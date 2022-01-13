Principes de la tarification des changes à travers l'exemple du marché des dérivés de la Bourse de Moscou

Table des matières

Introduction

Au milieu de l’année 2011, la plateforme de trading MetaTrader 5 a été certifiée pour la bourse russe « Russian Trading System » (RTS), qui a été combinée avec le Moscow International Currency Exchange (MICEX) en une seule Bourse de Moscou. Il s’agit sans aucun doute d’un événement marquant. Cela a ouvert une opportunité pour de nombreux traders de s’essayer au trading d’actions, tout en utilisant le terminal familier et fiable MetaTrader. Un autre événement important s’est produit récemment : MetaTrader 5 est devenu disponible sur le marché des changes de la Bourse de Moscou, permettant le trading au comptant en devises réelles sur une plate-forme d’échange transparente.

Malgré ces événements remarquables, le trading en bourse est considéré comme quelque chose de mystérieux, en particulier par les traders forex. Cet article vise à dissiper le mystère. C’est le résultat d’un grand effort ayant servi à créer HedgeTerminal - un système spécial à l’intérieur de MetaTrader 5, qui permet aux traders d’effectuer confortablement leurs activités de trading dans les conditions de l’environnement d’échange.

Ce matériel est un bon point de départ dans l’étude du trading. Il donne les bases, de sorte que les traders en bourse expérimentés ne trouveront presque rien de nouveau ici. Cependant, une véritable communication avec des traders expérimentés montre que de nombreuses « bases d’échanges boursiers » simples sont nouvelles pour eux. Un autre point important est que les informations sur les spécificités du trading en bourse sont dispersées sur Internet, mal structurées et incohérentes. De plus, la description des nombreuses nuances n’est tout simplement pas disponible. Par conséquent, il est important de constituer une source unique bien systématisée et complète d’informations connexes. J’espère que cet article sera en une telle source.

Les descriptions de l’ensemble du processus du trading en bourse, la théorie de la tarification et les techniques de compensation sont données en détail et sont accessibles aux utilisateurs traditionnels. L’article n’est pas surchargé de formules. De plus, il n’a pas de code source dans MQL5, ce qui prévaut souvent dans les documents de ce site. L’information est intentionnellement représentée dans un format facile à lire. Voici le célèbre aphorisme de Stephen Hawking tiré de la préface de son livre «A Brief History of Time» :

« Quelqu’un m’a dit que chaque équation que j’inclurais dans le livre réduirait de moitié les ventes. J’ai donc décidé de ne pas avoir d’équations du tout. En fin de compte, cependant, j’y ai introduit une équation, la célèbre équation d’Einstein Е = mc^2. J’espère que cela n’effraiera pas la moitié de mes lecteurs potentiels. »

En suivant l’exemple du célèbre physicien, nous supprimerons l’excès de l’article et nous nous concentrerons uniquement sur les points les plus importants, qui seront représentés non pas par des équations ou du code informatique, mais par des diagrammes, des graphiques et des tableaux. Cependant, nous ne le simplifierons pas.

Le matériel présenté dans cet article nécessite un travail mental de la part du lecteur pour le saisir. Cet article n’est pas de la fiction. Cela nécessite une lecture attentive.

Chapitre 1. La théorie de la tarification de change

1.1. Vendeurs

Comme sur tout marché normal, au niveau de la bourse, il y a plusieurs vendeurs offrant les mêmes biens, et plusieurs acheteurs qui veulent acheter les biens. Tous les vendeurs composent la soi-disant offre en indiquant le prix demandé . Les vendeurs veulent vendre leurs produits aussi cher que possible ; les acheteurs veulent acheter des biens aussi bon marché que possible. Les vendeurs peuvent fixer des prix différents pour leurs produits. Les prix peuvent varier, même si les marchandises de différents vendeurs sont exactement les mêmes. Cette variété découle des différentes dépenses des vendeurs nécessaires à l’obtention des marchandises. En outre, chacun des vendeurs a ses attentes de profit, qui ne sont pas toujours égales aux attentes des autres.

Les prix varient également car le nombre de vendeurs est très important. Ils n’ont pas la possibilité de se rencontrer et de déterminer une oligopole prix demandé. Si certains vendeurs se réunissent pour définir le prix, d’autres ne suivront pas leur exemple. Cela signifie que si un groupe de vendeurs fixe un prix plus élevé pour leurs marchandises, les acheteurs pourront toujours acheter les mêmes produits moins cher - auprès d’autres vendeurs.

Ainsi, nous avons constaté que les prix d’un même produit provenant de différents vendeurs diffèrent. Les biens proposés par les vendeurs étant les mêmes, et les prix étant différents, les vendeurs commencent à se faire concurrence. En effet, l’acheteur a le choix d’acheter les mêmes marchandises auprès de différents fournisseurs à des prix différents, ce qui signifie que l’acheteur préférera toujours acheter le produit auprès du vendeur offrant le prix le plus bas.

La concurrence des vendeurs est mieux expliquée dans un tableau. Ce tableau se compose de plusieurs lignes, chacune comprenant le nom du vendeur, le prix auquel le vendeur peut vendre les marchandises et le volume de marchandises que le vendeur peut vendre. Le fait est que chaque vendeur a une quantité limitée de marchandises à vendre. Cette quantité peut être exprimée en onces, ou en nombre de contrats ou autre chose. La principale chose à retenir est que les ressources des vendeurs et des acheteurs sont toujours limitées. Les vendeurs ne peuvent pas vendre une quantité infinie de biens, tandis que les acheteurs ne peuvent pas acheter une quantité infinie. Par conséquent, en plus des prix des vendeurs, le tableau montre également le volume de marchandises que le vendeur peut vendre. De même, le tableau des acheteurs représentera le volume de biens qu’ils peuvent acheter.

Le tableau est trié par prix. Les vendeurs avec les prix les plus bas sont en bas du tableau, les vendeurs avec les prix les plus élevés sont en haut.



Supposons que nous voulions acheter quelques onces d’or sur le marché de l’or. Voici un exemple d’offre globale des vendeurs sous la forme de ce tableau :

Vendeur, # Prix, $ par once troy

d’or Nombre d’onces

(Contrats) Vendeur 5 1280,8 13 Vendeur 4 1280,8 60 Vendeur 3 1280,3 3 Vendeur 2 1280,1 5 Vendeur 1 1280,0 1

Table 1. Offre des vendeurs

Nous reviendrons à la table plus tard, mais passons maintenant aux acheteurs.





1.2. Acheteurs

Comme déjà mentionné, en plus des vendeurs, tout marché développé a beaucoup d’acheteurs. Tous les acheteurs composent ce que l’on appelle la demande en indiquant le prix de l’offre. Contrairement aux vendeurs qui veulent vendre leurs produits aussi cher que possible, les acheteurs veulent acheter des biens aussi bon marché que possible.

Cependant, les acheteurs ont une vision différente de la valeur réelle des marchandises. Cela coûte cher pour certains clients, mais peut sembler bon marché pour d’autres. C’est pourquoi les acheteurs sont prêts à payer des prix différents pour les mêmes produits. Comme les vendeurs, les acheteurs peuvent fixer leurs propres prix pour les biens achetés. Par exemple, un acheteur peut passer une commande pour acheter des marchandises, à condition que les marchandises ne soient pas vendues à un prix supérieur à celui que l’acheteur fixe dans la commande.

Comme il y a trop d’acheteurs, ils ne peuvent pas se réunir pour fixer un prix d’offre d’oligopole. Un prix d’offre insuffisamment bas fixé par un acheteur ou un groupe d’acheteurs ne serait pas compétitif - il y a beaucoup d’autres acheteurs prêts à acheter des marchandises à des vendeurs à des prix plus élevés. Étant donné que différents acheteurs sont prêts à payer des prix différents pour les mêmes biens, ils commencent à se faire concurrence. En effet, le vendeur a le choix de vendre ses marchandises à différents acheteurs, et les vendeurs préfèrent toujours vendre leurs marchandises à quiconque peut acheter à un prix plus élevé.

La concurrence entre les acheteurs est plus facilement perçue comme le même tableau qui décrit la concurrence des vendeurs, à la seule différence que la ligne supérieure du tableau présente les acheteurs qui sont prêts à offrir le prix d’achat le plus élevé, tandis que les acheteurs avec des prix plus bas sont présentés en bas.

Voici un exemple du marché de l’or. Voici un exemple d’acheteurs à la demande :

Acheteur, # Prix, $ par once troy

d’or Nombre d’onces

(Contrats) Acheteur 5 1279,8 2 Acheteur 4 1279,7 15 Acheteur 3 1279,3 3 Acheteur 2 1278,8 12 Acheteur 1 1278,8 1

Table 2. Demande des acheteurs

Comme le tableau des vendeurs, celui-ci contient une colonne avec le volume de biens que les acheteurs sont prêts à acheter. Rappelez-vous que la demande n’est pas infinie et que le désir d’acheter est toujours limité par les ressources des acheteurs.





1.3. Mise en correspondance des vendeurs et des acheteurs. Profondeur du marché boursier

Nous avons analysé les acheteurs et les vendeurs et constaté qu’ils peuvent avoir des attentes différentes quant aux produits qu’ils veulent vendre ou acheter. Ces attentes peuvent être représentées sous forme de tableaux triés, où les vendeurs offrant les produits au prix le plus bas pour leurs produits sont présentés au bas du tableau des vendeurs, et les acheteurs prêts à payer le prix le plus élevé sont en haut du tableau des acheteurs.

Les lignes de ces tableaux peuvent être considérées comme des demandes de trade ou des ordres d’achat ou de vente d’un certain volume de marchandises à un certain prix.

Les informations contenues dans ces tableaux peuvent être simplifiées. Tout d’abord, les informations sur des vendeurs ou des acheteurs spécifiques peuvent être omises, car la marchandise elle-même est importante pour nous, et non pour quelqu’un qui est prêt à vendre ou à acheter. Peu importe que nous l’achetions auprès du vendeur 1 ou du vendeur 2. Ce qui est important, c’est le prix et la quantité des biens que nous pouvons acheter.

Puisque nous pouvons ignorer des informations sur le vendeur ou l’acheteur, nous pouvons combiner leurs volumes et prix proposés en niveaux simples. Chacun de ces niveaux peut indiquer le prix et le volume total offerts par les vendeurs ou demandés par les acheteurs aux mêmes prix.

Considérons un autre tableau d’offres, cette fois pour l’argent :

Vendeur, # Prix, $ par once troy

d’argent Nombre d’onces

(Contrats) Vendeur 5 19,3 21 Vendeur 4 19,3 15 Vendeur 3 19,1 3 Vendeur 2 19,0 5 Vendeur 1 19,0 8

Table 3. Offre des vendeurs

Ici, « Vendeur 1 » et « Vendeur 2 », ainsi que « Vendeur 4 » et « Vendeur 5 » ont fixé des prix similaires : 19,0 $ et 19,3 $ respectivement.

Nous simplifions ce tableau, en supprimant la colonne non informative « Vendeurs » et en joignant les mêmes prix en un seul niveau, leurs volumes sont résumés :

Prix, $ par once troy d’argent Nombre d’onces (Contrats) 19,3 36 (21+15) 19,1 3 19,0 13(5+8)

Table 4. L’offre totale des vendeurs

Maintenant, nous ne savons pas combien de vendeurs sont prêts à nous vendre de l’argent à 19,0 $. Tout ce que nous savons, c’est que leur volume total à vendre est de 13 contrats. On ne sait pas s’ils sont offerts par un vendeur ou treize. Les vendeurs rassemblés dans de tels groupes vendront leurs marchandises à tour de rôle.

Celui qui a passé un ordre en premier sera le premier à vendre des marchandises. De toute évidence, s’il n’y a pas d’acheteurs prêts à acheter la totalité du volume offert, il est important d’être le premier dans la file d’attente des ordres pour vendre des marchandises avant les autres vendeurs, car il n’y aura pas d’acheteurs pour le dernier vendeur. Par conséquent, lorsqu’il s’agit de trading à haute fréquence ou HFT, la vitesse de passation des ordres est d’une grande importance. Cette méthode de trading nécessite un équipement spécial et des canaux de communication à haut débit.

Il peut sembler que notre tableau simplifié ignore beaucoup d’informations utiles. Savoir si nous achetons auprès d’un grand acteur du marché ou d’une poignée de petits acheteurs peut être utile. Le temps de passation des ordres et l’état de l’exécution des ordres peuvent également être utiles. Mais il s’agit d’une grande quantité de données, et même si de telles données sont disponibles, elles doivent être payées séparément. Par exemple, la Bourse de Moscow fournit un journal complet des ordres avec ce type d’informations moyennant des frais supplémentaires.

Maintenant que nous avons supprimé les informations inutiles de nos tableaux, nous pouvons les combiner. Pour ce faire, nous connectons le haut du tableau des acheteurs avec le bas du tableau des vendeurs. Pour ne pas confondre qui que ce soit, utilisons différentes couleurs pour les acheteurs et les vendeurs. Nous utilisons le rose pour les vendeurs et le bleu pour les acheteurs. Le tableau résultant est appelée Profondeur de marché ou DOM.

Prix, $ par once troy d’or

Nombre d’onces (Contrats) 1280,8 17 1280,3 3 1280,1 5 1280,0 1 1279,8 2 1279,7 15 1279,3 3 1278,8 13



Table 5. Profondeur du marché boursier

Il peut sembler différent dans différents terminaux de trading en bourse, mais l’essence est la même - ce tableau montre les ordres d’achat et de vente d’un instrument de trading sélectionné.

La profondeur du marché semble un peu différente dans le terminal de trading MetaTrader 5, mais le principe est similaire :

Figure 1. Profondeur du marché pour le contrat à terme GOLD-9.14





1.4. Types d’ordres dans MetaTrader 5

Voyons les détails du fonctionnement du DOM. Nous achetons d’abord, puis vendons immédiatement 17 onces d’or. Comme mentionné ci-dessus, nos intentions sont appelées ordres ou demandes de trade. Nous avons le choix pour ce qui concerne la façon d’acheter :

Nous pouvons acheter de l’or à un prix qui est offert en ce moment par les vendeurs dans le volume dont nous avons besoin. Nous pouvons passer un ordre pour acheter de l’or à un prix requis, dans le montant requis.

Dans le premier cas, nous sommes d’accord avec le prix proposé par les vendeurs. Dans le second cas, nous fixons le prix d’achat. Dans le premier cas, notre ordre sera exécuté par le marché. Dans le second cas, notre demande a une limite de prix, en dessous de laquelle elle ne peut pas être exécutée, et elle sera placée dans une DOM commune en tant qu’un ordre à cours limité.

Il s’agit d’une différence fondamentale dans la façon dont les transactions sont effectuées, ce qui implique différents mécanismes pour l’exécution de nos ordres et détermine les propriétés de notre exécution des ordres de trade.

Nos intentions ne sont pas des concepts abstraits. Les intentions sont formalisées dans une demande ou un ordre de trade. Les demandes de trade dans MetaTrader 5 sont appelées ordres, et il en existe plusieurs types. Si nous voulons acheter ou vendre par marché, c’est-à-dire que nous sommes d’accord avec le prix offert par la demande ou l’offre, les types d’ordres suivants sont utilisés :

Achat - acheter au prix Ask actuel fourni par l’offre ou à un prix plus élevé.

Vente - vendre au prix de l’offre actuelle ou moins cher.

Buy Stop - Acheter lorsque le prix Ask actuel est égal ou supérieur à celui spécifié dans l’ordre. Dans ce cas, le prix au moment de la passation de l’ordre doit être inférieur au prix spécifié dans l’ordre.

Sell Stop - Vendre lorsque le prix de l’offre actuelle est égal ou inférieur à celui spécifié dans l’ordre. Dans ce cas, le prix au moment de la passation de l’ordre doit être supérieur au prix spécifié dans l’ordre.

Si nous voulons acheter ou vendre des marchandises à des prix que nous fixons, les types d’ordres suivants doivent être utilisés :

Limite d’achat - Acheter au prix égal ou inférieur à celui spécifié dans l’ordre.

Limite de vente - Vendre au prix égal ou supérieur à celui spécifié dans la commande.

Contrairement aux ordres Stop et Market, les ordres à cours limité garantissent que leur prix d’exécution ne sera pas pire que le prix qui y est indiqué.

En plus de ces types d’ordres, MetaTrader 5 fournit un ordre algorithmique spécial Buy Stop Limit et Sell ​​Stop Limit. Ces ordres spécifiques sont implémentés au niveau du terminal MetaTrader 5 et de son système d'exécution. En fait, ce sont des ordres synthétiques ou algorithmiques de MetaTrader 5 mais pas de l’échange. Ce sont une combinaison d’ordres Stop et Limit et ceux-ci jouent un rôle important dans la surveillance des pertes résultant d’un glissement potentiel et d’une exécution à des prix non liés au marché.





1.5. Le concept de « Transaction »

Une demande de trade ou un ordre est exécuté dans une ou plusieurs transactions. L’autre partie de ces transactions est une contrepartie qui remplit nos conditions. Supposons que nous voulions acheter deux onces d’or sur le marché, où il n’y a que deux vendeurs, dont chacun ne vend qu’une once. Nous devons négocier un contrat de vente ou simplement une transaction avec chacun de ces vendeurs. Ainsi, notre décision énoncée dans un ordre sera exécutée dans deux transactions avec deux vendeurs différents (contreparties).

Tout comme l’ordre, la transaction n’est pas un concept abstrait. Dans MetaTrader 5, les transactions sont représentées par le concept du même nom « transaction ». Dans MetaTrader 5, les transactions validées sont présentées dans la fenêtre « Boîte à outils » de l’onglet « Historique ».

Chaque ordre exécuté comporte au moins une transaction. Un ordre exécuté peut avoir plusieurs transactions. Chaque transaction n’a toujours que deux contreparties. Une transaction appartient à deux traders et à leurs comptes de trading, mais chaque trader ne voit que ses transactions et ses ordres dans le système, c’est pourquoi les identifiants de transaction peuvent sembler uniques.

Dans MetaTrader 5, toute opération de broker sur le compte est également considérée comme une transaction. Bien sûr, de telles transactions n’ont pas d’ordres d’initiation.

Le lien entre un ordre et ses transactions peut être facilement représenté sous la forme d’un diagramme :

Figure 2. Représentation schématique de la relation entre les transactions et les ordres

Veuillez noter que le lien entre les transactions et l’ordre est unilatéral. Un ordre « ne sait pas » quelles transactions lui appartiennent, alors qu’au contraire, les transactions contiennent un identifiant unique de l’ordre, sur la base duquel elles ont été commises. En effet, au moment où un ordre est passée, les transactions n’ont pas encore été effectuées, ce qui signifie que leurs identifiants sont inconnus. Au contraire, l’exécution d’une transaction de marché est toujours précédée d’un ordre, et il est donc toujours possible de déterminer l’ordre exact qui a initié cette transaction.





1.6. Le processus de vente et d’achat. Glissement Le concept de liquidité

Supposons que nous soyons prêts à accepter l’offre des vendeurs et à choisir l’exécution du marché.

Une fois de plus, regardez la profondeur du marché :

Prix, $ par once troy d’or Nombre d’onces (Contrats) 1280,8 17 1280,3 3 1280,1 5 1280,0 1 1279,8 2 1279,7 15 1279,3 3 1278,8 13

Table 6. Profondeur du marché boursier

Parmi tous les prix disponibles, nous voulons acheter de l’or au vendeur offrant le prix le plus bas. Le prix le plus bas est de 1280,0 $. Cependant, une seule once est disponible à ce prix. Nous devons acheter les 16 onces restantes à d’autres vendeurs offrant de l’or à des prix plus élevés. Nous achetons 5 contrats au prix de 1280,1 $, 3 contrats à 1280,3 $ et les 8 autres contrats à 1280,8 $. La valeur moyenne des 17 onces achetées diffère du prix de la meilleure offre. Calculons-la :

((1280,0 $ x 1 oz) + (1280,1 $ x 5 oz) + (1280,3 $ x 3 oz) + (1280,8 $ x 8 oz)) / 17 oz = (10246,4 + 3840,9 + 6400,5 + 1280,0) / 17 oz = 21767,8 $ / 17 oz = 1280,46 $ l’once troy (1 contrat).

Nous avons calculé la valeur moyenne pondérée d’une once d’or que nous avons achetée. C’est 0,46 $ de plus que la meilleure offre. En effet, les vendeurs et les acheteurs ont des liquidités limitées.

La liquidité est la capacité des participants au marché à acheter chez vous et à vous vendre la quantité de biens qui vous intéressent, à des prix proches de celui du marché.

Plus la liquidité est élevée, plus la quantité de biens que vous pouvez acheter ou vendre aux meilleurs prix est importante. Plus elle est basse, plus votre prix d’achat ou de vente moyen est éloigné du meilleur prix. Cet effet est appelé glissement. Voici sa définition :

Le glissement est la différence entre le prix d’achat (vente) moyen pondéré et le meilleur prix de demande (offre).

Plus généralement, le glissement est défini comme la différence entre le prix d’achat ou de vente moyen pondéré et le prix spécifié dans l’ordre pour conclure cette transaction d’achat ou de vente. Cependant, cette définition est plus incertaine et implique plus de problèmes, car il est possible de faire une demande de transaction de telle sorte que le prix souhaité spécifié dans celle-ci est bien pire que le prix actuel (diffère par des chiffres astronomiques), cependant, cet ordre sera immédiatement exécuté par le marché.

Le fait que le prix réel d’exécution de l’ordre soit meilleur que celui indiqué dans l’ordre par la même valeur astronomique ne signifie toujours pas que nous avons réellement obtenu un glissement positif, qui peut être converti en profit sur le compte de trading. Eh bien, « les belles paroles ne servent à rien ». Par conséquent, nous utilisons une définition plus précise du glissement.

L’effet de glissement est presque imperceptible sur le marché FOREX. L’essentiel de la liquidité de ce marché est offert par des acteurs professionnels, tels que les banques et les fournisseurs de liquidité. L’achat ou la vente d’une devise pour le trader privé moyen correspond presque toujours à la meilleure offre ou demande. C’est pourquoi l’importance de la profondeur du marché pour le Forex n’est pas aussi élevée que pour le trading en bourse.

Après avoir acheté le montant d’or requis, la profondeur du marché présentée dans le tableau ci-dessus changera.

Les vendeurs qui nous ont vendu leur or quitteront le marché, car nous avons terminé leur offre :

Prix, $ par once troy d’or Nombre d’onces (Contrats) 1280,8 9











1279,8 2 1279,7 15 1279,3 3 1278,8 13

Table 7. Variation de liquidité dans la profondeur du marché

Essayons maintenant de vendre l’or que nous venons d’acheter aux acheteurs qui veulent l’acheter. N’oubliez pas que ces acheteurs sont affichés en bas du tableau et sont marqués en bleu. Comme pour les vendeurs, la liquidité des acheteurs est également limitée. En vendant de l’or aux acheteurs, nous encourons également des coûts supplémentaires sous forme de glissement.

Comme on le voit dans la profondeur du marché, nous pouvons vendre 2 onces à 1279,8 $ et 15 onces à 1279,7 $. Notre prix de vente moyen (sortie de l’or) dans ce cas est égal à 1279,71 $ l’once. S’il y avait eu moins de contrats à 1279,7, notre glissement aurait été encore plus grand.

Après avoir vendu les contrats achetés, l’état de la DOM change également. Maintenant, cela ressemble à ceci :

Prix, $ par once troy d’or Nombre d’onces (Contrats) 1280,8 9



















1279,3 3 1278,8 13

Table 8. Variation de liquidité dans la profondeur du marché

Il s’avère que nos actions ont réduit la liquidité globale de l’instrument. Auparavant, il y avait 26 onces d’or (17 + 3 + 5 + 1) à vendre, maintenant il n’y a que 9 onces.



La même chose s’est produite du côté de la demande : les traders étaient prêts à acheter 33 contrats d’or (2 + 15 + 3 + 13), et maintenant seulement 16. Si nous voulons à nouveau acheter une certaine quantité d’or, il peut n’y avoir pas assez de liquidité et notre ordre d’achat ne sera exécuté que partiellement ou pas exécuté du tout. Il en va de même pour les ventes, car elles ont également besoin de liquidités.

La vraie profondeur du marché dans le terminal peut afficher des niveaux de prix vides, ceux-ci apparaissent sous forme de lignes vides blanches sur les tableaux ci-dessus. Les niveaux vides peuvent également être masqués. Par exemple, une seule et même profondeur de marché dans MetaTrader 5 sous la forme maximisée et minimisée sera la suivante :

Figure 3. Profondeur du marché avec écarts de prix (à droite) et sans écarts de prix (à gauche)





1.7. Pourquoi le prix bouge-t-il ?

Visualisons nos actions sous forme de graphique, où l’axe X montre conditionnellement les temps ou la séquence des transactions et l’axe Y montre le prix de l’or.

La ligne rouge visualise la dynamique de la meilleure offre (Ask), la ligne bleue montre la dynamique de la meilleure demande (Bid) et la ligne verte montre la dynamique des prix de la dernière transaction (Last).

Nos transactions apparaissent sous forme de triangles sur le graphique :

Figure 4. Diagramme schématique des variations de prix dans le temps



Comme le montre le graphique, nos actions ont non seulement réduit la dynamique globale du marché, mais ont également changé le prix! Le prix sur l’échange est le prix de la dernière transaction conclue (Last). Depuis que nous avons d’abord acheté puis vendu de l’or à des prix différents, le dernier prix changeait constamment en raison de nos actions.

Faites attention aux transactions #4 et 5. Elles ont le même prix. Cela est dû au fait qu’il peut y avoir plusieurs acheteurs ou vendeurs au même niveau de prix. Cependant, chaque transaction n’a toujours que deux parties - l’acheteur et le vendeur. Lorsqu’il y a plusieurs vendeurs, nous concluons un contrat avec chacun d’eux. Les transactions peuvent avoir des volumes différents. Les transactions forment de longues séquences de ticks sur un niveau de prix.



Sur un graphique à ticks, elles apparaissent sous forme de lignes droites composées de plusieurs points (ticks) :





Figure 5. Séquence des ticks

Le terminal MetaTrader 5 fournit un graphique similaire au diagramme de changement de dynamique des prix, à travers lequel vous pouvez surveiller les changements dans les prix Ask, Bid et Last en temps réel.

Pour ouvrir ce graphique, choisissez l’instrument requis dans la fenêtre Market Watch et passez à l’onglet Ticks :

Figure 6. Représentation du flux de ticks dans MetaTrader 5

Dans ce graphique, le meilleur prix d’offre (Ask) est affiché sous la forme d’une ligne bleue et le meilleur prix de la demande (Bid) est affiché sous la forme d’une ligne rouge. Le prix de la dernière transaction (Last), comme dans le graphique précédent, est affiché sous la forme d’une ligne verte.

Le flux des transactions (ticks) est indiqué dans la vidéo spéciale disponible dans la section «1.12 Offre et demande communes, Ordres d’achat et de vente» de cet article.

Veuillez faire attention à la différence entre le meilleur prix de vente (ligne rouge) et le meilleur prix d’achat (ligne bleue). Cette différence est appelée spread (écart). Avec chaque transaction effectuée, l’écart a augmenté, car le nombre de vendeurs et d’acheteurs disposés à vendre ou à acheter aux meilleurs prix a été progressivement réduit. Comme nous avons acheté et vendu aux prix disponibles sur le marché, nous avons satisfait les commandes des vendeurs puis des acheteurs, après quoi ils ont quitté le marché. On peut dire que nous avons « englouti » la liquidité du marché. D’autre part, le prix du marché a évolué à la suite de nos opérations. Sans nos transactions, les acheteurs et les vendeurs se seraient démarqués, attendant le premier qui serait d’accord avec le prix proposé de l’autre côté.

Les diagrammes, entre autres choses, indiquent exactement quelle partie a initié la transaction - la partie souhaitant acheter ou vendre. Comme le montre le graphique, notre transactions d’achat a rendu le dernier prix égal au Ask et une transactions de vente a rendu le Last (dernière transaction) égal au Bid (Offre). À l’avenir, le flux de toutes les transactions terminées sera disponible dans MetaTrader 5 dans un tableau spécial de tous les trades « Time & sales ». Le tableau affiche toutes les transactions validées, leur volume, leur prix et qui a initié la transaction - l’acheteur ou le vendeur.

Cette fenêtre peut ressembler à la fenêtre suivante du terminal Quik :





Figure 7. Tableau de toutes les transactions dans Quik





1.8. Teneurs de marché

Il est important de se rappeler que dans les moments de fort changement de prix, l’écart peut être très important et la liquidité peut chuter. Dans de tels moments, entrer sur le marché aux prix du marché peut être très coûteux : la valeur du glissement sera substantielle. Cela se produit fréquemment sur les marchés à faible liquidité avec un petit nombre de participants. Même dans les moments relativement calmes, l’entrée sur de tels marchés peut s’accompagner de coûts élevés de glissement et d’écart. Pour minimiser les coûts et encourager les traders à trader sur ces marchés, la bourse peut attirer des teneurs de marchéprofessionnels, dont la tâche principale est de maintenir la liquidité du marché à un niveau raisonnable et de maintenir l’écart dans les limites étroites du prix du marché.

Référons-nous à la profondeur originale du marché de l’or et voyons à quoi cela ressemblerait avec les teneurs de marché sur le marché :

Prix, $ par once troy d’or Nombre d’onces (Contrats) 1280,8 17 1280,3 3 1280,1 500 1280,0 1 1279,8 2 1279,7 500 1279,3 3 1278,8 13

Table 9. Teneurs de marché en profondeur du marché

Les montants importants sont concentrés sur les niveaux 1280,1 $ et 1279,7 $. La profondeur du marché ne montre pas qui fournit le montant et combien de participants les possèdent. Ils peuvent bien appartenir au teneur de marché typique qui met des ordres d’achat et de vente miroirs à grand volume. Sans le teneur de marché, le prix d’achat moyen pondéré de l’or était de 1 280,46 $, avec le teneur de marché, il serait proche de 1280,1 $. Nous aurions acheté la principale quantité d’or auprès du teneur de marché. L’effet de la vente serait imperceptible, mais seulement parce que nos volumes sont insignifiants.

Les teneurs de marché sont des « défenseurs » du marché boursier. Ils augmentent la liquidité et empêchent l’extension des écarts. Sur certains marchés à faible liquidité, tels que le marché russe des options, les teneurs de marché sont généralement des contreparties dans vos transactions. Dans ce cas, la question se pose : si le teneur de marché, qui est généralement une grande entreprise, est prêt à acheter chez vous et à vous vendre de grandes quantités, alors votre attente d’un changement de prix futur est-elle vraiment correcte ?

Le fonctionnement des teneurs de marché est réglementé par la bourse sur laquelle ils travaillent. Les teneurs de marché sont obligés d’être sur le marché pendant un certain pourcentage de temps ou pendant certaines heures de trading, ils sont obligés de maintenir l’écart dans certaines limites et de fournir certaines quantités de liquidité. La bourse, en retour, offre certains avantages aux teneurs de marché, comme le paiement de frais ou le paiement de certains frais aux teneurs de marché.

Cependant, la bourse ne garantit aucun profit aux teneurs de marché. Ils devraient développer leurs propres algorithmes qui respectent les règles d’échange tout en générant des bénéfices. Le succès des teneurs de marché est en grande partie dû à la baisse des coûts de commission qu’ils engagent. De nombreuses stratégies qui ne remboursent pas les taux de change généraux peuvent générer des bénéfices à la commission réduite, et les teneurs de marché en bénéficient.





1.9. Ordres à cours limité et leur exécution

Nous avons examiné en détail l’exécution des ordres sur le marché et décrit les effets qui découlent de l’exécution de ces ordres.



Imaginez maintenant que nous ne voulons pas supporter le glissement et que nous ne serons pas d’accord avec le prix offert par les acheteurs et les vendeurs. Au lieu de cela, nous fixons nos propres prix d’achat et de vente. Maintenant, nous proposons le prix au vendeur, lorsque nous voulons acheter un produit. Nous fixerons également les prix aux acheteurs, lorsque nous déciderons de le vendre. Achetons à nouveau nos 17 contrats d’or, mais cette fois, nous utiliserons un ordre à cours limité.

Voici notre profondeur de marché originale :

Prix, $ par once troy d’or Nombre d’onces (Contrats) 1280,8 17 1280,3 3 1280,1 5 1280,0 1 1279,8 2 1279,7 15 1279,3 3 1278,8 13

Table 10. Profondeur du marché boursier

Il y a d’autres participants qui veulent acheter de l’or. Le meilleur prix d’achat est de 1279,8 $. Supposons que nous soyons prêts à fixer le meilleur prix possible (de tous ceux disponibles sur le marché) et à acheter 17 onces d’or à un prix de 1279,9 $ ou moins. Nous émettons donc un ordre à cours limité spécial pour acheter de l’or au prix spécifique.

Une fois notre ordre envoyé, il apparaît dans Profondeur du marché avec les ordres des autres participants :

Prix, $ par once troy d’or Nombre d’onces (Contrats) 1280,8 17 1280,3 3 1280,1 5 1280,0 1 1279,9 17 1279,8 2 1279,7 15 1279,3 3 1278,8 13

Table 11. Un ordre à cours limité dans la profondeur du marché

La profondeur du marché a changé. Vous voyez l’acheteur qui veut acheter 17 onces d’or. C’est nous !



Nous et tous les acteurs du marché pouvons voir notre ordre maintenant. Maintenant, quiconque veut vendre son or sur le marché, va d’abord nous le vendre, et seulement ensuite procéder aux acheteurs suivants, parce que notre offre d’achat est la meilleure. Cependant, contrairement à l’exécution sur le marché, l’exécution de notre ordre à cours limité n’est pas garantie. S’il n’y a pas de vendeur prêt à vendre son or, notre ordre à cours limité restera dans la profondeur du marché. N’oubliez pas que les transactions sont initiées par des ordres sur le marché, et non par des ordres limités.

En outre, un acheteur peut être prêt à acheter de l’or par marché, ce qui fera bouger le prix de la dernière transaction en raison d’un glissement à la hausse. D’autres acheteurs peuvent répondre à ce changement et ouvrir des ordres à cours limité au-dessus de notre, ce qui nous fera passer de la position la plus élevée dans la file d’attente des ordres.



Voici comment la profondeur du marché change après que quelqu’un ait acheté 10 contrats d’or par marché :

Prix, $ par once troy d’or Nombre d’onces (Contrats) 1280,8 16











1279,9 17 1279,8 2 1279,7 15 1279,3 3 1278,8 13

Table 12. Changements dans la profondeur du marché

Si des acheteurs apparaissent, qui sont prêts à acheter de l’or à un prix plus élevé que celui que nous offrons, nous serons déplacés vers le bas :

Prix, $ par once troy d’or Nombre d’onces (Contrats) 1280,8 16 1280,3 15 1280,1 10 1280,0 3 1279,9 17 1279,8 2 1279,7 15 1279,3 3 1278,8 13

Table 13. Changement dans la profondeur du marché

Notre ordre à cours limité vient de passer au milieu de la profondeur du marché. Nous n’avons pas été en mesure de rivaliser avec les meilleures offres d’achat. Si le prix continue d’augmenter, notre ordre ne sera pas exécuté du tout.





1.10. Exécution partielle des Ordres

L’exécution partielle des ordres est l’une des caractéristiques les plus importantes de l’exécution de l’échange. L’exécution partielle se produit lorsque la liquidité sur le marché n’est pas suffisante ou lorsque des ordres à cours limité sont utilisés.

Une caractéristique intéressante de l’ordre à cours limité de change est la possibilité d’y indiquer un prix limite, qui sera pire que le prix actuel.



Regardons notre DOM une fois de plus :

Prix, $ par once troy d’or Nombre d’onces (Contrats) 1280,8 17 1280,3 3 1280,1 5 1280,0 1 1279,8 2 1279,7 15 1279,3 3 1278,8 13

Table 14. Profondeur du marché boursier

Nous pouvons définir un ordre d’achat à cours limité, indiquant son prix limite au-dessus de 1280,0 $, par exemple 1280,3 $ ! Comment notre ordre sera-t-il exécuté dans ce cas ?

Dans la profondeur du marché, trois vendeurs offrent leurs produits à des prix supérieurs à notre prix indiqué ou égaux à celui-ci. Leur quantité totale est de 9 onces (1 + 5 + 3).



La bourse fera correspondre leurs ordres à cours limité avec notre ordre, et les 8 (17 - 9 = 8) onces d’or restant apparaîtront dans la profondeur du marché à la place de ces vendeurs:

Prix, $ par once troy d’or Nombre d’onces (Contrats) 1280,8 17 1280,3 8 1279,8 2 1279,7 15 1279,3 3 1278,8 13

Table 15. Exécution d’un ordre à cours limité

Notre ordre à cours limité vient d’être partiellement exécuté. Une partie du volume indiqué a été remplie immédiatement par les vendeurs disponibles, et la partie restante a été laissée en attente de nouveaux vendeurs dans la profondeur du marché. Ceci est très important pour tout système de trading, fonctionnant en mode d’exécution d’échange. Il devrait tenir compte de la possibilité d’une exécution partielle des ordres et d’une passation d’ordres à cours limité à un prix inférieur au prix actuel. La durée de vie ultérieure de notre ordre à cours limité est inconnue. Sur les marchés à forte liquidité, il est susceptible d’être rempli intégralement : les vendeurs qui sont d’accord avec notre prix viendront satisfaire notre demande. L’ordre peut également rester partiellement exécutée jusqu’à ce qu’il soit annulé.

Avec les ordres à cours limité, vous pouvez facilement contrôler votre glissement maximal. Si vous souhaitez le limiter à un certain niveau, définissez simplement l’ordre limite à ce niveau. D’une part, son prix d’exécution ne sera jamais pire que le prix qui y est indiqué. D’autre part, il y aura toujours une certaine quantité de liquidité qui le remplira immédiatement, au moins partiellement.





1.11. Propriétés des ordres à cours limité et boursiers

Nous avons examiné les types d’ordres de base. C’est le moment de décrire les propriétés des ordres à cours limité et boursiers. Nous décrivons ces propriétés importantes et fondamentales :

Un ordre boursier garantit son exécution, mais ne garantit pas le prix auquel il sera exécuté. Un ordre à cours limité garantit le prix auquel il sera exécuté, mais ne garantit pas son exécution.

Un ordre boursier fait baisser le prix et est sujet à un glissement, mais peut toujours être exécuté. Un ordre à cours limité ne modifie pas les prix et n’est pas sujet à un glissement, mais son exécution n’est pas garantie.

Bien sûr, même l’exécution d’un ordre boursier peut échouer en l’absence de liquidité. Mais les marchés avec une liquidité aussi faible doivent être évités, et nous ne considérons pas les cas extrêmes.

Nous avons également constaté qu’un ordre est exécuté en concluant une ou plusieurs transactions. Les ordres peuvent être exécutés entièrement, partiellement ou pas exécutés du tout. Ce sont des caractéristiques importantes qui doivent être prises en compte lors de l’élaboration d’un système de trading fiable. Ces propriétés sont encore plus importantes pour les systèmes de type Hedge Terminal, où les transactions et les ordres sont liés les uns aux autres afin qu’ils constituent une transaction logique unique avec un point d’entrée et un point de sortie, ainsi que des ordres de soutien qui implémentent le fonctionnement des Stop Loss et Take Profit.

Le trader décide des types d’ordres à utiliser. Cependant, aucun des types d’ordre n’a un avantage clair sur l’autre type. Sur les marchés très volatils, il est parfois préférable d’entrer avec un glissement important, en utilisant un ordre boursier, que de placer un ordre à cours limité et de le faire exécuter partiellement ou pas du tout.



Sur les marchés à forte liquidité et lors de la négociation de petits volumes, le glissement est faible et les coûts des ordres boursier qui en résultent peuvent être inférieurs au coût du manque à gagner en cas d’exécution partielle. D’autre part, sur les marchés à faible liquidité et lents, passer des ordres boursier est extrêmement dangereux. Ils peuvent conduire à un énorme glissement et même à la faillite d’un trader. Dans tous les cas, essayez de garder un équilibre entre vos attentes et le prix que le marché peut offrir.





1.12. Ordres courants d’offre et de demande, d’achat et de vente

Maintenant que nous avons analysé les ordres à cours limité et leurs caractéristiques d’exécution, nous pouvons procéder à certaines propriétés intéressantes, qui peuvent être observées sur des échanges centralisés, comme la Bourse de Moscow.

Chaque jour, des dizaines de milliers de traders font des transactions sur la bourse. Beaucoup d’entre eux mettent des ordres à cours limité, et de nombreux traders achètent aux prix actuels. Les transactions aux prix actuels sont exécutées immédiatement. Relativement parlant, le trader entre sur le marché, voit les prix actuels et achète.



Jusqu’au moment de l’achat, l’intention du trader est inconnue. La situation est différente avec les ordres à cours limité.

Comme nous nous en souvenons, l’ordre à cours limité ne fait pas bouger le prix. En règle générale, il est défini dans la DOM et attend ensuite d’être exécuté, lorsque le prix de vente ou d’achat devient approprié. Pour cette raison, la bourse peut recueillir des statistiques intéressantes sur ces intentions en attente. Par exemple, en temps réel, vous pouvez regarder le nombre total d’acheteurs et de vendeurs, ainsi que le volume total de l’offre et de la demande.

La demande totale est le nombre de tous les contrats à acheter à des prix limites (en attente). En fait, il s’agit de la liquidité totale de la DOM du côté de la demande.

est le nombre de tous les contrats à acheter à des prix limites (en attente). En fait, il s’agit de la liquidité totale de la DOM du côté de la demande. L’offre totale est le nombre de contrats à vendre à des prix limites (en attente). Comme pour la demande totale, l’offre totale montre la liquidité totale de la DOM du côté de l’offre.

est le nombre de contrats à vendre à des prix limites (en attente). Comme pour la demande totale, l’offre totale montre la liquidité totale de la DOM du côté de l’offre. Le nombre total de vendeurs est le nombre total de vendeurs disposés à vendre un actif à leur prix limite spécifié.

est le nombre total de vendeurs disposés à vendre un actif à leur prix limite spécifié. Le nombre total d’acheteurs est le nombre total d’acheteurs disposés à acheter un actif à leur prix limite spécifié.

L’analyse des informations sur la dynamique totale de l’offre et de la demande et les changements dans le nombre de participants peuvent vous aider à développer des stratégies intéressantes basées sur le comportement prédit de la foule. De telles stratégies sont appelées « analyse des sentiments ».

En raison des spécificités de la bourse, ces informations sont disponibles en temps réel. MetaTrader 5 reçoit ces informations. Mais le terminal ne fournit aucun tableau ou graphique visualisant ces informations de la manière dont cela se fait dans Quik. Cependant, en utilisant le langage de programmation spécial MQL5 pour MetaTrader 5, vous pouvez créer une table utilisateur de tout type ou un graphique de tick spécial affichant ces informations exactement selon les besoins de l’utilisateur. Le développement de tels programmes dépasse le cadre de cet article, nous ne programmerons donc pas un tel « indicateur » maintenant (ce qui aurait été une tâche très excitante mais chronophage).



Utilisons une solution prête à l’emploi. Des milliers de programmes différents ont été écrits pour MetaTrader 5. Ils sont disponibles dans la base de code gratuite ou dans le marché spécialisé des applications de trading pour MetaTrader.



Des applications gratuites et payantes sont disponibles sur le marché. L’un de ces programmes est IShift de Yuri Kulikov. Il est conçu pour surveiller en temps réel les changements de l’offre et de la demande, ainsi que le nombre de traders prêts à acheter et à vendre des contrats de change. C’est exactement ce dont nous avons besoin pour démontrer ces propriétés.

Dans ce programme, la dynamique de l’offre et de la demande est indiquée en haut. Au tout début de la vidéo, elle est mise en évidence par une flèche « Sentiment de volume d’achat / vente de session » :





Ces informations ne sont disponibles que sur des échanges centralisés. Cela permet de créer des stratégies uniques, en travaillant uniquement sur un marché centralisé.





1.13. Comparaison des systèmes d’exécution des ordres marqueurs et des présentations de trade dans MetaTrader 5 et MetaTrader 4

La version précédente du terminal MetaTrader 4 fournit une représentation simplifiée des actions du trader. Dans MetaTrader 4, toutes les transactions apparaissent en fait comme des ordres. Un ordre dans MetaTrader 4 peut être en attente, annulé, actif et fermé. Le concept d’ordre « ouvert » et « fermé » en bourse est inutile car, comme décrit ci-dessus, un ordre d’échange est un ordre d’achat ou de vente. L’ordre sera exécuté ou non. L’ordre ne peut pas être « fermé » ou revendu au prix actuel. Vous ne pouvez vendre ou racheter l’actif qui a été acheté sur la base de cet ordre qu’en envoyant un ordre opposé à l’échange.

Ainsi, l’ordre boursier et en particulier l’ordre MetaTrader 5 diffèrent considérablement du concept d’ordre dans MetaTrader 4. Un ordre dans MetaTrader 4 est une sorte de transaction qui combine l’entrée et la sortie du marché. Il peut éventuellement inclure des conditions supplémentaires pour limiter la perte maximale sur cette transaction (Stop Loss) et/ou fixer un certain niveau de profit (Take Profit). Un ordre dans MetaTrader 5 est ce qu’il devrait vraiment être - c’est un ordre d’acheter ou de vendre.

Dans MetaTrader 4, un ordre exécuté ne donne aucune idée de ​qui l’a exécuté. Alors que dans MetaTrader 5, un ordre est exécuté par des transactions. Ils donnent une idée de ​combien d’entrepreneurs ont exécuté notre ordre et à quel prix. La disponibilité de ces informations augmente la transparence de l’exécution.

En analysant la profondeur du marché dans MetaTrader 5, nous pouvons calculer le glissement approximatif avant de conclure une transaction. Cela ne peut pas être fait dans MetaTrader 4.

MetaTrader 5 fournit un mode transparent de remplissage partiel des ordres grâce à une représentation indépendante des ordres et des transactions. En fait, le volume total des transactions relatives à cet ordre est soit égal au montant spécifié dans l’ordre, ce qui signifie que l’ordre est exécuté, soit inférieur, et alors l’ordre peut être considéré comme en cours ou partiellement exécuté. Dans MetaTrader 4, l’exécution des ordres peut également être partielle dans le trading à grand volume en conditions réelles. Dans ce cas, il n’est pas clair si l’exécution partielle est le résultat d’un manque réel de liquidité, ou si elle est due à la contre-action du broker contre un trading réussi. Il ne fournit tout simplement aucune information confirmant l’exécution partielle (transactions).

L’exécution d’une demande de transaction uniquement dans un cas particulier peut être un événement discret (momentané). L’exécution d’un ordre prend souvent un certain temps. Voir l’exemple d’une telle performance dans la section décrivant l’exécution partielle d’un ordre à cours limité. Une partie de cet ordre a été remplie par plusieurs transactions, et l’autre partie est entrée en mode « veille », en attendant le prix approprié. L’ordre dans ce cas est en cours d’exécution, réalisant de plus en plus de transactions.

En raison des transactions, l’état de l’ordre est toujours extrêmement clair et transparent. L’étape d’exécution des ordres peut être surveillée chaque fois que vous en avez besoin. Dans MetaTrader 4, l’état de l’ordre n’est pas défini pendant l’exécution. Nous ne pouvons pas voir ce qui lui arrive pendant l’exécution.

Chapitre 2. Méthodes de compensation de la section des produits dérivés de la Bourse de Moscou

Ce chapitre est destiné à ceux qui font le trading déjà dans la section des produits dérivés de la Bourse de Moscou, ainsi qu’à ceux qui regardent toujours cette bourse et prévoient de trader des produits dérivés à l’avenir.

Dans le premier chapitre, nous avons discuté de la tarification de change spécifique ; il est maintenant temps d’apprendre comment la bourse réglemente les transactions entre les parties. Ces informations nous aideront à mieux comprendre comment un broker en bourse voit nos positions et nos transactions engagées. Cette vision est significativement différente de celle présentée dans MetaTrader 4, où toute activité de trading est une transaction indépendante avec un résultat de trading individuel.

Nous discuterons de la compensation à travers l’exemple du marché des produits dérivés de la Bourse de Moscou, c’est-à-dire la section dans laquelle les contrats à terme et les options sont tradés. Cela est dû au fait qu’en 2011, MetaTrader 5 a été certifié pour RTS (Russian Trading Systems) qui a été combiné avec MICEX (Moscow International Currency Exchange) en une seule Bourse de Moscou.





2.1. Le concept de contrats à termes

Les contrats à terme et les options à terme sont négociés sur la section des produits dérivés de la Bourse de Moscou.

Les contrats à termes sont des contrats standardisés pour la fourniture de matières premières, valable jusqu’à une certaine date, appelée l’expiration des contrats à termes.

Les matières premières peuvent être représentées par n’importe quel actif, comme les actions de sociétés, l’or, les devises ou les indices boursiers, qui n’ont pas de substance physique. Un contrat à terme est un contrat entre un vendeur et un acheteur. Le vendeur s’engage à livrer l’actif à un moment futur (date de livraison), et l’acheteur accepte d’acheter l’actif au vendeur au prix convenu. Évidemment, le prix de l’actif peut augmenter ou baisser à la date de livraison. Par conséquent, le vendeur et l’acheteur du contrat à terme assument les risques associés aux changements de prix.

Un prix inférieur à la date d’expiration des contrats à terme est bénéfique pour le vendeur, car le vendeur a déjà vendu l’actif à un prix plus élevé. Un prix plus élevé est bénéfique pour l’acheteur, car l’acheteur a déjà acheté l’actif à un prix inférieur. Ainsi, la différence entre le prix au moment de la négociation du contrat et le prix à la date de livraison est importante. Le vendeur et l’acheteur peuvent négocier pour ne pas livrer les marchandises physiquement. Au lieu de cela, le vendeur et l’acheteur reçoivent simplement la différence entre le prix au moment de la négociation du contrat et le prix à son expiration. Les contrats à terme avec ce type de règlement sont appelés règlements en espèces.

En revanche, les contrats à terme, après l’expiration desquels les marchandises sont physiquement livrées, sont appelés contrats physiques. La description des procédures de livraison dépasse le cadre de cet article, par conséquent, dans nos exemples, les contrats à terme signifient des contrats à terme réglés en espèces car ils sont plus faciles à comprendre et leur modèle de règlement jusqu’à l’expiration est similaire aux contrats à terme physiques livrables. En fait, les contrats à terme réglés en espèces ressemblent à un contrat de différence, ou CFD (Contract For Difference) négocié entre deux parties, mais ils présentent une plus grande transparence et sont tradés sur des plateformes de trading centralisées, comme la section des produits dérivés de la Bourse de Moscou.

Il est évident qu’au moment du règlement, l’une des parties aura un résultat négatif et l’autre aura un résultat positif en raison du changement de prix. Leurs résultats sont différents en termes absolus, mais sont modulo égaux. Ainsi, nous pouvons dire que le trading de contrats à terme est un jeu à somme nulle. Bien que le montant des pertes et des bénéfices soit le même pour toutes les personnes impliquées, il peut être inégalement réparti entre elles et, par conséquent, il est possible de réaliser un profit aux dépens d’acteurs du marché moins informés.

Analysons l’exemple suivant. Le 5 août 2014 à 10h00, nous avons acheté un contrat à terme sur l’or réglé en espèces à 1292,1 $ l’once troy, c’est-à-dire que nous sommes entrés dans une position longue. La date d’expiration des contrats à terme est le 7 août 2014 à 18h45. Supposons qu’à ce moment-là, le prix de l’or augmentera et atteindra 1306,6 $. La deuxième partie de notre contrat s’engage à nous payer la différence entre ces prix.

Ainsi, au moment de l’expiration, nous recevrons un profit de la deuxième partie d’un montant de 14,5 $ (1306,6 $ - 1292,1 $ = 5,14 $). Si le prix de l’or pendant cette période diminuait, nous paierions la différence.

La figure ci-dessous montre cette situation :

Figure 8. Un contrat à terme et le moment de son expiration

Les lignes pointillées verticales indiquent l’entrée et la sortie de position en raison de l’expiration du contrat à terme.

Cependant, nous n’avons pas à attendre l’expiration des contrats à terme. Nous pouvons nous sortir d’une transaction à tout moment, en vendant notre contrat acheté à un autre participant.



Dans ce cas, le règlement sera le même qu’au moment de l’expiration : la différence entre l’achat et la vente du contrat est soit annulée de notre compte, soit débitée vers celui-ci. Cependant, il existe certaines caractéristiques spécifiques de la façon dont cette différence de prix est calculée. Vous apprendrez ces différences et nuances plus tard.





2.2. Le concept d'« intérêt ouvert » et « le nombre total de positions ouverts »

Une propriété très intéressante peut être tracée à partir de la définition des contrats à terme ; elle n’est disponible que pour ce type de contrat.

Contrairement aux matières premières au comptant, telles que les actions ou les devises, les contrats à terme ont toujours deux entrepreneurs. L’un d’eux vend un contrat et l’autre achète le contrat.



Supposons que le trader A décide d’acheter un contrat à terme. Il existe deux options sur le marché :

Le trader A peut racheter un contrat à terme auprès du trader B, qui a décidé de vendre le contrat précédemment acheté . En effet, le trader B cède son droit en vertu du contrat au trader A. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de conclure un nouveau contrat à terme, il suffira de passer l’ancien contrat du trader B au trader A. Le trader B dans ce cas, quitte le marché et le trader A, au contraire, prend sa place. Le nombre total de participants ne change pas. Après son entrée sur le marché, le trader A ne trouve pas de participants prêts à transférer leur droit de propriété contractuelle. Dans ce cas, le trader devra attendre que le nouveau trader C prêt à négocier un nouveau contrat et à vendre un contrat à terme signe un nouveau contrat et vende les contrats à terme au nouveau trader. Dans ce cas, le nombre total de participants augmente de deux: de nouveaux traders A et C arrivent sur le marché.

Le nombre total de positions est le nombre total de positions qui ont été conclues pour des contrats à terme. C’est toujours une valeur égale, puisque chaque contrat a deux contreparties.

L’intérêt ouvert ou IO est le nombre de contrats à terme négociés. Pour obtenir la valeur de l’IO, divisez le nombre total de positions par deux.

Le nombre total de membres peut augmenter ou diminuer. Pour des raisons similaires, si deux traders de parts opposées de la transaction veulent se retirer mutuellement du marché, leur contrat est annulé. Dans ce cas, le nombre total de membres est réduit de deux, et l’intérêt ouvert, qui indique le nombre total de contrats, diminue d’un, car un contrat correspond à deux parties.

En raison de son organisation spécifique, la Bourse de Moscou a une occasion unique de suivre le nombre total de participants au marché en temps réel. Sur d’autres marchés, ces informations sont généralement limitées. Par exemple, sur Chicago Mercantile Exchange (CME), les informations sur l’intérêt ouvert ne sont calculées qu’à la fin de la journée et ne sont publiées que quelques jours après la fin des transactions.

Dans MetaTrader 5, les informations sur l’intérêt ouvert (nombre de positions ouvertes) sont disponibles en temps réel, mais des programmes spéciaux dans MQL5 sont nécessaires pour y accéder. Certaines informations à ce sujet et à propos de l’un de ces programmes sont disponibles dans la section «1.12. Ordres courants d’offre et de demande, d’achat et de vente» de cet article.





2.3. Marge des contrats à terme. Le concept d’« effet de levier »

Puisque les contrats à terme sont un contrat de marchandise, plutôt que la marchandise elle-même, alors vous pouvez acheter et vendre des biens qui ne les possèdent pas. D’une part, les participants sont en mesure de trader des produits de base indépendamment des prix, d’autre part, sa dynamique de prix absolue peut être trop importante pour les petits dépôts des participants à la bourse.

Donc, si le prix de l’or est passé de 1292,1 $ à 1306,6 $, nous pouvons dire que le prix de l’or a augmenté de 1,1% ((1306,6 $ - 1292,1 $)/1292,1 $). D’autre part, si nous concluons un contrat de vente à terme avec 100 $ sur notre compte, un changement similaire du prix de l’or retirerait de notre compte 5,14 $, ce qui correspond à -14,5% du compte. C’est un chiffre significatif.

Pour équilibrer le désir des participants de conclure des transactions sur les marchés avec leurs capacités, la bourse imposer une marge initiale ou IM, qui est un dépôt spécial agissant comme une garantie de la solvabilité du participant. Le rapport entre la marge initiale et le niveau actuel des prix du contrat à terme est appelé effet de levier maximal. La définition classique suggère que l’effet de levier est le ratio des fonds propres et empruntés utilisés pour acheter un actif. Dans le trading de contrats à terme, le concept de fonds empruntés n’est pas utilisé, car il n’y a pas d’achat physique de biens. Le broker nous donne un crédit, et nous ne payons pas le taux d’intérêt pour son utilisation.

Prenons un exemple de spécification d’un contrat à terme pour l’or négocié sur le marché des produits dérivés de la Bourse de Moscou.

Nous ouvrons MetaTrader 5 connecté à l’un des brokers qui donne accès à la Bourse de Moscou ; dans Market Watch sélectionnez « GOLD-9.14 » si cela est disponible là-bas ou ajoutez-le autrement en sélectionnant cet instrument dans la fenêtre « Symboles » :





Figure 9. Accès aux spécifications de l’instrument via le menu de MetaTrader 5

En cliquant avec le bouton droit de la souris, nous ouvrons le menu contextuel de cet instrument et allons dans « Spécification... »





Figure 10. Fenêtre de spécifications des contrats à terme

La valeur de marge initiale de l’instrument est spécifiée dans le champ « Marge initiale ». Elle correspond à la valeur de 5267,08 roubles. Tous les calculs sur la Bourse de Moscow sont effectués en roubles, de sorte que toutes les valeurs sont spécifiées en roubles. Que signifie ce chiffre ?

Lorsqu’un contrat est conclu, le broker verrouille ce montant sur notre compte à titre de marge. Si le solde total de notre compte est de 5268 roubles, nous pourrons acheter un contrat à terme pour acheter ou vendre 1 once troy. Donc, avec le prix actuel de l’or de 1292,1 $ et le taux de 38,7365 roubles pour 1 dollar américain, notre effet de levier conditionnel serait : (1292,1 $ * 38,7365) / 5268 roubles = 9,5 ou 1:9,5

En raison du fait que la marge initiale est nettement inférieure au prix des matières premières sous-jacentes au contrat à terme, il est possible d’utiliser des stratégies de diversification complexes combinant des contrats à terme et des actifs sans risque. Par exemple, au lieu d’acheter simplement de l’or, nous pouvons acheter des contrats à terme sur l’or réglés en espèces avec un effet de levier de 1:1 - déposer sur notre compte le montant égal à la marge initiale et des fonds supplémentaires pour couvrir le risque de mouvements de prix dans la mauvaise direction, tout en déposant le montant restant sur un compte sans risque avec un taux d’intérêt dans une banque.





2.4. Le concept de compensation

Le prix peut changer considérablement à partir du moment de la négociation du contrat jusqu’à son expiration. La différence entre le prix d’achat ou de vente et le prix final peut être si importante que l’une des parties à la transaction peut manquer à ses obligations. Pour éviter cela, l’échange fournit régulièrement des conversions entre tous les participants, convertissant la différence de prix en profits et pertes de certains participants.

Une telle redistribution est appelée procédure de compensation. Pour effectuer la compensation, une bourse emploie une organisation financière indépendante spéciale appelée chambre de compensation. C’est un moyen d’éviter les conflits d’intérêts entre les parties et d’assurer la transparence et l’impartialité des calculs.

Par la procédure de compensation, la bourse contrôle les risques des traders et assurent le respect des obligations entre les parties. Sur la Bourse de Moscou, le crédit et le débit réels sur le compte ont lieu au moment de la compensation, ou pendant le règlement entre les parties, plutôt qu’au moment de la fermeture de l’ordre, comme cela se fait dans MetaTrader 4.

Les brokers fournissant un accès via MetaTrader 4 et 5, contrôlent les risques des clients en temps réel. Si une position ouverte dans MetaTrader 5 ou un ordre dans MetaTrader 4 atteint un niveau de perte critique, le broker la ferme instantanément en exigeant de payer une marge supplémentaire (appel de marge). À la Bourse de Moscou, l’obligation d’augmenter la marge initiale intervient au moment de la compensation, car la redistribution réelle des fonds entre les parties se produit pendant la compensation.

La procédure de compensation est compliquée et prend du temps. À la Bourse de Moscou (successeur de MICEX et FORTS), la compensation a lieu deux fois par jour : de 14h00 à 14h03 (compensation intrajournalière) et de 18h45 à 19h00 (compensation en soirée). Aucune négociation n’a lieu pendant cette période. Avant de fermer le trading pour la compensation, la bourse fixe le prix de la dernière transaction. Ce prix est appelé prix de compensation. C’est le prix de règlement pour tous les participants au trade. Toutes les transactions effectuées et les positions ouvertes au moment de la compensation précédente sont associées à ce prix. Un peu plus tard, nous examinerons la compensation quotidienne, mais concentrons-nous sur la compensation principale en soirée pour l’instant.





2.5. Rollover de position par compensation

Revenons à notre position longue sur l’or et analysons-la du point de vue d’un broker et d’une chambre de compensation.

La position longue pour le trader a été ouverte le 05.08.2014 à 10h00 au prix de 1292,1 $ et fermée le 07.08.2014 à 18h45 au prix de 1306,6 $ avec le résultat +14,5 $. Cependant, deux jours se sont écoulés entre les événements et la chambre de compensation a recalculé trois fois, fixant les prix de règlement pertinents.

Voici notre position de trading sous la forme d’un tableau avec l’heure, le prix et l’événement :

Date Prix, $ Événement 05.08.2014 10:00 1292,1 Entrée d’une position longue pour l’or 05.08.2014 18:45 1284,9 Compensation en soirée. 06.08.2014 18:45 1307,6 Compensation en soirée. 07.08.2014 18:45 1306,6 Compensation en soirée. Expiration des contrats à terme. Fermeture de la position longue.

Table 16. Rollover de position par compensation

Classiquement, notre position longue peut être divisée en trois segments, chacun de ces segments a son prix conditionnel d’entrée et de sortie, ainsi que son résultat financier (la différence entre le prix d’entrée et de sortie). Cette procédure est appelée rollover dans MetaTrader 5.

Voici un tableau visualisant la segmentation :

Période Prix

d’entrée, $ Prix

de sortie, $ Résultat financier

, $ Événement d’initiation 05.08.2014 10:00 - 05.08.2014 18:45 1292,1 1284,9 -7,2 Entrée d’une position longue 05.08.2014 19:00 – 06.08.2014 18:45 1284,9 1307,6 +22,7 Rollover par compensation. 06.08.2014 19:00 - 07.08.2014 18:45 1307,6 1306,6 -1 Rollover par compensation. Le résultat final : +14,5 Les contrats à terme expirent, fermant la position longue.

Table 17. Rollover par compensation

Le résultat total dans les deux cas est identique et égal à 14,5 $, mais dans le premier cas, le calcul n’est effectué qu’un fois pendant le calcul de la différence entre les prix d’ouverture et de fermeture de la position, tandis que dans le second cas, un calcul plus complexe est impliqué, qui divise la position en trois périodes. Le résultat dans les deux cas est toujours le même, car le niveau du prix de compensation peut être n’importe lequel, il n’a pas besoin d’être égal au prix réel de la dernière transaction.

Vous pouvez facilement vérifier cela en remplaçant le prix par n’importe quel autre prix de compensation. Encore une fois, le résultat est égal au calcul classique, car le gain ou la perte supplémentaire dérivé de la différence de prix du premier jour avant la compensation sera toujours couvert par la perte ou le gain supplémentaire du deuxième jour. Cependant, le prix de compensation n’est pas toujours exactement le même que le prix de la dernière transaction accessible via le terminal.

Dans l’exemple ci-dessus, le rollover de la position entraîne en fait trois positions indépendantes. Ces positions ont des prix d’entrée et de sortie individuels et le résultat financier suivant (voir le tableau ci-dessus). Cependant, pour la commodité des traders, aucune nouvelle position n’est créée dans MetaTrader 5 après la compensation, bien que cela devrait être fait à proprement parler.

Au lieu de cela, il quitte l’ancienne position, mais change son prix d’entrée. Ce prix est égal au dernier prix de compensation. Le profit non réalisé de la position change en conséquence. Ainsi, bien que la position existe toujours après le rollover, en fait c’est une autre position avec son prix d’ouverture et son résultat financier non réalisé.

Le tableau ci-dessus est mieux illustré par le tableau suivant :

Figure 11. Processus de compensation et de rollover de position



2.6. Marge de variation et compensation intrajournalière

La marge de variation est le résultat financier flottant du compte qui n’est pas fixé par compensation. La marge de variation est un chiffre indicatif qui calcule un résultat financier approximatif de vos transactions et positions ouvertes sur la base des prix courants. L’analogue de la marge de variation sur le marché Forex est le concept d’équité. Cependant, les profits ou pertes flottants sur le marché Forex peuvent rester indéfiniment.

La compensation en soirée à la Bourse de Moscou fixe la marge de variation indépendamment du souhait d’un trader et reflète le résultat financier approprié de la compensation sur le compte du trader. Ainsi, tous les soirs au moment de la compensation, la marge de variation est réinitialisée.

La compensation intrajournalière est une compensation intermédiaire spéciale, que la Bourse de Moscou effectue pour évaluer les positions actuelles des acteurs du marché et pour redistribuer plus précisément les risques entre eux. Au moment de la compensation intrajournalière, la marge de variation est enregistrée dans le champ spécial des revenus accumulés dans le compte de courtage. Contrairement à la marge de variation, le revenu accumulé peut être utilisé comme marge initiale supplémentaire pour effectuer de nouvelles transactions et augmenter la position cumulée de l’instrument. Cependant, le revenu accumulé n’est pas utilisé dans le calcul de la compensation principale en soirée, de sorte que la procédure de compensation intrajournalière peut généralement être ignorée.





2.7. Les limites de prix supérieures et inférieures

Les procédures de compensation intrajournalières et en soirée gèrent efficacement la redistribution de la responsabilité financière entre les participants au trading en bourse et contrôlent efficacement leurs risques. Cependant, même ces mesures ne suffisent pas parfois. Dans les moments particulièrement dramatiques, le prix du marché peut varier tellement en peu de temps qu’au moment de la prochaine compensation, de nombreux participants ne seront pas en mesure de remplir leurs obligations financières. Pour éviter cette situation, la bourse fixe des limites de prix supérieures et inférieures, et si ces niveaux de prix sont atteints, l’acceptation des ordres du trading et la redistribution des passifs entre les participants sont temporairement interrompues.

Les limites de prix sont fixées individuellement pour chaque marché au moment de l’ouverture d’une nouvelle session de trade. Lorsque la limite est atteinte, la bourse restreint le flux de certains ordres pendant quelques minutes, redistribue les risques entre les parties puis supprime les restrictions, fixant de nouvelles limites calculées en fonction du prix actuel. En plus du contrôle des risques, les limites de change permettent aux participants de se refroidir : très souvent, lorsqu’ils atteignent la limite, le marché s’inverse ou commence à se négocier tranquillement. Cependant, les limites sont assez rarement atteintes. Par conséquent, aucune statistique convaincante sur le comportement des prix ne peut être tirée de ces cas.

Les niveaux limites sont spécifiés sur le site officiel de la Bourse de Moscow. Par exemple, pour voir la limite de prix des contrats à terme sur le taux de change USD/ RUB Si-12.14 pour la journée en cours (12/12/2014), vérifiez les sections pertinentes dans ses spécifications ; dans la figure ci-dessous, elles sont affichées dans un cadre rouge :





Figure 12. Limites de prix supérieures et inférieures sur la page de spécifications du contrat

Dans MetaTrader 5, les limites sont accessibles via son interface logicielle. Par exemple, les limites de prix peuvent être obtenues à l’aide d’un script et affichées dans le panneau du terminal :

2014.12 . 12 13 : 04 : 07.875 GetLimitValue (Si- 12.14 ,H1) Lower price limit: 54177 2014.12 . 12 13 : 04 : 07.875 GetLimitValue (Si- 12.14 ,H1) Upper price limit: 57243

Voyons maintenant à quoi ressemble l’atteinte de la limite de prix sur le graphique. Voyons le contrat à terme Si-12.14. Il présente des moments dramatiques dans l’histoire du rouble. En fait, c’est la dévaluation mondiale du rouble. Dans de tels moments, la volatilité est très élevée et les limites sont très souvent atteintes :









Figure 13. Limite de prix atteinte



Sur le graphique, la limite de prix atteinte apparaît sous la forme d’une rangée de plusieurs barres dont les prix Open High Low Close sont égaux. Il peut y avoir plusieurs limites au cours d’une session. Lorsque le prix limite est atteint, les ordres sont toujours acceptées, mais les prix de ces ordres ne peuvent pas être supérieurs ou inférieurs aux prix limites inférieurs. Dans le cas contraire, l’ordre sera rejeté par l’échange.

Atteindre la limite est un défi sérieux pour les robots de trading. Ils doivent identifier de telles situations et exécuter correctement leur logique. Bien que de telles situations soient rares, un robot d’échange bien conçu devrait en tenir compte.





2.8. Opérations de conversion et calcul du taux indicatif

Les résultats des calculs classiques et d’échange ne correspondent que si la valeur de calcul d’un point est toujours la même. Si le prix à terme est indiqué dans une devise autre que la devise du compte du trader, une conversion de devise supplémentaire est requise. Dans ces cas, la Bourse de Moscou utilise le cours indicatif spécial, qui est basé sur une combinaison de taux parThomson Reuters et le propre taux de change obtenu à partir du trading de devises sur le marché Forex de la Bourse de Moscou.

Les détails du calcul du taux indicatif sont décrits dans le document «Méthodologie de calcul des taux de change indicatifs» stocké sur le serveur de fichiers de la bourse. Nous nous concentrerons uniquement sur les points principaux de la méthodologie ; vous devez les connaitre pour une bonne compréhension des opérations de conversion sur l’échange.

Étant donné que le taux de change de calcul est flottant, la valeur en points des contrats à terme, dont le prix est coté en devises étrangères, change constamment. Ainsi, la valeur exprimée dans la devise du compte du même nombre de points est différente lors de différentes périodes de compensation ! Nous savons déjà que l’échange redistribue le résultat financier entre tous les participants lors de la compensation en soirée de 18h45 à 19h00.

Au moment de la compensation en soirée, ce taux est généré comme le prix moyen du trading de devises approprié pour la dernière minute à 18h30 heure de Moscou. De même, le taux de conversion au moment de la compensation intrajournalière est formé comme le prix moyen pour la dernière minute à 13h45.

Pendant les heures de non-trading du marché Forex de la Bourse de Moscou, le taux de Thomson Reuters est utilisé. Cependant, dans notre cas, nous ne nous intéressons qu’à deux prix : le prix de la dernière transaction ou fermeture de la barre de 1 minute à 14h44, et le prix de la dernière transaction ou fermeture de la barre de 1 minute à 18h29.

La liste des taux indicatifs pour n’importe quelle période peut être trouvée sur le web http://moex.com/en/derivatives/currency-rate.aspx?currency=USD_RUB.

La liste est disponible sous la forme d’un tableau conventionnel et en XML, qui, par exemple, peut être utilisé par les algorithmes de trading pour un calcul précis des résultats du trade :

Figure 14. Taux de change indicatifs sur moex.com

MetaTrader 5 fournit un instrument indicatif séparé FORTS-USDRUB visualisant les taux sur les graphiques.

Voici le graphique :

Figure 15. Graphique de l’instrument indicatif FORTS-USDRUB





2.9. Calcul des transactions et des positions au prix de compensation

Maintenant que nous avons une idée générale de ​comment les contrats à terme sont calculés, essayons de calculer le résultat financier de nos transactions sans recourir aux calculs du broker, car la meilleure façon de traiter le problème est d’essayer de le résoudre vous-même.

Analysons la tâche suivante. Quatre ordres d’achat et de vente d’or ont été passés du 24/09/2014 au 25/09/2017. Ces ordres ont été remplies dans plusieurs transactions.

Voici un tableau de MetaTrader 5, qui décrit la situation :

Figure 16. Représentation des opérations de trading exécutées dans MetaTrader 5

Sur la base du tableau affiché dans MetaTrader 5, voici un tableau contenant le calcul de ces opérations de trading :





Table 18. Compensation complète

Les ordres de ce tableau, ainsi que les positions nettes sont marquées en vert brunâtre, les transactions sont blanches et les calculs sont gris.



La colonne « Jour de compensation » divise les opérations de transaction en jours de compensation - intervalles de temps de 19h00 de la veille à 19h00 de la journée en cours. Les cinq colonnes suivantes nous sont familières du tableau précédent des transactions et des ordres dans MetaTrader 5. Ils contiennent l’heure à laquelle l’ordre a été passé et l’heure de la transaction, le numéro d’ordre de l’ordre ou de la transaction, le prix d’entrée et le volume. Les ordres dans la colonne « Prix » contiennent le prix d’entrée moyen pondéré de toutes les transactions connexes.

La colonne « Prix de compensation » présente le prix de compensation ou le prix de la dernière transaction pour la session de trading de symboles à la date pertinente ClearingDay. Ce prix peut être obtenu à partir de l’analyse du prix de fermeture de la dernière barre de 1 minute à 18h44. En outre, le prix est indiqué dans le tableau « Résultats de trade » généré par la bourse pour chaque instrument et publié dans la section des spécifications des symboles.



Notre tableau des contrats à terme sur l’or est disponible sur : http://moex.com/en/derivatives/contractresults.aspx?code=GOLD-12.14:

Figure 17. Les résultats des contrats à terme publiés sur moex.com

La colonne « Résultats, $ » montre une différence simple entre le prix de la transaction et le prix de compensation multiplié par le volume de la transaction. Pour les opérations d’achat, il est égal à (Prix de compensation - Prix de la transaction) * Volume de transaction. Pour les opérations de vente : (Prix de la transaction - Prix de compensation) * Volume de la transaction.

La colonne « Taux de conversion USD/RUB » indique le taux de conversion à 18h30 de la date de compensation actuelle. Comme déjà mentionné, ce taux est disponible dans le terminal MetaTrader 5 sous la forme d’un instrument indicatif, et sous forme de tableau spécial des taux de conversion sur le site d’échange.

« Résultat, RUB » contient les résultats de toutes les transactions et positions en roubles. Connaissant le taux de conversion spécifié dans la colonne « Taux de conversion USD/RUB », vous pouvez facilement calculer le résultat en roubles de chaque transaction et position selon la formule : Résultat, $ * Taux de conversion USD/RUB. Par exemple, le résultat de la transaction No1469806 est -$3.2 * 38,2961 = 122,55 roubles.

Les deux colonnes suivantes contiennent les frais facturés par la bourse et le broker pour l’exécution des transactions. Un peu plus de détails à ce sujet. Sur la Bourse de Moscou, des frais sont facturés à la fois par la Bourse et par le broker qui y donne accès. Le broker facture une commission au client conformément au plan tarifaire.

Par exemple, la société de courtage « Otkritie » facture des frais de 0,71 rouble par contrat aux clients dont les comptes sont supérieurs à 20000 roubles. Ce prix est indiqué dans le tableau comme prix de base. La commission de l’échange implique un calcul plus compliqué. Des commissions distinctes sont fixées pour chaque instrument. Cela se compose de deux parties et est spécifié dans la section des spécifications du contrat - « Frais d’achat / vente du contrat » et « Frais intrajournaliers (scalpeur) ».

Pour notre exemple d’or, il est disponible sur : http://moex.com/en/contract.aspx?code=GOLD-12.14

Figure 18. Spécification du contrat sur moex.com

La bourse prend également une commission sur chaque contrat acheté ou vendu, mais le marché divise toutes les transactions engagées en scalping et non-scalping. Une transaction de scalping est une partie du volume qui ne génère pas de position nette au moment de la compensation.

En voici un exemple. Deux transactions d’un contrat d’achat et de vente sont exécutées au cours d’une session de trading, leur valeur totale ou la position nette au moment de la compensation est nulle : 1 achat + 1 vente = 0. Aucune position nette ne sera générée après la compensation. Ces deux transactions sont considérées comme du scalping et soumises au tarif correspondant « Frais intrajournaliers (scalpeur) » : 0,5 roubles par contrat.

Si deux contrats sont achetés et qu’un est vendu, une position nette longue de 1 contrat (2 achats + 1 vente = 1 achat) est formée lors de la compensation. Un contrat génère une position nette, il sera donc traité comme une transaction non-scalpeur, et le volume restant est « scalpeur ». Les frais pour les deux contrats sont de 2 * 0,5 = 1 rouble, et 1 rouble de plus est facturé pour 1 contrat non scalpeur. La commission totale est de 2 roubles.

Au moment où la transaction est négociée, on ne sait pas encore si la transaction est scalpeur ou non. Ainsi, les frais de scalpeur peuvent être facturés immédiatement, tandis que les frais restants pour la transaction non scalpeur sont facturés en fonction de la position nette lorsqu’elle est générée. Cette méthode est plus simple et plus claire, et elle est utilisée dans le tableau ci-dessus.

La formule de calcul peut être représentée comme suit :

Frais de scalpeur * (Somme (achat) + Somme (vente)) + (Frais de non-scalpeur - Frais de scalpeur) * Module(Somme(achat) - Somme (vente))

C’est-à-dire que le volume de toutes les transactions négociées au cours d’une session de trading est résumé, puis multiplié par les frais de scalpeur.



Ensuite, la différence absolue entre le montant cumulé de toutes les transactions d’achat et de vente est calculée (elle forme le volume d’une position nette), et cette différence est multipliée par les frais de base (les frais non-scalpeur sont le double des frais pour une transaction de scalping), puis résumée avec le montant initial des frais.

Une fois que toutes les transactions sont calculées, une position nette est formée lors de la compensation sur la base de leur volume total. Cette opération est marquée comme « Initialiser la position nette » dans le tableau et apparaît lors de la compensation au 24/09/2014 à 18h45. Les frais non-scalpeur affichés dans le tableau sont calculés en fonction de la position nette ((1,0 roubles - 0,5 roubles) * 10 contrats = 5 roubles).

Après l’ouverture de la prochaine session de trading le 25/05/2014 à 19h00, la marge de variation est facturée pour cette position, c’est-à-dire la différence entre la position ouverte (prix de compensation 2014/09/24) et le prix actuel. Même si des transactions dirigées de l’autre côté sont engagées au cours de la session, elles seront toujours appariées au prix de compensation, et non à cette position.

Ainsi, les transactions et la position existeront jusqu’à la compensation, ce qui est clairement vu dans la figure qui indique ces activités de trading sur un graphique :

Figure 19. Schéma de compensation

Faites attention au dernier jour, lorsque la position actuelle est « fermée » par des transactions opposées. En fait, elles ne ferment pas la position, elles ne font que fixer son prix. La position produit toujours une perte de -105 $, mais elle est compensée par le profit des transactions opposées d’un montant de +89 $.





2.10. Lorsqu’une position fermée n’est pas complètement fermée

En fait, la position nette est proche de la représentation des obligations des traders. Ces obligations sont indissociables du prix de compensation, du taux de conversion et du calcul individuel de chaque transaction au cours de la journée de compensation.

La différence entre les positions nettes calculées et le calcul de l’échange peut être vue dans l’apparition de la propriété inattendue et même paradoxale. Dans MetaTrader 5, une position fermée pour un instrument coté en devise étrangère a toujours un résultat fixe exprimé dans la devise de dépôt.

Ce résultat est calculé à la fermeture de la position et dépend du nombre de points gagnés et du taux de conversion. La première valeur est toujours constante, elle est obtenue au moment où la position est fermée et n’est plus sujette à changement. Cependant, le taux de conversion au moment de la fermeture de la position peut être flottant (non encore enregistré). Dans ce cas, le coût du même nombre de points changera constamment jusqu’à ce que le taux soit fixé.

En d’autres termes, si nous fermions une position disons à trois heures de l’après-midi, ses résultats financiers varieraient encore légèrement, jusqu’à 18h30, heure à laquelle le taux de conversion est fixé ! Étant donné que MetaTrader 5 verrouille les bénéfices à la fermeture, le broker effectue des ajustements supplémentaires au moment de la compensation en créditant la différence entre le taux de conversion au moment où la position est fermée et le temps de fixation du taux.





2.11. Analyse du rapport du broker

Pour conclure le chapitre, analysons un relevé de compte réel pendant une journée. Ceci est un rapport fourni par le broker « Otkritie ».



Le relevé de compte peut être commandé dans le « compte personnel » sur le site en plusieurs formats, mais nous utiliserons un relevé en pdf.

Cette déclaration couvre une session de trading du 26/09/2013. Considérons-la en détail :







Figure 20. Rapport standard de « Otkritie »



Résumé du compte du client - Le tableau contient un résumé des résultats finaux pour la période sélectionnée, dans ce cas pour une session de trading.

Solde d’ouverture - Taille du compte au moment de l’ouverture de la session de trading le 25/09/2013 à 19h00.

Commission de courtage - Le montant total des commissions de courtage. Calculé en fonction du taux du broker. Dans ce cas, il est égal à 0,24 roubles pour un contrat. Le nombre total de contrats conclus au cours de la séance de négociation était de 239. Ainsi, le montant des commissions de courtage s’élevait à 239 contrats * 0,24 roubles = 57,36 roubles, ce qui correspond exactement à la valeur spécifiée dans cette colonne.

Frais de change - Le montant total des frais facturés par l’échange. 15 contrats de RTS-12.13 ou RIZ3 ont été achetés et vendus au cours de la session. Les frais pour chaque contrat de RIZ3 sont de 1 rouble par transaction scalpeur et de 2 roubles par transaction non scalpeur. Ainsi, selon la formule présentée ci-dessus, nous obtenons les frais pour la conclusion de ces transactions :

Frais = 1 rouble * (15 achat + 15 vente) + Module (15 achat - 15 vente) = 1 rouble * 30 + 0 = 30 roubles.

De même, nous pouvons calculer la commission totale sur d’autres contrats. Leur montant total sera égal à la valeur indiquée dans cette colonne : 141,50 roubles.

Marge de variation - résultat fixe au moment de la compensation le 26/09/2013 à 18h45. Cette section a entraîné une perte de 11 179,80 roubles.

Solde de fermeture - Calculé comme suit : Solde entrant + Marge de variation + Commission du broker + Frais de change.

Exigences de marge - Le tableau contient principalement la valeur de la marge initiale requise pour maintenir les positions nettes actuelles. La valeur réelle de la marge est spécifiée dans « Exigence de marge », dans ce cas, elle est de 64 764 roubles. Cette marge a été prise pour la gestion d’une position courte nette pour SRZ3 de 63 contrats. Ainsi, la marge initiale pour un contrat était de 1028 roubles. Le solde libre est calculé comme la différence entre le solde de fermeture et la marge requise. Ce montant peut être utilisé comme marge pour de futures transactions.

Positions ouvertes - Ce tableau contient la position nette active générée par l’heure de la compensation en cours. Dans notre cas, une seule position nette courte de 63 contrats pour vendre SRZ3 a été formée. Cependant, en calculant simplement le volume de toutes les transactions, nous pouvons constater que leurs montants nets ne sont pas égaux à notre position nette. En particulier, la position nette pour toutes les transactions SRZ3 était de 195 contrats à vendre, et la position nette pour GZZ3 était de 14 contrats à acheter, bien qu’aucune position n’ait été formée pour cet instrument.

Où est passé le volume de ces transactions ? En fait, les informations sur les positions ne sont disponibles qu’au moment de leur formation. Ainsi, si une position SRZ3 est formée aujourd’hui, elle ne sera pas indiquée dans le rapport de demain, mais sa marge de variation sera fixée dans le rapport de demain comme pour toute transaction. Il en va de même pour les positions formées la veille (25/09/2013). Elles ne sont tout simplement pas visibles. Ainsi, une partie des transactions conclues aujourd’hui, a clôturé les positions précédentes qui ne sont pas indiquées dans le rapport. Analytiquement, nous pouvons calculer cela, car au début de la session en cours, le compte avait déjà une position longue ouverte de 132 contrats de SRZ3 : -195 contrats + x = -63. X = -63 + 195 = 132 contrats.

Si nous avions téléchargé le rapport de la veille (25/09/2013), nous verrions qu’une nouvelle position a été formée : une position longue de 132 contrats de SRZ3 et une position courte de 14 contrats de GZZ3, qui ont été transférées à la session de trading en cours. La marge de variation de ces positions « invisibles » est calculée selon les règles décrites ci-dessus, c’est-à-dire de « compensation en compensation ».

Transactions dans le système de trading - Ceci est le tableau final du rapport. Il contient des informations sur les transactions exécutées au cours de la session de trading en cours. Nous ne calculerons pas toutes les transactions à partir du tableau, car nous connaissons déjà la méthode de calcul. Calculons la marge de variation de deux transactions, juste pour nous assurer que notre calcul correspond au calcul réel du broker. Prenons les deux premières transactions de GZZ3 (numéro de transaction 11442116682) et RIZ3 (numéro de transaction 11442102223).

GZZ3 est un contrat à terme livrable d’actions Gazprom d’un montant de 100 actions. Il est cité en roubles, nous n’avons donc pas besoin de la conversion supplémentaire de sa valeur en roubles. Selon le rapport, la transaction long a été exécutée à 14 772 roubles. Le prix de compensation du contrat dans la colonne « Cotation » est égal à 14 777 roubles. Pour vous assurer qu’il s’agit du prix, consultez la page du contrat sous « Résultats de trading » sur le site Web de la Bourse de Moscou. Ce prix est indiqué dans la colonne « Prix de règlement » sous la date pertinente. Ainsi, la différence entre le prix d’achat et le prix de vente était de 5 points : 14 777 - 14 772 = 5 points. Un point équivaut à un dollar, par conséquent, le résultat de la transaction est égal à +5 roubles, ce qui est spécifié dans la colonne « Marge de variation » devant cette transaction.

RIZ3 est un contrat à terme réglé en espèces de l’indice RTS. Le calcul de sa marge de variation est un peu plus compliqué. Un point de ce contrat est de 2 cents AMÉRICAINS (0,02 $). Calculez la différence entre le prix de compensation et le prix de la transaction : 145 040 - 145 850 = -810 points. Multipliez le résultat obtenu par 2 cents : -810 * 0,02 $ = -16,2 $. Cette transaction a entraîné une perte de -16,2 $. Maintenant, convertissez des dollars en roubles, pour lesquels nous utilisons le taux de conversion pour la journée en cours. Comme vous le savez déjà, cela est disponible sur http://moex.com/en/derivatives/currency-rate.aspx et est égal à 32.1995 roubles. Convertissez le résultat en roubles et multipliez par le nombre de contrats achetés : -16,2 $ * 32 * 3 = -1564,8957 roubles. Cette valeur est exactement égale à la valeur du rapport du broker.





2.12. Automatisation des calculs

MetaTrader 5 fournit des fonctionnalités intégrées pour générer des rapports basés sur l’historique des transactions et des ordres exécutés. Cependant, il ne prend pas en charge les rapports avancés, tels que la séparation des activités de trading en algorithmes. De plus, la méthode de calcul dans MetaTrader 5 est toujours différente des méthodes de compensation des règlements. Cependant, MetaTrader 5 fournit une nouvelle fonction WebRequest().

La fonction est utilisée par les Expert Advisors pour recevoir des informations de divers serveurs Web. Par exemple, ils peuvent recevoir le prix de compensation et le taux de conversion directement du site de la Bourse de Moscou. La disponibilité de ces valeurs ​permet d’automatiser entièrement les calculs des positions d’un trader et de calculer les résultats financiers pour chaque algorithme de trading (Expert Advisor) séparément par la méthode décrite ci-dessus.

Il s’agit d’un calcul complexe et consommateur en ressources. Entre autres choses, vous devrez faire correspondre les périodes de compensation en une seule transaction de trading. Cependant, si cela est fait, les traders recevront un outil statistique incroyablement précis, qui dans ce cas aura la plus grande clarté et simplicité. Bien sûr, un tel outil attirera plus de traders potentiels sur le marché des produits dérivés de la Bourse de Moscou via le terminal de trading MetaTrader 5.





Conclusion

Nous avons examiné les questions fondamentales de la tarification des changes. J’espère que ces informations vous seront utiles.

Le calcul effectué par la chambre de compensation de la Bourse de Moscou est étroitement lié aux questions de tarification. La comptabilisation de la position totale et du rollover lors de la compensation à la prochaine session de trading, l’exécution des transactions et leur calcul à l’aide du prix de compensation constituent un système complexe d’obligations mutuelles et de redistribution entre les participants. La présentation des positions nettes et des transactions dans MetaTrader 5 s’adapte organiquement au système de compensation boursière, permettant ainsi de considérer cette plate-forme comme la base du trading en bourse et de l’utiliser pour automatiser votre trading.

La connaissance des tarifications de change et des nuances des règlements entre les participants ouvre la voie à la construction de systèmes de négociation fiables pouvant fonctionner dans l’environnement boursier. En outre, la connaissance de la formation du prix et de ses propriétés peut donner lieu à d’autres recherches intéressantes dans le domaine du développement du système de trading. Par exemple, une étude plus approfondie peut concerner la dynamique de l’intérêt ouvert ou la liquidité globale des acheteurs et des vendeurs, peut viser à trouver des modèles et à prédire la dynamique future des prix sur la base des changements antérieurs dans la structure des acheteurs et des vendeurs.

Ces idées sont intéressantes et j’espère que les connaissances décrites dans cet article seront une bonne base d’exploration.