Moskova Borsası Vadeli İşlemler Piyasası Örneği ile Değişim Fiyatlandırma Esasları

İçerik Tablosu

Giriş

2011'in ortasında MetaTrader 5 alım satım platformu, Moskova Uluslararası Döviz Borsası (MICEX) ile tek bir Moskova borsasında birleştirilen Rus menkul kıymetler borsası "Rus Alım Satım Sistemi" (RTS) için tasdik edilmiştir. Şüphesiz bu bir dönüm noktasıdır. Bu, birçok yatırımcı tanıdık ve güvenilir MetaTrader terminalini kullanırken hisse senedi alıp satmada kendilerini denemeleri için bir fırsat yaratmıştır. Yakın zamanda önemli bir olay daha yaşandı: MetaTrader 5, Moskova Borsası'nın FX Piyasasında kullanılabilir hale geldi ve şeffaf bir borsa platformunda gerçek spot döviz alım satım işlemine olanak sağladı.

Bu olağanüstü olaylara rağmen döviz işlemi, özellikle forex yatırımcıları tarafından gizemli bir şey olarak kabul edilmektedir. Bu makale gizemi ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. HedgeTerminal - MetaTrader 5 içindeki özel bir sistem olan ve yatırımcıların alım satım faaliyetlerini Borsa ortamı koşullarında rahatça gerçekleştirmelerine olanak tanıyan büyük bir çabanın sonucudur.

Bu materyal, alım satım çalışmasında iyi bir başlangıç noktasıdır. Temel bilgiler verir, bu nedenle deneyimli borsa yatırımcıları burada yeni bir şey bulamazlar. Buna rağmen deneyimli yatırımcılarla gerçek bir iletişim, birçok basit "borsa temelinin" onlar için yeni olduğunu göstermektedir. Bir diğer önemli nokta, borsa işlem incelikleri hakkındaki bilgilerin İnternetin her yerine dağılmış, kötü yapılandırılmış ve tutarsız bilgiler olmasıdır. Ayrıca, birçok nüansın açıklaması basit bir şekilde kullanılamaz. Bu nedenle, tek bir iyi sistematize edilmiş ve kapsamlı bilgi kaynağı oluşturmak önemlidir. Umarım bu makale de böyle bir kaynak olur.

Tüm borsa işlem süreci açıklamaları, fiyatlandırma teorisi ve takas teknikleri ayrıntılı olarak verilmiştir ve ana akım kullanıcılar tarafından erişilebilir durumdadır. Makale aşırı formülle yüklenmemiştir. Ayrıca, bu sitedeki materyallerde sıklıkla geçen MQL5 kaynak kodu yoktur. Bilgilendirme bilerek okunması kolay bir biçimde anlatılır. İşte Stephen Hawking'in "Zamanın Kısa Tarihi" adlı kitabının önsözünden ünlü bir aforizma:

"Birisi bana kitaba koyduğum her denklemin satışları yarıya indireceğini söyledi. Bu nedenle hiç denklem koymamaya karar verdim. Ancak sonunda yine de bir denklem, Einstein'ın ünlü Е=mc^2 denklemini koydum. Umarım bu, potansiyel okuyucularımın yarısını korkutup kaçırmaz."

Ünlü fizikçinin örneğini takip ederek, makaledeki fazlalığı kaldıracağız ve denklemler veya bilgisayar koduyla değil, diyagramlar, grafikler ve tablolarla anlatılan ve sadece en önemli noktalara odaklanacağız. Ancak basitleştirmeyeceğiz.

Bu makalede sunulan materyal, okuyucunun kavraması için zihinsel bir çalışma gerektirir. Bu makale kurgu değildir. Dikkatli okuma gerektirir.

Bölüm 1. Değişim Fiyatlandırma Teorisi

1.1. Satıcılar

Herhangi normal bir piyasada olduğu gibi, borsada aynı malları sunan birden fazla satıcı ve malları satın almak isteyen birden fazla alıcı vardır. Tüm satıcılar, satış fiyatını belirten teklif adlı şeyi oluşturur. Satıcılar mallarını olabildiğince pahalıya satmak isterler; alıcılar malları mümkün olduğunca ucuza almak isterler. Satıcılar malları için farklı fiyatlar belirleyebilir. Farklı satıcılardan gelen ürünler tamamen aynı olsa bile fiyatlar değişebilir. Bu çeşitlilik, satıcıların malları elde etmeleri için farklı gereklilikte harcamalar yapmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca satıcıların, her zaman diğerlerinin beklentilerine eşit olmayan kar beklentileri vardır.

Satıcı sayısı çok fazla olduğu için fiyatlar da değişiklik göstermektedir. Bir araya gelip ortak bir oligopol satış fiyatı belirleme fırsatları yoktur. Bazı satıcılar fiyatı belirlemek için bir araya gelirse, diğerleri onların örneğini takip etmeyecektir. Bu, bir satıcı grup malları için daha yüksek bir fiyat belirlerse, alıcıların aynı malları diğer satıcılardan daha ucuza satın alabilecekleri anlamına gelir.

Bu yüzden, aynı ürünün farklı satıcılarda fiyatlarının farklı olduğuna rastladık. Satıcılar sunduğu mallar aynı, fiyatlar farklı olduğu birbirleriyle rekabet etmeye başlar. Bunun nedeni, alıcının aynı malı farklı tedarikçilerden farklı fiyatlarla satın alma seçeneğine sahip olmasıdır, bu da alıcının her zaman ürünü en düşük fiyatı sunan satıcıdan satın almayı tercih edeceği anlamına gelir.

Satıcıların rekabeti tabloda en iyi şekilde açıklanmıştır. Bu tablo, her biri satıcının adını, satıcının malları satabileceği fiyatı ve satıcının satabileceği mal hacmini içeren birkaç satırdan oluşur. Gerçek şu ki, her satıcının satmak için sınırlı mal miktarı vardır. Bu miktar ons veya sözleşme sayısı veya başka bir şey olarak ifade edilebilir. Unutulmaması gereken en önemli şey, satıcıların ve alıcıların kaynaklarının her zaman sınırlı olmasıdır. Satıcılar sonsuz miktarda mal satamaz, alıcılar ise sonsuz miktarda mal satın alamazlar. Bu nedenle tablo, satıcıların fiyatlarına ek olarak satıcının satabileceği mal miktarını da gösterir. Benzer şekilde alıcı tablosu da, satın alabilecekleri mal hacmini temsil edecektir.

Tablo fiyata göre sıralanmıştır. En düşük fiyatlı satıcılar tablonun en altında, en yüksek fiyatlı satıcılar ise en üstte yer almaktadır.



Altın piyasasından birkaç ons altın almak istediğimizi varsayalım. Satıcılar tarafından sağlanan tablo şeklinde örnek bir toplu teklif:

Satıcı, # Fiyat, altın onsu başına $

ons altın Ons sayısı

(Sözleşmeler) Satıcı 5 1280.8 13 Satıcı 4 1280.8 60 Satıcı 3 1280.3 3 Satıcı 2 1280.1 5 Satıcı 1 1280.0 1

Tablo 1. Satıcıların teklifi

Daha sonra tabloya döneceğiz ama şimdi alıcılara geçelim.





1.2. Alıcılar

Daha önce de bahsedildiği gibi, satıcılara ek olarak herhangi gelişmiş bir piyasanın da çok sayıda alıcısı vardır. Tüm satıcılar, teklif fiyatını belirten talep adlı şeyi oluşturur. Mallarını mümkün olduğu kadar pahalıya satmak isteyen satıcının aksine alıcılar, malları mümkün olduğu kadar ucuza almak isterler.

Ancak alıcıların, malların gerçek değeri hakkında farklı görüşleri vardır. Bazı müşteriler için pahalı olan, diğerleri için ucuz görünebilir. Bu nedenle alıcılar aynı mallar için farklı fiyatlar ödemeye hazırdır. Alıcılar gibi satıcılar da satın aldıkları mallar için kendi fiyatlarını belirleyebilirler. Örneğin bir alıcı, mallar alıcının talimatta belirlediği belirli bir fiyattan daha fazla satılmaması koşuluyla mal satın almak için talimat verebilir.

Çok fazla alıcı olduğu için oligopol teklif fiyatı belirlemek için bir araya gelemezler. Herhangi bir alıcı veya alıcı grubu tarafından belirlenen yetersiz düşük teklif fiyat rekabetçi olmayacaktır - satıcılardan daha yüksek fiyatlarla mal almaya hazır birçok başka alıcı vardır. Farklı alıcılar aynı mala farklı fiyatlar ödemeye hazır oldukları için birbirleriyle rekabet etmeye başlarlar. Bunun nedeni, satıcının mallarını farklı alıcılara satma seçeneğine sahip olması ve her zaman mallarını daha yüksek fiyattan satın alabilecek kişilere satmayı tercih etmeleridir.

Alıcılar arasındaki rekabet, satıcıların rekabetini tanımlayan aynı tabloyla en kolay şekilde görselleştirilir, tek fark, tablonun en üst satırında en yüksek satın alma fiyatını sunmaya hazır alıcılar bulunurken, daha düşük fiyatlı alıcılar alt kısımda yer almaktadır.

İşte altın piyasasından bir örnek. İşte talep satın alıcılara örnek:

Alıcı, # Fiyat, altın onsu başına $

ons altın Ons sayısı

(Sözleşmeler) Alıcı 5 1279.8 2 Alıcı 4 1279.7 15 Alıcı 3 1279.3 3 Alıcı 2 1278.8 12 Alıcı 1 1278.8 1

Tablo 2. Alıcı talebi

Satıcılar tablosu gibi, bu tablo da alıcıların satın almak istediği malların hacmini içeren bir sütun içerir. Talebin sonsuz olmadığını ve satın alma arzusunun her zaman alıcıların kaynaklarıyla sınırlı olduğunu unutmayın.





1.3. Satıcıları ve Alıcıları Eşleştirme. Piyasanın Döviz Derinliği

Alıcıları ve satıcıları analiz ettik ve satmak veya satın almak istedikleri mallarla ilgili farklı beklentileri olabileceğini tespit ettik. Bu beklentiler, malı en düşük fiyattan teklif eden satıcıların satıcılar tablosunun alt kısmında, en yüksek fiyatı ödemeye istekli alıcıların ise alıcılar tablosunun en üstünde yer aldığı sıralı tablolar olarak temsil edilebilir.

Bu tabloların satırları, belirli bir hacimdeki malları belirli bir fiyattan almak veya satmak için yapılan alım satım talepleri veya veya talimatlar olarak kabul edilebilir. .

Bu tablolarda öne çıkan bilgiler basitleştirilebilir. İlk olarak, belirli satıcılar veya alıcılar hakkındaki bilgiler atlanabilir, çünkü emtianın kendisi satmak veya satın almak isteyen biri için değil bizim için önemlidir. Satıcı 1'den veya Satıcı 2'den satın almamız farketmez. Önemli olan satın alabileceğimiz malların fiyatı ve miktarıdır.

Satıcı veya alıcı ile ilgili bilgileri atlayabildiğimizden, önerilen hacimleri ve fiyatları basit seviyelerde birleştirebiliriz. Bu seviyelerin her biri, alıcılara teklif edilen veya alıcılar tarafından aynı fiyatlarla talep edilen fiyatı ve toplam hacmi gösterebilir.

Bu sefer de gümüş için başka bir teklif tablosu ele alalım:

Satıcı, # Fiyat, altın onsu başına $

ons gümüş Ons sayısı

(Sözleşmeler) Satıcı 5 19.3 21 Satıcı 4 19.3 15 Satıcı 3 19.1 3 Satıcı 2 19.0 5 Satıcı 1 19.0 8

Tablo 3. Satıcıların teklifi

Burada "Satıcı 1" ve "Satıcı 2" ile "Satıcı 4" ve "Satıcı 5" benzer fiyatlar belirledi: sırasıyla 19,0$ ve 19,3$.

Bu tabloyu bilgi vermeyen "Satıcılar" sütununu kaldırarak ve aynı fiyatları tek bir seviyede birleştirerek basitleştiririz, böylece hacimleri özetlenmiş olur:

Fiyat, gümüşün onsu başına $ Ons sayısı (Sözleşmeler) 19.3 36 (21+15) 19.1 3 19.0 13(5+8)

Tablo 4. Toplam satıcı teklifi

Şu an, kaç satıcının bize 19,0 dolardan gümüş satmaya istekli olduğunu bilmiyoruz. Tek bildiğimiz, toplam satış hacminin 13 sözleşme olduğudur. Bir satıcı tarafından mı yoksa on üç kişi tarafından mı teklif edildikleri bilinmiyor. Bu gruplarda toplanan satıcılar sırayla mallarını satarlar.

İlk talimat veren kişi, malları ilk satan kişi olacaktır. Açıkça, teklif edilen hacmin tamamını satın almak isteyen alıcı yoksa, diğer satıcılardan önce mal satmak için talimatta ilk sırada olmak önemlidir, çünkü son satıcı için alıcı olmayacaktır. Bu nedenle, yüksek frekanslı alım satım veya HFT söz konusu olduğunda, talimat verme hızı büyük önem taşımaktadır. Bu alım satım yöntemi, özel ekipman ve yüksek hızlı iletişim kanalları gerektirir.

Basitleştirilmiş tablomuz birçok yararlı bilgiyi görmezden geliyor gibi görünebilir. Büyük bir piyasa oyuncusundan mı yoksa bir avuç küçük oyuncudan mı satın aldığımızı bilmek bizim için faydalı olabilir. Talimat verme zamanı ve talimat yürütme statüsü de faydalı olabilir. Ancak bu büyük miktarda veridir ve bu tür veriler mevcut olsa bile bunun için ayrı ödeme yapılması gerekir. Örneğin, Moskova Borsası ek ücret karşılığında bu tür bilgilerin tam talimat günlüğünü sağlar.

Artık tablolarımızdan gereksiz bilgileri kaldırdığımıza göre bunları birleştirebiliriz. Bunu yapmak için, alıcılar tablosunun üstünü satıcılar tablosunun alt kısmına bağlarız. Kimin kim olduğunu karıştırmamak için, alıcılar ve satıcılar için farklı renkler kullanalım. Satıcılar için pembe, alıcılar için mavi kullanırız. Ortaya çıkan tabloya Piyasa Derinliği veya DOM denir.

Fiyat, altının onsu başına $

Ons sayısı (Sözleşmeler) 1280.8 17 1280.3 3 1280.1 5 1280.0 1 1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13



Tablo 5. Piyasanın Döviz Derinliği

Farklı döviz alım satım terminallerinde farklı görünebilir, ancak esasen aynıdır - bu tablo, seçilen bir alım satım enstrümanının satış talimatlarını gösterir.

Piyasa Derinliği MetaTrader 5 alım satım terminalinde biraz farklı görünür ancak prensip olarak benzerdir:

Şekil 1. GOLD-9.14 vadeli sözleşme için Piyasa Derinliği





1.4. MetaTrader 5'teki Talimat Türleri

Hadi DOM nasıl çalışır ayrıntılarını görelim. 17 ons altını önce alıp sonra hemen satıyoruz. Yukarıda bahsedildiği gibi, amaçlarımıza emir veya ticaret talebi denir. Nasıl satın alacağımız konusunda bir seçeneğimiz var:

Şu anda ihtiyacımız olan hacimde satıcıların sunduğu fiyattan altın alabiliyoruz. İstenen fiyattan, istenilen miktarda altın almak için talimat verebiliriz.

İlk durumda, satıcıların sunduğu fiyatı kabul ediyoruz. İkinci durumda, satın alma fiyatını belirledik. İlk durumda, talimatımız piyasa tarafından yürütülecektir. İkinci durumda, talebimizin bir fiyat limiti vardır, bunun altında gerçekleştirilemez ve ortak bir DOM'a limit talimat olarak yerleştirilecektir.

Bu, talimatlarımızın yürütülmesi için farklı mekanizmalar gerektiren ve alım satım talimatları yürütme özelliklerimizi belirleyen işlemlerin gerçekleştirilme biçimindeki temel bir farklılıktır.

Amaçlarımız muğlak kavramlar değildir. Amaçlar alım satım talebinde veya talimatta resmileştirilir. MetaTrader 5'teki işlem taleplerine talimat denir ve bunların birkaç türü vardır. Piyasaya göre almak veya satmak istiyorsak, yani talep veya arzın sunduğu fiyatı kabul ediyorsak, aşağıdaki talimat türleri kullanılır:

Satın al – teklif tarafından sağlanan mevcut Satış fiyatından veya daha yüksek bir fiyattan satın alın.

Sat – mevcut Teklif fiyatından veya daha ucuza sat.

Alış Stop – Mevcut Satış fiyatı, talimatta belirtilen fiyatla aynı veya daha yüksek olduğunda satın alın. Bu durumda talimatın verildiği andaki fiyat, talimatta belirtilen fiyattan düşük olmalıdır.

Satış Stop – Mevcut Satış fiyatı, talimatta belirtilen fiyatla aynı veya daha yüksek olduğunda satın alın. Bu durumda talimatın verildiği andaki fiyat, talimatta belirtilen fiyattan düşük olmalıdır.

Belirlediğimiz fiyatlardan mal almak veya satmak istiyorsak, aşağıdaki talimat türleri kullanılmalıdır:

Alış Limiti – Talimatta belirtilen fiyattan veya daha düşük fiyattan satın alın.

Satış Limiti –Talimatta belirtilen fiyata eşit veya daha yüksek fiyattan satış yapın.

Stop ve Market talimatlarından farklı olarak limit talimatları, işlem fiyatlarının kendi yürütme fiyatlarından daha kötü olmayacağını garanti eder.

Bu talimat türlerine ek olarak, MetaTrader 5 özel algoritmik talimat Alış Stop Limiti ve Satış sağlar ​​Stop Limit. Bu spesifik talimatlar, MetaTrader 5 terminalinin son seviyesinde ve arka yüzünde uygulanır. Aslında bunlar MetaTrader 5'in sentetik veya algoritmik talimatlarıdır, ancak borsaya ait değildir. Stop ve Limit talimatlarının bir kombinasyonudur ve potansiyel slipajlardan kaynaklanan kayıpların izlenmesinde ve piyasa dışı fiyatlarda yürütülmesinde önemli bir rol oynarlar.





1.5. "Yatırım" Kavramı

Bir ticaret talebi veya bir talima, bir veya birkaç anlaşmada yürütülür. Bu yatırımlarda karşı taraf, şartlarımıza uyan bir sözleşme tarafıdır. Her biri sadece bir ons satan sadece iki satıcının olduğu piyasada iki ons altın almak istediğimizi varsayalım. Bu satıcıların her biri ile bir satış sözleşmesi veya sadece bir yatırım görüşmesi yapmamız gereklidir. Böylece, bir talimatta belirtilen kararımız iki farklı satıcı (karşı taraf) ile iki yatırım halinde uygulanacaktır.

Tıpkı talimat gibi, yatırım da muğlak bir kavram değil. MetaTrader'da 5 yatırım, aynı adı taşıyan "yatırım" kavramıyla temsil edilir. MetaTrader'da 5 taahhütlü yatırım, "Geçmiş" sekmesindeki "Araç Kutusu" penceresinde gösterilir.

Gerçekleştirilen her talimatın en az bir işlemi vardır. Gerçekleştirilen bir talimatın birden fazla yatırımı olabilir. Her alım satım işleminin her zaman sadece iki karşı tarafı vardır. Bir yatırım iki yatırımcıya ve onların alım satım hesaplarına aittir, ancak her yatırımcı sistemde yalnızca kendi yatırımlarını ve talimatlarını görür, bu nedenle yatırım tanımlayıcıları benzersiz görünebilir.

MetaTrader 5'te, hesaptaki herhangi bir aracı işlemi de bir yatırım olarak kabul edilir. Tabii ki, bu tür yatırımların herhangi bir başlangıç talimatı yoktur.

Bir talimat ve onun yatırımları arasındaki bağlantı diyagram şeklinde kolaylıkla gösterilebilir:

Şekil 2. Yatırımlar ve talimatlar arasındaki ilişkinin şematik temsili

Lütfen yatırımlar ve talimat arasındaki bağlantının tek taraflı olduğunu unutmayın. Bir talimat, hangi yatırımların kendisine ait olduğunu "bilmez", oysa talimatlar tam tersine taahhüt edildikleri talimatın benzersiz bir tanımlayıcısını içerir. Bunun nedeni, bir talimat verildiği anda yatırımların henüz gerçekleştirilmemiş olmasıdır, bu da tanımlayıcılarının bilinmediği anlamına gelir. Aksine, bir piyasa yatırımının uygulanmasından önce her zaman bir talimat gelir ve bu nedenle bu yatırımı başlatan kesin talimatı belirlemek her zaman mümkündür.





1.6. Satış ve Satın Alma Süreci. Slipaj. Likidite Kavramı

Satıcıların teklifini kabul etmeye ve piyasa yürütmesini seçmeye hazır olduğumuzu varsayalım.

Pazar Derinliğine bir kez daha bakın:

Fiyat, altının onsu başına $ Ons sayısı (Sözleşmeler) 1280.8 17 1280.3 3 1280.1 5 1280.0 1 1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13

Tablo 6. Piyasanın Döviz Derinliği

Mevcut tüm fiyatlardan en düşük fiyatı teklif eden satıcıdan altın almak istiyoruz. En düşük fiyat 1280.0 $ 'dır. Bununla birlikte, bu fiyata sadece bir ons mevcuttur. Kalan 16 onsu daha yüksek fiyatlarla altın sunan diğer satıcılardan satın almak zorundayız. 5 sözleşmeyi 1280.1 dolardan, 3 sözleşmeyi 1280.3 dolardan ve kalan 8 sözleşmeyi 1280.8 dolardan satın alıyoruz. Satın alınan 17 ons'un ortalama değeri, en iyi teklifin fiyatından farklıdır. Hadi hesaplayalım:

((1280,0 $ x 1 oz.) + (1280,1 $ x 5 oz.) + (1280,3 $ x 3 oz) + (1280,8 $ x 8 oz.)) / 17 oz. = (10246,4 + 3840,9 + 6400,5 + 1280,0) / 17 oz. = 21767,8 $ / 17 ons. = Ons başına 1280,46$ (1 sözleşme).

Aldığımız 1 ons altının ağırlıklı ortalama değerini hesapladık. En iyi tekliften 0,46 dolar daha yüksek. Bunun nedeni, hem satıcıların hem de alıcıların sınırlı likiditeye sahip olmasıdır.

Likidite, piyasa katılımcılarının sizden satın alma ve ilgilendiğiniz meblağda malları piyasa fiyatına yakın fiyatlarla size satma yeteneğidir.

Likidite ne kadar yüksek olursa, en iyi fiyatlarla satın alabileceğiniz veya satabileceğiniz mal miktarı o kadar fazla olur. Ne kadar düşükse, ortalama alış veya satış fiyatınız en iyi fiyattan o kadar uzaktır. Bu etkiye slipaj denir. İşte tanımı:

Slipaj, ağırlıklı ortalama alış (satış) fiyatı ve en iyi satış (teklif) fiyatı arasındaki farktır.

Daha genel olarak slipaj, ağırlıklı ortalama alış veya satış fiyatı ile bu Alış veya Satış yatırımını yapmak için talimatta belirtilen fiyat arasındaki fark olarak tanımlanır. Bununla birlikte, bu tanım daha belirsizdir ve daha fazla sorun içerir, çünkü içinde belirtilen istenen fiyatın mevcut fiyattan çok daha kötü olduğu (astronomik rakamlarla farklılık gösterir) bir alım satım talebi gerçekleştirmek mümkündür ancak bu talimat hemen piyasa tarafından yürütülecektir.

Fiili talimat yürütme fiyatının aynı astronomik değerle talimatta gösterilenden daha iyi olması, yine de alım satım hesabında kara dönüştürülebilecek pozitif bir slipaj elde ettiğimiz anlamına gelmez. Yani sonuçta "Lafla peynir gemisi yürümez" demişler. Bu nedenle, slipajın daha kesin bir tanımını kullanıyoruz.

FOREX piyasasında slipaj etkisi neredeyse fark edilmez. Bu piyasanın likiditesinin büyük kısmı, bankalar ve likidite sağlayıcıları gibi profesyonel oyuncular tarafından teklif edilmektedir. Ortalama özel bir yatırımcı için bir para birimi satın almak veya satmak, hemen hemen her zaman en iyi teklif veya teklife karşılık gelir. Bu nedenle Forex için Piyasa Derinliğinin önemi, döviz işlemi kadar yüksek değildir.

Gerekli altın miktarını satın aldıktan sonra yukarıdaki tabloda verilen Piyasa Derinliği değişecektir.

Bize altınlarını satan satıcılar, tekliflerini tamamladığımız için piyasadan ayrılacaklar:

Fiyat, altının onsu başına $ Ons sayısı (Sözleşmeler) 1280.8 9











1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13

Tablo 7. Piyasa Derinliğinde Likidite Değişimi

Şimdi yeni aldığımız altını, almak isteyen alıcılara satmaya çalışalım. Bu alıcıların tablonun altında gösterildiğini ve mavi ile işaretlendiğini unutmayın. Satıcılarda olduğu gibi, alıcıların likiditesi de sınırlıdır. Alıcılara altın satarken, slipaj şeklinde ek maliyetlere de maruz kalıyoruz.

Piyasa Derinliğinden görüldüğü gibi, 2 onsu 1279,8 dolardan ve 15 onsu 1279,7 dolardan satabiliriz. Bu durumda ortalama satış fiyatımız (altından çıkış) ons başına 1279.71$'a eşittir. 1279.7'de daha az sözleşme olsaydı, slipaj daha da büyük olurdu.

Satın alınan sözleşmeleri sattıktan sonra DOM durumu da değişir. Şimdi şöyle görünüyor:

Fiyat, altının onsu başına $ Ons sayısı (Sözleşmeler) 1280.8 9



















1279.3 3 1278.8 13

Tablo 8. Piyasa Derinliğinde Likidite Değişimi

Eylemlerimizin enstrümanın genel likiditesini azalttığı ortaya çıktı. Daha önce satılık 26 ons altın (17 + 3 + 5 + 1) vardı, şimdi sadece 9 ons var.



Aynı şey talep tarafında da gerçekleşti: yatırımcılar olarak 33 tane altın sözleşmesi (2 + 15 + 3 + 13) almaya hazırdık ama şimdi sadece 16 tane. Yine belirli bir tutar altın almak istersek, yeterli likidite olmayabilir ve alış talimatımız kısmen yürütülecek veya hiç yürütülmeyecektir. Aynısı, likiditeye ihtiyaç duydukları için satışlar için de uygulanır.

Terminaldeki Gerçek Piyasa Derinliği açık fiyat seviyelerini gösterebilir, yukarıdaki tablolarda beyaz açık satırlar olarak görünürler. Boş seviyeler de gizlenebilir. Örneğin, MetaTrader 5'te maksimize edilmiş ve minimize edilmiş biçimdeki bir ve aynı Piyasa Derinliği aşağıdaki gibi olacaktır:

Şekil 3. Fiyat aralıkları olan (sağda) ve fiyat aralıkları olmayan (solda) Piyasa Derinliği





1.7. Fiyat Neden Hareket Eder

Eylemlerimizi, X ekseninin zamanları veya işlem sırasını koşullu olarak gösterdiği ve Y ekseninin de altın fiyatını gösterdiği bir grafik olarak görselleştirelim.

Kırmızı çizgi en iyi teklif (Satış) dinamiklerini görselleştirir, mavi çizgi en iyi talep (Teklif) dinamiklerini gösterir ve yeşil çizgi son yatırımın (Son) fiyat dinamiklerini gösterir.

Yatırımlarımız üçgen şekillerinde grafikte görünmektedir:

Şekil 4. Zaman içindeki fiyat değişikliklerinin şematik diyagramı



Grafikte görüldüğü gibi, eylemlerimiz yalnızca genel piyasa dinamiklerini kırmakla kalmamıştır, aynı zamanda fiyatı da değiştirmiştir! Borsadadaki fiyat, son yapılan yatırımın fiyatıdır (Son). Altını farklı fiyatlardan önce alıp sonra sattığımız için, son fiyat eylemlerimiz dolayısıyla sürekli değişiyordu.

4. ve 5. fırsatlara dikkat edin. İkisi de aynı fiyata sahiptir. Bunun nedeni, aynı fiyat seviyesinde birden fazla alıcı veya satıcı olabilmesidir. Ancak her yatırımda daima yalnızca iki taraf vardır - alıcı ve satıcı. Birden fazla satıcı olduğunda, her biri ile yatırım gerçekleştiririz. Yatırımların farklı hacimleri olabilir. Yatırımlar, fiyat seviyesinde uzun tick dizileri oluşturur.



Bunlar tick grafiğinde, birden çok noktadan (tick) oluşan düz çizgiler olarak görünürler:





Şekil 5. Tick sırası

MetaTrader 5 terminali, Satış, Teklif ve Son fiyatlardaki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izleyebileceğiniz fiyat dinamikleri değişim diyagramına benzer bir grafik sunmaktadır.

Bu grafiği açmak için Piyasa İzleme penceresinde gerekli enstrümanı seçin ve Tick sekmesine geçiş yapın:

Şekil 6. MetaTrader 5'teki tick akışı temsili

Bu grafikte en iyi teklif fiyatı (Satış) mavi çizgi ile, en iyi talep fiyatı (Teklif) kırmızı çizgi ile gösterilmektedir. Önceki grafikte olduğu gibi son yatırım (Son) fiyatı yeşil bir çizgi ile gösterilmektedir.

Yatırım (ticklerin) akışı, bu makalenin "1.12 Ortak arz ve talep, Alış ve Satış Talimatları" bölümünde bulunan özel videoda gösterilmektedir.

Lütfen en iyi satış fiyatı (kırmızı çizgi) ile en iyi alış fiyatı (mavi çizgi) arasındaki farka dikkat edin. Bu farka spread denir. En iyi fiyattan satmak veya almak isteyen satıcı ve alıcıların sayısı giderek azaldığı için, yapılan her yatırımda spread artar. Piyasadaki mevcut fiyatlardan alıp sattığımız için önce satıcıların sonra alıcıların talimatlarını karşıladık ve ardından piyasadan ayrıldılar. Piyasa likiditesini "tükettiğimizi" söyleyebiliriz. Öte yandan, operasyonumuzu takiben piyasa fiyatı hareket etmiştir. Yatırımlarımız olmasaydı, alıcılar ve satıcılar, diğer taraftaki önerilen fiyatı kabul edecek ilk kişiyi bekleyerek ayrı dururlardı.

Diğer şeylerin yanı sıra diyagramlar, yatırımı tam olarak hangi tarafın başlattığını gösterir - almak veya satmak isteyen taraf. Grafikten görüldüğü gibi, alış hissesi Son fiyatı Satışa, satış hissesi ise son fiyatı Teklife eşitledi. Gelecekte, MetaTrader 5'teki bütün tamamlanan yatırımların akışı tüm işlemlerin özel "Zaman & satışlar" tablosundan ulaşılabilecek. Tablo, taahhüt edilen tüm yatırımları, bunların hacmini, fiyatını ve yatırımı kimin başlattığını (alıcı veya satıcı) gösterir.

Bu pencere Quik terminalinde aşağıdaki gibi görünebilir:





Şekil 7. Quik'teki bütün yatırımların tablosu





1.8. Piyasayı Yapanlar

Güçlü fiyat değişikliği anlarında, spread'in çok büyük olabileceğini ve likiditenin düşebileceğini hatırlamak önemlidir. Böyle anlarda piyasaya piyasa fiyatlarıyla girmek çok maliyetli olabilir: kayma değeri önemli olacaktır. Bu, az sayıda katılımcının olduğu düşük likidite piyasalarında sıklıkla olur. Nispeten sakin anlarda bile bu gibi piyasalara girmek, yüksek slipaj ve spread maliyetleriyle birlikte olabilir. Borsa, maliyetleri en aza indirgemek ve yatırımcıları bu piyasalarda alım satım yapmaya teşvik etmek için, asıl görevi piyasa likiditesini makul seviyede tutmak ve spread'i piyasa fiyatında dar sınırlar içinde tutmak olan profesyonel piyasa yapıcıların ilgisini çekebilir.

Altın için orijinal Piyasa Derinliğine değinelim ve piyasadaki piyasa yapıcılarla nasıl görünür bakalım:

Fiyat, altının onsu başına $ Ons sayısı (Sözleşmeler) 1280.8 17 1280.3 3 1280.1 500 1280.0 1 1279.8 2 1279.7 500 1279.3 3 1278.8 13

Tablo 9. Piyasa Derinliğindeki Piyasa Yapıcılar

Büyük tutarlar 1280.1$ ve 1279.7$ seviyelerinde yoğunlaşmıştır. Piyasa Derinliği, tutarı kimin sağladığını ve kaç katılımcının bunlara sahip olduğunu göstermez. Büyük hacimli yansıtmalı Alış ve Satış talimatları veren tipik piyasa yapıcısına ait olabilirler. Piyasa yapıcı olmadan, ortalama ağırlıklı altın alış fiyatı 1.280,46$ idi, piyasa yapıcı ile bu fiyat 1280,1$'a yakın olacaktı. Altının büyük miktarını piyasa yapıcıdan alırdık. Satışın etkisi algılanamazdı, aynı zamanda hacimlerimiz küçük ölçüde olurdu.

Piyasa yapıcılar, borsa piyasasının "savunucularıdır". Likiditeyi arttırırlar ve spread genişlemesini önlerler. Rusya opsiyon piyasası gibi düşük likiditeye sahip bazı piyasalarda, yatırımlarınızda piyasa yapıcılar genellikle karşı taraflardır. Bu durumda şu soru ortaya çıkmaktadır: genellikle büyük bir şirket olan piyasa yapıcı, sizden büyük miktarlarda satın almak ve satış yapmak istiyorsa, gelecekteki fiyat değişikliği beklentiniz gerçekten doğru mudur?

Piyasa yapıcıların operasyonu, üzerinde çalıştıkları borsa tarafından düzenlenir. Piyasa yapıcılar, belirli bir süre veya belirli işlem saatlerinde piyasada bulunmakla, spread'i belirli sınırlar içinde tutmakla ve belirli miktarlarda likidite sağlamakla yükümlüdürler. Borsa, karşılığında, piyasa yapıcılara ücret ödeme veya piyasa yapıcılara bir miktar ücret ödeme gibi belirli faydalar sağlar.

Bununla birlikte, borsa piyasa yapıcılara herhangi bir kar garanti etmez. Kar elde ederken borsa kurallarına uygun olarak kendi algoritmalarını geliştirmelilerdir. Piyasa yapıcıların başarısı, büyük ölçüde maruz kaldıkları daha düşük komisyon maliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Genel döviz kurlarının geri ödenmediği birçok strateji, düşük komisyonda kar sağlayabilir ve piyasa yapıcılar bundan yararlanır.





1.9. Limit Talimatları ve Yürütümü

Talimatların piyasa işleyişini detaylı olarak inceledik ve bu talimatların işleyişinden kaynaklanan etkileri anlattık.



Şimdi, slipaja katlanmak istemediğimizi ve alıcılar ve satıcılar tarafından sunulan fiyatı kabul etmeyeceğimizi hayal edin. Bunun yerine kendi alış ve satış fiyatlarımızı belirlemekteyiz. Artık bir ürün almak istediğimizde satıcıya fiyatını bildiririz. Ayrıca satmaya karar verdiğimizde de alıcılara fiyatlar belirleyeceğiz. 17 altın kontratımızı tekrar satın alalım ama bu sefer limit talimatı kullanacağız.

İşte orijinal Piyasa Derinliğimiz:

Fiyat, altının onsu başına $ Ons sayısı (Sözleşmeler) 1280.8 17 1280.3 3 1280.1 5 1280.0 1 1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13

Tablo 10. Piyasanın Döviz Derinliği

Altın almak isteyen başka katılımcılar da vardır. En iyi alıcı fiyatı 1279,8$. Mümkün olan en iyi fiyatı (piyasada mevcut olan tüm fiyatlardan) belirlemeye ve 1279,9$ veya daha düşük bir fiyattan 17 ons altın almaya hazır olduğumuzu varsayalım. Bu nedenle, belirli bir fiyattan altın satın almak için spesifik bir limit talimatı veririz.

Talimatımız bir kere gönderildi mi, diğer katılımcıların talimatlarıyla birlikte Piyasa Derinliğinde görünür:

Fiyat, altının onsu başına $ Ons sayısı (Sözleşmeler) 1280.8 17 1280.3 3 1280.1 5 1280.0 1 1279.9 17 1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13

Tablo 11. Piyasa Derinliğinde limit talimatı

Piyasa Derinliği artık değişti. 17 ons altın almak isteyen alıcıyı görüyorsunuz. İşte biz buyuz!



Artık biz ve tüm piyasa katılımcıları talimatlarımızı görebiliriz. Şimdi altınlarını piyasada satmak isteyen herkes önce bize satacak ancak ondan sonra aşağıdaki alıcılara geçecek, çünkü bizim alış teklifimiz en iyisi. Ancak piyasa uygulamasının aksine, limit talimatımızın yerine getirilmesi garanti edilmez. Altınını satmak isteyen bir satıcı yoksa limit Piyasa Derinliğinde kalacaktır. Unutmayın, yatırımlar limit talimatlarla değil piyasa talimatlarıyla başlatılır.

Ek olarak, bir alıcı piyasadan altın satın almaya istekli hale gelebilir, bu da yukarı slipaj nedeniyle son yatırımın fiyatını hareket ettirir. Diğer alıcılar bu değişikliğe cevap verebilirler ve bizim limitimizin üzerinde limit talimatlar açabilirler ve bu bizi talimat sırasındaki en yüksek pozisyondan uzaklaştıracaktır.



Birisi piyasadan 10 altın sözleşmesi satın aldıktan sonra Piyasa Derinliği şu şekilde değişir:

Fiyat, altının onsu başına $ Ons sayısı (Sözleşmeler) 1280.8 16











1279.9 17 1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13

Tablo 12. Piyasa Derinliğindeki Değişiklikler

Bizim teklif ettiğimiz fiyattan daha yüksek bir fiyata altın almaya hazır alıcılar ortaya çıkarsa, aşağı doğru kayarız:

Fiyat, altının onsu başına $ Ons sayısı (Sözleşmeler) 1280.8 16 1280.3 15 1280.1 10 1280.0 3 1279.9 17 1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13

Tablo 13. Pazar Derinliğindeki Değişim

Limit talimatımız Piyasa Derinliğinin ortasına hareket etti. En iyi satın alma teklifleriyle rekabet edemedik. Fiyat yükselmeye devam ederse, talimatımız hiçbir şekilde yürütülmeye devam edemeyecektir.





1.10. Talimatların Kısmi Yürütülmesi

Talimatların kısmi yürütülmesi, borsa icrasının en önemli özelliklerinden biridir. Kısmi işlem, piyasadaki likiditenin yeterli olmadığı veya limit talimatların kullanıldığı durumlarda gerçekleşir.

Döviz limit talimatının ilginç bir özelliği de içinde mevcut fiyattan daha kötü olacak bir limit fiyat belirtme yeteneğidir.



DOM'umuza bir kez daha bakalım:

Fiyat, altının onsu başına $ Ons sayısı (Sözleşmeler) 1280.8 17 1280.3 3 1280.1 5 1280.0 1 1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13

Tablo 14. Piyasanın Döviz Derinliği

Limit fiyatını $1280.0'ın üzerinde belirterek bir limit satın alma talimatı belirleyebiliriz, örneğin $1280.3! Bu durumda talimatımız nasıl yerine getirilecek?

Piyasa Derinliğindeki üç satıcı, mallarını bizim belirttiğimiz fiyattan daha iyi veya ona eşit fiyatlarla sunar. Toplam miktarları 9 ons (1 + 5 + 3).



Borsa, limit talimatlarını talimatlarımızla eşleştirecek ve kalan 8 (17 - 9 = 8) ons altın DOM'da şu satıcıların yerinde görünecektir:

Fiyat, altının onsu başına $ Ons sayısı (Sözleşmeler) 1280.8 17 1280.3 8 1279.8 2 1279.7 15 1279.3 3 1278.8 13

Tablo 15. Bir limit talimatının yürütülmesi

Limit talimatımız az önce kısmen yerine getirildi. Belirtilen hacmin bir kısmı mevcut satıcılar tarafından hemen dolduruldu ve geri kalanı DOM'daki yeni satıcıları beklemeye bırakıldı. Bu, borsa işlem modunda çalışan herhangi bir alım satım sistemi için çok önemlidir. Talimatların kısmi olarak gerçekleşme ve mevcut fiyattan daha kötü bir fiyata limit talimat verilme ihtimali hesaba katılmalıdır. Limit talimatımızın ilerideki ömrü bilinmez. Likiditesi yüksek piyasalarda, tam olarak doldurulması muhtemeldir: fiyatımızı kabul eden satıcılar gelip talebimizi karşılayacaktır. Ayrıca talimat, kısmen iptal edilene kadar dolu kalabilir.

Limit talimatları ile maksimum slipajı kolayca kontrol edebilirsiniz. Belirli bir seviye ile sınırlamak istiyorsanız, limit talimatını bu seviyede ayarlamanız yeterli olacaktır. Öte yandan, uygulama fiyatı hiçbir zaman burada belirtilen fiyattan daha kötü olmayacaktır. Öte yandan en azından kısmen, onu hemen dolduran bir miktar likidite her zaman olacaktır.





1.11. Limit ve Piyasa Talimatlarının Özellikleri

Temel talimat türlerini inceledik. Piyasa özelliklerini ve limit talimatlarını açıklamanın zamanı geldi. Bu önemli ve temel özellikleri özetliyoruz:

Bir piyasa talimatı yerine getirilmesini garanti eder, ancak gerçekleştirilecek fiyatı garanti etmez. Bir limit talimatı gerçekleştirileceği fiyatı garanti eder, ancak gerçekleştirileceğini garanti etmez.

Bir piyasa talimatı, fiyatı daha da kötüleştirir ve slipajla karşı karşıya gelir ancak daima yürütülebilir. Limit talimatı, fiyatları değiştirmez ve slipaja tabi değildir ancak yürütülmesi garanti edilmez.

Tabii ki, likidite yokluğunda piyasa talimatının uygulanması da başarısız olabilir. Ancak bu kadar düşük likiditeye sahip piyasalardan kaçınılmalı ve ekstrem durumları dikkate almıyoruz.

Ayrıca, bir talimatın bir veya daha fazla yatırımın sonuçlandırılmasıyla yürütüldüğünü keşfettik. Talimatlar tamamen, kısmen gerçekleştirilebilir veya hiç gerçekleştirilmeyebilir. Bunlar güvenilir bir alım satım sistemi geliştirirken dikkate alınması gereken önemli özelliklerdir. Bu özellikler, yatırımların ve talimatların bir giriş ve bir çıkış noktası ile tek bir mantıksal işlem oluşturacak şekilde birbirine bağlı olduğu Zarar Durdurma ve Kar Alma işlemini uygulayan talimatları destekleyen Hedge Terminal türü sistemler için daha da önemlidir.

Yatırımcı ne tür talimatların kullanılacağına karar verir. Ancak talimat türlerinden hiçbirinin diğer türe göre açıkça bir üstünlüğü yoktur. Çok oynak piyasalarda, bazen bir limit talimatı vermek ve bunu kısmen yerine getirmek veya hiç gerçekleştirmemek yerine, piyasa talimatı kullanarak büyük bir slipajla girmek daha iyidir.



Likiditesi yüksek piyasalarda ve küçük hacimli alım satım işlemlerinde, slipaj küçüktür ve kısmi uygulama durumunda piyasa talimatlarının ortaya çıkan maliyetleri, kaybedilen kar maliyetinden daha az olabilir. Öte yandan, likiditesi düşük ve yavaş piyasalarda piyasa talimatları vermek son derece tehlikelidir. Büyük bir slipaja yol açabilir ve hatta bir yatırımcıyı iflas ettirebilirler. Her durumda, beklentileriniz ile piyasanın sunabileceği fiyat arasında bir denge kurmaya çalışın.





1.12. Ortak Arz ve Talep, Alış ve Satış Talimatları

Artık limit talimatları ve uygulama özelliklerini analiz ettiğimize göre, Moskova Borsası gibi merkezi borsalarda gözlemlenebilecek bazı ilginç özelliklere geçebiliriz.

Her gün on binlerce yatırımcı borsa üzerinden yatırım yapmaktadır. Birçoğu limit talimat verir ve birçok yatırımcı cari fiyatlarla satın alır. Cari fiyatlarla yapılan yatırımlar anında gerçekleştirilir. Göreceli olarak konuşursak, yatırımcı piyasaya girer, mevcut fiyatları görür ve satın alır.



Satın alma anına kadar, yatırımcının amacı bilinmez. Limit talimatlarda durum farklıdır.

Hatırladığımız gibi limit talimat fiyatı hareket ettirmez. Kural olarak, DOM'da ayarlanır ve ardından Satış veya Alış fiyatı uygun olduğunda uygulanmayı bekler. Bu nedenle borsa, beklemedeki bu tür hedefler hakkında ilginç istatistikler toplayabilir. Örneğin gerçek zamanlı olarak, toplam alıcı ve satıcı sayısının yanı sıra toplam arz ve talep hacmini de izleyebilirsiniz.

Toplam talep , limit (beklemede olan) fiyatlarla satın alınacak bütün sözleşmelerin sayısıdır. Aslında, DOM'nin talep tarafındaki toplam likiditesidir.

, limit (beklemede olan) fiyatlarla satın alınacak bütün sözleşmelerin sayısıdır. Aslında, DOM'nin talep tarafındaki toplam likiditesidir. Toplam Teklif , limit (beklemede olan) fiyatlarla satılacak sözleşme sayısıdır. Toplam talebe benzer şekilde toplam arz da, DOM'nin arz tarafındaki toplam likiditesini gösterir.

, limit (beklemede olan) fiyatlarla satılacak sözleşme sayısıdır. Toplam talebe benzer şekilde toplam arz da, DOM'nin arz tarafındaki toplam likiditesini gösterir. Toplam satıcı sayısı , bir varlığı belirtilen limit fiyatlarda satmak isteyen satıcıların toplam sayısıdır.

, bir varlığı belirtilen limit fiyatlarda satmak isteyen satıcıların toplam sayısıdır. Toplam alıcı sayısı bir varlığı, belirlenen limit fiyatlarında satın almak isteyen alıcıların toplam sayısıdır.

Toplam arz/talep dinamikleri ve katılımcı sayısındaki değişiklikler hakkındaki bilgilerin analizi, tahmin edilen kalabalık davranışına dayalı ilginç stratejiler geliştirmenize yardımcı olabilir. Bu gibi stratejilere 'duygu analizi' denir.

Borsa özellikleri nedeniyle, bu bilgiler gerçek zamanlı olarak kullanılabilir. MetaTrader 5 bu bilgiyi alır. Ancak terminal, bu bilgiyi Quik'te yapıldığı şekilde görselleştiren herhangi bir tablo veya grafik sağlamaz. Ancak MetaTrader 5 için olan özel programlama dili MQL5'i kullanarak herhangi bir çeşit kullanıcı tablosu veya bu bilgiyi tam olarak kullanıcının ihtiyaç duyduğu şekilde gösteren özel bir tick grafiği oluşturabilirsiniz. Bu tür programların geliştirilmesi bu makalenin kapsamı dışındadır, bu nedenle şimdi bu şekilde bir "gösterge" programlamayacağız (ki bu çok heyecan verici olsa da zaman alıcı bir görev olurdu).



Hazır bir çözüm kullanalım. MetaTrader 5 için binlerce farklı program yazılmıştır. Bunlar ya ücretsiz Kod Tabanında ya da MetaTrader için özel alım satım aplikasyonlarında Markette mevcuttur.



Markette hem ücretsiz hem de ücretli aplikasyonlar mevcuttur. Bu gibi programlardan biri de Yuri Kulikov'un IShift programıdır. Arz ve talepteki değişikliklerin yanı sıra borsa sözleşmeleri alıp satmak isteyen yatırımcı sayısının gerçek zamanlı olarak izlenmesi için tasarlanmıştır. Bu özellikleri göstermek için tam olarak ihtiyacımız olan şey budur.

Bu programda arz ve talep dinamikleri en üstte gösterilir. Videonun en başında bu "Oturum alım/satım hacmi duyarlılığı" okuyla vurgulanmaktadır:





Bu bilgiler yalnızca merkezi borsalarda mevcuttur. Bu, yalnızca merkezi bir piyasada çalışan benzersiz stratejileri oluşturmayı mümkün kılar.





1.13. MetaTrader 5 ve MetaTrader 4'te Talimat Yürütme Sistemlerinin ve Alım Satım Sunumları İşaretleyicilerinin Karşılaştırılması

MetaTrader 4'ün önceki terminal versiyonu, yatırımcı eylemlerinin basitleştirilmiş bir gösterimini sağlar. MetaTrader 4'te tüm işlemler aslında talimat olarak görünür. MetaTrader 4'te bir talimat beklemede, iptal, aktif ve kapalı olabilir. Borsada "açık" ve "kapalı" talimat kavramı anlamsızdır çünkü yukarıda açıklandığı gibi, borsa talimatı alım veya satım talimatıdır. Talimat yerine getirilecek veya getirilmeyecektir. Talimat "kapatılamaz" veya cari fiyattan geri satılamaz. Bu talimata istinaden satın alınan varlığı sadece borsaya karşıt talimat göndererek satabilir veya geri alabilirsiniz.

Bu nedenle, alım satım talimatı ve özellikle MetaTrader 5 talimatı, MetaTrader 4'teki talimatı kavramından önemli ölçüde farklıdır. MetaTrader 4'teki talimat, piyasaya giriş ve çıkışı birleştiren bir çeşit işlem türüdür. İsteğe bağlı olarak, bu işlemdeki maksimum kaybı sınırlamak (Zararı Durdur) ve/veya belirli bir kar seviyesini sabitlemek (Kar Al) için ek koşullar içerebilir. MetaTrader 5'te talimat, gerçekte olması gerektiği gibidir - bir alım veya satım talimatıdır.

MetaTrader 4'te yürütülen bir talimat, onu kimin gerçekleştirdiği hakkında ​​herhangi bir fikir vermez. Oysa MetaTrader 5'te, talimat yatırımlar tarafından yürütülür. Talimatımızı kaç yüklenicinin ​​hangi fiyattan uyguladığı hakkında bir fikir verirler. Bu bilgilerin kullanılabilirliği, uygulama şeffaflığını artırır.

MetaTrader 5'te Piyasa Derinliğini analiz ederken, bir yatırıma girmeden önce yaklaşık slipajı hesaplayabiliriz. Bu MetaTrader 4'te yapılamaz.

MetaTrader 5, talimatların ve yatırımların bağımsız temsili yoluyla kısmi talimat yerine getirme için şeffaf bir mod sağlar. Aslında bu talimatla ilgili toplam işlem hacmi, talimatta belirtilen tutara eşittir, yani talimatın gerçekleştiği anlamına gelir veya daha azdır ve bu durumda talimat süreç içinde veya kısmen gerçekleştirilebilir. MetaTrader 4'te, gerçek koşullarda büyük hacimli alım satım işlemlerinde talimat yürütme kısmi de olabilir. Bu durumda, kısmi yürütme gerçek likidite eksikliğinin sonucu mu yoksa aracının başarılı alım satım işlemine karşı hareketinden mi kaynaklandığı açık değildir. Kısmi yürütmeyi (yatırımları) düpedüz doğrulayan herhangi bir bilgi sağlamaz.

Bir alım satım talebinin yalnızca belirli bir durumda yürütülmesi ayrı (anlık) bir olay olabilir. Talimatın yürütülmesi genellikle biraz zaman alır. Limit talimatın kısmen yerine getirilmesini açıklayan bölümde bu gibi bir performans örneğine bakın. Bu talimatın bir kısmı birkaç işlem tarafından yerine getildi ve diğer kısmı uygun fiyatı bekleyerek "bekleme" moduna girdi. Bu durumda talimat, yürütme sürecinde giderek daha fazla yatırım yapıyor.

Yatırımlar sayesinde, talimat durumu daima son derece açık ve şeffaftır. Talimat yürütme aşaması, ihtiyaç duyduğunuz her an izlenebilir. MetaTrader 4'te, yürütme sırasında talimat durumu tanımlanmaz. Yürütme sırasında neler olduğunu göremeyiz.

Bölüm 2. Moskova Borsası vadeli işlemler bölümünün takas yöntemleri

Bu bölüm, Moskova Borsası vadeli işlemler bölümünde halihazırda alım satım yapanlar ile bu borsayı hala yakından izleyen ve gelecekte türev alım satım işlemi yapmayı planlayanlar için hazırlanmıştır.

İlk bölümde spesifik olarak değişim fiyatlandırmasını tartıştık, şimdi borsanın taraflar arasındaki işlemleri nasıl düzenlediğini öğrenmenin zamanı geldi. Bu bilgilendirme, bir borsa aracısının pozisyonlarımızı ve taahhütlü yatırımlarımızı nasıl gördüğünü daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Bu görsel, herhangi bir alım satım faaliyetinin bireysel alım satım sonucuna sahip bağımsız bir işlem olduğu MetaTrader 4'te sunulandan büyük ölçüde farklıdır.

Moskova Borsası vadeli işlemler piyasası örneği, yani vadeli işlemlerin ve opsiyonların alınıp satıldığı bölüm üzerinden takası tartışacağız. Bunun nedeni, 2011'de MetaTrader 5'in RTS (Rus Alım Satım Sistemleri) tasdikli olması ve MICEX (Moskova Uluslararası Döviz Borsası) ile tek bir Moskova Borsası olarak birleştirilmesidir.





2.1. Gelecek Kavramı

Vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyonlar Moskova Borsasının türevler bölümünde işlem görmektedir.

Vadeli İşlemler, belirli bir tarihe kadar geçerli olan ve vadeli işlemlerin sona ermesi olarak adlandırılan, emtia arzı için standartlaştırılmış bir sözleşmedir.

Emtialar, şirket hisseleri, altın, döviz veya hisse senedi endeksleri gibi fiziksel esası olmayan herhangi bir varlıkla temsil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmesi, satıcı ve alıcı arasındaki sözleşmedir. Satıcı, varlığı gelecekteki bir noktada (teslimat tarihi) teslim etmeyi taahhüt eder ve alıcı da, varlığı satıcıdan kararlaştırılan fiyattan satın almayı kabul eder. Açıkçası, varlık fiyatı teslimat tarihine kadar yükselebilir veya düşebilir. Bu nedenle vadeli işlem sözleşmesinin satıcısı ve alıcısı, fiyat değişiklikleriyle ilgili riskleri üstlenir.

Vadeli işlem sona erme tarihinde daha düşük bir fiyat, satıcı için faydalıdır, çünkü satıcı varlığı zaten daha yüksek bir fiyattan satmıştır. Daha yüksek bir fiyat alıcı için faydalıdır, çünkü alıcı varlığı zaten daha düşük bir fiyattan satın almıştır. Bu nedenle, sözleşme müzakeresi ile teslim tarihi arasındaki fiyat farkı önemlidir. Satıcı ve alıcı, malları fiziki olarak teslim etmeme konusunda anlaşabilirler. Bunun yerine satıcı ve alıcı, sözleşme müzakeresi sırasındaki ile sona erme sırasındaki fiyat farkını alır. Bu gibi uzlaşmalı vadeli işlem sözleşmelerine nakit ödemeli denir.

Buna karşılık, malların fiziksel olarak teslim edilmesi sona erdikten sonraki vadeli işlemlere fiziksel adı verilir. Teslimat prosedürlerinin açıklaması bu makalenin kapsamı dışındadır, bu nedenle örneklerimizdeki vadeli işlemler, anlaşılması daha kolay olduğu için nakit ödemeli vadeli işlemler anlamına gelir ve sona erme süresi teslim edilebilir fiziksel vadeli işlemlere benzerdir. Aslında nakit ödemeli vadeli işlemler, fark sözleşmesi veya iki taraf arasında müzakere edilen CFD (Fark Sözleşmesi) gibidir ancak daha fazla şeffaflığa sahiptir ve Moskova Borsası'nın türevler bölümü gibi merkezi alım satım platformlarında işlem görür.

Uzlaşma anındaki fiyat değişikliği nedeniyle taraflardan birinin olumsuz, diğerinin olumlu bir sonuç alacağı açıktır. Sonuçları mutlak olarak farklıdır, ancak moda göre eşittir. Böylece, vadeli alım satım işlemlerinin sıfır toplamlı bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Zarar ve kar miktarı herkes için aynı olsa da, onlar arasında eşit olmayan bir şekilde dağıtılabilir ve bu nedenle bilgili piyasa katılımcılarının hesabına kar elde etmesi mümkündür.

Aşağıdaki örneği analiz edelim. 5 Ağustos 2014, saat 10:00'da ons başına 1292.1$'dan nakit ödemeli bir altın vadeli işlem sözleşmesi aldık, yani uzun bir pozisyona girdik. Vadeli işlem sona erme tarihi 7 Ağustos 2014, 18:45'tir. Bu zamana kadar altının fiyatının artacağını ve 1306.6$'a ulaşacağını varsayalım. Sözleşmemizin ikinci tarafı, bu fiyatlar arasındaki farkı bize ödemeyi kabul eder.

Böylece sona erme zamanında, ikinci taraftan 14,5$ (1306.6$ - 1292.1$ = 5,14$) tutarında kar alacağız. Bu süre zarfında altının fiyatı düşerse, aradaki farkı ödememiz gerekirdi.

Aşağıdaki şekil bu durumu göstermektedir:

Şekil 8. Bir vadeli işlem sözleşmesi ve sona erme zamanı

Dikey noktalı çizgiler, vadeli işlem sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle gerçekleşen pozisyon girişini ve çıkışını göstermektedir.

Ancak, vadeli işlemlerin sona ermesini beklemek zorunda değiliz. Satın aldığımız sözleşmeyi başka bir katılımcıya satarak herhangi bir zamanda yatırımdan çıkabiliriz.



Bu durumda uzlaşma, sona erme zamanındaki ile aynı olacaktır: sözleşmenin alış ve satış arasındaki farkı ya hesabımızdan silinir ya da ona borç kaydedilir. Ancak bu fiyat farkının nasıl hesaplandığına dair bazı spesifik özellikler vardır. Bu farklılıkları ve nüansları daha sonra öğreneceksiniz.





2.2. "Açık Pozisyon" Kavramı ve "Toplam Açık Pozisyon Sayısı"

Vadeli işlem tanımı üzerinden çok ilginç bir özellik izlenebilir; yalnızca bu tür bir sözleşme için kullanılabilir.

Hisse senetleri veya döviz gibi spot emtiaların aksine, vadeli işlemlerin her zaman iki yüklenicisi vardır. Biri kontrat satar, diğeri kontrat satın alır.



A yatırımcısının vadeli bir işlem sözleşmesi satın almaya karar verdiğini varsayalım. Piyasada iki seçenek vardır:

A yatırımcısı, daha önce satın aldığı sözleşmeyi satmaya karar veren B yatırımcısından vadeli bir işlem sözleşmesini yeniden satın alabilir. Aslında, B yatırımcısı sözleşme altındaki hakkını A yatırımcısına devreder . Bu durumda, vadeli yeni bir işlem sözleşmesine girmeye gerek yoktur, sadece eski sözleşmeyi B yatırımcısından A yatırımcısına iletmek yeterli olacaktır. Bu durumda B yatırımcısı piyasadan ayrılır ve A, yatırımcısı aksine onun yerini alır. Toplam katılımcı sayısı değişmez. Piyasaya giren A yatırımcısı sözleşmeli mülkiyet haklarını transfer etmeye hazır katılımcı bulamaz. Bu durumda yatırımcı, yeni bir sözleşme imzalamak ve vadeli işlemleri yeni yatırımcıya satmak için yeni bir sözleşme müzakere etmek ve vadeli bir işlem satmak isteyen yeni C yatırımcısı için beklemek zorunda kalacaktır. Bu durumda toplam katılımcı sayısı iki artar: piyasaya yeni yatırımcılar A ve C gelir.

toplam pozisyon sayısı, vadeli işlem sözleşmeleri için sonuçlandırılmış toplam pozisyon sayısıdır. Her sözleşmenin iki karşı tarafı olduğu için, her zaman eşit bir değerdir.

Açık pozisyon veya OI, müzakere edilen vadeli işlem sözleşmelerinin sayısıdır. OI değerini elde etmek için toplam pozisyon sayısını ikiye bölün.

Toplam üye sayısı artabilir veya düşebilir. Benzer nedenlerle, yatırımın taraflarındaki iki yatırımcı karşılıklı olarak piyasadan çekilmek isterse, sözleşmeleri iptal edilir. Bu durumda, toplam üye sayısı iki azalır ve toplam sözleşme sayısını gösteren açık pozisyon bir azalır, çünkü bir sözleşme iki tarafa tekabül eder.

Spesifik organizasyon nedeniyle Moskova Borsası, toplam piyasa katılımcısı sayısını gerçek zamanlı olarak izlemek için eşsiz bir fırsata sahiptir. Diğer piyasalarda, bu tür bilgiler genellikle sınırlıdır. Örneğin, Chicago Ticaret Borsası'nda (CME) Açık Pozisyonla ilgili bilgiler yalnızca günün sonunda hesaplanır ve yalnızca işlemlerin tamamlanmasından birkaç gün sonra yayınlanır.

MetaTrader 5'te, Açık Pozisyon (açık pozisyon sayısı) ile ilgili bilgiler gerçek zamanlı olarak mevcuttur, ancak erişim için MQL5'teki özel programlar gereklidir. Bununla ve bu tür bir programla ilgili bazı bilgiler "1.12. Bu makalenin Ortak Arz ve Talebi, Alış ve Satış Talimatları".





2.3. Vadeli Marj. "Kaldıraç" Kavramı

Vadeli işlemler, emtianın kendisinden ziyade bir emtia sözleşmesi olduğu için, mallara sahip olmasanız da alıp satabilirsiniz. Bir yandan katılımcıların fiyatlardan bağımsız olarak emtia işlemleri yapabilme imkanı vardır, diğer yandan mutlak fiyat dinamikleri, borsa katılımcılarının küçük mevduatları için çok büyük olabilir.

Yani, altının fiyatı $1292.1'dan $1306.6'a değiştiyse, altın fiyatının %1.1 (($1306.6 - 1292.1)/$1292.1) arttığını söyleyebiliriz. Öte yandan, hesabımızda 100$'lık bir vadeli satış sözleşmesi yaparsak, altın fiyatındaki benzer değişiklikle hesabımızdan 5,14$ düşecektir ve bu da hesabın -%14,5'ine karşılık gelir. Bu önemli bir rakamdır.

Katılımcıların yetenekleri ile piyasalarda yatırım yapma isteklerini dengelemek için, borsa ücretleri başlangıç marjı veya IM, yani katılımcının ödeme gücünün garantisi olarak işlev gören özel bir depozitodur. Vadeli işlem sözleşmesinin başlangıç marjı ile mevcut fiyat seviyesi arasındaki orana maksimum kaldıraç denir. Klasik tanım, kaldıracın bir varlığı satın almak için kullanılan öz sermaye ve ödünç alınan fonların oranı olduğunu öne sürer. Vadeli işlemlerde, fiziksel mal alımı olmadığı için ödünç alınan fon kavramı kullanılmaz. Aracı bize bir kredi verir ve kullanımı için faiz oranını ödemeyiz.

Moskova Borsasının Vadeli İşlemler Piyasasında işlem gören altın için vadeli işlem sözleşme şartnamesinin bir örneğini ele alalım.

Moskova Borsasına erişim sağlayan aracılardan birine bağlı olan bir MetaTrader 5'i açıyoruz, Piyasa İzleme içinde mevcutsa "GOLD-9.14" seçeneğini seçin veya aksi halde "Semboller" penceresinde bu enstrümanı seçerek ekleyin:





Şekil 9. MetaTrader 5 menüsü aracılığıyla enstrüman şartnamelerine erişim

Farenin sağ tuşuna tıklayarak bu enstrümanın içerik menüsünü açabilir ve "Şartname..." seçeneğine gidebiliriz.





Şekil 10. Vadeli işlem sözleşmesi şartname penceresi

Enstrümanın başlangıç marjı değeri "Başlangıç Marjı" alanında belirtilir. 5267,08 ruble değere karşılık gelmektedir. Moskova Borsasındaki tüm hesaplamalar ruble olarak yapılır, bu nedenle tüm değerler ruble olarak belirtilir. Bu rakam ne anlama gelir?

Bir sözleşme yapıldığında, aracı bu tutarı marj olarak hesabımıza kilitler. Toplam hesap bakiyemiz 5268 ruble ise, 1 ons başına almak veya satmak için vadeli işlem sözleşmesi alabileceğiz. Dolayısıyla şu anki altın fiyatı 1292.1$ ve 1 ABD doları başına 38.7365 ruble oranıyla, koşullu kaldıracımız: (1292.1$ * 38.7365)/5268 ruble = 9.5 veya 1:9.5 olacaktır.

Başlangıç marjının vadeli işlem sözleşmesinin altında yatan emtia fiyatından önemli ölçüde düşük olması nedeniyle, vadeli işlemleri ve risksiz varlıkları birleştiren karmaşık çeşitlendirme stratejileri kullanmak mümkündür. Mesela sadece altın almak yerine, 1:1 kaldıraç oranıyla nakit ödemeli vadeli altın sözleşmeleri satın alabiliriz - kalan tutarı bir bankada faiz oranı ile risksiz bir hesaba yatırırken, başlangıç marjına eşit tutarı hesabımıza yatırabilir ve yanlış yöndeki fiyat hareketlerinin riskini karşılamak için ek fonlar alabiliriz.





2.4. Takas Kavramı

Fiyat sözleşme müzakeresi anından sona erme tarihine kadar önemli ölçüde değişebilir. Alış veya satış fiyatı ile nihai fiyat arasındaki fark o kadar önemli büyüklükte olabilir ki, anlaşma taraflarından biri yükümlülüklerini yerine getiremeyebilir. Bunu önlemek için, borsa tüm katılımcılar arasında düzenli olarak dönüşümler sağlar ve fiyat farkını belirli katılımcıların kârına ve belirli katılımcıların zararına dönüştürür.

Bu şekilde yeniden dağıtıma takas prosedürü denir. Borsa takas işlemini gerçekleştirmek için, takas odası adlı özel bir bağımsız finansal kuruluş kullanır. Bu, taraflar arasındaki çıkar çatışmasını önlemenin ve hesaplamaların şeffaflığını ve tarafsızlığını sağlamanın bir yoludur.

Borsa takas prosedürü ile, yatırımcıların risklerini kontrol eder ve taraflar arasındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlar. Moskova Borsasında, hesaba fiili kredi verme ve borçlandırma, MetaTrader 4'te yapıldığı gibi talimat kapanışı sırasında değil, takas sırasında veya taraflar arasındaki uzlaşma sırasında gerçekleşir.

MetaTrader 4 ve 5 üzerinden erişim sağlayan aracılar, müşterilerin risklerini gerçek zamanlı olarak kontrol ederler. MetaTrader 5'teki açık bir pozisyon veya MetaTrader 4'teki talimat kritik zarar seviyesine ulaşırsa, aracı ek marj (Marjin Çağrısı) ödemek zorunda kalarak anında kapatır. Moskova Borsasında, fonların taraflar arasındaki fiili yeniden dağıtımı takas sırasında gerçekleştiği için, başlangıç marjını artırma gerekliliği takas sırasında ortaya çıkar.

Takas prosedürü karmaşıktır ve zaman alır. Moskova Borsasında (MICEX ve FORTS'un halefi), takas günde iki kez yapılır: 14:00 - 14:03 (gün içi takas) ve 18:45 - 19:00 (akşam takası). Bu süre zarfında herhangi bir alım satım işlemi yapılmaz. İşlem takas için kapatılmadan önce, borsa son yatırım fiyatını sabitler. Bu fiyata takas fiyatı denir. Bu tüm alım satım katılımcıları için uzlaşma fiyatıdır. Bir önceki takas anında yapılan tüm işlemler ve açık pozisyonlar bu fiyatla eşleştirilir. Biraz sonra günlük takasa bakacağız ama şimdilik ana akşam takasına odaklanalım.





2.5. Takas Yoluyla Pozisyon Geçişi

Uzun altın pozisyonumuza geri dönelim ve onu aracı ve takas odası açısından analiz edelim.

Uzun pozisyon yatırımcı için 05.08.2014 tarihinde, saat 10:00'da 1292.1$'dan açıldı ve 07.08.2014 tarihinde, 18:45'te 1306.6$'dan +14,5$'dan kapandı. Ancak, olaylar arasında iki gün geçti ve takas odası, ilgili uzlaşma fiyatlarını sabitleyerek üç kez yeniden hesapladısaat.

İşte zaman, fiyat ve olay ile tablo biçimindeki işlem pozisyonumuz:

Tarih Fiyat, $ Olay 05.08.2014 10:00 1292.1 Altın için uzun pozisyon girme 05.08.2014 18:45 1284.9 Akşam takası. 06.08.2014 18:45 1307.6 Akşam takası. 07.08.2014 18:45 1306.6 Akşam takası. Vadeli işlemler sona eriyor. Uzun pozisyonu kapanıyor.

Tablo 16. Takas Yoluyla Pozisyon Geçişi

Geleneksel olarak uzun pozisyonumuz üç bölüme ayrılabilir, bu bölümlerin her birinin finansal sonucu (giriş ve çıkış fiyatı arasındaki fark) yanı sıra koşullu giriş ve çıkış fiyatı vardır. Bu prosedür MetaTrader 5'te yenileme olarak adlandırılır.

İşte segmentasyonu görselleştiren bir tablo:

Dönem Fiyat

giriş, $ Fiyat

çıkış, $ Finansal

sonuç, $ Başlatılan olay 05.08.2014 10:00 - 05.08.2014 18:45 1292.1 1284.9 -7.2 Uzun pozisyona girme 05.08.2014 19:00 – 06.08.2014 18:45 1284.9 1307.6 +22.7 Takas yoluyla yenileme. 06.08.2014 19:00 – 07.08.2014 18:45 1307.6 1306.6 -1 Takas yoluyla yenileme. Nihai sonuç: +14.5 Vadeli işlemler sona erip, uzun pozisyon kapanıyor.

Tablo 17. Takas yoluyla yenileme

Her iki durumda da toplam sonuç aynıdır ve 14.5$'a eşittir ancak ilk durumda, hesaplama yalnızca pozisyon açma ve kapama fiyatları arasındaki fark hesaplanırken yapılır, ikinci durumda ise pozisyonu üç zaman aralığına bölen daha karmaşık bir hesaplama söz konusudur. Her iki durumda da sonuç her zaman aynıdır, çünkü takas fiyatının seviyesi herhangi biri olabilir, son yatırımın gerçek fiyatına eşit olması gerekmez.

Bunu, fiyatı başka herhangi bir takas fiyatı ile değiştirerek kolayca kontrol edebilirsiniz. Yine sonuç klasik hesaplamaya eşittir, çünkü takastan önceki ilk gün fiyat farkından elde edilen ek kazanç veya kayıp, her zaman ikinci gündeki ek kayıp veya kazanç tarafından karşılanacaktır. Ancak takas fiyatı, terminalden erişilebilen son yatırımın fiyatı ile her zaman tam olarak aynı değildir.

Yukarıdaki örnekte, pozisyon geçişi aslında üç bağımsız pozisyonla sonuçlanır. Bu pozisyonların bireysel giriş ve çıkış fiyatları ve finansal sonuçları vardır (yukarıdaki tabloya bakınız). Bununla birlikte yatırımcıların rahatlığı için, MetaTrader 5'te takastan sonra yeni bir pozisyon oluşturulmaz ancak doğrusunu söylemek gerekirse yapılması gereklidir.

Bunun yerine eski pozisyonu bırakır ancak giriş fiyatını değiştirir. Bu fiyat son takas fiyatına eşittir. Pozisyonun anlaşılmamış karı buna göre değişir. Dolayısıyla pozisyon yenilemeden sonra hala mevcut olsa da, aslında bu açılış fiyatı ve gerçekleşmemiş finansal sonucu ile başka bir pozisyondur.

Yukarıdaki tablo, aşağıdaki grafik ile daha iyi gösterilmiştir:

Şekil 11. Takas ve pozisyon yenileme süreci



2.6. Varyasyon Marjı ve Gün İçinde Takas

Varyasyon Marjı, takas yoluyla sabitlenmemiş hesap için dalgalı finansal sonuçtur. Varyasyon Marjı, yatırımlarınızın ve açık pozisyonlarınızın yaklaşık finansal sonucunu cari fiyatlar bazında hesaplayan gösterge niteliğinde bir rakamdır. Forex piyasasındaki varyasyon marjı analoğu özsermaye kavramıdır. Ancak Forex piyasasında dalgalı kar veya zarar belirsiz bir dönem kalabilir.

Moskova Borsasında akşam takası, yatırımcının isteğinden bağımsız olarak değişim marjını sabitler ve takasın uygun finansal sonucunu yatırımcının hesabına yansıtır. Böylece her akşam, takas anında varyasyon marjı sıfırlanır.

Gün içi takas, Moskova Borsası piyasa katılımcılarının mevcut pozisyonlarını değerlendirmek ve aralarında riskleri daha doğru bir şekilde yeniden dağıtmak için gerçekleştirdiği özel bir ara takastır. Gün içi takas sırasında varvasyon marjı, komisyon hesabında birikmiş gelir özel alanına kaydedilir. Varyasyon marjından farklı olarak birikmiş gelir, yeni yatırımlar yapmak ve enstrümanın kümülatif pozisyonunu artırmak için ek bir başlangıç marjı olarak kullanılabilir. Ancak birikmiş gelir ana akşam takası hesaplanmasında kullanılmaz, bu nedenle gün içi takas prosedürü genellikle göz ardı edilebilir.





2.7. Üst ve Alt Fiyat Limitleri

Gün içi ve akşam takası prosedürleri, borsa işlemi katılımcıları arasında finansal sorumluluğun yeniden dağılımı ile etkin bir şekilde başa çıkmakta ve risklerini etkin bir şekilde kontrol etmektedir. Ancak bu önlemler bile bazen yeterli olmamaktadır. Özellikle dramatik anlarda piyasa fiyatı kısa sürede o kadar çok değişebilir ki, bir sonraki takas zamanına kadar katılımcıların çoğu finansal yükümlülüklerini yerine getiremez. Bu durumdan kaçınmak için, borsa üst ve alt fiyat limitlerini belirler ve bu fiyat seviyelerine ulaşılırsa, alım satım talimatlarının kabulü ve katılımcılar arasında yükümlülüklerin yeniden dağıtılması geçici olarak durdurulur.

Fiyat limitleri, yeni bir işlem oturumu açılışı sırasında her piyasa için ayrı ayrı belirlenir. Limite ulaşıldığında, borsa belirli talimatların akışını birkaç dakikalığına kısıtlar, taraflar arasında riskleri yeniden dağıtır ve ardından kısıtlamaları kaldırır, cari fiyata göre hesaplanan yeni limitler belirler. Risk kontrolüne ek olarak, borsa limitleri de katılımcıların durulmasına olanak sağlar: çoğu zaman limite ulaştıktan sonra piyasa tersine döner veya usulca işlem yapmaya başlarlar. Ancak, limitlere oldukça nadir ulaşılır. Bu nedenle, bu durumlardan fiyat hareketine ilişkin ikna edici istatistikler çıkarılamaz.

Limit seviyeleri, Moskova Borsası'nın resmi web sitesinde belirtilmiştir. Örneğin, USD/RUB Döviz Kuru Si-12.14 üzerindeki Vadeli İşlemlerin fiyat limitini görmek için geçerli gün(12/12/2014), teknik özelliklerindeki ilgili bölümleri kontrol edin, aşağıdaki şekilde bunlar kırmızı bir çerçeve içinde gösterilmiştir:





Şekil 12. Sözleşme özellikleri sayfasındaki üst ve alt fiyat limitleri

MetaTrader 5'te, limitlere yazılım arayüzü üzerinden erişilebilir. Örneğin, bir script dosyası kullanılarak fiyat limitleri elde edilebilir ve terminal panelinde gösterilebilir:

2014.12 . 12 13 : 04 : 07.875 GetLimitValue (Si- 12.14 ,H1) Lower price limit: 54177 2014.12 . 12 13 : 04 : 07.875 GetLimitValue (Si- 12.14 ,H1) Upper price limit: 57243

Şimdi fiyat limitine ulaşmanın grafikte nasıl göründüğüne bakalım. Si-12.14 vadeli işlem sözleşmesine bakalım. Ruble geçmişi dramatik anlara sahiptir. Aslında bu, rublenin küresel devalüasyonudur. Bu gibi anlarda volatilite çok yüksektir ve limitlere çok sık ulaşır:









Şekil 13. Fiyat limitine ulaşıldı



Grafikten ulaştığımız fiyat limiti, Açık Yüksek Düşük Kapalı fiyatları eşit olan birkaç çubuktan oluşan bir satır olarak görünür. Bir oturumda birden fazla limit olabilir. Limit fiyata ulaşıldığında talimat kabul edilir ancak bu talimatlardaki fiyatlar alt limit fiyatların üstünde veya altında olamaz. Aksi takdirde talimat borsa tarafından reddedilecektir.

Limite ulaşmak, alım satım robotları için ciddi bir zorluktur. Bu gibi durumları belirlemeleri ve mantıklarını doğru bir şekilde yürütmeleri gerekir. Bu tür durumlar nadir olsa da, iyi tasarlanmış bir borsa robotu bunları hesaba katmalıdır.





2.8. Dönüşüm Operasyonları ve Gösterge Oranı Hesaplama

Klasik ve borsa hesaplamalarının sonuçları, yalnızca bir noktanın hesaplama değeri her zaman aynıysa eşleşir. Vadeli işlem fiyatı, yatırımcının hesabındaki para biriminden farklı bir para biriminde belirtilirse, ek para birimi dönüştürülmesi gerekir. Bu durumlarda Moskova Borsası, Thomson Reuters tarafından sağlanan oranların kombinasyonuna dayanan özel göstergesel yol kullanır ve borsanın kendi kuru, Moskova Borsası'nın Forex piyasasındaki döviz işlemlerinden elde edilir.

Gösterge kur hesaplama ayrıntıları, borsanın dosya sunucusunda saklanan"Gösterge döviz kurlarının hesaplanması için metodoloji" belgesinde açıklanmıştır. Sadece metodolojinin ana noktalarına odaklanacağız, borsadaki dönüştürme işlemlerini doğru bir şekilde anlamak için bunları bilmeniz gereklidir.

Döviz kuru hesaplaması dalgalı olduğu içini fiyatı yabancı para cinsinden olan vadeli işlemlerin puan değeri sürekli değişmektedir. Bu nedenle, aynı sayıda puanın hesap para biriminde ifade edilen değeri, farklı takas zamanlarında farklı olur! Borsanın akşam 18:45'ten 19:00'a kadar finansal sonucutüm katılımcılar arasında yeniden dağıttığını zaten biliyoruz.

Akşam takasına kadar bu oran, Moskova saatiyle 18:30'un son dakikasına kadar uygun döviz işleminin ortalama fiyatı olarak oluşturulur. Benzer şekilde gün içi takas anındaki dönüşüm oranı, 13:45'in son dakikasına kadar uygun olan ortalama fiyat olarak oluşturulmuştur.

Moskova Borsası Forex piyasasının işlem yapılmayan saatlerinde Thomson Reuters kur oranı kullanılır. Ancak bizim durumumuzda yalnızca iki fiyatla ilgileniriz: 14:44'teki son işlemin veya 1 dakikalık çubuğun Kapanış fiyatı ve 18:29'daki son yatırımın veya 1 dakikalık çubuğun Kapanış fiyatı.

Herhangi bir döneme ilişkin gösterge oranlarının listesi, http://moex.com/en/derivatives/currency-rate.aspx?currency=USD_RUB adresinde bulunabilir.

Liste, geleneksel bir tablo biçiminde ve örneğin alım satım sonuçlarının doğru hesaplanması için alım satım algoritmaları tarafından kullanılabilen XML biçiminde mevcuttur:

Şekil 14. moex.com adresindeki gösterge döviz kurları

MetaTrader 5, grafiklerdeki oranları görselleştiren ayrı bir gösterge niteliğindeki FORTS-USDRUB enstrümanı sağlar.

İşte grafik:

Şekil 15. FORTS-USDRUB gösterge enstrümanının grafiği





2.9. Yatırımları ve Pozisyonları Takas Fiyatıyla Hesaplama

Artık vadeli işlem sözleşmelerinin ​​nasıl hesaplandığı hakkında genel bir fikre sahip olduğumuza göre, aracı hesaplamalarına başvurmadan yatırımlarımızın finansal sonucunu hesaplamaya çalışalım, çünkü sorunla başa çıkmanın en iyi yolu sorunu kendi kendine çözmeye çalışmaktır.

Aşağıdaki görevi analiz edelim. 2014/09/24 ile 2017/09/25 arasında dört tane altın alış ve satış talimatı verildi. Bu talimatlar birkaç yatırım içinde yerine getirildi.

İşte MetaTrader 5'ten durumu açıklayan bir tablo:

Şekil 16. MetaTrader 5'te yürütülen alım satım işlemlerin temsili

MetaTrader 5'te gösterilen tabloya dayalı bu alım satım işlemlerinin hesaplanmasını içeren tablo aşağıda verilmiştir:





Tablo 18. Tam takas

Bu tablodaki talimatlar ve net pozisyonlar kahverengimsi-yeşil ile işaretlenmiştir, yatırımlar beyazdır ve hesaplamalar gridir.



"Takas Günü" sütunu, alım satım operasyonlarını takas günlerine böler – önceki gün 19:00'dan geçerli gün 19:00'a kadar olan zaman aralıkları. Sonraki beş sütun bize, MetaTrader 5'te bulunan önceki yatırımlar ve talimatlar tablosundan tanıdık gelmektedir. Talimatın verildiği zamanı ve işlem süresini, talimatın veya işlemin sıra numarasını, giriş fiyatını ve hacmini içerirler. "Fiyat" sütunundaki talimatlar, ilgili tüm yatırımların ağırlıklı ortalama giriş fiyatını içerir.

"Takas Fiyatı" sütunu, ilgili takas gününde sembol alım satım oturumu için olan takas fiyatını veya son yatırımın fiyatını gösterir. Bu fiyat, 18:44'teki son 1 dakikalık çubuğun Kapanış fiyatı analizinden elde edilebilir. Ayrıca fiyat, borsa tarafından her enstrüman için oluşturulan ve sembol özellikleri bölümünde yayınlanan "İşlem Sonuçları" tablosunda belirtilir.



Altın vadeli işlem tablomuz şu adreste mevcuttur: http://moex.com/en/derivatives /contractresults.aspx?code=GOLD-12.14:

Şekil 17. Moex.com adresinde yayınlanan vadeli işlem sözleşmesi işlem sonuçları

"Sonuçlar, $" sütunu, işlem fiyatı ve takas fiyatının işlem hacmi ile çarpımı arasındaki basit bir farkı gösterir. Alış operasyonları (Takas Fiyatı – İşlem Fiyatı) * İşlem Hacmi'ne eşittir. Satış operasyonları için: (Yatırım Fiyatı – Takas Fiyatı)* İşlem Hacmi.

"Dönüşüm Oranı USD/RUB" sütunu, geçerli takas tarihinin 18:30 itibariyle dönüşüm oranını gösterir. Daha önce de bahsedildiği gibi, bu oran MetaTrader 5 terminalinde gösterge biçiminde bir enstrüman şeklinde ve borsa sitesinde özel bir dönüşüm oranları tablosu olarak mevcuttur.

"Sonuç, RUB", tüm yatırımların ve pozisyonların ruble cinsinden sonuçlarını içerir. "Dönüşüm Oranı USD/RUB" sütununda belirtilen dönüşüm oranını bilirseniz, her bir yatırımın ve pozisyonun ruble sonucunu aşağıdaki formüle göre kolayca hesaplayabilirsiniz: Sonuç, $ * Dönüşüm Oranı USD/RUB. Örneğin, 1469806 № tutarındaki yatırımın sonucu -3.2$ * 38,2961 = 122,55 ruble şeklindedir.

Sonraki iki sütun, işlemlerin yürütülmesi için borsa ve aracı tarafından alınan ücretleri içerir. Bunun üzerine biraz daha detay. Moskova Borsasında ücret hem Borsa hem de borsaya erişim sağlayan aracı tarafından alınır. Aracı, tarife planına göre müşteriden bir komisyon alır.

Örneğin aracı kurum "Otkritie", hesapları 20000 rubleden büyük olan müşterilerden sözleşme başına 0,71 ruble ücret almaktadır. Bu fiyat tabloda baz olarak listelenmiştir. Borsa komisyonu daha karmaşık bir hesaplama içerir. Her enstrüman için ayrı komisyon ücreti belirlenir. İki bölümden oluşur ve sözleşme özellikleri bölümünde belirtilir - "Sözleşme alım/satım ücreti" ve "Gün içi (scalper) ücreti".

Altın örneğimiz şu adreste bulunabilir: http://moex.com/en/contract.aspx?code=GOLD-12.14

Şekil 18. Moex.com'da sözleşme özellikleri

Ayrıca borsa satın alınan veya satılan her sözleşmeden bir komisyon alır, ancak piyasa tüm taahhütlü işlemleri Scalping ve Scalping olmayan olarak ayırır. Scalping yatırımı, takas sırasında net bir pozisyon oluşturmayan hacim yatırımıdır.

İşte bir örnek. Bir alım satım oturumu sırasında alış ve satışa ilişkin sözleşmede iki yatırım gerçekleştirilir, bunların toplam değeri veya takas anındaki net pozisyonu sıfırdır: 1 alış + 1 satış = 0. Takas işleminden sonra net pozisyon oluşturulmaz. Bu yatırımların her ikisi de scalping olarak kabul edilir ve ilgili tarife "Gün içi (scalper) ücreti"ne tabidir: Sözleşme başına 0,5 ruble.

İki sözleşme alınır ve bir sözleşme satılırsa, takas sırasında 1 sözleşme uzun net pozisyonu (2 alış + 1 satış = 1 alış) oluşur. Bir sözleşme net bir pozisyon oluşturur, bu nedenle scalper olmayan bir yatırım olarak kabul edilir ve kalan hacim "scalper" olur. İki sözleşme ücreti 2*0,5 = 1 rubledir ve 1 scalper olmayan sözleşme için 1 ruble daha tahsil edilir. Toplam komisyon 2 rubledir.

Yatırım müzakere edildiği anda, scalper olup olmadığı henüz bilinmez. Böylece, scalper ücreti hemen tahsil edilebilirken, scalper olmayan anlaşma için kalan ücret, oluşturulduğu sırada net pozisyona göre tahsil edilir. Bu yöntem daha basit ve nettir ve yukarıdaki tabloda kullanılır.

Hesaplama formülü aşağıdaki gibi gösterilebilir:

Scalper Ücreti * (Toplam(alış) + Toplam(satış)) + (Scalper Olmayan Ücreti - Scalper Ücreti) * Modül(Toplam(alış) - Toplam(satış))

Yani, bir alım satım oturumu sırasında müzakere edilen tüm yatırımların hacmi toplanır ve ardından Scalper Ücreti ile çarpılır.



Daha sonra tüm alım satım işlemlerinin toplam tutarı arasındaki mutlak fark hesaplanır (net pozisyonun hacmini oluşturur) ve bu fark taban ücretle çarpılır (scalper olmayan ücret, scalping işlemi için ücretin iki katıdır) ve daha sonra ilk ücret tutarı ile özetlenir.

Tüm yatırımlar hesaplandıktan sonra, takas sırasında toplam hacimler temelinde net bir pozisyon oluşur. Bu operasyon tabloda "Netto-pozisyonunu başlat" olarak işaretlenmiştir ve 2014/09/24 saat 18:45'te takas sırasında görünür. Tabloda görüntülenen scalper olmayan ücret, net pozisyona göre hesaplanır ((1.0 ruble - 0,5 ruble) * 10 sözleşme = 5 ruble).

2014/05/25 tarihinde saat 19:00'da bir sonraki alım satım oturumu açıldıktan sonra, bu pozisyon için varyasyon marjı, yani açık pozisyon (2014/09/24 takas fiyatı) ile cari fiyat arasındaki fark uygulanır. Oturum sırasında ters yönlü anlaşmalar yapılsa bile, bu pozisyonla değil takas fiyatı ile eşleştirilecektir.

Bu nedenle, bu alım satım faaliyetlerini bir grafikte gösteren şekilde açıkça görülen yatırımlar ve pozisyon takasa kadar var olacaktır:

Şekil 19. Takas şeması

Mevcut pozisyonun karşıt yatırımlarla "kapatıldığı" son güne dikkat edin. Aslında pozisyonu kapatmazlar, sadece fiyatını sabitlerler. Pozisyon hala -105$'lık bir zarar üretir ancak bu, karşıt yatırımlardan elde edilen +89$'lık kar ile telafi edilir.





2.10. Kapalı Bir Pozisyon Tamamen Kapatılmadığında

Aslında net pozisyon, yatırımcı yükümlülüklerinin temsiline yakındır. Bu yükümlülükler takas fiyatından, dönüştürme oranından ve takas günü boyunca her bir işlemin ayrı hesaplanmasından ayrılamaz.

Hesaplanan net pozisyonlar ile döviz hesaplaması arasındaki fark, beklenmedik ve hatta paradoksal özellik görünümünde ortaya çıkabilir. MetaTrader 5'te, yabancı para birimine kote enstrüman için kapalı pozisyonun, daima mevduat para biriminde ifade edilen sabit bir sonucu vardır.

Bu sonuç pozisyonun kapanışında hesaplanır ve kazanılan puan sayısına ve dönüştürme oranına bağlıdır. İlk değer her zaman sabittir, pozisyonun kapatıldığı anda elde edilir ve artık değişikliğe tabi değildir. Ancak, pozisyon kapanış anındaki dönüştürme oranı dalgalı olabilir (henüz kaydedilmemiştir). Bu durumda aynı sayıda puan maliyeti, oran sabitlenene kadar sürekli değişecektir.

Başka bir deyişle, öğleden sonra saat üçte bir pozisyonu kapatırsak, finansal sonuçları yine de biraz, dönüşüm oranının sabitlendiği 18:30'a kadar değişebilir! MetaTrader 5, kapanışta karı kilitlediği için aracı, pozisyonun kapatıldığı andaki dönüşüm oranı ile oran sabitleme zamanı arasındaki farkı kredilendirerek takas sırasında ek ayarlamalar yapar.





2.11. Aracı Raporunu Analiz Etme

Bölümü bitirmek için, bir günlük gerçek hesap özetini inceleyelim. Bu, aracı "Otkritie" tarafından sağlanan bir rapordur.



Hesap özeti, sitedeki "kişisel hesap"ta çeşitli biçimlerde sıralanabilir ancak özeti pdf olarak kullanacağız.

Bu hesap özeti, 2013/09/26 tarihli bir alım satım oturumu kapsar. Ayrıntılı olarak ele alalım:







Şekil 20. "Otkritie"den standart rapor



Müşteri hesabının özeti - Tablo seçilen dönemde, bu durumda bir alım satım oturumu için nihai sonuçların bir özetini içerir.

Açılış bakiyesi - 2013/09/25 tarihinde 19:00'da işlem oturumu açıldığı anda hesabın boyutu.

Aracı komisyonu - Aracılık komisyonlarının toplam tutarı. Aracının kuruna göre hesaplanır. Bu durumda, bir sözleşme için 0.24 rubleye eşittir. Alım satım oturumu sırasında imzalanan toplam sözleşme sayısı 239 idi. Böylece, aracılık komisyonlarının tutarı 239 sözleşme * 0,24 ruble = 57,36 ruble olarak gerçekleşti, bu da bu sütunda belirtilen değere tam olarak karşılık gelmektedir.

Borsa ücreti - Borsa tarafından alınan toplam ücret tutarı. Oturum boyunca 15 adet RTS-12.13 veya RIZ3 sözleşmesi alınıp satıldı. Her RIZ3 sözleşmesi ücreti, scalper yatırımı başına 1 ruble ve scalper olmayan yatırım başına 2 rubledir. Demek ki yukarıda sunulan formüle göre, yatırımların sonuçlandırılması için ücretler almaktayız:

Ücret = 1 ruble * (15 alış + 15 satış) + Modül(15 alış – 15 satış) = 1 ruble * 30 + 0 = 30 ruble.

Benzer şekilde, diğer sözleşmelerdeki toplam komisyonu da hesaplayabiliriz. Toplam tutarları bu sütundaki değere eşit olacaktır: 141.50 ruble.

Varyasyon marjı - 2013/09/26 tarihindeki 18:45'teki takas zamanına göre sabit kar veya zarar. Bu bölüm 11.179,80 ruble zararla sonuçlanmıştır.

Kapanış bakiyesi - Aşağıdaki gibi hesaplanır: Gelen bakiye + Varyasyon Marjı + Broker komisyonu + borsa ücreti.

Marj gereklilikleri – Tablo çoğunlukla mevcut net pozisyonları korumak için gereken başlangıç marjının değerini içerir. Marjın gerçek değeri "Marjin gerekliliği" bölümünde belirtilmiştir, bu durumda 64.764 rubledir. Bu marj, 63 sözleşmeden SRZ3 için, net açık pozisyonun korunması için alınmıştır. Yani, bir sözleşme için Başlangıç Marjı 1028 rubleydi. Faizsiz bakiye, kapanış bakiyesi ile gerekli marj arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu miktar, gelecekteki yatırımlar için bir marj olarak kullanılabilir.

Açık pozisyonlar - Bu tablo, mevcut takas zamanı tarafından oluşturulan aktif net pozisyonu içerir. Bizim durumumuzda, SRZ3'ü satmak için yalnızca bir tane kısa 63 sözleşmeli net pozisyon oluşturuldu. Ancak tüm yatırımların hacmini basitçe hesaplayarak, net tutarlarının net pozisyonumuza eşit olmadığını bulabiliriz. Özellikle tüm SRZ3 yatırımları için var olan net pozisyon, satılacak 195 sözleşmeydi ve GZZ3 için var olan net pozisyon, satın alınacak 14 sözleşmeydi ancak bu enstrüman için herhangi bir pozisyon oluşturulmamıştı.

Bu yatırımların hacmi nereye gitti? Aslında pozisyonlar hakkındaki bilgiler sadece oluşturuldukları anda mevcut olur. Bu nedenle, bugün bir SRZ3 pozisyonu oluşturulursa, yarınki raporda gösterilmeyecektir ancak herhangi bir yatırımda olduğu gibi yarınki raporda da varyasyon marjı sabitlenecektir. Aynı durum bir önceki gün (2013/09/25) oluşturulan pozisyonlar için de geçerlidir. Sadece görünmezler. Böylece bugün yapılan yatırımların bir kısmı, raporda gösterilmeyen önceki pozisyonları kapattı. Analitik olarak, mevcut oturumun başındaki hesabın zaten 132 kontratlı SRZ3 açık uzun pozisyonu olduğunu hesaplayabiliriz: -195 kontrat + x = -63. X = -63 + 195 = 132 sözleşme.

Önceki gün raporunu (2013/09/25) indirirsek, yeni bir pozisyonun oluştuğunu görürüz: 132 sözlemeli SRZ3 uzun pozisyonu ve mevcut alım satım oturumuna aktarılan 14 sözleşmeli GZZ3 kısa pozisyonu. Bu tür "görünmez" pozisyonların varyasyon marjı, yukarıda açıklanan kurallara göre, yani "takastan takasa" hesaplanır.

Alım satım sistemindeki işlemler – Bu, raporun son tablosudur. Mevcut alım satım oturumu sırasında gerçekleştirilen yatırımlar hakkında bilgi içermektedir. Hesaplama yöntemini zaten bildiğimiz için tablodaki tüm yatırımları hesaplamayacağız. Hesaplamamızın gerçek aracı hesaplamasına karşılık geldiğine emin olmak için iki yatırımın varyasyon marjını hesaplayalım. GZZ3 (yatırım numarası 11442116682) ve RIZ3'ün (yatırım numarası 11442102223) ilk iki yatırımını ele alalım.

GZZ3 100 hisse tutarında, Gazprom hisselerinin teslim edilebilir vadeli işlem sözleşmesidir. Ruble olarak kote edilir, bu nedenle değerin ek olarak rubleye dönüştürülmesine ihtiyacımız yoktur. Rapora göre, uzun vadeli yatırım 14,772 ruble olarak gerçekleştirildi. "Teklif" sütunundaki sözleşmenin takas fiyatı 14.777 ruble'ye eşittir. Fiyatın bu olduğundan emin olmak için Moskova Borsası web sitesinde "Alım Satım sonuçları" altındaki sözleşme sayfasını kontrol edin. Bu fiyat, ilgili tarihin altındaki "Uzlaşma Fiyatı" sütununda listelenir. Yani alış ve satış fiyatı arasındaki fark 5 puan oldu: 14.777 - 14.772 = 5 puan. Bir puan bir dolara eşittir, dolayısıyla yatırım sonucu, bu işlemin önündeki "Varyasyon Marjı" sütununda belirtilen +5 rubleye eşittir.

RIZ3, RTS endeksinin vadeli nakde dayalı bir sözleşmesidir. Varyasyon marjının hesaplanması biraz daha karmaşıktır. Bu sözleşmenin bir noktası 2 ABD sentidir (0,02$). Takas fiyatı ile yatırım fiyatı arasındaki farkı hesaplayın: 145.040 - 145.850 = -810 puan. Elde edilen sonucu 2 sentle çarpın: -810 * 0,02$ = -16,2$. Bu yatırım -16,2$'lık bir kayıp getirdi. Şimdi doları, geçerli gün için dönüştürme oranını kullandığımız rubleye dönüştürün. Bildiğiniz gibi bu, http://moex.com/en/derivatives/currency-rate adresinde mevcuttur. .aspx ve 32.1995 rubleye eşittir. Sonucu rubleye dönüştürün ve satın alınan sözleşme sayısıyla çarpın: -$16,2 * 32 * 3 = -1564.8957 ruble. Bu değer, aracının raporundaki değere tam olarak eşittir.





2.12. Hesaplamaları Otomatikleştirme

MetaTrader 5, yürütülen yatırımların ve siparişlerin geçmişine dayalı raporlar oluşturmak için yerleşik özellikler sunar. Bununla birlikte, alım satım faaliyetlerini algoritmalara ayırmak gibi gelişmiş raporlamaları desteklemez. Ek olarak MetaTrader 5'teki hesaplama yöntemi, takas yöntemlerinden hala farklıdır. Bununla birlikte, MetaTrader 5 yeni bir WebRequest() işlevi sağlar.

İşlev, Expert Advisors tarafından çeşitli web sunucularından bilgi almak için kullanılır. Örneğin, takas fiyatını ve dönüştürme oranını doğrudan Moskova Borsası sitesinden alabilirler. Bu değerlerin kullanılabilirliği ​​yatırımcı pozisyonlarının hesaplamalarını tamamen otomatikleştirmeyi ve yukarıda açıklanan yöntemle her alım satım algoritması (Expert Advisor) için finansal sonuçları ayrı ayrı hesaplamayı mümkün kılar.

Bu karmaşık ve kaynak tüketen bir hesaplamadır. Diğer şeylerin yanı sıra, takas dönemlerini tek bir alım satım işlemiyle eşleştirmeniz gerekecektir. Bununla birlikte, eğer bu yapılırsa bu durumda yatırımcılar en yüksek netliğe ve basitliğe sahip olacak olan inanılmaz derecede doğru bir istatistiksel araç alacaklardır. Tabii ki böyle bir araç MetaTrader 5 alım satım terminali aracılığıyla Moskova Borsasının Türev Piyasasına daha fazla potansiyel yatırımcı çekecektir.





Sonuç

Döviz fiyatlandırmasının temel sorularını ele aldık. Umarım bu bilgi sizin için yararlı olur.

Moskova Borsası takas odası tarafından yapılan hesaplama, fiyatlandırma sorunları ile yakından bağlantılıdır. Toplam pozisyonun hesaplanması ve bir sonraki alım satım oturumuna kadar takas sırasında yenileme, yatırımların yürütülmesi ve takas fiyatını kullanarak bunların hesaplanması, katılımcılar arasında karmaşık bir karşılıklı yükümlülükler ve yeniden dağıtım sistemi oluşturur. MetaTrader 5'teki net pozisyonların ve yatırımların sunumu, borsa takas sistemine organik olarak uyum sağlar, böylece bu platformu borsa işlemleri için temel olarak kabul etmeyi ve alım satım işlemlerinizi otomatikleştirmek için kullanmayı mümkün kılar.

Değişim fiyatlandırması ve katılımcılar arasındaki uzlaşma nüansları bilgisi, borsa ortamında çalışabilen güvenilir alım satım sistemleri oluşturmanın yolunu açar. Ek olarak, fiyat oluşturma ve özellikleri hakkındaki bilgiler, alım satım sistemi geliştirme alanında daha ilginç araştırmalara yol açabilir. Örneğin daha fazla çalışma, alıcıların ve satıcıların açık pozisyon dinamikleri veya genel likiditesi ile ilgili olabilir, alıcı ve satıcıların yapısındaki önceki değişiklikler temelinde formasyonları bulmaya ve gelecekteki fiyat dinamiklerini tahmin etmeye yönelik olabilir.

Bu fikirler ilgi çekicidir, umarım bu makalede ana hatlarıyla belirtilen bilgiler bunları keşfetmek için iyi bir temel olacaktır.