)을 기준으로 계산됩니다.

다음 거래 세션이 2014/05/25 19:00에 열리면 이 포지션에 대해 변동 증거금이 부과됩니다. 세션 중에 반대 방향 거래가 이루어지더라도 여전히 이 포지션이 아닌 청산 가격과 일치합니다.

따라서 거래와 포지션은 청산될 때까지 존재하며 차트에서 이러한 거래 활동을 보여주는 그림에서 명확하게 볼 수 있습니다.

19번 그림. 청산 계획

현재 포지션이 반대 거래에 의해 "청산된" 마지막 날에 주의하십시오. 실제로는 이때 포지션을 청산하지 않고 가격만 고정합니다. 포지션은 여전히 -$105의 손실을 일으키지만, +$89의 양의 반대 거래의 이익으로 보상됩니다.





2.10. 청산한 포지션이 완전히 청산되지 않을 때

말하자면 순포지션은 매매자의 의무에 가깝습니다. 이러한 의무는 청산 가격, 전환율 및 청산일 동안의 각 거래의 개별 계산과 하나인 것이나 마찬가지입니다.

계산된 순포지션과 거래소 계산의 차이는 예상하기 힘들거나, 역설적인 속성이 나타나는 것으로도 알 수 있습니다. MetaTrader 5에서 외화로 호가되는 상품의 청산 포지션은 항상 예금 통화로 표시되는 고정된 결과를 갖습니다.

이 결과는 포지션이 종료될 때 계산되며 획득한 포인트 수와 전환율에 따라 달라집니다. 첫 번째 값은 항상 일정하며 포지션이 청산될 때 얻어지며 더 이상 변경되지 않습니다. 그러나 포지션 청산 시의 전환율은 유동적일 수 있습니다(아직 기록되지 않음). 이 경우 동일한 포인트의 비용은 요율이 고정될 때까지 지속적으로 변경됩니다.

다시 말해, 오후 3시에 포지션을 청산하면 전환율이 고정된 시간인 18:30까지 재무 결과가 약간 달라질 수 있습니다! MetaTrader 5는 클로즈 시 이익을 잠그므로 브로커는 포지션 클로즈 시점의 환율과 환율 고정 시점의 차액을 적립하여 청산 시 추가 조정을 수행합니다.





2.11. 브로커 리포트 분석하기

장을 마치기 위해 하루 동안의 실제 계정 명세서를 분석해 보겠습니다. 브로커 "Otkritie"에서 제공한 보고서입니다.



계정 명세서는 사이트의 "개인 계정"에서 여러 형식으로 주문할 수 있지만 pdf로 된 명세서를 사용합니다.

이 명세서는 2013/09/26의 한 거래 세션에 적용됩니다. 상세를 들여다봅시다.







20번 그림. "Otkritie"발 표준 리포트



고객 계정 요약 - 이 테이블에는 선택한 기간(이 경우 하나의 거래 세션)에 대한 최종 결과 요약이 포함됩니다.

기초 잔액 - 거래 세션이 2013/09/25 19:00에 열렸을 때의 계정 크기입니다.

중개 수수료 - 중개 수수료의 총액입니다. 브로커의 요율을 기준으로 계산됩니다. 이 경우 한 계약에 대해 0.24 루블과 같습니다. 거래 세션 동안 체결된 총 계약 수는 239 건이었습니다. 따라서 중개 수수료 금액은 239 계약 * 0.24 루블 = 57.36 루블에 달했으며 이는 이 열에 쓰여있는 값과 같습니다.

교환 수수료 - 교환에서 부과하는 총 수수료 금액입니다. 세션 동안 RTS-12.13 또는 RIZ3의 15개 계약이 매매되었습니다. RIZ3의 각 계약에 대한 수수료는 스캘퍼 거래당 1루블이고 비 스캘퍼 거래당 2루블입니다. 따라서 위에 제시된 공식에 따라 우리는 이러한 거래의 결론에 대한 수수료를 얻습니다.

수수료 = 1루블 * (15 매수 + 15 매도) + Module(15 매수 – 15 매도) = 1 루블 * 30 + 0 = 30 루블.

마찬가지로 다른 계약에 대한 총 수수료를 계산할 수 있습니다. 총 금액은 이 열의 값인 141.50루블과 같습니다.

변동 마진 - 2013/09/26 18:45 청산 시점까지 고정 손익. 이 섹션에서는 11,179.80 루블의 손실이 발생했습니다.

결산 잔액 - 다음과 같이 계산됩니다. 입금 잔액 + 변동 증거금 + 브로커 수수료 + 교환 수수료.

증거금 요건 – 이 표는 대부분 현재 순포지션을 유지하는 데 필요한 개시증거금 값을 포함합니다. 마진의 실제 값은 "마진 요구 사항"에 지정되어 있으며 이 경우 64,764루블입니다. 이 마진은 63계약의 SRZ3에 대한 순 매도 포지션을 유지하기 위해 취했습니다. 그러니까, 한 계약의 개시 마진은 1028 루블이었던 것입니다. 무료 잔고는 청산 잔고와 필요한 증거금의 차액으로 계산됩니다. 이 액수는 선물 거래용 마진으로 사용될 수 있습니다.

오픈 포지션 - 이 테이블은 현재 청산 시점에 생성된 활성 순 포지션을 포함합니다. 우리의 경우 SRZ3를 판매하기 위한 63계약 순포지션 매도가 하나만 형성되었습니다. 그러나 단순히 모든 거래의 양을 계산하면 순 금액이 우리의 순 포지션과 같지 않다는 것을 알 수 있습니다. 특히, 모든 SRZ3 거래의 순 포지션은 195계약의 매도 계약이었고 GZZ3의 순 포지션은 14계약의 매수였습니다. 비록 이 상품에 대한 포지션은 형성되지 않았지만.

이 거래량은 어디로 사라졌을까요? 사실, 포지션에 대한 정보는 이 정보가 형성되는 때에만 열람할 수 있습니다. 따라서 SRZ3 포지션이 오늘 형성되면 내일 보고서에는 표시되지 않지만 변동 마진은 다른 거래와 마찬가지로 내일 보고서에 고정됩니다. 전날(2013/09/25) 형성된 포지션도 마찬가지입니다. 그냥 보이지만 않을 뿐입니다. 따라서 오늘 체결된 거래의 일부는 보고서에 표시되지 않은 이전 포지션을 청산했습니다. 분석적으로, 현재 세션이 시작될 때 계정에 이미 SRZ3의 132개 계약 롱 포지션이 있었다는 것을 계산할 수 있습니다: -195개 계약 + x = -63. X = -63 + 195 = 132 계약.

전날 보고서(2013/09/25)를 다운로드하면 현재 거래로 이전된 132계약의 SRZ3 롱 포지션과 14계약의 GZZ3 숏 포지션이라는 새로운 포지션이 형성된 것을 볼 수 있습니다. 세션. 이러한 "보이지 않는" 포지션의 변동 마진은 위에서 설명한 규칙, 즉 "청산에서 청산까지"에 따라 계산됩니다.

매매 시스템의 매매 이것이 해당 보고서의 마지막 테이블입니다. 현재 거래 세션 동안 실행된 거래에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 계산 방법을 이미 알고 있기 때문에 테이블의 모든 거래를 계산하지는 않습니다. 계산이 실제 브로커 계산과 일치하는지 확인하기 위해 두 거래의 변동 마진을 계산해 보겠습니다. GZZ3(거래 번호 11442116682) 및 RIZ3(거래 번호 11442102223)의 처음 두 거래를 살펴보겠습니다.

GZZ3은 100주 분량의 Gazprom 주식의 인도 가능한 선물 계약입니다. 이 계약은 루블로 인용되므로 그 가치를 루블로 추가로 변환할 필요가 없습니다. 보고서에 따르면 장기 거래는 14,772 루블에서 체결되었습니다. "견적"열의 계약 청산 가격은 14,777 루블입니다. 이 가격이 우리가 찾던 가격인지 확인하려면 모스크바 거래소 웹사이트의 "매매 결과"에서 계약 페이지를 확인하십시오. 이 가격은 해당 날짜 아래의 "정산 가격" 열에 나열됩니다. 따라서 매수호가와 매도호가의 차이는 5포인트가 됩니다: 14,777 - 14,772 = 5포인트 1포인트는 1달러와 같으므로 거래 결과는 +5 루블과 같으며 이 거래 앞의 "변동 마진" 열에 지정됩니다.

RIZ3은 RTS 지수의 현금 결제 선물 계약입니다. 변동 마진 계산은 조금 더 복잡합니다. 이 계약의 1포인트는 2 US 센트($0.02)입니다. 청산 가격과 거래 가격의 차이를 계산하십시오: 145,040 - 145,850 = -810 포인트. 얻은 결과에 2센트를 곱합니다: -810 * $0.02 = -$16.2. 이 거래는 -$16.2의 손실을 가져왔습니다. 이제 달러를 루블로 변환하여 현재 날짜의 변환율을 사용합니다. 이미 알고 있듯이 http://moex.com/en/derivatives/currency-rate.aspx에서 구할 수 있으며 32.1995루블입니다. 결과를 루블로 변환하고 구매 계약 수를 곱하면 다음의 값을 얻습니다. -$16.2 * 32 * 3 = -1564.8957 루블. 이 값은 브로커 보고서의 값과 정확히 동일합니다.





2.12. 계산 자동화하기

MetaTrader 5는 실행된 거래 및 주문 내역을 기반으로 보고서를 생성하기 위한 내장 기능을 제공합니다. 그러나 거래 활동을 알고리즘으로 분리하는 것과 같은 고급 보고 기능은 지원하지 않습니다. 더군다나 MetaTrader 5의 계산 방법은 정산 방법과 여전히 다릅니다. 그러나 MetaTrader 5는 새로운 WebRequest() 기능을 제공합니다.

이 기능은 Expert Advisor들이 다양한 웹 서버로부터 정보를 수신하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 이 기능을 사용하면 Expert Advisor들이 모스크바 거래소에서 직접 청산 가격과 환산율을 받받아올 수 있습니다. 이러한 가치의 가용성은 위에서 설명한 방법에 따라 별도로 트레이더 포지션의 계산을 완전히 자동화하고 각 트레이딩 알고리즘(Expert Advisor)에 대한 재무 결과를 계산하는 것을 가능하게 합니다.

이 계산은 복잡하고 리소스를 많이 소모합니다. 무엇보다도 청산 기간을 단일 거래와 일치시켜야 합니다. 어렵긴하지만 만약 이루어낼 수만 있다면 트레이더들은 몹시 정교하고 명료하며 간단한 통계 도구를 얻게될 것입니다. 이런 도구가 있다면 MetaTrader 5 거래 터미널을 통해 모스크바 거래소의 파생상품 시장으로 더 많은 잠재적 트레이더들을 끌어들이게 될 것입니다.





마치며

지금까지 교환 가격의 기본적인 의문들에 대하여 다루어봤습니다. 이 정보가 유용했기를 바랍니다.

모스크바 거래소의 교환소에서 수행한 계산은 가격 문제와 밀접하게 관련되어 있습니다. 다음 거래 세션으로 청산하는 동안 총 포지션과 롤오버를 계산하고 거래를 실행하고 청산 가격을 사용하여 계산하는 것은 참가자 간의 상호 의무 및 재분배의 복잡한 시스템을 구성합니다. MetaTrader 5 내의 순 포지션 및 거래 표시는 거래소 청산 시스템에 써먹기 딱 좋기때문에 이 플랫폼을 거래소 거래의 기초로 간주하고 거래를 자동화하는 데 사용할 수 있습니다.

거래소 가격 및 참가자 간의 결제 뉘앙스에 대한 지식은 거래소 환경에서 실행할 수 있는 안정적인 거래 시스템을 구축할 수 있는 기반을 마련합니다. 또한 가격의 형성과 그 속성에 대한 지식은 거래 시스템 개발 분야에서 더 흥미로운 연구를 촉발할 수 있습니다. 예를 들어, 추가 연구는 미결제약정의 역학 또는 구매자와 판매자의 전반적인 유동성에 관한 것일 수 있으며, 패턴을 찾고 구매자와 판매자 구조의 이전 변화를 기반으로 미래 가격 역학을 예측하는 것을 목표로 할 수 있습니다.

이 문서에서 설명하는 지식이 이를 탐색하는 데 좋은 기반이 되기를 바랍니다.