Expert Advisor universal: indicador CUnIndicator e trabalho com ordens pendentes (parte 9)

Introdução

Continua o desenvolvimento da base do código fonte para o Expert Advisor Universal. A maioria das abordagens por trás do motor de negociação do CStrategy, na prática, têm demonstrado sua eficiência, conveniência e simplicidade. No entanto, durante o uso real, tiveram de ser revistos alguns momentos do trabalho com o expert.

Um desses momentos foi o trabalho com os indicadores. O terceiro artigo desta série foi oferecido à abordagem clássica orientada a objetos para trabalhar com indicadores. Nele se falava que cada indicador é uma classe orientada a objetos com métodos próprios de instalação e obtenção de propriedades. No entanto, na prática, é difícil de levar a cabo a implementação de uma classe wrapper própria para cada indicador. Aqui, consideramos uma nova forma de trabalhar com indicadores no estilo POO que não exigem que você escreva módulos de classe separados.

A segunda alteração, descrita neste artigo, tem a ver com a introdução de procedimentos de controle total de ordens pendentes. Antigamente as ordens pendentes tinham de ser controladas diretamente no código da estratégia final, agora parte dessas funções são delegadas ao motor do CStrategy. Atualmente, a estratégia-classe final pode redefinir os métodos SupportBuyPending e SupportSellPending e começar a gerir os pedidos pendentes, semelhante ao controle de posições ativas.

Acesso aos indicadores em versões anteriores do CStrategy

Para entender o problema da questão, procederemos a resolver o trabalho com os indicadores do terceiro artigo da série, mencionado acima. Ele oferecia trabalhar com qualquer indicador através da classe wrapper. Assim, por exemplo, para trabalhar com o indicador IMA, no modelo era utilizada a classe de encapsulamento CIndMovingAverage. A própria classe CIndMovingAverage consistia nos métodos que definiam ou retornavam certa propriedade do indicador, bem como o método Init que chamava a função de sistema IMA. Apesar de a classe do indicador que ter tido uma estrutura simples, ocupava uma quantidade substancial de código que devia ser implementado pelo próprio usuário. Aqui está o código fonte desta classe, para avaliar a quantidade de trabalho atribuído a ele:

#property copyright "Copyright 2015, Vasiliy Sokolov." #property link "https://www.mql5.com" #include <Strategy\Message.mqh> #include <Strategy\Logs.mqh> class CIndMovingAverage { private : int m_ma_handle; ENUM_TIMEFRAMES m_timeframe; int m_ma_period; int m_ma_shift; string m_symbol; ENUM_MA_METHOD m_ma_method; uint m_applied_price; CLog* m_log; void Init( void ); public : CIndMovingAverage( void ); void Timeframe( ENUM_TIMEFRAMES timeframe); void MaPeriod( int ma_period); void MaShift( int ma_shift); void MaMethod( ENUM_MA_METHOD method); void AppliedPrice( int source); void Symbol ( string symbol); ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ); int MaPeriod( void ); int MaShift( void ); ENUM_MA_METHOD MaMethod( void ); uint AppliedPrice( void ); string Symbol ( void ); double OutValue( int index); }; CIndMovingAverage::CIndMovingAverage( void ) : m_ma_handle( INVALID_HANDLE ), m_timeframe( PERIOD_CURRENT ), m_ma_period( 12 ), m_ma_shift( 0 ), m_ma_method( MODE_SMA ), m_applied_price( PRICE_CLOSE ) { m_log=CLog::GetLog(); } CIndMovingAverage::Init( void ) { if (m_ma_handle!= INVALID_HANDLE ) { bool res= IndicatorRelease (m_ma_handle); if (!res) { string text= "Realise iMA indicator failed. Error ID: " +( string ) GetLastError (); CMessage *msg= new CMessage(MESSAGE_WARNING, __FUNCTION__ ,text); m_log.AddMessage(msg); } } m_ma_handle= iMA (m_symbol,m_timeframe,m_ma_period,m_ma_shift,m_ma_method,m_applied_price); if (m_ma_handle== INVALID_HANDLE ) { string params= "(Period:" +( string )m_ma_period+ ", Shift: " +( string )m_ma_shift+ ", MA Method:" + EnumToString (m_ma_method)+ ")" ; string text= "Create iMA indicator failed" +params+ ". Error ID: " +( string ) GetLastError (); CMessage *msg= new CMessage(MESSAGE_ERROR, __FUNCTION__ ,text); m_log.AddMessage(msg); } } void CIndMovingAverage::Timeframe( ENUM_TIMEFRAMES tf) { m_timeframe=tf; if (m_ma_handle!= INVALID_HANDLE ) Init(); } ENUM_TIMEFRAMES CIndMovingAverage::Timeframe( void ) { return m_timeframe; } void CIndMovingAverage::MaPeriod( int ma_period) { m_ma_period=ma_period; if (m_ma_handle!= INVALID_HANDLE ) Init(); } int CIndMovingAverage::MaPeriod( void ) { return m_ma_period; } void CIndMovingAverage::MaMethod( ENUM_MA_METHOD method) { m_ma_method=method; if (m_ma_handle!= INVALID_HANDLE ) Init(); } ENUM_MA_METHOD CIndMovingAverage::MaMethod( void ) { return m_ma_method; } int CIndMovingAverage::MaShift( void ) { return m_ma_shift; } void CIndMovingAverage::MaShift( int ma_shift) { m_ma_shift=ma_shift; if (m_ma_handle!= INVALID_HANDLE ) Init(); } void CIndMovingAverage::AppliedPrice( int price) { m_applied_price = price; if (m_ma_handle != INVALID_HANDLE ) Init(); } uint CIndMovingAverage::AppliedPrice( void ) { return m_applied_price; } void CIndMovingAverage:: Symbol ( string symbol) { m_symbol=symbol; if (m_ma_handle!= INVALID_HANDLE ) Init(); } string CIndMovingAverage:: Symbol ( void ) { return m_symbol; } double CIndMovingAverage::OutValue( int index) { if (m_ma_handle== INVALID_HANDLE ) Init(); double values[]; if ( CopyBuffer (m_ma_handle, 0 ,index, 1 ,values)) return values[ 0 ]; return EMPTY_VALUE ; }

O volume do código é impressionante, embora seja somente o exemplo de um indicador simples. Essa abordagem se torna mais complexa, uma vez que, para o MetaTrader, existem centenas de diferentes indicadores, tanto padrão quanto personalizados. Cada um deles tem seu próprio conjunto relativamente único de propriedades e parâmetros. Se nós seguirmos a abordagem sugerida, será necessário escrever um wrapper próprio para cada um desses indicadores.

No CStrategy pode se acessar aos indicadores diretamente, sem ter de usar classes. Por isso, na prática, eu mesmo muitas vezes chamei diretamente uma função específica de sistema no código da estratégia de negociação. É que é muito mais fácil chamar o indicador por métodos padrão, em vez de gastar tempo escrevendo a classe correspondente.

Função IndicatorCreate, a base da interface universal

A solução, como tantas vezes acontece, apareceu após experimentar com o CStrategy. Tornou-se evidente que o mecanismo de acesso ao indicador deve ter as seguintes propriedades:

Universalidade . O acesso a qualquer indicador deve se basear num procedimento de acesso generalizado, em vez de usar muitas classes de encapsulamento.

. O acesso a qualquer indicador deve se basear num procedimento de acesso generalizado, em vez de usar muitas classes de encapsulamento. Usabilidade. Acesso aos valores do indicador deve ser confortável e fácil. Ele não deve depender do tipo de indicador.

A prática tem demonstrado que o mais simples, e mais importante, acesso universal ao indicador geralmente ocorre através das funções iCustom e IndicatorCreate.

Ambos os recursos permitem criar indicadores padrão e personalizados. A função iCustom precisa que se definam os parâmetros reais do indicador no momento da compilação do programa. A função IndicatorCreate está organizada de forma diferente. Como parâmetros ela aceita a matriz de estruturas MqlParams. É devido ao formato da segunda função que é possível criar um procedimento de acesso generalizado ao indicador arbitrário. Além disso, não é necessário conhecer os parâmetros do indicador, graças a isso, o procedimento de acesso se torna verdadeiramente universal.

Examinemos um exemplo específico de trabalho com IndicatorCreate. Criamos com sua ajuda o identificador do indicador MovingAverage. Ele será o mesmo indicador que é retornado pela função iMA:

#property copyright "Copyright 2017, Vasiliy Sokolov." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnStart () { int h_ima = iMA ( Symbol (), Period (), 13 , 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); MqlParam ma_params_1[ 4 ]; ma_params_1[ 0 ].type = TYPE_INT ; ma_params_1[ 0 ].integer_value = 13 ; ma_params_1[ 1 ].type = TYPE_INT ; ma_params_1[ 1 ].integer_value = 0 ; ma_params_1[ 2 ].type = TYPE_INT ; ma_params_1[ 2 ].integer_value = MODE_SMA ; ma_params_1[ 3 ].type = TYPE_INT ; ma_params_1[ 3 ].integer_value = PRICE_CLOSE ; int h_ma_c = IndicatorCreate ( Symbol (), Period (), IND_MA , 4 , ma_params_1); if (h_ima == h_ma_c) printf ( "Identificadores dos indicadores são iguais" ); else printf ( "Identificadores dos indicadores não são iguais" ); }

O script apresentado obtém acesso ao mesmo indicador através de duas interfaces diferentes, isto é, as funções IMA e IndicatorCreate. Ambas as funções retornam o mesmo identificador, oque pode ser facilmente verificado: a inicialização do indicador faz com que se exiba a mensagem "Os identificadores dos indicadores são iguais". No entanto, o acesso ao indicador através da IndicatorCreate vem acompanhado de uma configuração tediosa da matriz MqlParams. Cada elemento da MqlParam precisa de duas propriedades: o tipo de variável e valor dessa variável. Devido ao caráter dispendioso da função IndicatorCreate, ela é utilizada com pouca frequência. No entanto, essa interface de chamada permite o acesso a absolutamente qualquer indicador em MQL. Por isso, é que vamos usá-lo.

CUnIndicator, o indicador universal do CStrategy

Graças à programação orientada a objetos, podemos ocultar ao usuário a maior parte da configuração dos elementos da matriz MqlParams, fornecendo-lhe com uma interface amigável para definir um parâmetro arbitrário. Criamos o CUnIndicator, ele é uma classe wrapper da função IndicatorCreate. Com ele será possível definir um número arbitrário de parâmetros para o indicador, de maneira sequencial. Ao fazer isso, não será necessário definir o tipo de parâmetro. Graças aos modelos, o tipo transmitido modelos será determinado automaticamente. Além disso, nossa classe terá uns confortáveis indexadores na forma de '[]' colchetes, dentro dos quais será possível especificar o valor do índice do indicador, bem como o momento em que será necessário obter esse valor.

O trabalho com a CUnIndicator se reduz às seguintes etapas.

Definição dos parâmetros requeridos através do método SetParameter

Criação direta do indicador pelo método Create

Definição do buffer exigido através do método SetBuffer (opcional)

Acesso ao valor do indicador pelo índice arbitrário i através do indexador []

Remoção do indicador pelo método IndicatorRelease (opcional).

Escrevamos um pequeno script para criar o indicador Moving Average através da CUnIndicator:

#property copyright "Copyright 2017, Vasiliy Sokolov." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include < Strategy\Indicators.mqh> CUnIndicator UnMA; void OnStart () { int h_ima = iMA ( Symbol (), Period (), 13 , 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); UnMA.SetParameter( 13 ); UnMA.SetParameter( 0 ); UnMA.SetParameter( MODE_SMA ); int handle = UnMA.Create( Symbol (), Period (), "Examples\\Custom Moving Average" ); }

Agora a variável 'handle' contém o identificador do indicador criado, enquanto o objeto UnMA em si permite trabalhar com os valores do indicador. Por exemplo, para obter o valor do indicador na barra anterior, basta escrever o seguinte código:

double value = UnMA[ 1 ];

Consideremos o exemplo mais complexo. Criamos um indicador contendo vários buffers, por exemplo, o MACD padrão. Fornecemos comentários detalhados a cada cadeia de caracteres:

#property copyright "Copyright 2017, Vasiliy Sokolov." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Strategy\Indicators.mqh> input int FastEMA = 12 ; input int SlowEMA = 26 ; input int SignalSMA = 9 ; CUnIndicator UnMACD; void OnStart () { UnMACD.SetParameter(FastEMA); UnMACD.SetParameter(SlowEMA); UnMACD.SetParameter(SignalSMA); int handle = UnMACD.Create( Symbol (), Period (), "Examples\\MACD" , PRICE_CLOSE ); UnMACD.SetBuffer( MAIN_LINE ); double macd = UnMACD[ 1 ]; UnMACD.SetBuffer( SIGNAL_LINE ); double signal = UnMACD[ 1 ]; datetime time_span = TimeCurrent () - PeriodSeconds (); double signal_by_time = UnMACD[time_span]; printf ( "MACD: " + DoubleToString (macd, Digits ()) + "; Signal: " + DoubleToString (signal, Digits ())); if (signal == signal_by_time) printf ( "os valores tomados pelo índice e o tempo são iguais" ); }

O momento mais interessante, neste exemplo, é a alternância de buffers internos através do método SetBuffer. Assim, o valor devolvido pelo UnMACD[1] variará dependendo do buffer definido atualmente. Pela primeira vez a UnMACD[1] retorna o valor do MACD na barra anterior. No entanto, se estiver definido SIGNAL_LINE como buffer padrão, o UnMACD[1] retornará o valor da linha de sinal.

O acesso aos valores do indicador é possível pelo índice e o tempo. No exemplo, calcula-se se o tempo time_span é igual à abertura da barra anterior. Se, em vez do índice UnMACD, for especificado esse tempo, será devolvido o mesmo valor do UnMACD[1].

Dispositivo interno do CUnIndicator

É hora de desmontar o dispositivo interno do CUnIndicator. Aqui está o código fonte completo dessa classe:

#property copyright "Copyright 2017, Vasiliy Sokolov." #property link "https://www.mql5.com" #include "Message.mqh" #include "Logs.mqh" class CUnIndicator { private : MqlParam m_params[]; int m_params_count; int m_current_buffer; int m_handle; static CLog* Log; bool m_invalid_handle; void PushName( string name); public : CUnIndicator( void ); void SetBuffer( int index); template < typename T> bool SetParameter(T value); int Create( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES period, string name); int Create( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES period, string name, int app_price); int Create( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES period, ENUM_INDICATOR ind_type); int Create( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES period, ENUM_INDICATOR ind_type, int app_price); void InitByHandle( int handle); void IndicatorRelease ( void ); double operator []( int index); double operator []( datetime time); int GetHandle( void ); }; CLog *CUnIndicator::Log; CUnIndicator::CUnIndicator( void ) : m_params_count( 0 ), m_handle( INVALID_HANDLE ), m_current_buffer( 0 ), m_invalid_handle( false ) { Log = CLog::GetLog(); } CUnIndicator:: IndicatorRelease ( void ) { if (m_handle != INVALID_HANDLE ) IndicatorRelease (m_handle); ArrayResize (m_params, 1 ); m_params_count = 1 ; m_current_buffer = 0 ; m_handle = INVALID_HANDLE ; } template < typename T> bool CUnIndicator::SetParameter(T value) { string type = typename (value); MqlParam param; if (type == "string" ) { param.type = TYPE_STRING ; param.string_value = ( string )value; } else if (type == "int" ) { param.type = TYPE_INT ; param.integer_value = ( long )value; } else if (type == "double" ) { param.type = TYPE_DOUBLE ; param.double_value = ( double )value; } else if (type == "bool" ) { param.type = TYPE_BOOL ; param.integer_value = ( int )value; } else if (type == "datetime" ) { param.type = TYPE_DATETIME ; param.integer_value = ( datetime )value; } else if (type == "color" ) { param.type = TYPE_COLOR ; param.integer_value = ( color )value; } else if (type == "ulong" ) { param.type = TYPE_ULONG ; param.integer_value = ( long )value; } else if (type == "uint" ) { param.type = TYPE_UINT ; param.integer_value = ( uint )value; } else { param.type = TYPE_INT ; param.integer_value = ( int )value; } m_params_count++; if ( ArraySize (m_params) < m_params_count) ArrayResize (m_params, m_params_count); m_params[m_params_count- 1 ].double_value = param.double_value; m_params[m_params_count- 1 ].integer_value = param.integer_value; m_params[m_params_count- 1 ].string_value = param.string_value; m_params[m_params_count- 1 ].type = param.type; return true ; } int CUnIndicator::GetHandle( void ) { return m_handle; } void CUnIndicator::SetBuffer( int index) { m_current_buffer = index; } int CUnIndicator::Create( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES period, string name) { PushName(name); m_handle = IndicatorCreate (symbol, period, IND_CUSTOM , m_params_count, m_params); if (m_handle == INVALID_HANDLE && m_invalid_handle == false ) { string text = "CUnIndicator '" + m_params[ 0 ].string_value + "' was not created. Check it's params. Last error:" + ( string ) GetLastError (); CMessage* msg = new CMessage(MESSAGE_ERROR, __FUNCTION__ , text); Log.AddMessage(msg); m_invalid_handle = true ; } return m_handle; } int CUnIndicator::Create( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES period, ENUM_INDICATOR ind_type) { if (ind_type == IND_CUSTOM ) { string text = "CUnIndicator '" + m_params[ 0 ].string_value + "' was not created. Indicator type can not be IND_CUSTOM" ; CMessage* msg = new CMessage(MESSAGE_ERROR, __FUNCTION__ , text); Log.AddMessage(msg); m_invalid_handle = true ; return INVALID_HANDLE ; } m_handle = IndicatorCreate (symbol, period, ind_type, m_params_count, m_params); if (m_handle == INVALID_HANDLE && m_invalid_handle == false ) { string text = "CUnIndicator '" + m_params[ 0 ].string_value + "' was not created. Check it's params. Last error:" + ( string ) GetLastError (); CMessage* msg = new CMessage(MESSAGE_ERROR, __FUNCTION__ , text); Log.AddMessage(msg); m_invalid_handle = true ; } return m_handle; } int CUnIndicator::Create( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES period, ENUM_INDICATOR ind_type, int app_price) { SetParameter(app_price); return Create(symbol, period, ind_type); } void CUnIndicator::PushName( string name) { int old_size = ArraySize (m_params); int size = ArrayResize (m_params, ArraySize (m_params) + 1 ); for ( int i = 0 ; i < old_size; i++) m_params[i+ 1 ] = m_params[i]; m_params[ 0 ].type = TYPE_STRING ; m_params[ 0 ].string_value = name; } int CUnIndicator::Create( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES period, string name, int app_price) { SetParameter(app_price); return Create(symbol, period, name); } void CUnIndicator::InitByHandle( int handle) { this . IndicatorRelease (); m_handle = handle; } double CUnIndicator:: operator []( int index) { double values[]; if (m_handle == INVALID_HANDLE ) return EMPTY_VALUE ; if ( CopyBuffer (m_handle, m_current_buffer, index, 1 , values) == 0 ) { string text = "Failed copy buffer of indicator. Last error: " + ( string ) GetLastError (); CMessage* msg = new CMessage(MESSAGE_ERROR, __FUNCTION__ , text); Log.AddMessage(msg); return EMPTY_VALUE ; } return values[ 0 ]; } double CUnIndicator:: operator []( datetime time) { double values[]; if (m_handle == INVALID_HANDLE ) return EMPTY_VALUE ; if ( CopyBuffer (m_handle, m_current_buffer, time, 1 , values) == 0 ) { string text = "Failed copy buffer of indicator. Last error: " + ( string ) GetLastError (); CMessage* msg = new CMessage(MESSAGE_ERROR, __FUNCTION__ , text); Log.AddMessage(msg); return EMPTY_VALUE ; } return values[ 0 ]; }

A partir da listagem do código torna-se evidente que o método SetParameter é genérico. Ele aceita para entrada o argumento genérico T, e dependendo de seu tipo é selecionado o tipo de parâmetro necessário ENUM_DATATYPE. Esse parâmetro é definido para a estrutura MqlParam. Inúmeras verificações de cadeia não são ideais em termos de velocidade, mas o desempenho não é afetado, uma vez que a função SetParameter deve ser chamada apenas uma vez, no momento da inicialização do expert.

A classe vem acompanhada de numerosas variações do método Create. Graças a isso, podem-se criar indicadores personalizados (indicando o nome de cadeia do indicador) e indicadores padrão cujo tipo pode ser definido através do INDICATOR_TYPE. Por exemplo, a criação de uma média móvel como um indicador personalizado pode ser realizada da seguinte maneira:

UnMA.Create( Symbol (), Period (), "Examples\\Custom Moving Average" );

Aqui UnMA é uma instância da CUnIndicator. A criação do mesmo indicador sob a forma padrão ocorre um pouco diferente:

UnMA.Create( Symbol (), Period (), IND_MA );

Também a classe CUnIndicator contém o método InitByHandle. Iremos considerá-lo mais detalhadamente. Como você sabe, muitos indicadores podem ser calculados não só sobre os preços dos instrumentos, mas também nos dados de outro indicador. Graças a isso, pode-se criar uma cadeia de indicadores que calculam seu valor sobre o valores de saída dos anteriores. Suponhamos que é necessário calcular o valor do Stochastic na média móvel. Para fazer isso, é preciso inicializar os dois indicadores, ou seja, um para o cálculo da média móvel e o outro para o cálculo do estocástico. Isso pode ser feito da seguinte forma:

#property copyright "Copyright 2017, Vasiliy Sokolov." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Strategy\Indicators.mqh> input int MaPeriod = 12 ; input int StochK = 3 ; input int StochD = 12 ; input int StochSmoth = 3 ; CUnIndicator UnSMA; CUnIndicator UnStoch; void OnStart () { UnSMA.SetParameter( 12 ); UnSMA.SetParameter( 0 ); UnSMA.SetParameter( MODE_SMA ); UnSMA.SetParameter( PRICE_CLOSE ); int sma_h = UnSMA.Create( Symbol (), Period (), "\\Examples\Custom Moving Average" ); UnStoch.SetParameter(StochK); UnStoch.SetParameter(StochD); UnStoch.SetParameter(StochSmoth); UnStoch.InitByHandle(sma_h); double stoch_on_sma = UnStoch[ 1 ]; }

A partir do código acima pode ser visto que o identificador do indicador, originado pelo método Create, é armazenado e usado para criar o indicador Stochastic. Quando se usa o indicador personalizado, não é necessário especificar a fonte de dados. No entanto, deve se especificar a fonte para indicadores de sistema. Isso pode ser feito de duas maneiras, quer dizer, através de método SetParameter:

UnMA.SetParameter( PRICE_CLOSE );

Bem como por meio da versão sobrecarregada do método Create:

UnMA.Create( Symbol (), Period (), IND_MA , PRICE_CLOSE );

Mais tarde, criaremos um sistema de negociação de demonstração que utiliza o acesso aos valores do indicador através da classe CUnIndicator.

Trabalho avançado com ordens pendentes

Um dos anteriores artigos, dedicado ao CStrategy, mostrava a classe orientada a objetos CPendingOrders que apresentava a ordem pendente dentro do CStrategy. CPendingOrders é uma classe-interface. Ele não tem membros internos, exceto o campo que contém o bilhete da ordem. Todos seus métodos recebem as propriedades correspondentes através da chamada das três funções de sistema principais, isto é, OrderGetInterer, OrderGetDouble e OrderGetString. Essa organização permite garantir a integridade dos dados. A cada ordem pendente no MetaTrader 5 corresponde uma instância da CPendingOrders, cujo bilhete é igual a essa ordem real. Se a ordem pendente por algum motivo é cancelada (pelo expert advisor ou usuário), o motor negociação do CStrategy exclui a instância correspondente da classe CPendingOrders da lista de ordens pendentes. A lista da classe CPendingOrders é armazenada como uma classe especial COrdersEnvironment. Cada estratégia tem sua própria instância COrdersEnvironment, chamada PendingOrders. A estratégia pode acessar diretamente esse objeto e escolher a ordem pendente necessária de acordo como o índice.

Quando a estratégia necessitava, em vez de colocar uma ordem de mercado, posicionar uma ordem pendente, ela simplesmente enviava a ordem de negociação correspondente através do módulo CTrade. A este respeito, a colocação da ordem pendente não diferia do posicionamento de uma ordem de mercado. Mas, logo, surgiam as diferenças que o CStrategy não levava em conta. CStrategy é construído de modo que cada posição de mercado é enviada para o código-manipulador uma por uma. Assim, nas posições do tipo POSITION_TYPE_BUY, esse manipulador é o método SupportBuy, enquanto na posição do tipo POSITION_TYPE_SELL é o método SupportSell. Com as ordens pendentes tudo era diferente. Cada ordem desse genro estava disponível - para o expert advisor - na coleção PendingOrders, mas seu manipulador não tinha esse tipo de ordens. Entendia-se que as ordens pendentes deviam ser processadas em outro lugar, por exemplo, em OnEvent, BuySupport/SellSupport ou mesmo em BuyInit/SellInit. Ao acontecer isso, quando não havia ordem pendente, não havia chamada de BuySupport/SellSupport, e, portanto, só era possível processar as ordens pendentes em OnEvent de forma confiável. Mas o processamento no método afetava o fluxo geral de ações. Saia bem que parte das posições eram processadas sequencialmente, graças ao CStrategy, e outra parte (ordens pendentes) eram processadas pela maneira antiga, num único bloco do OnEvent.

Devido a isso, na nova versão do CStrategy foram introduzidos dois métodos adicionais, isto é, SupportPendingBuy e SupportPendingSell:

class CStrategy { protected : ... virtual void SupportPendingBuy( const MarketEvent & event , CPendingOrder* order); virtual void SupportPendingSell( const MarketEvent & event , CPendingOrder* order); ... };

Sua assinatura de chamada é semelhante aos métodos SupportBuy e SupportSell, uma vez que o evento MarketEvent é enviado pelo primeiro parâmetro, enquanto que o ponteiro para a ordem atual - selecionado pelo CStrategy - é transferido pelo segundo parâmetro. O motor do CStrategy realiza a seleção da ordem pelo método de busca exaustiva. A busca exaustiva é realizada do final para o início da lista de ordens, no método CallSupport:

void CStrategy::CallSupport( const MarketEvent & event ) { ... for ( int i = PendingOrders.Total()- 1 ; i >= 0 ; i--) { CPendingOrder* order = PendingOrders.GetOrder(i); if (order.ExpertMagic()!=m_expert_magic) continue ; if (order.Direction() == POSITION_TYPE_BUY) SupportPendingBuy( event , order); else SupportPendingSell( event , order); } }

Assim, a chamada dos manipuladores das ordens pendentes ocorre da mesma forma como no caso de posições de mercado, ou seja, para cada ordem pendente para compra, é chamado o método SupportPendingBuy, enquanto para a cada ordem de venda, o método SupportPendingSell.

O ciclo completo da estratégia, que trabalha com ordens pendentes, surge como resultado do longo ciclo de uma estratégia baseada só em ordens de mercado. No segundo caso, usa-se uma sequência de dois manipuladores em cada sentido:

abertura da posição longa em InitBuy / Abertura da posição curta em InitSell; acompanhamento da posição longa em SupportBuy / Acompanhamento da posição curta em SupportSell.

Em caso de usar ordens pendentes, é necessário empregar três manipuladores para cada direção:

posicionamento da posição longa pendente em InitBuy / posicionamento da posição curta pendente em InitSell; acompanhamento da ordem longa pendente em SupportPendingBuy até a ordem ser executada ou cancelada / acompanhamento da ordem curta pendente em SupportPendingSell até a ordem ser executada ou cancelada; acompanhamento da posição longa em SupportBuy / acompanhamento da posição curta em SupportSell.

De fato, o gerenciamento de ordens pendentes é sempre uma parte independente da lógica da estratégia de negociação. Por isso, o gerenciamento separado entre as ordens pendentes e as posições de mercado permitiu reduzir a complexidade do desenvolvimento de estratégias desse tipo.

Estratégia CImpulse 2.0

A melhor maneira de avaliar as novas alterações é reescrever a conhecida estratégia de negociação CImpulse, que foi apresentada na quinta parte do artigo. Ela consiste em posicionar uma ordem pendente de stop em cada barra e a certa distância da média móvel. A distância é expressa como uma porcentagem. Para compra, é colocada uma ordem BuyStop cujo nível de abertura é superior à média móvel em N por cento. Para venda, ao contrário, é colocada uma ordem SellStop cujo nível é inferior à média móvel em N por cento. Fecharemos a posição, quando o preço de fechamento se torne inferior (para compra) ou superior (para venda) à média.

Em geral, esta é a mesma estratégia apresentada anteriormente, mas numa nova versão, reescrita completamente. Com base no seu exemplo, podem ser avaliadas as alterações feitas no CStrategy e entender como usar os novos recursos na prática. Mas, primeiro, olharemos para o código do expert advisor da versão anterior. Ele será apresentado na íntegra, para, mais tarde, comparar ambas as variantes de sintaxe:

#property copyright "Copyright 2016, Vasiliy Sokolov." #property link "https://www.mql5.com" #include <Strategy\Strategy.mqh> #include <Strategy\Indicators\MovingAverage.mqh> input double StopPercent = 0.20 ; enum ENUM_ORDER_TASK { ORDER_TASK_DELETE, ORDER_TASK_MODIFY }; class CImpulse : public CStrategy { private : double m_percent; bool IsTrackEvents( const MarketEvent &event); protected : virtual void InitBuy( const MarketEvent &event); virtual void InitSell( const MarketEvent &event); virtual void SupportBuy( const MarketEvent &event,CPosition *pos); virtual void SupportSell( const MarketEvent &event,CPosition *pos); virtual void OnSymbolChanged( string new_symbol); virtual void OnTimeframeChanged( ENUM_TIMEFRAMES new_tf); public : double GetPercent( void ); void SetPercent( double percent); CIndMovingAverage Moving; // Trabalho com a média móvel ocorre através da classe especialmente escrita para ela }; void CImpulse::InitBuy( const MarketEvent &event) { if (!IsTrackEvents(event)) return ; if (positions.open_buy > 0 ) return ; int buy_stop_total = 0 ; ENUM_ORDER_TASK task; double target = Ask () + Ask ()*(m_percent/ 100.0 ); if (target < Moving.OutValue( 0 )) task = ORDER_TASK_DELETE; else task = ORDER_TASK_MODIFY; for ( int i = PendingOrders.Total()- 1 ; i >= 0 ; i--) // Ocorre a busca exaustiva de ordens pendentes na seção InitBuy, o que não é muito bom { CPendingOrder* Order = PendingOrders.GetOrder(i); if (Order == NULL || !Order.IsMain(ExpertSymbol(), ExpertMagic())) continue ; if (Order.Type() == ORDER_TYPE_BUY_STOP ) { if (task == ORDER_TASK_MODIFY) // Trabalho com ordens pendentes é realizado através do sistema de estados { buy_stop_total++; Order.Modify(target); } else Order.Delete(); } } if (buy_stop_total == 0 && task == ORDER_TASK_MODIFY) Trade.BuyStop(MM.GetLotFixed(), target, ExpertSymbol(), 0 , 0 , NULL ); } void CImpulse::InitSell( const MarketEvent &event) { if (!IsTrackEvents(event)) return ; if (positions.open_sell > 0 ) return ; int sell_stop_total = 0 ; ENUM_ORDER_TASK task; double target = Bid () - Bid ()*(m_percent/ 100.0 ); if (target > Moving.OutValue( 0 )) task = ORDER_TASK_DELETE; else task = ORDER_TASK_MODIFY; for ( int i = PendingOrders.Total()- 1 ; i >= 0 ; i--) { CPendingOrder* Order = PendingOrders.GetOrder(i); if (Order == NULL || !Order.IsMain(ExpertSymbol(), ExpertMagic())) continue ; if (Order.Type() == ORDER_TYPE_SELL_STOP ) { if (task == ORDER_TASK_MODIFY) { sell_stop_total++; Order.Modify(target); } else Order.Delete(); } } if (sell_stop_total == 0 && task == ORDER_TASK_MODIFY) Trade.SellStop(MM.GetLotFixed(), target, ExpertSymbol(), 0 , 0 , NULL ); } void CImpulse::SupportBuy( const MarketEvent &event,CPosition *pos) { if (!IsTrackEvents(event)) return ; if ( Bid () < Moving.OutValue( 0 )) pos.CloseAtMarket(); } void CImpulse::SupportSell( const MarketEvent &event,CPosition *pos) { if (!IsTrackEvents(event)) return ; if ( Ask () > Moving.OutValue( 0 )) pos.CloseAtMarket(); } bool CImpulse::IsTrackEvents( const MarketEvent &event) { if (event.type != MARKET_EVENT_BAR_OPEN) return false ; if (event.period != Timeframe()) return false ; if (event.symbol != ExpertSymbol()) return false ; return true ; } void CImpulse::OnSymbolChanged( string new_symbol) { Moving. Symbol (new_symbol); } void CImpulse::OnTimeframeChanged( ENUM_TIMEFRAMES new_tf) { Moving.Timeframe(new_tf); } double CImpulse::GetPercent( void ) { return m_percent; } void CImpulse::SetPercent( double percent) { m_percent = percent; }

Os momentos mais problemáticos na implementação desta estratégia são mostrados em amarelo.

Em primeiro lugar, o trabalho com o indicador é realizado através da classe CIndMovingAverage, escrita anteriormente. Já dissemos que esta abordagem é irracional. Os indicadores são demasiados para escrever uma classe para cada um deles.

Em segundo lugar, o trabalho com ordens pendentes ocorre por meio de uma busca exaustiva de ordens pendentes nos blocos BuyInit/SellInit. Numa estratégia tão simples como CImpulse, isso não causa dificuldades, no entanto, no caso de um acompanhamento mais complexo de ordens, podem surgir dificuldades. É melhor dividir a colocação de ordens pendentes e seu acompanhamento em métodos separados, como é feito na nova versão do CStrategy.

Quando se observa atentamente o código da estratégia CImpulse, torna-se claro que ele assume parte da funcionalidade que deve fornecer o CStrategy. CStrategy deve definir um sistema de estados para gerenciar ordens pendentes, mas ele não faz isso, é a CImpulse em si que implementa o sistema.

Reescrevemos o código levando em conta as novas capacidades do CStrategy:

#property copyright "Copyright 2017, Vasiliy Sokolov." #property link "https://www.mql5.com/pt/users/c-4" #include "Strategy\Strategy.mqh" #include "Strategy\Indicators.mqh" input int PeriodMA = 12 ; input double StopPercent = 0.05 ; class CImpulse : public CStrategy { private : double m_percent; protected : virtual void InitBuy( const MarketEvent &event); virtual void InitSell( const MarketEvent &event); virtual void SupportBuy( const MarketEvent &event,CPosition *pos); virtual void SupportSell( const MarketEvent &event,CPosition *pos); virtual void SupportPendingBuy( const MarketEvent &event,CPendingOrder *order); virtual void SupportPendingSell( const MarketEvent &event,CPendingOrder* order); virtual bool OnInit ( void ); public : double GetPercent( void ); void SetPercent( double percent); CUnIndicator UnMA; }; bool CImpulse:: OnInit ( void ) { UnMA.SetParameter( 12 ); UnMA.SetParameter( 0 ); UnMA.SetParameter( MODE_SMA ); UnMA.SetParameter( PRICE_CLOSE ); m_percent = StopPercent; if (UnMA.Create( Symbol (), Period (), IND_MA ) != INVALID_HANDLE ) return true ; return false ; } void CImpulse::InitBuy( const MarketEvent &event) { if (!IsTrackEvents(event)) return ; if ( PositionsTotal ( POSITION_TYPE_BUY , ExpertSymbol(), ExpertMagic()) > 0 ) return ; if ( OrdersTotal ( POSITION_TYPE_BUY , ExpertSymbol(), ExpertMagic()) > 0 ) return ; double target = WS. Ask () + WS. Ask ()*(m_percent/ 100.0 ); if (target < UnMA[ 0 ]) return ; Trade.BuyStop(MM.GetLotFixed(), target, ExpertSymbol(), 0 , 0 , NULL ); } void CImpulse::SupportPendingBuy( const MarketEvent &event,CPendingOrder *order) { if (!IsTrackEvents(event)) return ; double target = WS. Ask () + WS. Ask ()*(m_percent/ 100.0 ); if (UnMA[ 0 ] > target) order.Delete(); else order.Modify(target); } void CImpulse::SupportPendingSell( const MarketEvent &event,CPendingOrder* order) { if (!IsTrackEvents(event)) return ; double target = WS. Ask () - WS. Ask ()*(m_percent/ 100.0 ); if (UnMA[ 0 ] < target) order.Delete(); else order.Modify(target); } void CImpulse::InitSell( const MarketEvent &event) { if (!IsTrackEvents(event)) return ; if ( PositionsTotal ( POSITION_TYPE_SELL , ExpertSymbol(), ExpertMagic()) > 0 ) return ; if ( OrdersTotal ( POSITION_TYPE_SELL , ExpertSymbol(), ExpertMagic()) > 0 ) return ; double target = WS. Bid () - WS. Bid ()*(m_percent/ 100.0 ); if (target > UnMA[ 0 ]) return ; Trade.SellStop(MM.GetLotFixed(), target, ExpertSymbol(), 0 , 0 , NULL ); } void CImpulse::SupportBuy( const MarketEvent &event,CPosition *pos) { int bar_open = WS.IndexByTime(pos.TimeOpen()); if (!IsTrackEvents(event)) return ; ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE mode = ( ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE ); if (mode != ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) { double target = WS. Bid () - WS. Bid ()*(m_percent/ 100.0 ); if (target < UnMA[ 0 ]) pos.StopLossValue(target); else pos.StopLossValue( 0.0 ); } if (WS. Bid () < UnMA[ 0 ]) pos.CloseAtMarket(); } void CImpulse::SupportSell( const MarketEvent &event,CPosition *pos) { if (!IsTrackEvents(event)) return ; ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE mode = ( ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE ); if (mode != ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) { double target = WS. Ask () + WS. Ask ()*(m_percent/ 100.0 ); if (target > UnMA[ 0 ]) pos.StopLossValue(target); else pos.StopLossValue( 0.0 ); } if (WS. Ask () > UnMA[ 0 ]) pos.CloseAtMarket(); } double CImpulse::GetPercent( void ) { return m_percent; } void CImpulse::SetPercent( double percent) { m_percent = percent; } int OnInit () { CImpulse* impulse = new CImpulse(); impulse.ExpertMagic( 140578 ); impulse.ExpertName( "Impulse 2.0" ); impulse.Timeframe( Period ()); impulse.ExpertSymbol( Symbol ()); Manager.AddStrategy(impulse); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTick () { Manager. OnTick (); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { Manager. OnChartEvent (id, lparam, dparam, sparam); ChartRedraw ( 0 ); }

A captura de tela abaixo mostra um trecho do teste da estratégia CIpmulse 2.0, no testador de estratégias. Nela, podem ser vistas as ordens pendentes colocadas e o trabalho com elas:





Fig. 1. Trabalho com ordens pendentes no teste da estratégia Impulse 2.0

Apesar de a lógica permanecer a mesma, os códigos antigo e novo são diferentes. Listamos as diferenças entre a nova versão e a anterior:

O acesso ao instrumento atual é realizado através da instância CSymbol WS (work symbol). Nesta classe são agora delegadas todas as propriedades do instrumento.

Os dados do expert advisor são inicializados no método OnInit. Quando estava sendo escrita a quinta parte do artigo, ele ainda não existia.

Em vez do indicador CIndMovingAverage, agora é usado o indicador universal CUnIndicator.

O posicionamento de ordens pendentes é realizado em InitBuy/InitSell, enquanto que sua modificação e remoção, em SupportPendingBuy/SupportPendingSell.

A pesquisa detalhada de ordens pendentes não é mais usada. Esta função é delegada no CStrategy.

Em vez da estrutura position, para o cálculo do número de posições atuais e ordens pendentes, usam-se os métodos PositionsTotal e OrdersTotal.

A listagem apresentada contém o código em si da estratégia e as funções básicas do expert advisor. Ou seja, este exemplo é apresentado na forma de um único arquivo mq5. Isso é devido ao fato de que a estrutura do projeto foi substancialmente rearranjada. Isto é o que vamos discutir a seguir.



Nova estrutura de projeto do CStrategy

Em versões anteriores, o motor de negociação do CStrategy estava em várias subpastas MQL5. Assim, por exemplo, ele mesmo e seus arquivos de suporte estavam localizados na pasta MQL5\Include\Strategy. Os códigos-fonte responsáveis pela implementação do painel de negociação do motor estavam em MQL5\Include\Panel. O código do expert podia estar em MQL5\Include\Strategy\Samples, enquanto o arquivo de inicialização do expert advisor mq5, na pasta MQL5\Experts\Article08. E tudo isso sem ter em conta que os vários componentes auxiliares como Dictionary.mqh ou XmlBase.mqh também estavam espalhados em muitos diretórios da pasta Include.

É óbvio que as relações formadas no projeto eram muito complexas, e a localização de arquivos e diretórios era muitas vezes duplicada. Isso dificultava a potencial aproximação do motor de negociação do CStrategy. Os usuários, especialmente os novatos, podem facilmente ficar confusos e não entender em última análise como é executado o processo de compilação. Portanto, a partir da versão atual do motor de negociação, os arquivos são colocados de forma diferente.

Agora, todo o projeto está contido no diretório MQL5\Experts\UnExpert. Ele contém a pasta Strategy e os arquivos das estratégias com extensão .mq5. Atualmente, a estratégia de negociação final consiste num único arquivo mq5, que contém as funções-manipuladores de eventos padrão (do tipo OnInit e OnTick), bem como a classe da estratégia baseada no CStrategy.

Todos os arquivos auxiliares também são colocados na pasta MQL5\Experts\UnExpert\Strategy. Isso se aplica a arquivos de trabalho com XML e arquivos de infra-estrutura, como o Dictionary.mqh. Para compilar o exemplo, basta abrir o arquivo, por exemplo, "MQL5\Experts\UnExpert\Impulse 2.0.mqh", e clicar em "Compilar".

Na compilação apresentada nesta parte do artigo, apenas são apresentadas as estratégias Impulse 1.0 e Impulse 2.0. Trata-se da mesma estratégia, mas escrita nos estilos antigo e novo do CStrategy. Isso foi feito de propósito, para poder comparar as duas abordagens em ação e entender as diferenças descritas neste artigo. No build atual, não estão disponíveis outros exemplos de estratégias que tenham sido incluídas nas versões anteriores do CStrategy. Isso é devido ao fato de estarem baseadas na sintaxe antiga, por isso não podem ser apresentadas como exemplos. Talvez em futuras versões eles vão aparecer de novo, mas com uma sintaxe modificada.

Fim do artigo

Examinamos os novos recursos do CStrategy. Eles são a classe CUnIndicator, que implementa uma interface universal POO, para trabalhar com indicadores arbitrários e de sistema em MQL5, bem como um sistema de acompanhamento de ordens pendentes baseado nos métodos SupportPendingBuy e SupportPendingSell. Todos estes elementos se combinam para proporcionar um efeito sinérgico poderoso ao escrever um Expert Advisor. O usuário não tem que pensar em operações de baixo nível. Quase todo o ambiente de negociação está disponível para ele através de umas classes intuitivas e concisas, enquanto a própria lógica comercial redefine os respectivos métodos predefinidos, de maneira simples.

Neste momento, o projeto está localizado num só lugar por causa das restrições do diretório MQL5\Experts\UnExpert. Agora não há necessidade de colocar os arquivos em pastas diferentes do diretório MQL5. Esta inovação também deve incentivar os usuários a mudar para o CStrategy ou, pelo menos, para o estudo fascinante de suas possibilidades.